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En Cloudflare, creemos en el poder del código abierto. Lo que permite a Internet avanzar no es solo el código, sino también el espíritu de colaboración, la innovación y el conocimiento compartido. El código abierto sustenta los avances de Internet, ya que permite la contribución de desarrolladores y creadores de todo el mundo para mejorar el conjunto.

Sin embargo, los responsables del mantenimiento del código abierto suelen tener dificultades relacionadas con los costes asociados a la ejecución de sus proyectos y para hacerlo accesible a los usuarios de todo el mundo. Hemos tenido el privilegio de apoyar increíbles proyectos de código abierto como Git y Linux Foundation a través de nuestro programa de código abierto y hemos conocido de primera mano dónde Cloudflare puede resultar de más ayuda.

Hoy presentamos un programa de código abierto simplificado y ampliado: el Proyecto Alexandria. La antigua ciudad de Alejandría es conocida por albergar una prolífica biblioteca y un faro que fue una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. El faro de Alejandría sirvió como guía para la cultura y la comunidad, dando la bienvenida a la ciudad a aquellos procedentes de lugares remotos. Creemos que Alejandría es una buena metáfora del papel que desempeñan los proyectos de código abierto como guía para los desarrolladores de todo el mundo y una fuente de conocimiento fundamental para mejorar Internet.

Este proyecto ofrece créditos anuales recurrentes a más proyectos de código abierto para proporcionar nuestros productos de forma gratuita. En el pasado, ofrecimos una actualización a nuestro plan Pro, pero ahora ofrecemos actualizaciones adaptadas al tamaño y a las necesidades de cada proyecto, junto con acceso a una gama más amplia de productos como Workers , Pages y más. Nuestro objetivo con el Proyecto Alexandria es garantizar que todos los proyectos de software de código abierto no solo sobrevivan, sino que prosperen, con acceso a las herramientas de Cloudflare para mejorar la seguridad, para optimizar el rendimiento y para desarrolladores, todo ello sin coste alguno.

Desarrollar un programa basado en tus necesidades

Somos conscientes de que cada proyecto de código abierto tiene necesidades específicas. En algunos proyectos, como los repositorios de paquetes, las mayores preocupaciones pueden ser los costes de almacenamiento y de transferencia. Otros proyectos pueden necesitar ayuda para protegerse contra los ataques DDoS. Y otros pueden requerir una eficaz plataforma para desarrolladores que les permita crear e implementar rápidamente aplicaciones escalables y seguras.

Con nuestro nuevo programa, trabajaremos con tu proyecto para ayudarte a beneficiarte de las ventajas siguientes, según tus necesidades:

Todos los proyectos de código abierto del programa recibirán recursos y soporte adicionales a través de un canal dedicado en nuestro servidor Discord . Y si hay algo que crees que podemos hacer para ayudarte y que actualmente no ofrecemos, estamos aquí para averiguar cómo hacerlo realidad.

Muchos proyectos de código abierto se ejecutan dentro de los límites de los generosos niveles gratuitos de Cloudflare. Nuestra misión de ayudar a mejorar Internet significa que el coste no debería ser un obstáculo para crear, proteger y distribuir tus paquetes de código abierto a nivel global, independientemente del tamaño del proyecto. Los proyectos de código abierto independientes o especializados pueden seguir ejecutándose de forma gratuita sin necesidad de créditos. Para proyectos de código abierto más grandes, tienes a tu disposición los créditos recurrentes anuales, para que puedas seguir reinvirtiendo tu dinero en innovación, en lugar de pagar por la infraestructura para el almacenamiento, la protección y la entrega de tus paquetes y sitios web.

Nos dedicamos a apoyar proyectos que no solo son innovadores, sino también cruciales para el crecimiento continuo y el buen estado de Internet. Los criterios de elegibilidad del programa siguen siendo los mismos:

Operar sin ánimo de lucro.

Ser un proyecto de código abierto con una licencia reconocida de software de código abierto .

Si tienes un proyecto de código abierto que cumple estos requisitos, puedes enviar tu solicitud para unirte al programa aquí .

Ofrecemos a la comunidad de código abierto las herramientas que necesitan

Nos sentimos enormemente afortunados de tener proyectos de código abierto que admiramos, y de las personas increíbles que están detrás de esos proyectos , formando parte de nuestro programa, como OpenJS Foundation , OpenTofu y JuliaLang .

OpenJS Foundation

Node.js forma parte de nuestro programa de software de código abierto desde 2019, y recientemente nos hemos asociado con OpenJS Foundation para proporcionar soporte técnico y mejoras de infraestructura a otros proyectos JavaScript críticos alojados en la fundación, como Fastify , jQuery , Electron y NativeScript .

Un ejemplo destacado de OpenJS Foundation que utiliza Cloudflare es Node.js CDN Worker. Actualmente, los equipos de desarrollo e infraestructura web de Node.js lo están desarrollando activamente, y tiene como objetivo proporcionar todos los activos de versión de Node.js (archivos binarios, documentación, etc.) en su sitio web.

Aaron Snell explicó que estos activos de versión los proporciona actualmente un único servidor de origen de archivos estáticos con Cloudflare al frente. Esto funcionaba bien hasta hace unos años, cuando empezaron a surgir problemas con las nuevas versiones. Una nueva versión trajo consigo una purga de caché, lo que significa que todas las solicitudes de activos de versión resultaban en errores de caché, por lo que Cloudflare continuaba recurriendo directamente al servidor de archivos estáticos, con la sobrecarga resultante. Debido a que Node.js publica compilaciones cada noche, este problema es diario.

CDN Worker tiene previsto solucionar este problema utilizando Cloudflare Workers y R2 para atender las solicitudes de los activos de versión, eliminando toda la carga del servidor de archivos estáticos, lo que mejora la disponibilidad para las descargas y la documentación de Node.js y, en última instancia, hace que el proceso sea más sostenible a largo plazo.

OpenTofu

El objetivo de OpenTofu ha sido crear una alternativa gratuita y abierta a las plataformas de infraestructura como código de propiedad. Uno de sus principales desafíos ha sido garantizar la fiabilidad y la escalabilidad de su registro, sin aumentar los costes. Los servicios de almacenamiento en caché y almacenamiento R2 de Cloudflare resultaron la solución perfecta, ya que gracias a ellos OpenTofu podía proporcionar los archivos estáticos a escala sin preocuparse por el ancho de banda o los cuellos de botella del rendimiento.

El equipo de OpenTofu señaló que para ellos era primordial ejecutar el registro evitando lo máximo posible el aumento de los costes, tanto en términos de ancho de banda como de coste humano. Sin embargo, también necesitaban garantizar un tiempo de actividad del registro casi del 100 %, ya que, si el registro fallara, miles y miles de desarrolladores no tendrían ninguna forma de actualizar su infraestructura.

El código base del registro (escrito en Go) genera previamente todas las respuestas posibles de la API de registro de OpenTofu y carga los archivos estáticos en un bucket de R2. Con R2, OpenTofu ha podido ejecutar el registro prácticamente de forma gratuita, sin servidores y sin problemas de escalado de los que preocuparse.

JuliaLang

JuliaLang se ha unido recientemente a nuestro programa de patrocinio de software de código abierto. Estamos encantados de respaldar su infraestructura crítica para garantizar el buen funcionamiento de su ecosistema. Un aspecto clave de este soporte es permitir el uso de los servicios de Cloudflare para ayudar a JuliaLang con la entrega de paquetes a su base de usuarios.

Según Elliot Saba , JuliaLang había estado utilizando Amazon Lightsail como una CDN global rentable para servir paquetes a su base de usuarios. Sin embargo, a medida que su base de usuarios crecía, en ocasiones superaban sus límites de ancho de banda y acumulaban importantes costes en la nube, por no hablar de la degradación del rendimiento debido a la sobrecarga de las máquinas virtuales del equilibrador de carga por los picos de tráfico. Ahora, JuliaLang utiliza Cloudflare R2 , y la velocidad y fiabilidad del almacenamiento de objetos R2 han superado con creces las de sus propias soluciones dentro del centro de datos. Además, puesto que no hay cargos por ancho de banda, JuliaLang recibe ahora un servicio más rápido y fiable por menos de una décima parte de lo que gastaba anteriormente.

¿Cómo podemos ayudarte?

Si tu proyecto se ajusta a nuestros criterios y quieres reducir costes y eliminar las facturas sorpresa, ¡te invitamos a presentar tu solicitud! Estamos deseando ayudar a la próxima generación de proyectos de código abierto a dejar su huella en Internet.