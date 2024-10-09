Annonce de mise à disposition de Cloudflare pour SaaS pour tout le monde

2021-04-15

jusqu'à aujourd'hui, SSL pour SaaS n'était disponible que pour les clients Enterprise. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que notre solution Saas est disponible à tous. Et pour illustrer l'évolution du produit depuis sont premier lancement, nous en changeons le nom : Cloudflare pour SaaS ...