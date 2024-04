AUTRES PUBLICATIONS

Nous sommes ravis de vous annoncer que dès aujourd'hui, Cloudflare Workers® disposera d'une CLI, de documents nouveaux et améliorés, de plusieurs scripts pour tout le monde, de la possibilité d'exécuter des applications sur workers.dev sans apporter votre propre domaine ...

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que Workers KV est mis à votre disposition et est prêt à être utilisé pour la production ! ...

25 janvier 2019 à 15:33

Lancement de l'API Cache pour Workers : contrôlez la mise en cache de votre contenu

Chez Cloudflare, notre objectif est de rendre Internet plus rapide et plus sûr pour tous. Nous y parvenons notamment au moyen de la mise en cache : nous conservons une copie du contenu de nos clients dans nos 165 datacenters répartis dans le monde entier. ...