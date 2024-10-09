Lucas Pardue

Alle Einzelheiten über HTTP/2 Rapid Reset
2023-10-10
Dieser Beitrag befasst sich mit allen Einzelheiten zum HTTP/2-Protokoll, der Funktion, die Angreifer ausnutzen, um diese massiven Angriffe zu generieren, und den Abwehrstrategien...
2023-10-10
Dieser Beitrag befasst sich mit allen Einzelheiten zum HTTP/2-Protokoll, der Funktion, die Angreifer ausnutzen, um diese massiven Angriffe zu generieren, und den Abwehrstrategien...
2019-01-24
HTTP ist das Anwendungsprotokoll, das die Übertragung von Web-Inhalten ermöglicht. Es nahm seinen Anfang 1991 als sogenanntes HTTP/0.9-Protokoll und hatte sich 1999 zu HTTP/1.1, das von der IETF (Internet Engineering Task Force) standardisiert wurde, entwickelt....