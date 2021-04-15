Annonce de mise à disposition de Cloudflare pour SaaS pour tout le monde

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Software as a Service (SaaS) est un des segments métier à l'évolution la plus rapide du marché de l'informatique. Les fournisseurs SaaS ont des activités variées, de l'hébergement web aux services par abonnement, en passant par les plateformes de commerce électronique. Si les fournisseurs SaaS le plus connus sont des géants de l'industrie, tous les jours de nouvelles entreprises SaaS sont créées, et elles pourraient devenir la prochaine force de vente.

Certes, il s'agit du segment affichant la croissance la plus rapide, toutefois, si vous êtes un entreprise SaaS vous savez combien il n'est pas facile de s'y frayer un chemin.

Cloudflare a lancé une solution qui venait en aide aux clients SaaS il y a quatre ans : il s'agissait de SSL pour SaaS. Elle est parfaite pour ceux qui ont besoin de gérer les sites Web de leurs clients et des certificats SSL à grande échelle, et elle a été adoptée par certaines des plus grandes entreprises SaaS dans le monde entier, de WP Engine à Shopify et HubSpot. À mesure que le produit a évolué, il est devenu une ressource unique pour les fournisseurs SaaS qui cherchaient à accélérer les temps de chargement, à réduire la redondance et à renforcer la sécurité pour leurs clients. Désormais, plus de 10 millions d'applications bénéficient de l'intégralité des avantages du réseau Cloudflare par le biais de leur fournisseur SaaS.

Jusqu'à aujourd'hui, SSL pour SaaS n'était disponible que pour les clients Enterprise. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que notre solution Saas est disponible à tous. Et pour illustrer l'évolution du produit depuis son premier lancement, nous en changeons le nom : Cloudflare pour SaaS.

La version Bêta est disponible dès aujourd'hui ; envoyez votre demande ici pour l'essayer !

Si vous démarrez une activité SaaS, la proposition de valeur est claire : Cloudflare pour SaaS se charge de votre infrastructure sous-jacente, ce qui soulage votre équipe et lui permet de se concentrer sur la création de vos fonctionnalités essentielles. Nous avons passé des années à étudier la délivrance de certificats, ce qui a donné lieu à notre suite de produits consacrés à la sécurité et aux performances. Désormais nous faisons en sorte qu'il soit facile pour vous de transmettre à vos clients finaux l'ensemble des avantages que nous offrons à votre domaine.

Techniquement, la création d'une entreprise SaaS n'est pas chose aisée.

Nous sommes bien placés pour connaître les nombreuses difficultés que suppose la création d'une entreprise SaaS florissante. Nous n'allons pas vous expliquer comment faire tourner votre activité, mais nous pouvons vous transmettre ce que nous avons appris des exigences en matière d'infrastructures essentielles ; et sur la manière dont Cloudflare est en bonne position pour y répondre.

Aujourd'hui, un grand nombre de fournisseurs SaaS offrent leurs services en proposant à leurs clients une application web qui est hébergée sur leur serveur d'origine (ou, souvent, sur Cloudflare).

Supposons que vous soyez en train de créer un service SaaS pour la création de sites de commerce électronique. Vous pouvez proposer à vos clients un sous-domaine défié, tel que maboutique.exemple.com, mais il est fort probable que vos clients reviennent vers vous en demandant à exécuter l'application sur nomdemaboutique.com. Pour offrir aux clients une expérience de marque, les fournisseurs SaaS doivent prendre en charge des domaines personnalisés.

Le coût est plus élevé qu'il n'y paraît.

Une fois que l'application est lancée, l'étape suivante est celle de la fourniture de certificats TLS à la fois pour l'application du fournisseur SaaS et pour ses clients. Les développeurs peuvent commencer à envisager de créer leur propre solution maison, ce qui signifie qu'il faut mettre en place un pipeline complet permettant d'émettre des appels d'API vers une autorité de certification. Cela implique la validation, le renouvellement et le stockage des certificats. Il y a de nombreux états à prendre en compte afin d'éviter les défaillances de certificats et le temps d'activité pour vos clients, ce qui alourdit l'investissement nécessaire en ingénierie.

Cependant, il faut comprendre que chaque heure consacrée à cet aspect des choses est une heure de moins pour ce qui fait l'essence même de votre activité.

Vous n'êtes pas obligés de nous croire sur parole. Lors de la création de SSL pour SaaS, nous avons appris des équipes d'ingénieurs les plus chevronnées qui rencontraient des difficultés pour gérer des systèmes complexes de gestion des certificats. HubSpot, par exemple, a déployé sa solution interne en 2015, elle a permis d'émettre des certificats SSL qui étaient partagés entre leurs clients. La solution n'a été que de courte durée dès lors qu'ils ont rencontré des difficultés croissantes, ralentissant le déploiement des certificats et provoquant l'insatisfaction des clients.

Entrée en matière de SSL pour SaaS

Cloudflare se consacre à la fourniture et la gestion de certificats depuis de nombreuses années ; il s'agit d'une part essentielle de son activité. Lorsque nous avons lancé Universal SSL en 2014, nous avons créé notre pipeline SSL qui gère des millions de certificats. Nous avons ensuite décidé d'élargir les bénéfices de notre plateforme gérée de délivrance de certificats en 2017 à nos clients fournisseurs SaaS, pour leur permettre de sécuriser les sites Web dont ils assument la gestion.

Certains de nos clients tels que Hubspot ont ainsi pu sécuriser des milliers de domaines, sans que leurs ingénieurs aient à y consacrer d'énormes efforts. Cependant, si SSL pour SaaS a été initialement conçu pour gérer la délivrance, la gestion et le renouvellement des certificats au nom de nos clients et de leurs propres clients, nous avons élargi notre solution bien au-delà.

Au-delà du SSL

En ce qui concerne les fournisseurs SaaS, les entreprises de leurs clients dépendent littéralement d'eux pour rester en ligne, être toujours disponibles et afficher de belles performances. Lorsque leurs clients s'inscrivent pour leur entreprise, c'est la promesse que leur fait indirectement le fournisseur SaaS.

Chaque jour, on observe sur Internet des attaques, du trafic malveillant, des pics de demandes inattendus, etc.

Chez Cloudflare, nous avons investi lourdement pour créer un des réseaux les plus grands et les plus résilients avec des solutions qui assurent la protection de vos applications et vos serveurs d'origine. Il s'agit de l'une des principales propositions de valeur que nous faisons aux clients, et désormais les fournisseurs de SaaS peuvent l'élargir à leurs clients également. Avec l'atténuation des attaques DDoS intégrée, un pare-feu applicatif web résilient et une solution de gestion des bots de niveau opérateur, vous pouvez éviter des interruptions et temps d'arrêt coûteux pour vous et pour vos clients, de sorte que, quelle que soit la nature de vos attaquants, tout le monde reste en ligne.

Non seulement nous facilitons la tâche de vos équipes d'ingénieurs et de support, mais nous permettons à vos clients finaux de bénéficier en toute simplicité de vos propres paramètres de sécurité. Quels que soient les avantages dont vous disposez, vos clients en hériteront instantanément.

Au-delà de la sécurité

En tant qu'entreprise, vous souhaitez offrir la meilleure expérience à vos utilisateurs. La vitesse joue un rôle important dans la façon dont nous percevons nos expériences en ligne.

Pour les entreprises SaaS, il est impératif d'investir dans les performances. Ce faisant, vous devez garder à l'esprit que vos clients sont internationaux et qu'ils sont présents dans le monde entier, ce qui signifie que les utilisateurs finaux ne sont pas toujours proches de votre serveur d'origine.

Avec Cloudflare pour SaaS, vous profitez de notre réseau Anycast performant avec des datacenters situés dans plus de 100 pays qui, associés aux fonctionnalités que nous consacrons à la vitesse et aux performances telles que la mise en cache et le routage intelligent Argo, font gagner jusqu'à 30 % de performances supplémentaires. Cela signifie que si vous êtes un site de commerce électronique et que votre serveur d'origine se trouve en Amérique du Nord, vos clients qui se trouvent en Asie bénéficieront du même temps de chargement que ceux qui consultent le site aux États-Unis ; chaque client profite ainsi d'une expérience optimale.

Conçu pour les géants....et les futurs géants

En janvier, nous avons annoncé sur Twitter que nous avions une version Bêta ouverte de SSL pour SaaS. Ce que nous n'avions pas prévu c'est qu'environ 80 % de nos utilisateurs de la version Bêta créaient leur application SaaS sur Workers. Rétrospectivement, c'est tout à fait logique : de la même manière que la gestion et l'évolution d'un pipeline SSL peuvent exiger du temps et des ressources précieuses au détriment de l'activité principale, la gestion et l'extension d'une infrastructure peuvent être coûteuses et prendre du temps.

En associant Cloudflare pour SaaS à Workers, les entreprises SaaS peuvent libérer du temps de développement ; nous nous chargerons non seulement de la gestion des certificats, de la sécurité et des performances, mais également du fardeau de l'infrastructure.

Vous écrivez le code, nous nous occupons du reste.

Le meilleur moment de la création pour les développeurs c'est lorsqu'ils peuvent voir ce qu'ils créent. Ici, nous allons vous présenter certains des formidables projets déjà menés à bien sur notre plateforme et qui ont suivi le parcours que nous venons de décrire :

Statusflare : une plateforme de page d'état

Statusflare est un outil de surveillance de vos sites Web et applications car il y a pire que de subir des temps d'arrêt, c'est d'en ignorer l'existence. L'équipe de Statusflare a conçu une solution qui permet aux entreprises de déployer des vérifications globales dans le monde entier afin de surveiller les temps d'activité, les mesures, et les temps de réponse des serveurs. Qui plus est, elle permet aux clients de déployer des pages d'état, pour qu'ils soient informés en permanence de la disponibilité de leurs services.

Lors de l'assemblage de son produit de page d'état, l'équipe de Statusflare a décidé d'utiliser Workers comme plateforme de déploiement. C'est ce qui lui a permis de consacrer plus de temps à l'écriture du code et à la création de l'API, sans avoir à se soucier du déploiement et du serveur d'origine. Une fois que l'équipe de Statusflare a terminé de mettre au point son application, tout était prêt pour l'intégration avec les domaines personnalisés des clients et chacun a pu configurer une page d'état pour son site Web.

La difficulté qui a suivi a été de transmettre aux clients la dernière version de leur produit. Pour commencer, ils ont décidé de proposer leur solution en open source, de donner le script de Workers à leurs clients et de les inviter à le déployer pour mettre en fonction leur page d'état. Mais cette procédure rend les mises à jour plus complexes. Au lieu de transmettre la dernière version aux utilisateurs finaux, les clients devenaient responsables des mises à jour.

Non seulement cela, mais ils devaient également consacrer du temps à l'intégration avec des autorités de certification pour délivrer des certificats, afin que les pages des clients restent protégées.

Cloudflare pour Saas s'est imposé à Statusflare comme la solution idéale pour l'accompagner dans sa croissance. Grâce à l'intégration facile à utiliser pour les domaines personnalisés, il suffisait désormais de cliquer sur quelques boutons pour que les utilisateurs finaux puissent utiliser un domaine personnalisé, obtenir la dernière mise à jour de la page d'état et faire déployer un certificat. Qui plus est, Statusflare cherche désormais à intégrer sa solution avec Cloudflare Access et Teams, afin que ses clients soient assurés de la confidentialité de leur suivi et que seuls les utilisateurs autorisés y aient accès. Avec la sécurité et la limitation du débit intégrées, Statusflare n'a jamais besoin de s'inquiéter du nombre de requêtes entrantes ni de l'évolutivité de son application. Chez Statusflare ils étaient très heureux d'annoncer qu'en ayant tout réuni en un seul endroit, il n'y avait pas à se soucier de l'évolutivité ni du provisionnement des serveurs, il n'y avait pas non plus à s'inquiéter de la disponibilité des domaines de leurs clients, et qu'au lieu de consacrer du temps à assurer la stabilité de leur application, ces derniers pouvaient désormais se concentrer sur l'écriture du code et le développement de leur produit.

Avec Cloudflare, notre application évolue toute seule, et peut grandir sans limites.- Adam, fondateur de Statusflare.

PLUMA : plateforme tout-en-un de publication de blogs et de podcasts

PLUMA est un service d'hébergement audio, une plateforme de blogs et un service d'analyse axé sur la confidentialité pour les sites Web et les applications mobiles, actuellement en cours de création. Il repose sur Workers, ce qui signifie que l'application fonctionne entièrement à la périphérie de Cloudflare, avec des démarrages à froid en 0 ms. Avec Workers KV, PLUMA est en mesure de stocker toutes ses données, c'est-à-dire les données de session, les fichiers statiques et les journaux, à la périphérie de Cloudflare, garantissant ainsi à ses utilisateurs finaux un service à faible latence. L'une des principales exigences des utilisateurs de PLUMA était que les clients puissent utiliser leur propre domaine de marque, et non un domaine fourni par PLUMA. Avec Cloudflare pour SaaS, PLUMA peut facilement proposer cette expérience à ses utilisateurs finaux, en leur faisant profiter de la sécurité dont il bénéficie lui-même, avec la délivrance de certificats TLS pour les sites de ses clients.

Cloudflare pour Saas facilite l'intégration d'un grand nombre de domaines avec Workers. Cloudflare devient ainsi une formidable plateforme pour la création d'applications sans serveur et à faible latence.- Pier Bover, fondateur de PLUMA

Plink fournit des liens universels vers des podcasts. Une des demandes de fonctionnalité les plus récurrentes chez les clients était qu'ils puissent utiliser leur propre domaine personnalisé. En tant que jeune entreprise, Plink était à la recherche d'une solution rentable qui l'aiderait à optimiser son application, à la faire évoluer et à offrir une expérience personnalisée à ses utilisateurs. Avec Workers et Workers KV, elle a été en mesure d'optimiser les scripts et les fonctionnalités qui sont au cœur de son activité, sans se soucier de l'aspect DevOps. C'est ce qui, avec Cloudflare pour SaaS lui a permis de créer une expérience « de marque personnalisée » de son service pour des domaines externes dont ses clients étaient propriétaires.

La connexion entre l'API de Plink et celle de Cloudflare a été une partie de plaisir. De manière générale, les procédures d'assemblage avec Workers sont formidables ! Je me réjouis à l'idée de proposer aux clients Plink une expérience de marque avec Cloudflare pour SaaS. - Scott Mathson, fondateur de Plink

Essayez Cloudflare pour SaaS dès aujourd'hui !

Lorsque les développeurs commencent à créer leur nouvelle application SaaS, la liste des éléments dont ils souhaitent ne pas avoir à s'occuper est longue. Plutôt que de consacrer des ressources en ingénierie à des tâches concernant leur infrastructure, il est plus judicieux de réserver ce temps de travail à l'activité qui va leur rapporter des milliards de dollars.

C'est en cela que nous sommes utiles. Et avec la version Bêta que nous annonçons aujourd'hui, nous le sommes pour tout le monde.

Le résultat est le suivant : vous vous occupez de créer la prochaine entreprise SaaS révolutionnaire, nous nous chargeons du reste. Pour vous inscrire pour la version Bêta, envoyez une demande ici. Nous accepterons les clients de manière progressive, en allouant 20 noms d'hôte personnalisés pour chaque domaine.

Demandez à rejoindre notre version Bêta ici !

Clients Enterprise, restez à l'écoute

Si nous sommes très heureux de mettre Cloudflare pour SaaS à la disposition de tous, nous sommes toutefois conscients des demandes et des besoins particuliers qui sont ceux de nos plus grands clients Enterprise. Nous avons travaillé sans relâche pour aboutir à de nouvelles fonctionnalités qui devraient les satisfaire. Restez à l'écoute, nous aurons des annonces très intéressantes à faire dans les semaines qui viennent !