Ataque DDoS recorde de 5,6 Tbps e tendências globais de DDoS no T4 de 2024
2025-01-21
2024 terminou em grande estilo. A Cloudflare mitigou outro ataque DDoS recorde, com um pico de 5,6 Tbps....Continue lendo »
2025-01-21
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2024-04-16
2024 começou com tudo. O sistema autônomo da Cloudflare mitigou mais de 4,5 milhões de ataques DDoS no primeiro trimestre do ano. Um aumento de 50% em comparação com o ano anterior...