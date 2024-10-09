2024 terminou em grande estilo. A Cloudflare mitigou outro ataque DDoS recorde, com um pico de 5,6 Tbps. ...

O número de ataques DDoS aumentou no terceiro trimestre de 2024. A Cloudflare mitigou quase 6 milhões de ataques DDoS, representando um aumento de 49% no trimestre e 55% em relação ao ano anterior. ...

As defesas contra DDoS da Cloudflare detectaram e mitigaram com sucesso e de forma automática e bem-sucedida um ataque DDoS de 3,8 terabits por segundo, o maior ataque já registrado, como parte de uma campanha de um mês com mais de cem ataques DDoS hipervolumétricos nas camadas 3/4. ...

Boas-vindas à 18ª edição do relatório sobre ameaças de DDoS da Cloudflare. Lançados trimestralmente, esses relatórios fornecem uma análise aprofundada do cenário de ameaças de DDoS conforme observado em toda a rede da Cloudflare. Esta edição se concentra no segundo trimestre de 2024. ...

2024 começou com tudo. O sistema autônomo da Cloudflare mitigou mais de 4,5 milhões de ataques DDoS no primeiro trimestre do ano. Um aumento de 50% em comparação com o ano anterior ...