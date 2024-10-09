Do Googlebot ao GPTBot: quem está usando crawlers em seu site em 2025
2025-07-01
De maio de 2024 a maio de 2025, o tráfego de crawlers aumentou 18%, com o GPTBot crescendo 305% e o Googlebot 96%....
Lisbon, Portugal
Sr Data Editor and Storyteller
After years as a journalist covering technology, cinema, sports (soccer/football), and mobility (including hosting a TV show about it), I’m now telling data-driven and other stories at Cloudflare.
2025-07-01
De maio de 2024 a maio de 2025, o tráfego de crawlers aumentou 18%, com o GPTBot crescendo 305% e o Googlebot 96%....
2025-03-17
Agora, a Cloudflare usa uma parede de ondas no seu escritório de Lisboa para criar entropia e fortalecer a segurança na Internet, ao transformar o caos líquido em criptografia segura e imprevisível....
2023-12-12
Com base em relatórios semelhantes que fizemos nos últimos dois anos, compilamos uma classificação dos principais ativos da internet em 2023...
2022-12-22
Temos o prazer de apresentar o Cloudflare Radar 2022 Year In Review, que exibe tabelas, gráficos e mapas interativos que você pode usar para explorar o que mudou na internet ao longo do ano passado...