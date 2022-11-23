Warum Cloudflare 2022 zu den 100 beliebtesten Arbeitgebern zählt

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Bei Cloudflare bemühen wir uns um ein Arbeitsumfeld, in dem alle unsere Beschäftigten ganz sie selbst sein, sich voll einbringen und zu Bestform auflaufen können. Deshalb freuen wir uns besonders, dass Cloudflare von Newsweek und dem Best Practice Institute (BPI) zu einem der 100 beliebtesten Arbeitgeber 2022 gekürt wurde. Die Untersuchung zu den beliebtesten Arbeitgebern würdigt Unternehmen, die von ihren Beschäftigten wertgeschätzt werden und diesen eine Identifikationsmöglichkeit bieten.

Vor diesem Hintergrund und angesichts des bevorstehenden Jahreswechsels scheint der Zeitpunkt gut gewählt, um uns näher damit zu befassen, was einen guten Arbeitgeber im Allgemeinen und uns sowie unsere Firmenkultur im Besonderen ausmachen.

Etwas, das die gesamte Belegschaft von Cloudflare verbindet, ist unser Ziel, ein besseres Internet zu schaffen. Um einige der größten Herausforderungen des Internet zu meistern und zu einem weltweit sicheren, schnellen, datenschutzfreundlichen und zuverlässigen Web beizutragen, braucht man jede Menge talentierte Menschen. Genau diese finden sich bei Cloudflare und was unseren Einfluss auf das Internet betrifft, kommt unseren Mitarbeitenden eine tragende Rolle zu.

Das Web wurde nicht für die Dinge entwickelt, für die es heute benutzt wird. Damit es etwa als Grundlage für kritische Infrastruktur fungieren oder einer vielbeschäftigten Alleinerziehenden ermöglichen kann, eine gesunde Mahlzeit direkt nach Hause zu bestellen, sind von unserer Seite kontinuierliche Innovationen nötig. So kann sichergestellt werden, dass diese Online-Services der Nachfrage gewachsen sind, schnell laden und vor Cyberangriffen und der Ausnützung von Sicherheitslücken geschützt sind. Cloudflare trägt online eine beträchtliche Verantwortung, denn aktuell laufen rund 20 % des Internet über unser Netzwerk, woran alle unsere Beschäftigten einen Anteil haben.

Ergänzend zu den Ergebnissen von Newsweek und BPI hat Cloudflare eine interne Befragung von Mitarbeitenden weltweit durchgeführt. Dabei haben 94 % der Befragten angegeben, dass das Ziel von Cloudflare, ein besseres Internet zu schaffen, sie inspiriert. Bei Cloudflare sagen zudem 92 % der Mitarbeitenden, dass ihre Vorgesetzten sie respektvoll behandeln. Genauso hoch ist der Anteil derer, die das Gefühl haben, dass ihre Arbeit für das Unternehmen von Bedeutung ist.

„Ich habe für viele Fortune 500-Unternehmen und führende Firmen im Techbereich gearbeitet, aber ich habe mich nirgends so wertgeschätzt gefühlt wie bei Cloudflare und ich habe mich auch nirgends zuvor so stark weiterentwickelt. Ich liebe es, zur Arbeit zu gehen und mit meinen Vorgesetzten und den Mitgliedern meines Teams zusammenzuarbeiten. Wir lernen unglaublich viel voneinander und sind motiviert, unsere Verkaufsziele noch zu übertreffen und die Präsenz des Unternehmens weltweit zu erhöhen.“

„[…] ich liebe dieses Unternehmen, das Management und vor allem mein Team. Ich bin stolz darauf, zu einem besseren Internet beizutragen, und werde dies auch in den kommenden Jahren weiter tun.“

„Ganz ehrlich: Das ist die beste Arbeit, die ich je hatte. Es gibt viel zu tun und ist mitunter stressig, aber ich weiß, dass ich auf die Unterstützung meiner Vorgesetzten zählen kann. Sie nehmen sich auch immer wieder Zeit, mir Dinge zu erklären, ohne mir ein schlechtes Gefühl zu geben, weil ich gefragt habe.“

„Nachdem ich das Privileg hatte, die letzten fünf Jahre bei Cloudflare zu arbeiten, kann ich bezeugen, dass unsere Leute eindeutig unsere größte Stärke sind. Ich persönlich fühle mich unterstützt, respektiert und zugleich täglich intellektuell gefordert. Es ist beeindruckend, dass es einem einzelnen Unternehmen gelingt, eine so vielfältige Gruppe an rücksichtsvollen Mitarbeitenden auf sich zu vereinen. Und wir nehmen dabei eine Führungsrolle ein.“

Zusatzleistungen und Zusammenhalt

Cloudflare bietet Mitarbeitenden ein umfassendes Paket an Zusatzleistungen und investiert in diverse Initiativen und Programme zu ihrer Unterstützung.

Diese Zusatzleistungen reichen von Zuschüssen zu Transportkosten – die für Beschäftigte, die an einem unserer Standorte tätig sind oder hybrides Arbeiten betreiben, durch das Pendeln anfallen – bis hin zur Unterstützung bei Ausgaben für Gesundheit und Familie – etwa bei Kinder- und Familienwunsch bzw. für Familienplanung, Pflege von Angehörigen und Kinderbetreuung. Auch Maßnahmen für die emotionale und psychische Gesundheit werden gefördert. Darüber hinaus ermutigen wir jeden mit einer bedarfsorientierten Urlaubsregelung, die individuell passende Work-Life-Balance zu finden.

Ein Beispiel für die von uns angebotenen Programme sind unsere Arbeitskreise für Beschäftigte (Employee Resource Groups – ERGs). Diese werden mit Unterstützung des Unternehmens von Mitarbeitenden geleitet und vertreten die Interessen unterrepräsentierter bzw. randständiger Angestellter. Der Schwerpunkt der Arbeitskreise, in denen Führungskräfte und andere Mitarbeitende der jeweiligen Gruppe zusammenkommen, liegt auf wichtigen Initiativen gesellschaftlicher Unternehmensverantwortung. Verbindendes Element sind dabei jeweils gemeinsame Eigenschaften, Erfahrungen oder Interessen. Ziel der ERGs ist im Allgemeinen der Aufbau einer Gemeinschaft, die Unterstützung und ein Zugehörigkeitsgefühl bietet, ihren Mitgliedern bessere Karrierechancen eröffnet und zur Entwicklung einer inklusiveren Firmenkultur beiträgt. Aktuell gibt es bei Cloudflare insgesamt 16 solcher Arbeitskreise, darunter Proudflare, Womenflare, Afroflare, Cloudflarents und Mindflare.

Freie Wahl des optimalen Arbeitsmodells

Zur Unterstützung unserer Mitarbeitenden haben wir in den letzten Jahren besonders stark auf Flexibilität und Experimentierfähigkeit gesetzt. Seit der Unternehmensgründung waren unsere Beschäftigten ausschließlich im Büro tätig, bis die Umstände im März 2020 die Umstellung auf eine für uns völlig neue Arbeitsweise im Homeoffice erforderlich machten. Das war ein großes Experiment für Cloudflare. Deshalb ist die Würdigung als einer der Top-Arbeitgeber, die ihre Angestellten beflügeln, eine besondere Ehre. Wir sind uns bewusst, dass jedes Team andere Bedürfnisse hat und die meisten Menschen sich im Hinblick auf die Arbeitsweise und den Arbeitsort eine gewisse Flexibilität wünschen. Bei Cloudflare unterstützen wir verschiedene Arbeitsmodelle, damit unsere Beschäftigten die für sie optimalen Bedingungen wählen können. Ob Homeoffice, Büro oder eine hybride Lösung: Bei uns kann jede(r) Mitarbeitende selbst entscheiden, welche Option den eigenen Arbeitszielen am besten gerecht wird und der Zusammenarbeit unter Kollegen und Kolleginnen am zuträglichsten ist.

Eine wachsende Belegschaft

In den vergangenen zwei Jahren ist die Belegschaft von Cloudflare weltweit um 93 % gewachsen, wobei Personalbeschaffung und -bindung sowie der Erfolg unserer Mitarbeitenden bei uns Priorität genießen. Im Jahr 2021 haben wir auf 1.455 Stellenausschreibungen mehr als 200.000 konkurrenzfähige Bewerbungen erhalten und insgesamt wurden 92 % unserer Stellenangebote angenommen. Zudem verzeichnen wir nur einen geringen Personalschwund.Nun, da sich das Jahr 2022 seinem Ende zuneigt, umfasst unser Team weltweit mehr als 3.100 Mitglieder. Wie unsere Mitgründerin, Präsidentin und COO, Michelle Zatlyn, so richtig anmerkt: „Unternehmen bestehen aus einer Ansammlung von Menschen. Mit das Beste an meinem Job sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann.“ Und wir stellen weiter ein: Rund um den Globus haben wir Hunderte von Stellen im ganzen Unternehmen ausgeschrieben, vom Vertrieb bis hin zum technischen Bereich. Mehr über die Karrierechancen, die sich bei uns bieten, erfahren Sie unter Karriere bei Cloudflare. Wir möchten uns außerdem ganz herzlich bei der gesamten Belegschaft für ihre beständige harte Arbeit und ihren Beitrag zum Aufbau eines besseren Internet bedanken!