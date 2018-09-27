Lancement de Cloudflare Registrar : L’enregistrement de domaines pour tous

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« J’adore mon bureau d’enregistrement de domaines. » A-t-on déjà entendu quelqu’un prononcer ces mots ? Avant même le lancement de Cloudflare en septembre 2010, nos premiers clients bêta nous suppliaient déjà : « Pourriez-vous aussi lancer un bureau d'enregistrement ? ! » C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui, en lançant le premier bureau d'enregistrement auquel ses utilisateurs pourront faire entièrement confiance. Il s'articule autour de trois principes : la confiance, la sécurité et des prix toujours justes. Et il est disponible pour tous les clients de Cloudflare.

Nous avons nous-mêmes besoin d'un système d'enregistrement de domaine sécurisé

Cloudflare a eu un bureau d’enregistrement par le passé. Comme la plupart de nos meilleurs produits, cela a commencé par la résolution de l'un de nos problèmes internes. Cloudflare possède plusieurs domaines stratégiques. Si l'enregistrement de ces domaines était menacé, ce ne serait pas bon du tout.

Pendant des années, nous avons utilisé notre propre bureau d'enregistrement de domaines pour faire en sorte que ces domaines soient aussi sécurisés que possible. Malheureusement, en 2013, un hacker a réussi à compromettre plusieurs des systèmes du bureau d'enregistrement que nous utilisions et a bien failli s'accaparer certains de nos domaines.

C'est à ce moment que nous avons commencé à chercher un meilleur bureau d'enregistrement. Malheureusement, même les bureaux d'enregistrement qui facturent des frais élevés et qui promettent un haut niveau de sécurité s'avèrent assez médiocre à ce niveau. Nous avons finalement décidé que la seule façon d'obtenir le niveau de sécurité dont nous avions besoin était de mettre en place notre propre bureau d'enregistrement.

Protection de domaine personnalisée pour les applications ultra haut de gamme

Quelques-uns de nos clients ont remarqué que nous avions notre propre bureau d'enregistrement et nous ont posé des questions à son sujet. Ces conversations ont débouché sur notre produit Enterprise Registrar avec protection de domaine personnalisée pour nos clients les plus préoccupés par la sécurité. Chaque client utilisant la protection de domaine personnalisée définit son propre processus de mise à jour des registres. Par exemple, si un client qui utilise la protection de domaine personnalisée nous demande de ne pas modifier ses registres DNS à moins que 6 personnes différentes nous appellent, dans l'ordre, à partir d'un ensemble de numéros de téléphone prédéfinis, chacune lisant plusieurs mots de passe uniques et nous indiquant leur parfum de glace préféré un mardi de pleine lune, nous appliquons cette procédure. À la lettre.

Évidemment, celle de cet exemple serait un peu excessive. Par conséquent, le prix de notre protection de domaine personnalisée est assez élevé. (Si ce produit vous intéresse, vous pouvez cliquer ici.) Cependant, cela nous a aidés à définir un ensemble de meilleures pratiques que chaque bureau d'enregistrement se doit d’appliquer, d'après nous. Et nous nous sommes dit : est-il possible de mettre en place un meilleur bureau d'enregistrement universel ?

Voici ce que les consommateurs détestent chez leur bureau d'enregistrement actuel

Avec en tête une idée bien précise sur ce que doit être un bureau d'enregistrement sécurisé, nous avons demandé à nos clients ce qui leur déplaisait chez leur bureau d'enregistrement actuel. Deux expressions revenaient sans cesse : « technique du prix d'appel » et « vente incitative » Si vous avez déjà enregistré un domaine, vous connaissez le refrain. Vous bénéficiez d'un prix réduit lors de votre première inscription, mais à chaque renouvellement, le prix grimpe en flèche. Dans le meilleur des cas, on se retrouve avec un prix deux fois plus élevé que celui d'origine. Dans le pire des cas, il est multiplié par 20. C'est dégueulasse. Cela s'ajoute aux incessantes promotions pour d'autres produits qui devraient être inclus gratuitement (par exemple, le protocole DNSSEC) ou dont vous ne voulez tout simplement pas (par exemple, les sceaux de sites de confiance sans valeur).

L’enregistrement d’un nom de domaine est un produit marchand. Il n'y a pas de différence significative entre les bureaux d'enregistrement actuels. Chaque bureau d'enregistrement de noms domaines de premier niveau (ex : .com, .org, .info., io, etc.) fixe un prix de gros pour l'enregistrement d'un domaine. Ces prix sont connus et demeurent relativement constants sur la durée. Le bureau d'enregistrement se contente de vous inscrire en tant que propriétaire d'un domaine particulier. Pour lui, cela consiste à envoyer des commandes à une API . En d'autres termes, les bureaux d'enregistrement de noms de domaine vous font payer pour avoir joué le rôle d'intermédiaire et ne vous fournissent n’apportent quasiment aucune valeur ajoutée justifiant leurs tarifs. Plus nous nous y intéressions, et plus le marché nous semblait absurde.

Nous avions appris beaucoup en rendant gratuit le cryptage SSL

La dernière fois que nous avons vu un marché aussi perturbé que celui-ci, c'était lorsque nous nous étions penchés sur le marché des certificats SSL. En 2014, nous avions déjà jugé qu'il était absurde que des personnes aient à payer pour bénéficier du cryptage en ligne. Au cours des célébrations de la semaine de notre anniversaire cette année-là, nous sommes devenus l'un des premiers services à vous proposer un cryptage sans frais supplémentaires, même dans le cadre de notre forfait gratuit. Depuis, le cryptage a connu une révolution et nous nous félicitons de constater que presque tous les services de pointe proposent gratuitement le cryptage SSL. Si un service que vous utilisez vous facture toujours des frais supplémentaires pour le cryptage, c'est que vous vous faites arnaquer.

Certes, c'est un peu différent en ce qui concerne l'enregistrement de domaines, mais pas tant que ça. Un certain travail est nécessaire pour s'assurer que deux personnes n'enregistrent pas le même domaine de premier niveau. Et il est logique de devoir payer pour empêcher que quelqu'un n'enregistre toutes les combinaisons possibles de caractères. Mais pourquoi les bureaux d'enregistrement de domaines devraient-ils facturer une majoration par rapport à ce que les facturent les bureaux d'enregistrement de domaines de premier niveau ? Cela nous a semblé aussi absurde que de voir les organismes de certification faire payer des frais pour effectuer quelques calculs. Lorsque nous voyons un marché en déroute sur internet, nous sentons qu'il est de notre devoir d'intervenir.

La promesse de Cloudflare Registrar

Aujourd'hui, à l'occasion du huitième anniversaire de Cloudflare, nous offrons un cadeau à tous nos clients : un bureau d'enregistrement en lequel ils peuvent avoir confiance.

Voici la promesse de Cloudflare Registrar : nous adopterons les meilleures pratiques de sécurité et vous offrirons le meilleur tarifs possibles. Qu’entendons-nous par là ? Du point de vue de la sécurité, nous vous promettons que vous pourrez activer l'authentification à deux facteurs, que nous bloquerons l'enregistrement de votre domaine par défaut et que nous activerons automatiquement les services de sécurité les plus pratiques comme le protocole DNSSEC.

Du point de vue du prix, c'est encore plus simple : Nous promettons de ne jamais vous facturer plus que le prix de gros de chaque bureau d'enregistrement de noms de domaines de premier niveau. Cela est valable pour la première année et pour toutes les années suivantes. En enregistrant votre domaine avec Cloudflare Registrar, vous paierez toujours le prix de gros sans majoration.

Par exemple, Verisign, qui gère le domaine de premier niveau .com, demande actuellement 7,85 $ par an pour enregistrer un domaine en .com. L'ICANN demande 0,18 $ supplémentaires par an pour chaque domaine enregistré. Aujourd'hui, si vous transférez votre domaine .com vers Cloudflare, c'est ce que nous vous facturerons chaque année, soit 8,03 $/an. Aucune majoration. Tout ce que nous faisons, c'est mettre en place une API, sans coût supplémentaire pour nous, alors pourquoi vous faire payer plus que le prix de gros ?

Vous trouverez peut-être moins cher ailleurs dans le cadre d'une promotion. Mais, en fin de compte, l'autre bureau d'enregistrement devra couvrir son tarif de gros, de sorte que vous pouvez être sûr(e) que le tarif augmentera avec le temps, sans compter les innombrables ventes incitatives.

Cloudflare Registrar proposera également gratuitement la rédaction de données personnelles sur WHOIS, qui répond aux directivesactuelles de l'ICANN. La diffusion des coordonnées du déclarant, via le service WHOIS, peut générer des montagnes de spam sur vos adresses personnelles. Tout comme votre domaine, il n'est pas juste de vous faire payer un surplus pour le respect de votre vie privée.

Déploiement de Cloudflare Registrar

Vous ne pouvez pas enregistrer de nouveau domaine avec Cloudflare Registrar. Pas encore Actuellement, le service est réservé aux clients Cloudflare existants qui nous confient leurs domaines existants. Si vous avez déjà eu des problèmes de transfert de domaines, bonne nouvelle : nous avons considérablement simplifié ce processus.

Nous prévoyons une demande assez forte, alors nous lancerons les invitations progressivement pour que la transition se fasse sans encombre. Pour décrocher votre place dans la file d'attente, vous devez être client Cloudflare et vous inscrire à l’accès anticipé. Les invitations seront ensuite envoyées au cours des prochaines semaines en fonction de votre fidélité : plus vous avez d'ancienneté chez Cloudflare et plus vite vous recevrez votre invitation. C'est notre façon de remercier nos clients les plus fidèles et de les aider à économiser de l'argent sur les coûts d'enregistrement de leur domaine.

Cependant, il existe une autre manière de rejoindre la tête de la file d'attente. De la même manière que nous tenons à remercier et à récompenser nos clients les plus fidèles, nous voulons aussi aider à soutenir les organisations qui ont le souci de faire avancer notre secteur d'activité. Citons par exemple Girls Who Code, dont l'objectif est d'aider à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes dans le secteur de la technologie. Afin de soutenir cette organisation, nous proposons à nos clients de faire un don à Girls Who Code pendant le processus d'inscription à l'accès anticipé, et ceux qui le feront se retrouveront en tête de notre liste d'attente.

Inscrivez-vous pour l’accès anticipé !

Nous avons estimé que si chacun de nos clients transférait ses domaines dans le Cloudflare Registrar, ils économiseraient plus de 50 millions de dollars par an. Si on ajoute à cela notre annonce d'hier concernant Bandwidth Alliance, nous pensons que les annonces de cette semaine d'anniversaire permettront à nos clients d'économiser bien plus de 100 millions de dollars par an pour leur infrastructure.

Si vous n'êtes pas encore client Cloudflare, mais que vous souhaitez utiliser Cloudflare Registrar, nous vous encourageons à vous inscrire à notre offre de base dès maintenant. Nous n'établissons pas de priorités en fonction des sommes que vous nous payez (ou si vous nous payez ou non), de sorte que même les nouveaux clients gratuits auront leur place dans la file d'attente.

Après avoir donné aux clients actuels de Cloudflare la possibilité d'utiliser Cloudflare Registrar, nous le rendrons plus largement accessible. À ce moment-là, nous autoriserons également l'enregistrement de nouveaux domaines. Mais, quel que soit le moment où vous vous inscrirez, notre promesse sera toujours la même : les meilleures pratiques de sécurité et des tarifs de gros au moment de votre inscription. Vous pourrez avoir confiance en ce bureau d’enregistrement, et pourquoi pas l’aimer.

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Mots-clés : Semaine d’anniversaire, Annonces produits, Bureau d’enregistrement