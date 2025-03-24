Ga gratis aan de slag|Neem contact op met de afdeling Verkoop|

The Cloudflare Blog

Registreer om nieuwe berichten te ontvangen:

Security Week 2025: een terugblik

2025-03-24

5 minuten leestijd
Deze post is ook beschikbaar in het English, 繁體中文, Français, Deutsch, 日本語, 한국어, Español en 简体中文.

Wat fijn dat je Cloudflare opnieuw de Security Week hebt gevolgd! Wij zijn erg trots op het werk dat ons team doet om het internet veiliger te maken en om de uitdaging van telkens nieuwe dreigingen aan te pakken. Onze CISO Grant Bourzikas zei het al in zijn artikel aan het begin van deze week: Beveiligingsteams worden geconfronteerd met een snel toenemende complexiteit als gevolg van de wildgroei van leveranciers, de 'AI-Boom' en het steeds groter wordende oppervlak dat moet worden beschermd.

Aangezien we voortdurend nieuwe uitdagingen het hoofd bieden, zijn innovatieweken zoals Security Week voor ons erg waardevol, omdat we ons standpunt kunnen delen en contact kunnen leggen met de bredere internetgemeenschap. De missie van Cloudflare is om een beter internet te bouwen. We willen het internet beschermen tegen de komst van kwantum-supercomputers, de bestaansmiddelen van content creators tegen ongeautoriseerde AI-scraping beschermen, een bewustzijn creëren over de nieuwste internetdreigingen en nieuwe manieren vinden om het hergebruik van gecompromitteerde wachtwoorden te reduceren. We moeten deze problemen allemaal samen oplossen. We zijn dankbaar voor iedereen die via social media met ons over deze kwesties heeft gesproken, een bijdrage heeft geleverd aan onze open source-repositories en via ons technologiepartnerprogramma contact met ons heeft opgenomen om met ons samen te werken aan de kwesties die voor hen prioriteit hebben. Dit is precies waarom we graag aan de Security Week deelnemen.

Hieronder volgt een samenvatting van de aankondigingen van deze week:

We helpen het internet veiliger te maken

Titel

Samenvatting

Conventionele cryptografie wordt bedreigd. Upgrade naar post-kwantumcryptografie met Cloudflare Zero Trust

Organisaties kunnen nu hun gevoelige bedrijfsnetwerkverkeer tegen kwantumdreigingen beschermen door hun verkeer via het Zero Trust-platform van Cloudflare te tunnelen.

Hoe Cloudflare automatisering gebruikt om phishing rechtstreeks aan te pakken

Hoe Cloudflare dreigingsinformatie en onze Developer Platform-producten gebruikt om de phishing-misbruikrapporten te automatiseren.

Verbetering van de accountbeveiliging als onderdeel van Cloudflare's inzet voor de 'Secure by Design'-belofte van CISA

Cloudflare heeft er veel aan gedaan om de acceptatie van multi-factor authenticatie (MFA) aan te moedigen. Met de toevoeging van de sociale logins van Apple en Google hebben we een veilige toegang voor onze gebruikers eenvoudiger gemaakt.

Via Cloudflare voor Campagnes is e-mailbeveiliging nu gratis beschikbaar voor politieke partijen en campagnes

We kunnen aankondigen dat Cloudflare voor Campagnes nu ook e-mailbeveiliging omvat. Hiermee wordt een extra beveiligingslaag toegevoegd aan de e-mailsystemen die voor politieke campagnes worden gebruikt.

Verbeterde beveiliging en vereenvoudigde bediening met geautomatiseerde botnet-beveiliging, een keuze aan cipher suites en URL Scanner-updates

Verbeterde beveiliging, vereenvoudigde bediening! Cloudflare presenteert tijdens deze Security Week de geautomatiseerde botnet-beveiliging, flexibele cipher suites en een verbeterde URL Scanner.

Wachtwoorden worden voortdurend opnieuw gebruikt: bijna de helft van alle gebruikerslogins is al gelekt

Bij nagenoeg de helft van de inlogpogingen op websites die door Cloudflare worden beschermd, werden gelekte inloggegevens gebruikt. Het grote probleem van hergebruikte wachtwoorden werkt geautomatiseerde bot-aanvallen op grote schaal in de hand.

Dreigingsonderzoek door het netwerk dat de meeste dreigingen ziet 

Titel

Samenvatting

Meer context voor de activiteiten van dreigingsactoren dankzij ons Cloudforce One-dreigingsplatform

Realtime inzicht dankzij ons nieuwe dreigingsplatform. Deze tool biedt meer inzicht in jouw cyberbeveiliging, zodat je op aanvallen kunt anticiperen en je cruciale bedrijfsmiddelen kunt beschermen.

Met Cloudflare beschik je over één platform voor het beheer van de voorspellende beveiligingspositie van jouw bedrijf

Cloudflare introduceert één platform voor beveiligingspositiebeheer om SaaS- en webapplicaties in verschillende omgevingen beter te beschermen.

Cloudflare maakt native monitoring en forensisch onderzoek mogelijk met Log Explorer en aangepaste dashboards

Voortaan zullen we ook Zero Trust-datasets en aangepaste dashboards ondersteunen, zodat klanten hun kritieke statistieken op verdachte of ongebruikelijke activiteiten kunnen controleren.

Even voorstellen: Turnstile Analytics: Inzicht in het bezoekersverkeer van je website, bot-gedragspatronen, verkeersafwijkingen en aanvalskenmerken.

Even voorstellen: Turnstile Analytics: Inzicht in het bezoekersverkeer van je website, bot-gedragspatronen, verkeersafwijkingen en aanvalskenmerken.

Uitbreiding van de beveiligingsinzichten van Cloudflare Radar met nieuwe DDoS, gelekte inloggegevens en bot-datasets

Voor Security Week 2025 breiden we Cloudflare Radar uit met verschillende nieuwe op DDoS-gerichte grafieken, nieuwe inzichten in trends op het gebied van gelekte inloggegevens en een nieuwe botspagina.

Beveiliging van modellen en bescherming tegen AI-dreigingen 

Titel

Samenvatting

Cloudflare voor AI: Ondersteuning van AI-acceptatie op schaal met een aanpak gericht op beveiliging

Met Cloudflare voor AI kunnen ontwikkelaars, beveiligingsteams en content creators het netwerk en de tools van Cloudflare gebruiken voor beveiligde, beheerde, veerkrachtige en veilige AI-applicaties.

Hoe we AI trainen om kwaadaardige JavaScript-intenties te ontdekken en het browsen veiliger te maken

Ontdek hoe Cloudflare een AI-model heeft ontwikkeld om kwaadaardige JavaScript-intenties te ontdekken met behulp van een Graph Neural Network, van voorafgaande dataverwerking tot grootschalige inferenties.

Een voorproefje van cryptografische watermerken voor door AI gegenereerde content

Het is lastig om het verschil te zien tussen de web content die door mensen of door AI is geproduceerd. We hanteren een nieuwe aanpak om AI-content beter identificeerbaar te maken zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

Zo gebruikt Cloudflare generatieve AI om AI-crawlers en andere bots die de 'niet crawlen'-richtlijnen niet respecteren, te vertragen, te verwarren en hun hulpmiddelen te verspillen.

Zo gebruikt Cloudflare generatieve AI om AI-crawlers en andere bots die de 'niet crawlen'-richtlijnen niet respecteren, te vertragen, te verwarren en hun hulpmiddelen te verspillen.

Beveilig openbare AI-toepassingen met Cloudflare's Firewall voor AI

Firewall voor AI ontdekt en beschermt jouw openbare LLM-applicaties en is naadloos met Cloudflare WAF geïntegreerd. Doe nu mee met de bètaversie en zorg voor je eigen generatieve AI-beveiliging

Verbeterde flexibiliteit en zichtbaarheid bij het Bot Management met een nieuwe, zeer nauwkeurige heuristiek

Aangezien we een nieuw heuristisch raamwerk hebben ontwikkeld dat we in de Cloudflare Ruleset Engine hebben geïntegreerd, beschikken we nu over een flexibeler systeem om regels te schrijven en snel nieuwe releases te implementeren

De beveiliging vereenvoudigen

Titel

Samenvatting

Even voorstellen: Cloudy, de AI-agent van Cloudflare voor het vereenvoudigen van complexe configuraties

Cloudy is de eerste AI-agent van Cloudflare die ingewikkelde configuraties begrijpelijk maakt voor Cloudflare-beheerders.

Eenvoudige applicatiebeveiliging met een nieuwe, uniforme dashboardervaring

We introduceren een nieuwe Application Security-ervaring in het Cloudflare-dashboard, met een vernieuwde gebruikersinterface die is georganiseerd op basis van use cases. Hierdoor kunnen klanten gemakkelijker hun accounts gebruiken en beveiligen

Verbeterde ondersteuning voor privé-applicaties en herbruikbare toegangsbeleidsregels met Cloudflare Access

We presenteren onze ondersteuning voor applicaties die zijn gedefinieerd op basis van een privé-hostnaam en IP-adres, evenals herbruikbare toegangsbeleidsregels.

Vereenvoudig het beheer van de toegestane gebruikers en vergrendel de 'origin access' met Cloudflare Aegis

Cloudflare Aegis levert speciale egress-IP's voor Zero Trust 'origin access'-strategieën en ondersteunt nu ook BYOIP en een klantgerichte configureerbaarheid. Binnenkort is ook zichtbaarheid van het Aegis IP-adresgebruik beschikbaar.

HTTPS-only voor Cloudflare API's: Cleartext-verkeer wordt geweerd

We sluiten de cleartext HTTP-poorten volledig af voor Cloudflare API-verkeer. Hiermee wordt voorkomen dat klanten de geheime API-sleutels tijdens de eerste aanvraag onbedoeld in cleartext lekken, voordat we de verbinding aan de serverzijde kunnen afwijzen.

Cloudflare uitgeroepen tot marktleider in het Web Application Firewall Solutions 2025-rapport van Forrester

Forrester Research erkent Cloudflare als een marktleider in het rapport: 'The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions, Q1 2025'.

Databeveiliging overal en altijd 

Titel

Samenvatting

Cloudflare One detecteert gevoelige gegevens en verkeerde configuraties in AWS en GCP

Met CASB van Cloudflare kun je gevoelige gegevens en verkeerde configuraties in jouw cloud storage-accounts integreren, scannen en detecteren.

RDP zonder risico: de browsergebaseerde oplossing van Cloudflare voor veilige toegang door derden

Cloudflare biedt nu een clientloze, browsergebaseerde ondersteuning voor het Remote Desktop Protocol (RDP). Dit maakt de veilige, externe toegang tot Windows-servers mogelijk zonder VPN's of RDP-clients, ter ondersteuning van toegang door derden en BYOD-beveiliging.

Betere Data Loss Prevention-nauwkeurigheid met AI-gestuurde contextanalyse

Data Loss Prevention van Cloudflare reduceert het aantal foutpositieve resultaten door gebruik te maken van een zichzelf verbeterend AI-algoritme, gebouwd op het Developer Platform van Cloudflare, om de detectienauwkeurigheid via AI-contextanalyse te verbeteren.

Verbeter de gegevensbescherming in Microsoft Outlook met de nieuwe DLP Assist van Cloudflare One

Klanten kunnen nu met onze nieuwe DLP Assist-functie eenvoudig gevoelige gegevens in Microsoft Outlook beveiligen.

Voorbereiding op post-kwantum: Wat is op roosters gebaseerde cryptografie?

Dit artikel bevat basisinformatie over roosters, ofwel de berekeningen die van cruciaal belang zijn voor de overgang naar post-kwantum (PQ) cryptografie. Lees hoe je van start kunt gaan met op roosters gebaseerde versleuteling en authenticatie.

Cloudflare is nu door IRAP goedgekeurd op PROTECTED-niveau, wat onze inzet voor de wereldwijde publieke sector verder versterkt

Cloudflare is nu goedgekeurd op het IRAP PROTECTED-niveau, waardoor we onze producten en diensten nu ook aan de Australische publieke sector kunnen aanbieden.

Het laatste nieuws op Cloudflare TV

Voor een uitgebreid overzicht van alle fantastische aankondigingen tijdens Security Week kun je onze CFTV-segmenten bekijken. Ons team deelt hier nog meer informatie over onze nieuwste updates. 

Tot ziens op de volgende Innovation Week

Hartelijk dank voor het lezen van de blogposts van Cloudflare over de Security Week en voor je communicatie via sociale media over deze onderwerpen. Onze volgende innovatieweek is Developer Week die in april zal plaatsvinden. Tot dan!

We beschermen complete zakelijke netwerken, helpen klanten toepassingen op internet-schaal efficiënt te bouwen, versnellen websites en internettoepassingen, weren DDoS-aanvallen af, houden hackers op afstand, en kunnen je helpen bij je reis richting Zero Trust.

Bezoek 1.1.1.1 vanaf elk apparaat om aan de slag te gaan met onze gratis app die je internet sneller en veiliger maakt.

Als je meer wilt weten over onze missie om een beter internet te helpen opbouwen, klik dan hier. Als je op zoek bent naar een nieuwe carrièrerichting, bekijk dan onze openstaande vacatures.
Security WeekToepassingsbeveiligingZero TrustE-mailbeveiligingAI

Volg ons op X

Adam Martinetti|@adamemcf
Cloudflare|@cloudflare

Gerelateerde berichten

30 april 2026

Agents can now create Cloudflare accounts, buy domains, and deploy

Starting today, agents can now be Cloudflare customers. They can create a Cloudflare account, start a paid subscription, register a domain, and get back an API token to deploy code right away. Humans can be in the loop to grant permission, but there’s no need to go to the dashboard, copy and paste API tokens, or enter credit card details. ...

Cloudflare Workers, Ontwikkelaarsplatform, Agenten, Registrar, AI 

20 april 2026

The AI engineering stack we built internally — on the platform we ship

We built our internal AI engineering stack on the same products we ship. That means 20 million requests routed through AI Gateway, 241 billion tokens processed, and inference running on Workers AI, serving more than 3,683 internal users. Here's how we did it. ...

Agents Week, Agenten, AI, Cloudflare Workers, SASE, MCP, Ontwikkelaarsplatform, Ontwikkelaars, Cloudflare-gateway, Productnieuws, Workers AI 