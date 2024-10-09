Advancing cybersecurity: Cloudflare implements a new bug bounty VIP program as part of CISA Pledge commitment

2024-09-27

Cloudflare strengthens its commitment to cybersecurity by joining CISA's "Secure by Design" pledge. In line with this commitment, we're enhancing our vulnerability disclosure policy by launching a VIP bug bounty program, giving top researchers early access to our products. Keep an eye out for future updates regarding Cloudflare's CISA pledge as we work together to shape a safer digital future. ...