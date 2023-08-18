Email Security (TW)

2023 年 Cloudflare 網路釣魚威脅報告簡介
2023/08/16
2023 年網路釣魚威脅報告根據 12 個月內的電子郵件安全資料，分析了數百萬封惡意電子郵件、品牌假冒範例、身分欺騙和其他關鍵攻擊趨勢...繼續閱讀 »
2023/08/16
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2023/03/17
在 Cloudflare，我們會使用 Workers 平台和我們的產品堆疊來建構新的服務。閱讀我們如何將新的 DMARC 管理解決方案完全建置在 API 之上...
2021/03/18
複雜的 Microsoft Office 365 憑證收集活動將目標對準多個產業公司的財務部門，以及新任命的執行長和執行助理...
2020/12/11
我們的研究人員偵測到一波更新的 Microsoft SharePoint 網路釣魚，這些活動正在利用新的新冠肺炎疫情限制來竊取受害者的登入資訊...
2020/08/17
攻擊者發起兩次 Microsoft 網路釣魚活動（Area 1 被稱為「夏季獎金」），試圖引誘毫無戒心的員工洩露其 Microsoft 憑證...