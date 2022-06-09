Um novo portal para os participantes do Projeto Galileo

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Cada aniversário do Projeto Galileo impulsiona o pensamento geral da equipe da Cloudflare sobre qual será a próxima iniciativa. Nesse oitavo aniversário, queremos ajudar os participantes a aproveitar ao máximo seus serviços de desempenho e segurança gratuitos e simplificar o processo de integração.

As organizações protegidas pelo Galileo são um grupo diversificado, com 111 países representados em mais de 1.900 domínios da web. Algumas dessas organizações são muito pequenas e às vezes operadas apenas por voluntários. É compreensível que muitas não tenham especialistas em TI ou outros funcionários com conhecimento técnico sobre segurança e recursos de performance. Nos esforçamos para fornecer a elas as ferramentas e o treinamento para ter sucesso e sentimos que era necessário levar esse esforço a um novo nível.

Apresentamos o Portal de Projetos de Impacto Social da Cloudflare

Criamos o Portal de Projetos de Impacto Social da Cloudflare para fornecer aos participantes do Galileo um local para acessar recursos, dicas de configuração, explicações sobre produtos e muito mais.

A crise na Ucrânia foi uma fonte fundamental de inspiração para esse empreendimento. Com as inscrições gerais para o projeto disparando em 177% em março de 2022, nos apressamos para integrar os novos participantes e protegê-los contra ataques devastadores on-line. A invasão fez nossa equipe pensar sobre como comunicar efetivamente a ampla variedade de produtos disponíveis no projeto, conseguir integrar os grupos mais rapidamente e facilitar o processo para quem fala inglês como segunda língua.

Com este portal, esperamos atingir todas essas metas em todos os programas de Impacto da Cloudflare. Além do Projeto Galileo, que protege grupos que poderiam estar em risco de serem silenciados por ataques, também temos:

Projeto Athenian para locais com eleições governamentais

Cloudflare para Campanhas para garantir candidatos federais e partidos nacionais

Projeto Pangea para conectar comunidades carentes à internet

Ajudando os participantes em sua jornada na Cloudflare

Com a ajuda de vários voluntários da equipe da Cloudflare, estamos lançando o portal com os seguintes recursos:

Novos tutoriais em vídeo realizados por engenheiros sobre a configuração de ferramentas de segurança e performance

Resumos rápidos de termos técnicos, incluindo pesquisas de DNS, firewalls de aplicativos web, Caching e Zero Trust

Recursos para suporte e solução de problemas

Em todo o portal, incluímos links para nosso Centro de aprendizagem, documentos para desenvolvedores e Central de Ajuda para que os participantes possam obter explicações simples sobre terminologia e dicas de solução de problemas.

Novidades

Desde que iniciamos o Projeto Galileo em 2014, conforme a Cloudflare inova em outras áreas e as necessidades de segurança, performance e confiabilidade dos participantes mudam, sempre adicionamos novos produtos e ferramentas ao programa. Agora, estamos trabalhando para adicionar mais recursos Zero Trust ao Projeto Galileo.

Para mais informações sobre o Projeto Galileo, confira nossos outros posts do 8º aniversário no blog: