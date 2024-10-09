Declare sua independência: bloqueie bots, scrapers e crawlers de IA com um único clique

2024-07-03

Para ajudar a preservar uma internet segura para os criadores de conteúdo, acabamos de lançar um novo "botão fácil" para bloquear todos os bots de IA. O recurso está disponível para todos os clientes, inclusive os do nível gratuito ...