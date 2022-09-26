GA Week (CN)

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Cloudflare Area 1 — 如何持续改进电子邮件安全性

2022/09/20

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Cloudflare 于 2020 年开始使用 Area 1，并于 2022 年开始收购该公司。令我们印象最深的是，当我们部署 Area 1 时，一夜之间，基本完全解决了网络钓鱼的问题（90% 以上的网络攻击都是由网络钓鱼造成的）。但我们的愿景远不止防止网络钓鱼攻击...

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2022年9月19日 14:01

Cloudforce One 主要负责:为安全团队提供威胁数据、工具，帮忙联络行业专家

Cloudflare的威胁运营和研究团队 Cloudforce One 现已投入运行，并开始进行威胁简报。如要了解更多信息，欢迎参加预定 10 月 12 日举行的网络研讨会：“YackingYeti：俄罗斯威胁组织如何瞄准乌克兰——以及全世界”...

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