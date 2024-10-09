Vulnerability disclosure on SSL for SaaS v1 (Managed CNAME)
2025-08-01
An upcoming vulnerability disclosure in Cloudflare’s SSL for SaaSv1 is detailed, explaining the steps we’ve taken towards deprecation....
Senior Application Security Engineer
2025-08-01
An upcoming vulnerability disclosure in Cloudflare’s SSL for SaaSv1 is detailed, explaining the steps we’ve taken towards deprecation....
2025-05-16
In line with CISA’s Secure By Design pledge, Cloudflare shares its vulnerability disclosure process, CVE issuance criteria, and CNA duties. ...
2025-01-14
Cloudflare strengthens its commitment to cybersecurity by joining CISA's "Secure by Design" pledge. In line with this, we're reducing the prevalence of vulnerability classes across our products....
2024-09-27
Cloudflare strengthens its commitment to cybersecurity by joining CISA's "Secure by Design" pledge. In line with this commitment, we're enhancing our vulnerability disclosure policy by launching a VIP bug bounty program, giving top researchers early access to our products. Keep an eye out for future updates regarding Cloudflare's CISA pledge as we work together to shape a safer digital future....