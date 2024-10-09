Inizia gratis|Contatta l'ufficio commerciale|

Il blog di Cloudflare

Iscriviti per ricevere notifiche di nuovi post:

Security Week

Cloudflare e CrowdStrike collaborano per fornire ai CISO un controllo sicuro su dispositivi, applicazioni e reti aziendali

2022-03-17

Security WeekPartnerCrowdStrikeCloudflare Zero TrustSicurezzaZero TrustNovità sul prodotto

Siamo molto lieti di annunciare numerose nuove integrazioni con CrowdStrike. Queste integrazioni combinano la potenza dell'ampia rete di Cloudflare e della suite Zero Trust con le offerte di Endpoint Detection and Response (EDR) di CrowdStrike e di correzione degli incidenti...

ALTRI POST

14 marzo 2022

Democratizzazione della sicurezza della posta elettronica: protezione di individui e aziende di tutte le dimensioni dal phishing e dalla compromissione della posta elettronica aziendale (BEC)

Sin dalla nostra fondazione, Cloudflare ha avuto l'obiettivo di adottare soluzioni di sicurezza complesse e costose, generalmente disponibili solo per le aziende più grandi, e renderle facili da usare e accessibili a tutti...

Security Week
Email
Sicurezza
Zero Trust
Phishing

13 marzo 2022

Benvenuto nella Security Week 2022!

Sfortunatamente, questi eventi quasi certamente non saranno gli ultimi. Nei prossimi sei giorni intendiamo affrontare l'ampio tema della sicurezza informatica con un obiettivo semplice: garantire la sicurezza non è più un aspetto secondario....

Security Week