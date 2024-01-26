Internet Traffic (TW)

在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第四季觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組 ...

2023 年 Cloudflare Radar 年度回顧是我們根據 Cloudflare 網路的資料，對全年在全球和國家/地區層面觀察到的各種流量、連線性和速度指標的網際網路趨勢和模式進行的第四次年度回顧 ...

在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第三季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組 ...

Cloudflare Radar 將發佈有關國家/地區和自發系統 (AS) 的異常流量事件。這些事件與上面提到的事件相同，它們觸發了我們用於驗證和確認中斷的內部工作流程 ...

現在，Cloudflare Radar 會在偵測到國家/地區和 ASN 流量異常時在服務中斷中心顯示它們，並透過 API 發佈異常資訊。我們還發佈了 Radar 通知，讓使用者能夠訂閱有關流量異常的通知 ...