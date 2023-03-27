Primeros socios de prestación de servicios autorizados de Cloudflare One

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El compromiso de Cloudflare de crear la plataforma SASE más atractiva e intuitiva del mercado se ha traducido en un crecimiento significativo durante el año pasado. Los servicios de Cloudflare One son los más demandados entre nuestros clientes, de hecho, las reservas de nuestros socios se han triplicado y las ventas han aumentado un 70 % en términos interanuales. Los socios citan con regularidad la sencillez de nuestra plataforma, nuestra innovación y nuestra red global como diferenciadores clave que están promoviendo la alta demanda de los clientes.

Para seguir aprovechando este impulso y prestar los servicios necesarios que puedan requerir nuestros clientes, anunciamos anteriormente la creación de nuestros nuevos cursos de especialización para socios de prestación de servicios autorizados (ASDP) como parte de nuestra iniciativa para promover nuestro programa de socios.

El objetivo del curso de socios de prestación de servicios autorizados de Cloudflare es autorizar a los socios que cumplen nuestros elevados estándares de prestación de servicios profesionales de Cloudflare One. Los socios que se someten al riguroso proceso de validación técnica y cumplen los criterios de seguridad, rendimiento y fiabilidad de sus capacidades de prestación de servicios reciben la denominación de socios de prestación de servicios autorizados de Cloudflare. Esta denominación proporciona una serie de ventajas, tales como acceso a oportunidades de Cloudflare One que requieren servicios, acceso a gestores de prestación de servicios de Cloudflare One designados y acceso a fondos de incentivos especiales para socios diseñados para garantizar que los servicios de los socios autorizados se utilicen activamente en los compromisos de los clientes de Cloudflare One.

Además, nos complace anunciar que nuestros socios autorizados, con sus consolidadas habilidades y capacidades, desempeñarán un papel fundamental en el programa Descaler. Los socios autorizados trabajarán de cerca con los clientes para comprender sus necesidades y objetivos exclusivos, y proporcionarán asesoramiento estratégico y capacidad técnica durante todo el proceso de migración. Los socios autorizados también tendrán la oportunidad de aprovechar el kit de herramientas Descaler para exportar automáticamente los ajustes y las configuraciones de los productos Zscaler implementados que migrarán a Cloudflare, permitiendo así una transición sencilla a Cloudflare One.

Desde su lanzamiento, el programa de socios de prestación de servicios autorizados de Cloudflare One está teniendo un impacto notable en nuestro ecosistema de socios, ya que proporciona un marco para que muestren su experiencia en los servicios de Cloudflare One y presten servicios profesionales y administrados de alta calidad a los clientes. El programa ha atraído a una amplia variedad de socios que aportan distintas habilidades y experiencia, tales como evaluaciones de seguridad Zero Trust, transformación de redes y servicios de asesoramiento y migración, entre otros. Al autorizar a los socios que cumplen nuestras estrictas normas de prestación de servicios, ofrecemos a los clientes un acceso claro hacia asesores de confianza que pueden ayudarles en su recorrido hacia una arquitectura SASE en la nube.

Estamos encantados de anunciar los primeros socios que han conseguido la denominación ASDP.

CDS (Europa, Oriente Medio y África)

CDS facilita el cambio estratégico asociándose con los mejores proveedores de tecnología de su clase, como Cloudflare. Ofrece el encapsulado de servicios profesionales que garantiza que las organizaciones obtengan el máximo valor de la tecnología elegida, incluidos servicios como: orientación estratégica, implementación, gobernanza arquitectónica y, para clientes con necesidades complejas, un servicio administrado. El enfoque de CDS garantiza la optimización continua de los servicios de Cloudflare según los estándares más elevados y el máximo valor de la licencia de sus clientes. CDS ofrece un equipo de expertos certificados por Cloudflare con verdadera experiencia en el mercado, que pueden resolver importantes retos de seguridad al tiempo que permiten a los clientes ver sus proyectos desde varios ángulos, fomentando soluciones más seguras, creativas e innovadoras.

Miguel Ferreira, director de servicios en la nube de CDS, afirma:

"Estamos encantados de ser uno de los primeros socios en EMEA en conseguir la denominación de "socio de prestación de servicios autorizado" de Cloudflare. Formar parte de este programa es fundamental para nosotros porque valida nuestro compromiso con la excelencia y nos proporciona las herramientas y el soporte que necesitamos para llevar a cabo proyectos con éxito. En CDS, nos consideramos defensores de nuestros clientes, ayudándolos a gestionar y hacer posible el cambio. Parte de esta misión consiste en dar confianza a nuestros clientes para que tomen decisiones tecnológicas importantes que podrían hacer realidad o fracasar sus aspiraciones de transformación digital. Poder confiar en un socio de servicios profesionales con, en este caso, la denominación de socio de prestación de servicios autorizado de Cloudflare, reduce significativamente el riesgo asociado a este tipo de decisiones. Estamos deseando trabajar mano a mano con el equipo de Cloudflare para ofrecer soluciones innovadoras y experiencias de cliente asombrosas".

Primary Guard (Asia-Pacífico)

Primary Guard ofrece una solución de ciberseguridad de vanguardia especializada en servicios de seguridad informática y redes en el sureste asiático, acelerando y protegiendo sitios web mediante soluciones a medida que cumplen las prácticas recomendadas de ciberseguridad y los requisitos de rendimiento, como protección DDoS y mitigación DDoS, protección de puntos finales empresariales y gestión de control de acceso. Recibieron el premio Cloudflare APJC Partner Champions 2020 en la categoría de Ingeniero de sistemas de socios del año. Como proveedor líder de servicios de ciberseguridad en la región ASEAN, su consultor jefe de seguridad también ha sido galardonado como empleado más destacado de la Comunidad de Cloudflare en 2021-2023.

En cuanto a la denominación como socio de servicio autorizado, Johary Mustapha, consejero delegado de Primary Guard, señala:

"Estamos encantados de formar parte del programa de socios de prestación de servicios autorizados, que reconoce la experiencia de Primary Guard en soluciones Zero Trust y su adhesión a las prácticas recomendadas del sector. Formar parte de este programa valida realmente nuestro compromiso con la excelencia y nos proporciona las herramientas y el soporte que necesitamos para ofrecer a nuestros clientes servicios de éxito en todos los sectores de cualquier tamaño. Estamos deseando trabajar mano a mano con el equipo de Cloudflare para ofrecer soluciones de ciberseguridad más innovadoras y experiencias de cliente asombrosas".

AZ-AP (Asia-Pacífico)

AZ Asia-Pacific es un centro integral de distribución de servicios de ciberseguridad con sede en Singapur y oficinas y operaciones en Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia, China y Hong Kong. Trabaja con los mejores integradores de sistemas y proveedores de servicios de toda la región de Asia-Pacífico. AZ AP se dedica a ofrecer soluciones y servicios de calidad en tecnología de ciberseguridad, como arquitectura de red Zero Trust, seguridad para aplicaciones, seguridad de nube y de red.

Según Jeremy Woo, fundador y consejero delegado de AZ-AP:

"Es un honor para nosotros formar parte del prestigioso programa de socios de prestación de servicios autorizados. Este reconocimiento refleja nuestra competencia en soluciones Zero Trust y nuestra dedicación a mantener los estándares del sector, al tiempo que nos proporciona un acceso inestimable a ventajas y recursos exclusivos que nos permitirán mejorar el soporte que ofrecemos a nuestros socios. Unirnos a este programa es esencial para nosotros porque valida nuestro compromiso inquebrantable de prestar un servicio excepcional y nos dota de las herramientas y el apoyo necesarios para ofrecer compromisos que culminen en éxito. Estamos impacientes por colaborar con el equipo de Cloudflare para ofrecer soluciones innovadoras y experiencias de cliente inigualables".

Layer8 (Europa, Oriente Medio y África)

Layer8 es una empresa totalmente dedicada al negocio de la seguridad de la información y la gestión del cumplimiento normativo. Cuenta con más de 80 profesionales con un alto grado de especialización, y ofrecen soluciones que añaden valor al negocio y simplifican la adopción de la seguridad de la información en organizaciones de todo el mundo. La plataforma Zero Trust de Cloudflare reúne estas cualidades con su arquitectura sencilla y flexible, pero sumamente segura.

Fernando Cardoso, director de operaciones de Layer8, sostiene:

"Formar parte del programa de socios de prestación de servicios autorizados no solo reconoce nuestra excelencia en soluciones Zero Trust, sino que también nos dota de los recursos y el soporte necesarios para llevar a cabo proyectos de éxito, lo que nos permite ayudar a nuestros clientes con mayor eficacia. Esta asociación con Cloudflare reforzará sin duda nuestro enfoque en las actividades de innovación y creación de valor empresarial".

Opticca Security (América)

Opticca Security es una consultora especializada en el perímetro, la nube, DevOps y seguridad de aplicaciones. Ayuda a organizaciones medianas, grandes y empresariales de toda Norteamérica a integrar y automatizar controles de seguridad en distintas facetas de su arquitectura informática y procesos de desarrollo de software. Opticca Security es distribuidor certificado de soluciones y socio de servicios de Cloudflare desde 2019 y sigue beneficiándose de la innovadora pila tecnológica de Cloudflare, junto con la experiencia de Opticca Security en modernización de aplicaciones y habilitación de DevSecOpsd**.**

En cuanto al logro alcanzado, el director general de Opticca Security, Joey Campione, afirma:

"Estamos muy contentos de participar en el programa de socios de prestación de servicios autorizados de Cloudflare, ya que nos permitirá seguir ofreciendo una seguridad y un rendimiento superiores a nuestros clientes actuales y futuros. Las continuas inversiones de Cloudflare en innovación de la plataforma y los ecosistemas de socios nos están permitiendo ayudar a nuestros clientes a ser más eficientes y competitivos según los estándares modernos".

Estos socios han demostrado su experiencia en los servicios Cloudflare One y su compromiso con la prestación de servicios de alta calidad a los clientes. Les felicitamos por este logro y esperamos seguir trabajando con ellos para ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes comunes.

Plan de desarrollo

A partir de hoy, el programa de socios de prestación de servicios autorizados cuenta con dos especializaciones: servicios Zero Trust ASDP y servios para aplicaciones ASDP. También tenemos previsto incorporar otras dos especializaciones en un futuro próximo: servicios de red ASDP y servicios para desarrolladores en el perímetro ASDP. Nuestro objetivo es colaborar estrechamente con nuestros socios para desarrollar soluciones integrales que aporten un valor real a nuestros clientes. El lanzamiento de especializaciones adicionales proporcionará aún más oportunidades a nuestros socios para diferenciarse en el mercado.

Conclusión

En Cloudflare, seguimos comprometidos con la creación de una red sólida y estratégica de socios de canal que puedan ayudarnos a ofrecer los mejores servicios y soluciones posibles a nuestros clientes. Nos entusiasma seguir ampliando nuestro programa de socios y trabajar con nuestros socios ASDP para ofrecer valor y unos resultados excepcionales. Si te interesa el programa ASDP, consulta nuestra lista de comprobación para la validación de socios de prestación de servicios autorizados de Cloudflare para obtener más información sobre el proceso de solicitud. Si ya eres socio de Cloudflare, ponte en contacto con tu gestor de cuenta de canal para obtener más información.