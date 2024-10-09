Cloudflare acquiert Vectrix afin d'étendre sa sécurité SaaS Zero Trust
2022-02-10
Nous sommes heureux de vous annoncer l'acquisition de Vectrix par Cloudflare !...Continuer à lire »
2022-02-10
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2021-04-15
jusqu'à aujourd'hui, SSL pour SaaS n'était disponible que pour les clients Enterprise. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que notre solution Saas est disponible à tous. Et pour illustrer l'évolution du produit depuis sont premier lancement, nous en changeons le nom : Cloudflare pour SaaS...