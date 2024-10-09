Do Googlebot ao GPTBot: quem está usando crawlers em seu site em 2025
2025-07-01
De maio de 2024 a maio de 2025, o tráfego de crawlers aumentou 18%, com o GPTBot crescendo 305% e o Googlebot 96%....Continue lendo »
2025-07-01
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2024-07-03
Para ajudar a preservar uma internet segura para os criadores de conteúdo, acabamos de lançar um novo "botão fácil" para bloquear todos os bots de IA. O recurso está disponível para todos os clientes, inclusive os do nível gratuito...