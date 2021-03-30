WAF de Cloudflare, reconocido como elección de los clientes en 2021

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El equipo de Cloudflare que desarrolla nuestro Firewall de aplicaciones web (WAF) ha seguido innovando durante el último año. Hoy hemos recibido el reconocimiento público de nuestro trabajo.

La facilidad de uso, la escalabilidad y los controles innovadores que ofrece el WAF de Cloudflare han recibido comentarios positivos de los clientes, lo que nos ha permitido obtener el reconocimiento Customers’ Choice (elección de los clientes) de Gartner Peer Insights en la categoría de WAF en 2021. Puedes descargar una copia gratuita del informe aquí.

Esta distinción reconoce a los proveedores y productos mejor valorados por los clientes. Los datos recabados representan una síntesis de alto nivel de los productos de software de los proveedores mejor calificados por los profesionales de la informática.

Los comentarios positivos que hemos recibido son consistentes y rigen los principios de diseño de los productos de Cloudflare. Los clientes consideran que el WAF de Cloudflare es:

"Un WAF alojado con una eficacia excelente, y una empresa que actúa más como un socio que como un proveedor" — Arquitecto principal de fiabilidad del sitio en el sector servicios [ Reseña completa ].

"Una solución WAF sencilla, pero muy eficaz" — Vicepresidente en el sector financiero [ Reseña completa ].

"Fácil y eficaz, con un soporte excepcional" — Vicepresidente de tecnología en el sector minorista [ Reseña completa ].

"Seguro, intuitivo y exquisito para la seguridad y la aceleración de la web" — Director de gestión técnica de productos en el sector manufacturero [Reseña completa].

El año 2020 fue muy productivo en cuanto a los lanzamientos de productos de seguridad de Cloudflare. Por ejemplo:

El reconocimiento Customers’ Choice de Gartner Peer Insights en la categoría de WAF en 2021 nos llena de satisfacción. En nombre de todo el equipo, nos gustaría dar las gracias a todos nuestros clientes por su apoyo constante.

Si deseas más información sobre el WAF de Cloudflare ponte en contacto con nosotros aquí. Para evaluar a Cloudflare, regístrate aquí.

Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer': Firewall de aplicaciones web, 25 de marzo de 2021.El distintivo de elección de CUSTOMERS’ CHOICE DE GARTNER PEER INSIGHTS es una marca de servicio y marca comercial de Gartner, Inc. o sus filiales y se usa aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Customers’ Choice de Gartner Peer Insights refleja las opiniones subjetivas de reseñas, calificaciones y datos de usuarios finales individuales aplicados en función de una metodología documentada; no representan las opiniones de Gartner ni de sus afiliados, ni constituyen una aprobación de los mismos.El contenido de Gartner Peer Insights consiste en las opiniones subjetivas de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias, y no representan los puntos de vista de Gartner o sus afiliados.