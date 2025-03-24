Security Week 2025: een terugblik

Wat fijn dat je Cloudflare opnieuw de Security Week hebt gevolgd! Wij zijn erg trots op het werk dat ons team doet om het internet veiliger te maken en om de uitdaging van telkens nieuwe dreigingen aan te pakken. Onze CISO Grant Bourzikas zei het al in zijn artikel aan het begin van deze week: Beveiligingsteams worden geconfronteerd met een snel toenemende complexiteit als gevolg van de wildgroei van leveranciers, de 'AI-Boom' en het steeds groter wordende oppervlak dat moet worden beschermd.
Aangezien we voortdurend nieuwe uitdagingen het hoofd bieden, zijn innovatieweken zoals Security Week voor ons erg waardevol, omdat we ons standpunt kunnen delen en contact kunnen leggen met de bredere internetgemeenschap. De missie van Cloudflare is om een beter internet te bouwen. We willen het internet beschermen tegen de komst van kwantum-supercomputers, de bestaansmiddelen van content creators tegen ongeautoriseerde AI-scraping beschermen, een bewustzijn creëren over de nieuwste internetdreigingen en nieuwe manieren vinden om het hergebruik van gecompromitteerde wachtwoorden te reduceren. We moeten deze problemen allemaal samen oplossen. We zijn dankbaar voor iedereen die via social media met ons over deze kwesties heeft gesproken, een bijdrage heeft geleverd aan onze open source-repositories en via ons technologiepartnerprogramma contact met ons heeft opgenomen om met ons samen te werken aan de kwesties die voor hen prioriteit hebben. Dit is precies waarom we graag aan de Security Week deelnemen.
Hieronder volgt een samenvatting van de aankondigingen van deze week:
We helpen het internet veiliger te maken
Dreigingsonderzoek door het netwerk dat de meeste dreigingen ziet
Beveiliging van modellen en bescherming tegen AI-dreigingen
Titel
Samenvatting
Cloudflare voor AI: Ondersteuning van AI-acceptatie op schaal met een aanpak gericht op beveiliging
Met Cloudflare voor AI kunnen ontwikkelaars, beveiligingsteams en content creators het netwerk en de tools van Cloudflare gebruiken voor beveiligde, beheerde, veerkrachtige en veilige AI-applicaties.
Hoe we AI trainen om kwaadaardige JavaScript-intenties te ontdekken en het browsen veiliger te maken
Ontdek hoe Cloudflare een AI-model heeft ontwikkeld om kwaadaardige JavaScript-intenties te ontdekken met behulp van een Graph Neural Network, van voorafgaande dataverwerking tot grootschalige inferenties.
Een voorproefje van cryptografische watermerken voor door AI gegenereerde content
Het is lastig om het verschil te zien tussen de web content die door mensen of door AI is geproduceerd. We hanteren een nieuwe aanpak om AI-content beter identificeerbaar te maken zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.
Zo gebruikt Cloudflare generatieve AI om AI-crawlers en andere bots die de 'niet crawlen'-richtlijnen niet respecteren, te vertragen, te verwarren en hun hulpmiddelen te verspillen.
Beveilig openbare AI-toepassingen met Cloudflare's Firewall voor AI
Firewall voor AI ontdekt en beschermt jouw openbare LLM-applicaties en is naadloos met Cloudflare WAF geïntegreerd. Doe nu mee met de bètaversie en zorg voor je eigen generatieve AI-beveiliging
Verbeterde flexibiliteit en zichtbaarheid bij het Bot Management met een nieuwe, zeer nauwkeurige heuristiek
Aangezien we een nieuw heuristisch raamwerk hebben ontwikkeld dat we in de Cloudflare Ruleset Engine hebben geïntegreerd, beschikken we nu over een flexibeler systeem om regels te schrijven en snel nieuwe releases te implementeren
De beveiliging vereenvoudigen
Databeveiliging overal en altijd
Het laatste nieuws op Cloudflare TV
Voor een uitgebreid overzicht van alle fantastische aankondigingen tijdens Security Week kun je onze CFTV-segmenten bekijken. Ons team deelt hier nog meer informatie over onze nieuwste updates.
Tot ziens op de volgende Innovation Week
Hartelijk dank voor het lezen van de blogposts van Cloudflare over de Security Week en voor je communicatie via sociale media over deze onderwerpen. Onze volgende innovatieweek is Developer Week die in april zal plaatsvinden. Tot dan!