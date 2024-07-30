Impacto de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el tráfico de Internet

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Los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, cuyo tema es "Games Wide Open" ("Ouvrons grand les Jeux"), comenzaron el viernes 26 de julio de 2024 y se prolongarán hasta el 11 de agosto. Un total de 10 714 atletas de 204 países, incluidos los equipos individuales y los equipos de refugiados, participarán en 329 competiciones correspondientes a 32 disciplinas deportivas. Esta publicación del blog se centra en la ceremonia de apertura y los primeros días del evento, y analiza el impacto asociado en el tráfico de Internet, especialmente en Francia, la popularidad de los sitios web olímpicos por país, y el aumento del correo no deseado y de los correos electrónicos maliciosos relacionados con los Juegos Olímpicos.

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Seguimos de cerca el evento a través de nuestro informe de los Juegos Olímpicos de 2024 en Cloudflare Radar y proporcionaremos actualizaciones sobre las principales tendencias de Internet a medida que se desarrollen.

Una ceremonia de apertura para recordar

Por primera vez en la historia olímpica moderna, la ceremonia de apertura se celebró fuera de un estadio, duró casi cuatro horas y afectó claramente al tráfico de Internet en Francia. El interés del país fue evidente durante la retransmisión televisiva, lo que provocó importantes caídas de tráfico, similares a las observadas durante la Eurocopa 2024 (hemos visto que las retransmisiones televisivas a nivel nacional suelen ir acompañadas de caídas en el tráfico de Internet).

Los Juegos Olímpicos son algo más que acontecimientos deportivos: están repletos de momentos inspiradores e historias que captan la atención mundial en tiempo real y crean historias que perduran. Las importantes caídas del tráfico durante la ceremonia coincidieron con las actuaciones de Celine Dion y Lady Gaga, el encendido del pebetero olímpico y la interpretación de "Imagine" de John Lennon interpretada por Juliette Armanet. Aquí mostramos un desglose de las cinco principales caídas del tráfico en comparación con la semana anterior que ocurrieron durante la ceremonia, detallando los eventos que tenían lugar en esos momentos. Nuestros datos proporcionan información con una granularidad de 15 minutos.

Momentos de la ceremonia por caída del tráfico

Hora de la caída (UTC) % de caída Eventos en ese momento #1 ~21:15 -20 % El pebetero olímpico se enciende y sobrevuela el cielo de París en un globo aerostático; Celine Dion canta a París desde la Torre Eiffel. #2 ~17:45 -17 % Lady Gaga sings the French classic “Mon truc en plumes” by Zizi Jeanmaire. #3 ~19:45 -16.9 % Team USA boat takes to the river, followed by Team France – the last boat en route to the Eiffel Tower. #4 ~20:15 -16.9 % Dionysus interpreta la canción "Naked" (Philippe Katerine); Juliette Armanet canta "Imagine" de John Lennon desde el centro del Sena; un caballo de metal cabalga río abajo. #5 ~18:00 -16.7 % Mientras los barcos avanzan por el Sena, unos 80 artistas del Moulin Rouge interpretan el famoso baile de cabaret francés, el can-can.

Durante la ceremonia de apertura del 26 de julio, entre las 17:30 y las 21:20 UTC, el tráfico en Francia fue notablemente inferior al de la semana anterior, con pérdidas de entre el 15 % y el 20 %. Sin embargo, hubo momentos con caídas más pequeñas. Por ejemplo, a las 19:30 UTC, el tráfico solo disminuyó un 4 % durante el desfile de los barcos de los atletas por el río Sena. Justo después del evento, a las 21:45 UTC, el tráfico aumentó hasta un 8 % en comparación con la semana anterior.

La ceremonia de inauguración también se tradujo en una cuota de tráfico móvil superior a la habitual en Francia. A las 20:45 UTC, cerca del final de la ceremonia, el porcentaje desde dispositivos móviles del tráfico de Internet fue del 61 %, frente al 57 % de la semana anterior.

Los parisinos abandonan la ciudad antes de los Juegos Olímpicos

Con los Juegos Olímpicos de París, muchos residentes han abandonado la ciudad, ya sea por vacaciones o en busca de lugares más tranquilos, al mismo tiempo que los turistas llegaban para los juegos. Nuestros datos muestran que dos regiones francesas, Île-de-France, donde se encuentra París, y Grand Est, al este de París, experimentaron las caídas de tráfico más significativas. El siguiente gráfico muestra el tráfico diario a estas regiones, con un notable descenso visible durante el fin de semana previo a los Juegos Olímpicos en Île-de-France.

Si analizamos la variación porcentual del tráfico de solicitudes respecto a la semana anterior, Île-de-France experimentó su mayor descenso durante la primera semana de julio (del 1 al 7 de julio), con una disminución del 15 %, y la semana anterior al inicio de los Juegos Olímpicos, con una reducción del 8 %. Curiosamente, no hubo ningún cambio porcentual en el tráfico durante la semana de los Juegos Olímpicos (del 22 al 28 de julio), que fue también la semana en la que empezó a llegar el mayor número de visitantes de los Juegos Olímpicos.

El porcentaje diario de tráfico de dispositivos móviles desde Francia también revela cambios en los patrones típicos, con aumentos observados especialmente después del fin de semana del 30 de junio, indicativo de los períodos de vacaciones y el uso de Internet por ocio. El tráfico de dispositivos móviles alcanzó su punto máximo durante el primer fin de semana olímpico, alcanzando el 53 % el 26 de julio, el día de la ceremonia inaugural, lo que representa una cifra superior a cualquier viernes anterior desde junio. El domingo 28 de julio, el tráfico desde dispositivos móviles alcanzó un máximo del 58 %, el más alto desde junio.

Impacto en el tráfico de Internet fuera de Francia

A nivel mundial, las variaciones del tráfico de Internet fueron menos pronunciadas que en Francia. Sin embargo, el 26 de julio, el día de la ceremonia de apertura, se produjo una notable caída global durante el evento. Esto fue especialmente evidente durante dos momentos clave destacados anteriormente: durante la interpretación de las canciones a las 20:15 UTC, el tráfico disminuyó un 3 % en comparación con la semana anterior, y hacia el final de la ceremonia, a las 21:15 UTC, disminuyó un 2 %.

Si ampliamos nuestra perspectiva a otros países, los momentos de caídas significativas en el tráfico durante la ceremonia de apertura fueron claramente visibles. A continuación se muestra una lista resumida de 30 países seleccionados en función de su número de medallas en los Juegos Olímpicos de Verano.

País Caída del tráfico (%) Hora de la caída (UTC) Estados Unidos -4% 20:15 Gran Bretaña -8% 20:15 Francia -20 % 21:15 Alemania -4 % 20:15 China -4 % 21:00 Italia -11 % 18:15 Australia -2 % 20:00 Hungría -5 % 21:15 Suecia -4 % 21:15 Japón -12 % 21:15 Rusia -7 % 19:45 Canadá -3 % 20:15 Países Bajos -6 % 21:15 Rumanía -12 % 20:00 Finlandia -12 % 17:30 Polonia -5 % 21:15 Corea del Sur -4 % 20:15 Cuba -3 % 19:00 Bulgaria -6 % 21:15 Suiza -10 % 18:15 Dinamarca -2 % 21:15 España -8 % 18:15 Noruega -2 % 21:15 Bélgica -5 % 21:15 Brasil -3 % 18:15 República Checa -10 % 18:00 Eslovaquia -11 % 20:15 Ucrania -2 % 20:45 Nueva Zelanda -9 % 21:15 Grecia -11 % 18:00

Además, el siguiente mapa mundial destaca los países que experimentaron un impacto importante en el tráfico de Internet durante la ceremonia de apertura.

(Fuente: Cloudflare; creado con Datawrapper)

Fuera de Europa, los países con las caídas más importantes fueron Nueva Zelanda (-9 %), Uzbekistán (-12 %), Argentina (-13 %) y Mongolia (-20 %), todos ellos con mayores descensos que los de Europa.​

Momentos significativos de los Juegos: de Simone Biles a los récords olímpicos

A continuación, destacamos eventos olímpicos específicos que afectaron al tráfico de Internet, desde el primer día completo de competición el sábado 27 de julio de 2024.

Estados Unidos: la competición de gimnasia artística en la que participó la cuatro veces medallista de oro olímpica Simone Biles tuvo un impactó considerable en el tráfico de Internet de Estados Unidos, más que la ceremonia inaugural. Del 26 al 28 de julio, el tráfico disminuyó significativamente durante las participaciones de Biles. A las 10:00 UTC, coincidiendo con su rutina de viga, el tráfico ya era un 4 % inferior al de la semana anterior. Cayó un 6 % a las 10:45 UTC durante sus ejercicios de suelo y salto.

Francia: la medalla de oro del nadador francés Léon Marchand y su récord olímpico en los 400 metros combinados individuales masculinos el 28 de julio tuvieron el mayor impacto en el país anfitrión. El tráfico cayó un 17 % a las 18:30 UTC durante su participación. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, la ceremonia de apertura provocó una caída mayor del tráfico.

Australia: durante la victoria de Mollie O'Callaghan en los 200 metros libres femeninos el 29 de julio, alrededor de las 20:00 UTC, el tráfico en Australia fue un 5 % inferior al de la semana anterior. Esta disminución es mayor que la que se produjo durante la ceremonia de apertura, que fue de un 2 %.

Corea del Sur: la medalla de oro de la selección coreana de tiro con arco el 28 de julio a las 15:30 UTC provocó una caída del tráfico del 8 %, la disminución más significativa observada en el país entre el 26 y el 29 de julio.

Brasil: el tráfico en Brasil fue un 15 % inferior al de la semana anterior el 27 de julio alrededor de las 19:30 UTC, superando el impacto de la ceremonia de apertura. Esto ocurrió cuando los nadadores brasileños Guilherme Costa y Maria Fernanda Costa competían en las pruebas de 400 m estilo libre masculinos y femeninos, respectivamente.

Tendencias de DNS en los sitios web oficiales de los Juegos Olímpicos por país

El 22 de julio, antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos, informamos sobre el creciente interés por los sitios web oficiales de los Juegos Olímpicos de acuerdo con los datos de las solicitudes de nuestro solucionador DNS 1.1.1.1. Observamos que Francia ocupaba la primera posición, con el 24 % del tráfico de DNS a los sitios web oficiales de los Juegos Olímpicos, seguida del Reino Unido (20 %) y Estados Unidos (17 %). Sin embargo, el inicio de los Juegos Olímpicos marcó un cambio, ya que Estados Unidos se puso a la cabeza.

En el primer día completo de competiciones, el 27 de julio, Estados Unidos ocupó el primer puesto con el 16 % de todo el tráfico de solicitudes de DNS a sitios olímpicos oficiales. Este cambio indica una distribución más amplia del interés de los distintos países durante los Juegos Olímpicos. Una versión dinámica del siguiente mapa está disponible en nuestro informe de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Estos son los 10 principales países con el mayor porcentaje de tráfico de solicitudes de DNS durante el primer día completo de competiciones, el 27 de julio, a sitios olímpicos (porcentajes redondeados):

Estados Unidos: 16 % Alemania: 12 % Francia: 9 % Vietnam: 9 % Brasil: 5 % Australia: 5 % Reino Unido: 4 % Países Bajos: 4 % Canadá: 3 % Sudáfrica: 2 %

Aumento del interés a medida que se acercan los Juegos Olímpicos

A partir del 23 de julio el tráfico global diario de solicitudes de DNS a los sitios web oficiales de los Juegos Olímpicos comenzó a aumentar hasta los niveles más altos observados en lo que va de año, mostrando un incremento constante. Alcanzó su punto máximo el 28 de julio, el segundo día completo de competiciones, y se multiplicó por cinco (509 %) con respecto a la semana anterior. El día de la ceremonia de apertura, el tráfico ya era un 110 % superior al de la semana anterior.

Los picos específicos de cada país incluyeron Estados Unidos, donde el tráfico a los sitios olímpicos aumentó un 719 % el 28 de julio, coincidiendo con el primer día de competición de Simone Biles. En Francia, el tráfico alcanzó su punto máximo el mismo día con un aumento del 391 %, y en Alemania se disparó un 2300 % el 27 de julio.

La evolución de la clasificación de DNS del tráfico de los sitios olímpicos por país revela que, desde el 19 de julio, Estados Unidos ha superado a Francia. Asimismo, Alemania ascendió al segundo puesto el 27 de julio, el primer día completo de competiciones, mientras que Australia subió al cuarto puesto el 28 de julio, y el día álgido para Canadá también fue el 28 de julio.

Los ataques ferroviarios el día de la ceremonia inaugural provocan un aumento del tráfico

El día de la ceremonia de apertura, el 26 de julio, también se vio alterado por los ataques incendiarios contra los ferrocarriles franceses, que afectaron a los 800 000 pasajeros del sistema ferroviario de alta velocidad. A las 10:00 UTC, se produjo un aumento significativo del tráfico de DNS a los sitios web del transporte público, incluidos los servicios ferroviarios de alta velocidad. El tráfico se disparó un 2000 % en comparación con la semana anterior, ya que los usuarios accedieron a los sitios web para comprobar las actualizaciones.

Ataques DDoS: siempre presentes

Como hemos observado en el caso de las elecciones de 2024, incluidas las elecciones francesas, los partidos políticos no son el único objetivo de los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) durante eventos importantes. Aunque no hemos visto ningún flujo coordinado de ataques DDoS importantes contra servicios potencialmente utilizados durante los Juegos Olímpicos de Francia, hemos observado algunos incidentes.

El 29 de julio de 2024 un sitio web del gobierno francés de uso habitual fue objeto de un ataque DDoS, que duró nueve minutos y alcanzó un máximo de 207 000 solicitudes por segundo a las 20:34 UTC.

Antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos, el 21 de julio a las 10:20 UTC, un sitio web nacional de transporte también fue víctima de un ataque DDoS de menor envergadura, que duró solo un par de minutos y alcanzó un máximo de 10 000 solicitudes por segundo.

Como se destaca en nuestro informe sobre los ataques DDoS del segundo trimestre, la mayoría de los ataques DDoS son de corta duración, como lo demuestran los dos ataques mencionados anteriormente. Además, el 81 % de los ataques DDoS HTTP alcanzan picos de menos de 50 000 solicitudes por segundo (rps), y solo el 7 % alcanzan entre 100 000 y 250 000 solicitudes por segundo. Un ataque de 10 000 solicitudes por segundo puede parecer menor para Cloudflare, pero puede ser devastador para sitios web que no estén adecuadamente equipados para gestionar niveles tan altos de tráfico.

Aumentan los correos electrónicos sobre "Juegos Olímpicos" y "París 2024"

Desde otra perspectiva de la ciberseguridad, los grandes eventos suelen atraer el phishing y el correo no deseado, y los Juegos Olímpicos no son una excepción. Desde enero de 2024 hasta finales de julio, el servicio Cloud Email Security de Cloudflare ha procesado más de un millón de correos electrónicos cuyo asunto contenía "Juegos Olímpicos" o "París 2024". Durante la semana del 22 al 28 de julio, coincidiendo con los primeros días de los Juegos Olímpicos, hubo un aumento del 304 % en este tipo de correos electrónicos en comparación con la semana anterior y un asombroso aumento del 3111 % en comparación con la semana más activa de enero.

En cuanto a los mensajes no deseados, el correo no deseado representó el 1,5 % de todos los correos electrónicos con "Juegos Olímpicos" o "París 2024" en el asunto, mientras que los correos electrónicos maliciosos representaron el 0,1 % desde enero de 2024. Esto significa que en una muestra de 1000 correos electrónicos, aproximadamente 15 serían correo no deseado y 1 sería correo malicioso. El pico de correos electrónicos maliciosos relacionados con los Juegos Olímpicos se produjo la semana del 6 de mayo, cuando un 0,6 % se clasificó como malicioso. Aunque se produjo un descenso tras este pico, los porcentajes aumentaron ligeramente en julio, hasta el 0,4 % el 8 de julio. A pesar del aumento del volumen durante la semana del 22 de julio, solo el 0,05 % de los correos electrónicos eran maliciosos.

Esa misma semana, cuando comenzaron los Juegos Olímpicos, también se observó un aumento de los correos electrónicos no deseados de más del 2 %, el más alto desde el pico del 7 % de la semana del 24 de junio.

Conclusión

Los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzaron el 26 de julio, con un claro impacto en el tráfico de Internet en diferentes países, sobre todo en Francia, el país anfitrión. Las caídas significativas del tráfico durante los momentos clave de la ceremonia de apertura, así como los picos resultantes después de los principales eventos, destacan la interacción siempre presente entre los acontecimientos físicos y la forma en que las personas interactúan con el mundo en línea. No hay muchos acontecimientos que desvíen la atención de Internet y, en este caso, la lleven hacia la retransmisión televisiva.

También hemos observado cómo aumentó el interés por los sitios web oficiales de los Juegos Olímpicos, con claros aumentos del tráfico de DNS después del inicio del evento, en distintos países, entre los que Estados Unidos se hizo finalmente con la primera posición.

En cuanto al sabotaje de los cables de fibra óptica franceses del 29 de julio de 2024, no observamos ninguna alteración destacable del tráfico de Internet en Francia o sus ciudades durante el día.

A medida que continúen los juegos, mantendremos un informe de los Juegos Olímpicos de París 2024 en Cloudflare Radar, actualizándolo a medida que surjan tendencias de Internet significativas relacionadas con el evento.