Internet Traffic (TW)

2023 年第四季網際網路中斷總結
2024/01/22
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第四季觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...繼續閱讀 »
2024/01/22
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第四季觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...繼續閱讀 »
2023/12/12
2023 年 Cloudflare Radar 年度回顧是我們根據 Cloudflare 網路的資料，對全年在全球和國家/地區層面觀察到的各種流量、連線性和速度指標的網際網路趨勢和模式進行的第四次年度回顧...
2023/10/25
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第三季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...
2023/09/26
Cloudflare Radar 將發佈有關國家/地區和自發系統 (AS) 的異常流量事件。這些事件與上面提到的事件相同，它們觸發了我們用於驗證和確認中斷的內部工作流程...
2023/09/26
現在，Cloudflare Radar 會在偵測到國家/地區和 ASN 流量異常時在服務中斷中心顯示它們，並透過 API 發佈異常資訊。我們還發佈了 Radar 通知，讓使用者能夠訂閱有關流量異常的通知...
2023年7月28日 上午3:18
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第二季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...
2023年4月12日 下午1:00
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第一季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...
2023年1月20日 下午2:00
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2022 年第四季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...
2022年12月22日 下午2:00
我們滿懷激動之情地發佈了《Cloudflare Radar 2022 年度回顧》，您可以使用其中的互動式圖表、圖形和分佈圖，來探索過去這一年網際網路所發生的變化...
2022年11月03日 上午12:00
當發生重要選舉時，一個國家的網際網路流量會受到什麼影響。在巴西，第一輪總統選舉使網際網路流量下降了 10%，但週日決選的幅度更大：下降了 21%...
2022年10月18日 下午5:36
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2022 年第二季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...
2022年7月05日 下午1:26
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2022 年第二季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...
2021年12月23日 下午5:34
2021 年，我們仍然在新冠疫情的影響下生活，網際網路流量也同樣深受影響。儘管學習和鍛煉已開始近乎恢復至常態（視乎國家/地區情況），但疫情對人們工作和通訊方式持續了近兩年的影響似乎仍未消散，封鎖或限制措施仍然影響著人們上網的地點和方式...