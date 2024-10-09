Lucas Pardue

HTTP/3: Von der Wurzel bis zur Spitze

2019-01-24

HTTP ist das Anwendungsprotokoll, das die Übertragung von Web-Inhalten ermöglicht. Es nahm seinen Anfang 1991 als sogenanntes HTTP/0.9-Protokoll und hatte sich 1999 zu HTTP/1.1, das von der IETF (Internet Engineering Task Force) standardisiert wurde, entwickelt. ...