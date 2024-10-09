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Lucas Pardue

Lucas Pardue

London

HTTP/2, HTTP/3 and QUIC @Cloudflare. IETF QUIC WG Co-Chair. I write some words, some code and occasionally speak.