Le conseguenze indesiderate del blocco degli indirizzi IP
2022-12-16
Una discussione sul blocco IP: perché lo vediamo, cos'è, cosa fa, chi colpisce e perché è un modo così problematico per affrontare i contenuti online...Continua a leggere »
2022-12-16
Una discussione sul blocco IP: perché lo vediamo, cos'è, cosa fa, chi colpisce e perché è un modo così problematico per affrontare i contenuti online...Continua a leggere »
2021-09-26
Questa settimana festeggiamo il compleanno di Cloudflare. Abbiamo lanciato l'azienda 11 anni fa proprio domani: il 27 settembre 2010....
2021-01-22
I governi e le organizzazioni mediche di tutto il mondo si trovano ad affrontare una delle sfide logistiche più difficili della storia: la distribuzione equa ed efficiente del vaccino COVID-19. ...
2021-01-22
Oggi siamo lieti di annunciare la funzionalità Sala d'attesa di Cloudflare. Inizialmente sarà disponibile per la selezione dei clienti tramite un nuovo programma chiamato Progetto Fair Shot che punta ad aiutare con il problema della richiesta massiva di vaccinazioni COVID-19....