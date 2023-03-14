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Analiza y protege Atlassian con Cloudflare CASB

2023-03-14

2 min de lectura
Esta publicación también está disponible en English, Français, Deutsch, 日本語 y 简体中文.

Como parte de la Security Week, anunciamos el lanzamiento de dos nuevas integraciones en Cloudflare CASB, una para Atlassian Confluence y otra para Atlassian Jira.

Scan and secure Atlassian with Cloudflare CASB

Nos complace anunciar la compatibilidad con estas dos nuevas aplicaciones SaaS (adicional a aquellas que ya admitimos), puesto que hemos observado cómo organizaciones de todo el mundo dependen de ellas para una gestión de proyectos optimizada e integral.

Profundicemos en qué pueden esperar los clientes de Cloudflare Zero Trust de estas nuevas integraciones.

CASB: seguridad para tus aplicaciones SaaS

Primero, un breve resumen. El agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) es una de las soluciones más recientes de Cloudflare. La lanzamos el pasado mes de septiembre para proporcionar a los operadores de seguridad (directores de seguridad de la información e ingenieros de seguridad) una visibilidad clara y control administrativo sobre la seguridad de sus aplicaciones SaaS.

Ya sea Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Salesforce, Box, GitHub o Atlassian (¡Sí!), CASB puede conectar y analizar fácilmente estas aplicaciones en busca de problemas críticos de seguridad, y proporcionar a los usuarios una lista exhaustiva de los problemas identificados, organizados para su clasificación.

Analizar Confluence con Cloudflare CASB

A lo largo del tiempo, Atlassian Confluence se ha convertido en la plataforma de colaboración a la que recurren los equipos para crear, organizar y compartir contenido, como documentos, notas y actas de reunión. No obstante, desde una perspectiva de la seguridad, la flexibilidad y la amplia compatibilidad con aplicaciones externas de Confluence puede suponer un riesgo de seguridad si no se configura y supervisa adecuadamente.

Con esta nueva integración, los equipos informáticos y de seguridad pueden empezar su análisis en busca de problemas de seguridad específicos de Atlassian y Confluence que podrían poner en riesgo los datos corporativos confidenciales. Los clientes de CASB que utilicen Confluence Cloud pueden esperar identificar problemas que incluyen, entre otros, el contenido compartido públicamente, el acceso no autorizado y otras vulnerabilidades que podrían explotar actores maliciosos.

Al proporcionar esta capa adicional de seguridad de SaaS, Cloudflare CASB puede ayudar a las organizaciones a proteger mejor sus datos confidenciales, al mismo tiempo que se benefician del poder colaborativo de Confluence.

Analizar Jira con Cloudflare CASB

Atlassian Jira es una herramienta fundamental de gestión de proyectos utilizada para realizar un seguimiento de las tareas, los problemas y el progreso de los proyectos, y se ha convertido en un elemento esencial del proceso de desarrollo de software para equipos de todos los tamaños. Al mismo tiempo, esto también significa que Jira se ha convertido en un objetivo codiciado por aquellos que desean acceder a los datos confidenciales y explotarlos.

Con Cloudflare CASB, ahora los equipos de seguridad pueden identificar fácilmente los problemas de seguridad que podrían poner en riesgo a los empleados y los datos empresariales confidenciales. Con la compatibilidad con las cuentas de Jira Cloud, los problemas identificados pueden abarcar desde indicar problemas relacionados con el acceso de usuarios y de aplicaciones externas como, por ejemplo, el uso incorrecto de una cuenta o usuarios que no siguen las prácticas recomendadas, hasta la identificación de archivos que podrían haberse compartido excesivamente y que sería interesante investigar más detalladamente.

Al proporcionar a los administradores de seguridad una vista única donde observar los problemas de seguridad de todo su entorno SaaS, que ahora incluye también Jira y Confluence, Cloudflare CASB facilita a los equipos de seguridad mantenerse al corriente de los posibles riesgos de seguridad.

Primeros pasos

Con la adición de Jira y Confluence a la lista cada vez mayor de integraciones de CASB, proporcionamos a nuestros productos la máxima compatibilidad posible para que las organizaciones puedan continuar confiando en nosotros para su protección.

Hoy, Cloudflare CASB admite integraciones con Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Salesforce, Box, GitHub, Jira y Confluence. Próximamente la lista seguirá creciendo con la adición de otras aplicaciones críticas, así que si hay alguna aplicación específica que te gustaría ver incluida en la lista, háznoslo saber.

Si no utilizas aún Cloudflare Zero Trust, no dudes en empezar a utilizarla hoy mismo. Regístrate aquí para comprobar de primera mano la plataforma, con más de 50 usuarios gratuitos. Ponte en contacto con nuestro equipo aquí para saber más sobre cómo Cloudflare CASB puede ayudar a tu organización a proteger sus aplicaciones SaaS.

Protegemos redes corporativas completas, ayudamos a los clientes a desarrollar aplicaciones web de forma eficiente, aceleramos cualquier sitio o aplicación web, prevenimos contra los ataques DDoS, mantenemos a raya a los hackers, y podemos ayudarte en tu recorrido hacia la seguridad Zero Trust.

Visita 1.1.1.1 desde cualquier dispositivo para empezar a usar nuestra aplicación gratuita y beneficiarte de una navegación más rápida y segura.

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