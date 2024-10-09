Gestione dei cloud - Cloudflare CASB e il nostro piano non così segreto per il futuro
2022-03-18
In questo momento stiamo lavorando per rendere il prodotto CASB fuori banda una parte integrante della piattaforma Zero Trust...Continua a leggere »
2022-03-18
In questo momento stiamo lavorando per rendere il prodotto CASB fuori banda una parte integrante della piattaforma Zero Trust...Continua a leggere »
2022-03-17
Oggi estendiamo la disponibilità di Magic Transit ai clienti con reti più piccole offrendo spazio IP protetto da Magic Transit e gestito da Cloudflare...
2022-03-17
Siamo molto lieti di annunciare numerose nuove integrazioni con CrowdStrike. Queste integrazioni combinano la potenza dell'ampia rete di Cloudflare e della suite Zero Trust con le offerte di Endpoint Detection and Response (EDR) di CrowdStrike e di correzione degli incidenti...
2022-03-16
Oggi annunciamo il gateway API Cloudflare. Sostituiremo completamente il tuo gateway esistente a una frazione del costo. E la nostra soluzione utilizza la tecnologia alla base di Workers, Bot Management, Access e Transform Rules per fornire il set di strumenti API più avanzato sul mercato....
2022-03-15
In Cloudflare, ci piacciono le idee dirompenti. Abbina questa cosa alla nostra convinzione fondamentale che la sicurezza sia qualcosa che dovrebbe essere accessibile a tutti e il risultato è un Internet migliore e più sicuro per tutti....
15 marzo 2022
Oggi siamo lieti di offrire ai nostri provider SaaS nuovi strumenti che li aiuteranno a migliorare la sicurezza delle applicazioni dei loro clienti...
15 marzo 2022
Cloudflare gestisce 32 milioni di richieste HTTP al secondo ed è utilizzato da oltre il 22% di tutti i siti Web il cui server Web è riconosciuto da W3Techs...
15 marzo 2022
Circa tre anni fa, abbiamo introdotto diverse funzionalità nella scheda Firewall nella navigazione del dashboard, con la motivazione "rendere intuitivi i nostri prodotti e servizi"....
14 marzo 2022
Sin dalla nostra fondazione, Cloudflare ha avuto l'obiettivo di adottare soluzioni di sicurezza complesse e costose, generalmente disponibili solo per le aziende più grandi, e renderle facili da usare e accessibili a tutti...
14 marzo 2022
A breve tutti i clienti potranno accedere al nostro nuovo portale per le indagini sulle minacce, Investigate, nel Centro sicurezza Cloudflare (lanciato per la prima volta a dicembre 2021)...
14 marzo 2022
In Cloudflare, siamo orgogliosi di offrire a ogni cliente la possibilità di fornire gratuitamente un certificato TLS per la propria applicazione Internet. Oggi siamo responsabili della gestione del ciclo di vita dei certificati per quasi 45 milioni di certificati...
13 marzo 2022
Sfortunatamente, questi eventi quasi certamente non saranno gli ultimi. Nei prossimi sei giorni intendiamo affrontare l'ampio tema della sicurezza informatica con un obiettivo semplice: garantire la sicurezza non è più un aspetto secondario....
25 marzo 2021
Siamo lieti di presentare Page Shield, un prodotto per la sicurezza lato client che i clienti possono utilizzare per rilevare gli attacchi nei browser degli utenti...