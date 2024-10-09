Ataque DDoS recorde de 5,6 Tbps e tendências globais de DDoS no T4 de 2024
2025-01-21
2024 terminou em grande estilo. A Cloudflare mitigou outro ataque DDoS recorde, com um pico de 5,6 Tbps....Continue lendo »
2025-01-21
2024 terminou em grande estilo. A Cloudflare mitigou outro ataque DDoS recorde, com um pico de 5,6 Tbps....Continue lendo »
2024-10-23
O número de ataques DDoS aumentou no terceiro trimestre de 2024. A Cloudflare mitigou quase 6 milhões de ataques DDoS, representando um aumento de 49% no trimestre e 55% em relação ao ano anterior....
2024-10-02
As defesas contra DDoS da Cloudflare detectaram e mitigaram com sucesso e de forma automática e bem-sucedida um ataque DDoS de 3,8 terabits por segundo, o maior ataque já registrado, como parte de uma campanha de um mês com mais de cem ataques DDoS hipervolumétricos nas camadas 3/4. ...
2024-07-09
Boas-vindas à 18ª edição do relatório sobre ameaças de DDoS da Cloudflare. Lançados trimestralmente, esses relatórios fornecem uma análise aprofundada do cenário de ameaças de DDoS conforme observado em toda a rede da Cloudflare. Esta edição se concentra no segundo trimestre de 2024. ...
2024-04-16
2024 começou com tudo. O sistema autônomo da Cloudflare mitigou mais de 4,5 milhões de ataques DDoS no primeiro trimestre do ano. Um aumento de 50% em comparação com o ano anterior...
09 de janeiro de 2024
Boas-vindas à décima sexta edição do Relatório sobre ameaças DDoS da Cloudflare. Esta edição cobre as tendências de DDoS e as principais constatações do quarto e último trimestre do ano de 2023, com uma análise das principais tendências ao longo do ano...
26 de outubro de 2023
No último trimestre, os ataques DDoS aumentaram 65%. As empresas de jogos e apostas foram as mais atingidas e a Cloudflare mitigou milhares de ataques DDoS hipervolumétricos. O maior atingiu um pico de 201 milhões de rps...
06 de julho de 2022
Bem-vindo ao nosso relatório de DDoS do segundo trimestre de 2022. Este relatório inclui informações e tendências sobre o cenário de ameaças DDoS — conforme observado em toda a Rede global da Cloudflare. Uma versão interativa deste relatório também está disponível no Radar...
14 de junho de 2022
Na semana passada, a Cloudflare detectou e mitigou automaticamente um ataque DDoS de 26 milhões de solicitações por segundo, o maior ataque DDoS por HTTPS já registrado...
12 de abril de 2022
Este é nosso primeiro relatório sobre DDoS de 2022 e o nono até o momento. Aqui você vai encontrar novos pontos de dados e informações nas seções sobre a camada de aplicativos e a camada de rede — conforme observado na Rede global da Cloudflare entre janeiro e março de 2022...
25 de setembro de 2017
Esta é a semana do sétimo aniversário da Cloudflare. Tornou-se uma tradição para nós anunciar uma série de produtos a cada dia desta semana e trazer grandes novos benefícios para nossos clientes. Estamos começando com um do qual estou especialmente orgulhoso: mitigação ilimitada...