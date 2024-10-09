Daniele Molteni

Sicurezza per i provider SaaS
2022-03-15
Oggi siamo lieti di offrire ai nostri provider SaaS nuovi strumenti che li aiuteranno a migliorare la sicurezza delle applicazioni dei loro clienti...
London, UK
2022-03-15
Oggi siamo lieti di offrire ai nostri provider SaaS nuovi strumenti che li aiuteranno a migliorare la sicurezza delle applicazioni dei loro clienti...
2022-03-15
Cloudflare gestisce 32 milioni di richieste HTTP al secondo ed è utilizzato da oltre il 22% di tutti i siti Web il cui server Web è riconosciuto da W3Techs...
2022-03-15
Circa tre anni fa, abbiamo introdotto diverse funzionalità nella scheda Firewall nella navigazione del dashboard, con la motivazione "rendere intuitivi i nostri prodotti e servizi"....
2020-10-01
Dei 18 milioni di richieste al secondo che attraversano la rete di Cloudflare, il 50% è diretto alle API. Cloudflare semplifica la protezione delle API attraverso l'uso di una forte identità basata su certificato client e una rigorosa convalida basata su schema...