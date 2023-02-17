Botnet (CN)

Cloudflare 缓解了破纪录的 7100 万个请求/秒的 DDoS 攻击
2023/02/13
上周末发生的 DDoS 攻击已破纪录。上周末，Cloudflare 检测到并缓解了几十起超大体量的 DDoS 攻击。大多数攻击的峰值范围为 5000-7000 万个请求/秒 (rps)，最大的一次攻击超过 7100 万个 rps...继续阅读 »
2023/02/13
上周末发生的 DDoS 攻击已破纪录。上周末，Cloudflare 检测到并缓解了几十起超大体量的 DDoS 攻击。大多数攻击的峰值范围为 5000-7000 万个请求/秒 (rps)，最大的一次攻击超过 7100 万个 rps...继续阅读 »
2022/07/14
我们将发起每秒 2600 万个请求 DDoS 攻击的僵尸网络命名为“Mantis”，因为它就像螳螂虾那样，个头虽小却很强悍...
2022/07/07
Cloudflare 将添加四个新的托管 IP 列表以用作任何自定义防火墙规则的一部分，从而扩展我们的 WAF 威胁情报能力...
2022/06/13
在上周，Cloudflare 自动检测并缓解了一次 2600 万 rps 的 DDoS 攻击，这是有史以来最大规模的 HTTPS DDoS 攻击...
2021/11/13
本周初，Cloudflare 自动检测并缓解了一次峰值接近 2 Tbps 的 DDoS 攻击，这是我们迄今为止看到的最大攻击...
2021年8月19日 12:58
今年初夏，Cloudflare 的自主边缘 DDoS 保护系统自动检测并缓解了一次每秒 1720 万个请求 (rps) 的 DDoS 攻击，这个攻击规模相当于我们过去已知任何一次攻击的近三倍。作为对比，...
2020年9月16日 11:00
7月3日，Cloudflare的全球DDoS保护系统Gatebot自动检测并缓解了一次基于UDP的DDoS攻击，攻击的峰值达到了654 Gbps。该攻击属于针对Magic Transit客户的为期十天的多媒介DDoS活动的一部分，在无任何人工干预的情况下即被缓解。据信，此次DDoS活动是由基于Mirai的僵尸网络Moobot发起的。客户未报告停机，服务降级或误报。...