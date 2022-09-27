Les grands firmes de capital-risque vont verser jusqu'à 1, 25 milliard de dollars pour accompagner des startups bâties sur Cloudflare Workers

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Depuis sa fondation, Cloudflare s'est engagée à bâtir un Internet meilleur, accessible à tous. Un aspect fondamental de notre mission est de permettre à toute personne qui souhaite commencer à construire sur Internet de le faire facilement, sans se heurter à des coûts prohibitifs ou à des difficultés liées à l'utilisation de l'infrastructure.

Cette philosophie n'est nulle part plus importante (et n'a nulle part plus d'impact sur Internet) qu'avec notre plateforme pour développeurs, Cloudflare Workers. Workers est, très simplement, l'endroit où développeurs et entrepreneurs commencent le Jour Un. Cette plateforme complète pour développeurs inclut le stockage dans le cloud, l'hébergement de sites web, des bases de données SQL et, bien entendu, le produit serverless incontournable du secteur. La simplicité d'utilisation et la tarification abordable (qui inclut même une offre gratuite) sont essentielles à la réalisation de notre mission. Pour les startups, cela se traduit par un déploiement et une itération rapides et faciles, qui évoluent de manière fluide avec une tarification prévisible, transparente et économique. Il est déjà difficile de fonder une entreprise performante en partant de rien (nous ne le savons que trop bien !), c'est pourquoi nous nous efforçons d'éliminer toute la complexité de votre infrastructure d'applications.

Annonce du programme de financement Workers Launchpad

Aujourd'hui, nous allons encore plus loin et permettons aux startups de réaliser plus facilement l'activité de leurs rêves. Nous annonçons un programme de financement Workers Launchpad d'un montant de 1 milliard de dollars, en partenariat avec certaines des plus grandes sociétés de capital-risque du monde. Toute startup fondée sur Workers peut postuler. Comme c'est le cas pour la plateforme Workers elle-même, nous avons essayé de simplifier autant que possible le processus d'envoi de candidature : moins de cinq minutes devraient vous suffire pour transmettre votre demande via le portail Workers Launchpad.

**Comment cela se passe-t-il ?**La seule condition pour être éligible au programme de financement est d'avoir bâti votre infrastructure centrale sur Workers. Si vous découvrez seulement Cloudflare et Cloudflare Workers, consultez notre offre Startup, pour commencer. Nous espérons que ces ressources seront utiles à toutes les jeunes entreprises et qu'elles contribueront à uniformiser les règles du jeu pour les créateurs d'entreprises, où qu'ils se trouvent dans le monde.

Lorsque vous nous enverrez votre candidature, celle-ci sera examinée par l'équipe responsable du programme Startup, dont plusieurs membres sont eux-mêmes d'anciens entrepreneurs et spécialistes du capital-risque. Ils mettront en relation les candidats prometteurs avec nos partenaires de capital-risque qui ont le plus d'expertise dans votre domaine (lisez la suite pour en apprendre davantage sur eux). Chaque trimestre, nous annoncerons les lauréats de notre programme Launchpad. Ces lauréats, nos « fondateurs Workers », bénéficieront d'une opportunité garantie de présenter leur projet aux partenaires de capital-risque qui correspondent le mieux, selon nous, aux critères de leur activité. Tout le monde est gagnant ! Les sociétés de capital-risque ont l'opportunité d'investir dans des entreprises dont elles savent qu'elles sont bâties sur une plateforme de développement exceptionnelle, orientée vers l'avenir. Les entrepreneurs peuvent, quant à eux, être mis en relation avec des sociétés de capital-risque de renommée mondiale. Et nous proposerons, à la première classe de lauréats, quelques avantages supplémentaires que nous décrivons plus en détail ci-dessous.

Qui sont les sociétés de capital-risque auxquelles vous pourriez avoir l'opportunité de présenter votre projet ?

Lorsque nous avons présenté notre vision de Workers Launchpad à nos amis au sein de la communauté du capital-risque, leurs réactions ont été incroyablement positives et enthousiastes. Beaucoup ont pu constater par eux-mêmes, avec les entreprises présentes dans leur portefeuille, les avantages concurrentiels qu'offre la construction sur Workers. Par ailleurs, Cloudflare accueille l'une des plus vastes communautés de développeurs sur Terre, et près de 20 % des sites web du monde sont présents sur notre réseau. À ce titre, nous pouvons jouer un rôle unique en mettant en relation de grands entrepreneurs et de grands spécialistes du capital-risque, et ainsi, soutenir le développement de la plateforme Workers, mais également celui de l'écosystème Internet, pour tous ses utilisateurs.

Nous sommes honorés d'annoncer l'exceptionnel groupe de partenaires de capital-risque initiaux qui soutiennent ce programme et l'écosystème des startups fondées sur Workers :

Mieux comprendre pourquoi nous faisons cela

Alors, pourquoi faisons-nous cela ? Pour vous répondre simplement, nous sommes fiers de notre plateforme pour développeurs Workers et nous pensons que tout le monde devrait l'utiliser. Les entrepreneurs qui développent sur Workers bénéficient de déploiements plus rapides, plus faciles et plus rentables, ainsi que d'une démarche qui pérennise leur infrastructure.

Rapidité. La vitesse de développement est plus qu'un agrément pour un entrepreneur ; elle représente un avantage concurrentiel considérable. En réalité, la vitesse de développement est l'un des avantages concurrentiels de Cloudflare : si nous sommes en mesure de développer rapidement, c'est justement parce que nous construisons sur Workers. Lorsque vous développez sur Workers, vous n'avez pas besoin de passer du temps à à configurer les enregistrements DNS, à gérer les certificats, à étendre les clusters ou à construire des pipelines de déploiement complexes. Concentrez-vous sur le développement de votre application, et Cloudflare s'occupe du reste.

Simplicité d'utilisation. Les équipes et les fondateurs de jeunes entreprises comptent parmi les personnes les plus occupées de la planète. Vous ne devriez pas avoir à réfléchir à votre infrastructure informatique, ni à prendre des décisions compliquées concernant celle-ci. Des questions telles que « Quelle zone de disponibilité dois-je choisir ? » ou « Est-ce que je pourrai étendre mon infrastructure à temps pour notre prochaine campagne de marketing viral ? » ne devraient même pas vous traverser l'esprit ! Et avec la plateforme Workers, ce n'est pas le cas. Le code que vous et votre équipe écrivez est déployé automatiquement, de manière rapide et cohérente, sur le réseau mondial de Cloudflare, présent dans plus de 275 villes situées dans plus de 100 pays. Cloudflare établit une connexion sécurisée entre vos utilisateurs et vos applications, quel que soit l'endroit où sont hébergées ces applications ou le nombre d'utilisateurs qui s'inscrivent soudainement pour utiliser votre produit. Les développeurs peuvent facilement gérer des applications distribuées dans le monde entier grâce à un réseau programmable, qui se connecte facilement à tous les services avec lesquels ils ont besoin d'échanger.

Pérennisez votre infrastructure et votre portefeuille. L'immense réseau mondial de Cloudflare, présent dans plus de 275 villes situées dans plus de 100 pays, est capable d'évoluer avec votre entreprise, quelle qu'en soit l'ampleur. Nous vous aidons également à préserver votre conformité avec les lois et réglementations locales au fur et à mesure que votre entreprise s'étend à travers le monde, grâce à des fonctionnalités telles que les restrictions juridictionnelles pour Durable Objects de Workers. Vous pouvez dormir en toute quiétude, plutôt que de vous préoccuper de savoir comment mettre à niveau votre infrastructure au gré des réglementations changeantes, et avoir la certitude que vous ne recevrez pas des factures inattendues au saut du lit. Beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience de frais inattendus ou exorbitants par leurs fournisseurs de cloud. Par exemple, les fournisseurs proposent souvent l'intégration facile et gratuite de votre application ou vos données, mais facturent des tarifs exorbitants (frais de trafic sortant) lorsque vous souhaitez les récupérer. Cloudflare ne facturera jamais de frais de trafic sortant. Notre tarification est simple, et nous aspirons continuellement à être le fournisseur le moins coûteux, quelle que soit l'ampleur qu'acquiert votre entreprise.

Nous utilisons notre produit

Si nous sommes si enthousiastes au sujet de Workers, c'est non seulement parce que nous avons bâti notre infrastructure sur cette plateforme, mais aussi parce que nous avons constaté les choses incroyables que d'autres ont construites en s'appuyant sur celle-ci. En réalité, nous avons acquis une entreprise entièrement bâtie sur Workers à la fin de l'année dernière, une startup israélienne, Zaraz, qui sécurise et accélère les outils web tiers. Workers a permis à Zaraz de remplacer les nombreuses requêtes réseau provenant de chaque outil exécuté sur votre site web par une requête unique, et ainsi, de rationaliser un enchevêtrement désordonné d'extensions sous la forme d'une application légère unique. Cette acquisition nous a ouvert les yeux sur la puissance de la communauté mondiale qui s'est bâtie sur notre plateforme, et nous a motivés à aider les jeunes entreprises construites sur Workers à obtenir le financement, le mentorat et le soutien nécessaires pour se développer.

Mais attendez, ce n'est pas fini !

Pour qu'il soit encore plus facile pour les startups de profiter de tous les avantages que propose Workers, les candidats au programme Workers Launchpad ayant levé moins de 3 millions de dollars en financement externe total auront automatiquement la possibilité de bénéficier de l'offre Startup de Cloudflare. Cette offre comprend tous les éléments des offres Pro et Business (valeur annuelle : 2 400 USD) de Cloudflare, ainsi que des niveaux supérieurs de notre produit vidéo Stream, de notre suite de sécurité Teams Zero Trust et de la plateforme Workers. Pour garantir l'intégralité que de notre plateforme est accessible aux startups, nous avons récemment plus que triplé le nombre de produits disponibles dans cette offre, qui comprend désormais notre solution de sécurité des e-mails, R2, Pages, KV, et de nombreux autres services.

Par ailleurs, toutes les jeunes entreprises qui présenteront leur candidature d'ici le 31 octobre 2022 pourront être sélectionnées pour rejoindre la classe Hiver 2022 de fondateurs Workers, et ainsi, bénéficier d'un support, d'un mentorat et d'opportunités de marketing supplémentaires. Si vous êtes sélectionné en tant que fondateur Workers, vous aurez l'opportunité de vous entraîner à présenter votre projet à des investisseurs, d'échanger avec des dirigeants de Cloudflare et d'obtenir des conseils pour créer une entreprise prospère autour de thématiques telles que le recrutement, le marketing, les ventes et bien davantage à l'occasion d'un événement virtuel Workers Founders Bootcamp Week. Le programme s'achèvera par un événement virtuel Demo Day, qui vous permettra de présenter au monde entier ce que vous avez construit. Nous nous tenons prêts à aider les entrepreneurs prometteurs à nous rejoindre dans notre mission de bâtir un Internet meilleur.

Aider à rendre l'Internet meilleur pour tous

L'accessibilité et la simplicité d'utilisation sont au cœur de tout ce que nous entreprenons chez Cloudflare. Nous rendrons toujours nos produits et plateformes si simples à utiliser que même la plus petite entreprise ou un amateur le fera facilement. Nous espérons que le programme de financement Workers Launchpad encouragera des entrepreneurs du monde entier, issus de tous les horizons, à commencer à bâtir sur Workers, et qu'il vous permettra d'accéder plus facilement au financement dont vous avez besoin pour fonder l'entreprise de vos rêves.

Rendez-vous sur la page Workers Launchpad pour transmettre votre candidature et rejoignez le canal Discord Cloudflare Developer pour échanger avec la communauté Workers. Si vous représentez une société de capital-risque et souhaitez soutenir le programme, contactez-nous à l'adresse [email protected].

Cloudflare ne fournit aucun financement et ne prend aucune décision en la matière. Nous ne proposons en outre aucune garantie quant au fait qu'une entreprise particulière bénéficiera effectivement d'un financement par l'intermédiaire du programme. Toutes les décisions relatives au financement seront prises par les firmes de capital-risque qui participent au programme. Cloudflare ne constitue aucunement un courtier enregistré, un conseiller en investissement, ni tout autre intermédiaire similaire.