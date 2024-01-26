Internet Traffic (TW)

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2021年12月23日 下午5:34

Cloudflare Radar 2021 年度回顧

2021 年，我們仍然在新冠疫情的影響下生活，網際網路流量也同樣深受影響。儘管學習和鍛煉已開始近乎恢復至常態（視乎國家/地區情況），但疫情對人們工作和通訊方式持續了近兩年的影響似乎仍未消散，封鎖或限制措施仍然影響著人們上網的地點和方式...

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