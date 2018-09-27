Presentamos el registrador de Cloudflare: El registro de dominio que le va a encantar

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«Me encanta mi registrador de dominios». ¿Alguien ha dicho alguna vez esto? Incluso desde antes de que se lanzara Cloudflare en septiembre de 2010, nuestro primeros clientes beta literalmente nos rogaban: «¿Lanzaréis también un registrador?». Hoy estamos haciendo justamente eso: lanzando el primer registrador que esperamos que diga que le encanta. Se ha diseñado en torno a tres principios: confianza, seguridad y un precio siempre justo. Y está disponible para todos los clientes de Cloudflare.

Nosotros también necesitamos registros de dominios seguros

De hecho, Cloudflare ha ejecutado un registrador por algún tiempo. Como muchos de nuestros mejores productos, todo empezó al resolver un problema interno que teníamos. Cloudflare tiene varios dominios críticos. Si el registro de estos dominios se viera comprometido en algún momento, sería, en una palabra, grave.

Durante años, hemos trabajado con nuestro registrador de dominio original para asegurar que estos dominios estén tan protegidos como sea posible. Por desgracia, en 2013, un hacker pudo comprometer varios de los sistemas del registrador que utilizábamos, y estuvo peligrosamente cerca de apoderarse de algunos de nuestros dominios.

Así inició un proceso de búsqueda de un mejor registrador. Desafortunadamente, incluso los registradores que cobran considerables tarifas premium y prometen ser muy seguros terminan terminan contando con una seguridad de muy bajo nivel. Finalmente, decidimos que la única manera de conseguir el nivel de seguridad que necesitábamos era desarrollando un registrador nosotros mismos.

Protección de dominio personalizada para el Ultra High-End

Varios clientes se dieron cuenta de que teníamos nuestro propio registrador y nos preguntaron por él. Esas conversaciones desembocaron en nuestro producto de Registrador empresarial con Protección de dominio personalizada para nuestros clientes más preocupados por su seguridad. Cada cliente que utiliza la Protección de dominio personalizada define su propio proceso de actualización de registros. Por ejemplo, si un cliente de Protección de dominio personalizada no quiere que cambiemos sus registros de DNS a menos que 6 individuos diferentes nos llamen, en orden, de un conjunto predefinido de números de teléfono, cada uno leyendo múltiples códigos de entrada únicos y diciéndonos su sabor de helado preferido, un martes, que también sea de luna llena, eso es lo que aplicaremos. Literalmente.

Eso, obviamente, no escala. Como resultado, cobramos una tarifa premium significativa por nuestro producto de Protección de dominio personalizada. (Si le interesa, puede obtener más información aquí.) Sin embargo, su ejecución nos ha ayudado a definir un conjunto de mejores prácticas que consideramos que todos los registradores deberían seguir. ¿Y qué nos hizo pensar que podríamos desarrollar un mejor registrador para todo el mundo?

Qué odian los consumidores sobre su registrador actual

Con una buena idea sobre cómo desarrollar un registrador más seguro, preguntamos a nuestros clientes qué es lo que odiaban de su registrador actual. Surgían siempre dos frases: «señuelo y engaño» e «infinitos intentos por vender otras cosas». Si alguna vez ha registrado un dominio, ya sabe cómo funciona. Obtiene un precio con descuento al registrarse por primera vez, pero con cada renovación, el precio aumenta. En el mejor de los casos que hemos encontrado, es de aproximadamente dos veces la oferta original. En el peor, más de veinte veces. Es repugnante. A esto se añade el constante intento por vender otros productos que deberían estar incluidos de manera gratuita (por ejemplo, DNSSEC) o que simplemente no desea (por ejemplo, inservibles sellos de sitio de confianza).

El punto es que registrar un dominio es algo básico. No hay ninguna diferencia significativa entre cualquiera de los actuales registradores del mercado general. Cada registro de dominio de nivel superior (TLD como .com, .org, .info, .io, etc.) establece un precio general para el registro de un dominio bajo ellos. Estos precios son conocidos y permanecen de manera relativamente constante en el tiempo. Todo lo que el registrador hace es registrarle como el propietario de un dominio particular. Eso solo implica enviar unos comandos a una API. En otras palabras, los registradores de dominio le están cobrando por ser un intermediario y no ofrecen esencialmente ningún valor que justifique su sobreprecio. Cuanto más lo observamos, más loco nos pareció el mercado general.

Aprendizaje de hacer SSL gratis

La última vez que vimos un mercado tan desordenado como este fue cuando analizamos el mercado para certificados SSL. En 2014, decidimos que era una locura que la gente tuviera que pagar por encriptación en línea. Durante nuestras celebraciones de la semana de cumpleaños de ese año, nos convertimos en uno de los primeros servicios en decir que el cliente debería recibir cifrado sin coste adicional, incluso en nuestro plan gratuito. Desde entonces, ha habido una revolución del cifrado y estamos orgullosos de que casi todos los servicios innovadores ofrezcan SSL gratis. Si un servicio que esté utilizando todavía le cobra extra por la asistencia al cifrado, le están timando.

De acuerdo, la rentabilidad de registrar un dominio es un poco diferente, pero solo un poco. Los TLD necesitan llevar a cabo algo de trabajo para asegurarse de que dos personas no registren el mismo dominio. Y tiene sentido que haya cierto coste para evitar que alguien registre cada combinación posible de caracteres. Pero, ¿por qué deberían cobrar los registradores un precio superior al que cobran los TLD? Nos parecía tan descabellado como si las autoridades de certificación cobraran por ejecutar unos cuantos cálculos. Cuando vemos un mercado roto en Internet, queremos hacer algo al respecto.

La promesa del registrador de Cloudflare

Hoy, en el octavo cumpleaños de Cloudflare, vamos a dar un regalo a todos nuestros clientes: un registrador que les encantará.

Aquí está la promesa del Registrador de Cloudflare: seguiremos las mejores prácticas posibles de seguridad y le ofreceremos el mejor precio posible. ¿A qué nos referimos con eso? Desde el lado de la seguridad, prometemos que le permitiremos habilitar la autenticación de dos factores, bloquearemos su registro de dominio por defecto y habilitaremos automáticamente los servicios de seguridad de prácticas recomendadas como DNSSEC.

Desde el lado del precio es todavía más simple: prometemos no cobrarle nada más que el precio general que cobra cada TLD. Eso será así el primer año y cada año que le siga. Si registra su dominio con el registrador de Cloudflare, siempre pagará el precio general sin sobreprecio.

Por ejemplo, Verisign, que administra el TLD .com, cobra actualmente 7,85 $ por año al registrar un dominio .com. ICANN impone, además de eso, una tarifa anual de 0,18 $ por cada dominio registrado. Hoy, si transfiere su dominio .com a Cloudflare, eso es lo que le cobraremos por año: 8,03 $/año. Sin incremento de precio. Todo lo que hacemos es hacer ping a una API; no hay ningún coste incremental para nosotros, así que ¿por qué debería usted pagar más que el precio general?

Puede encontrar un precio más barato en algún otro lugar en algún tipo de promoción. Pero, en última instancia, hay un precio general que el otro registrador debe cubrir, así que inevitablemente sabe que va a haber una técnica de señuelo y engaño, con un aumento de precio en el futuro, junto con infinitos intentos por venderle otras cosas.

El registrador de Cloudflare también ofrecerá redacción de datos personales en WHOIS, que cumple con las directrices actuales de ICANN, de manera gratuita. La transmisión de la información de contacto del registrante, mediante el servicio WHOIS, puede invitar a montañas de spam a sus direcciones personales. Como su dominio, su privacidad no debería suponer una subida de precio.

Despliegue del registrador de Cloudflare

De hecho, no puede registrar un nuevo dominio con el registrador de Cloudflare. Todavía no. A día de hoy, el servicio está restringido a clientes actuales de Cloudflare que nos transfieran sus dominios existentes. Si ha tenido problemas con la transferencia de dominios antes, espere: hemos hecho el proceso extremadamente fluido y sencillo.

Anticipamos que va a haber bastante demanda, por lo que enviaremos invitaciones gradualmente para asegurarnos de que la experiencia de transición que ofrezcamos sea excelente. Para reclamar su lugar en la cola, tiene que ser cliente de Cloudflare y registrarse para Acceso anticipado. Entonces, las invitaciones saldrán en las próximas semanas dependiendo de la lealtad: cuanto más tiempo haya usado Cloudflare, más pronto tendrá su invitación. Es simplemente nuestra manera de agradecer a nuestros más fieles clientes y ayudarles a ahorrar dinero en sus tarifas de registro de dominios.

Un giro: ofrecemos otra manera de saltar a la parte delantera de la cola. Igual que queremos agradecer y recompensar a nuestros clientes con más permanencia, también queremos ayudar a las organizaciones que están tratando de marcar una diferencia significativa en nuestro sector. Una de ellas es Girls Who Code, que pretende ayudar a cerrar la brecha de género en el sector tecnológico. Para apoyar los esfuerzos de esta organización, invitamos a los clientes a hacer una contribución a Girls Who Code durante el proceso de registro de Acceso temprano, y aquellos que lo hagan se situarán en la parte delantera de la cola de invitación a Acceso anticipado.

¡Regístrese para Acceso anticipado!

Damos la bienvenida a todos a un registrador que le encantará

Estimamos que si cada uno de nuestros clientes trasladara sus dominios al registrador de Cloudflare, se ahorrarían más de 50 millones de dólares al año. Combinado con nuestro anuncio de Bandwidth Alliance de ayer, esperamos que los anuncios de esta semana de cumpleaños ahorren a nuestros clientes más de 100 millones de dólares al año de lo que habían estado pagando por su infraestructura hasta ahora.

Si todavía no es cliente de Cloudflare, pero quiere utilizar el Registrador de Cloudflare, le animamos a que se registre ahora en nuestro servicio principal. No priorizamos con base en cuánto nos paga, o si nos paga algo, así que incluso los nuevos clientes gratuitos conseguirán un lugar en la cola.

Después de haber dado a los clientes actuales de Cloudflare la oportunidad de sacar provecho del Registrador de Cloudflare, lo abriremos a un público más amplio. En ese momento, permitiremos también el registro de nuevos dominios. Pero, independientemente de cuándo se registre, nuestra promesa siempre será la misma: las mejores prácticas de seguridad a un precio de registro general. Un registrador en el que puede confiar y, esperemos, que le encante.

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