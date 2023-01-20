Vue d'ensemble des perturbations d'Internet au quatrième trimestre 2022

Lecture: 10 min.

Réparti sur plus de 100 pays, le réseau Cloudflare dessert plus de 250 villes au sein desquelles nous nous interconnectons avec plus de 10 000 fournisseurs de réseau afin de proposer une vaste gamme de services à des millions de clients. L'étendue de notre réseau et de notre clientèle nous assure un point de vue unique sur la résilience d'Internet et nous permet d'observer les répercussions des perturbations qui l'affligent.

Si les perturbations d'Internet ne tombent jamais à pic, deux facteurs révélaient un potentiel particulièrement déstabilisant en cas de problème de connectivité : l'intérêt pour les retransmissions en ligne manifesté mi-novembre à l'occasion de la Coupe du monde 2022 et la croissance des ventes en ligne à l'occasion des fêtes observée dans de nombreux secteurs pendant les mois de novembre et de décembre. Ceci dit, comme nous le détaillons ci-dessous, le quatrième trimestre s'est montré un peu plus calme du point de vue des perturbations du réseau Internet, malgré la présence continue de l'Iran et de l'Ukraine au tableau des zones sensibles en la matière.

Coupures d'origine gouvernementale

Les gouvernements autoritaires recourent fréquemment aux coupures d'Internet pendant plusieurs heures en réponse aux mouvements de protestation massive afin de limiter les communications entre manifestants, mais aussi d'empêcher ces derniers de partager des informations et des vidéos avec le monde extérieur. Au cours du quatrième trimestre, Cuba et le Soudan ont à nouveau décrété de telles coupures, tandis que l'Iran a poursuivi la série d'épisodes de « couvre-feu Internet » au niveau des réseaux mobiles commencée à partir de la mi-septembre, tout en procédant à plusieurs autres coupures d'Internet régionales.

Cuba

Fin septembre, l'ouragan Ian a privé Cuba d'électricité. Alors que les agents s'efforçaient de rétablir le service aussi vite que possible, certains citoyens ont réagi aux délais perçus comme anormaux par des vagues de protestation apparemment décrites comme les plus importantes depuis les manifestations anti-gouvernementales qui avaient eu lieu plus d'un an auparavant. En réponse à ces manifestations, le gouvernement cubain a apparemment coupé plusieurs fois l'accès à Internet. L'une de ces coupures, survenue les 29 et 30 septembre, a été traitée dans la vue d'ensemble des perturbations d'Internet au troisième trimestre 2022. Les répercussions de la coupure du 1er octobre (UTC) sont présentées dans la figure ci-dessous. L'horaire de cette coupure était similaire à celui de la coupure précédente, c'est-à-dire entre 19 h le 30 septembre et 2 h 45 le 1er octobre (0 h – 7 h 45 UTC le 1er octobre).

Soudan

Le 25 octobre marquait le premier anniversaire du coup d'État qui a mis fin à la transition du Soudan vers un régime civil. Des milliers de citoyens soudanais ont « célébré » cet anniversaire en descendant dans la rue pour manifester. Le gouvernement soudanais a depuis plusieurs années l'habitude de couper l'accès Internet pendant les périodes de troubles civils et a de nouveau procédé à une coupure d'Internet en réponse à ces manifestations. La figure ci-dessous révèle une perte quasi complète du trafic Internet en provenance du Soudan le 25 octobre, entre 9 h 45 et 17 h 40 heure locale (7 h 45 – 15 h 40 UTC).

Iran

Comme nous l'avons vu dans l'article de blog traitant du trimestre précédent, en réponse aux manifestations entourant la mort de Mahsa Amini, le gouvernement iranien a mis en place un système de « couvre-feu Internet » quotidien, généralement entre 16 h et minuit heure locale (12 h 30 – 20 h 30 UTC), à l'encontre de trois fournisseurs de réseau mobile : AS44244 (Irancell), AS57218 (RighTel) et AS197207 (MCCI). Ces épisodes de couvre-feu Internet de plusieurs heures se sont poursuivis jusqu'au début du mois d'octobre, avec des coupures supplémentaires du même genre également observées les 8, 12 et 15 octobre comme le montre la figure ci-dessous. La courbe du trafic de l'AS57218 (Rightel), le plus petit des trois fournisseurs mobiles, suggère qu'aucune coupure n'a eu lieu sur ce réseau après la fin septembre.

En plus des coupures du réseau mobile, plusieurs perturbations du trafic Internet à l'échelon régional ont également été observées en Iran au cours du quatrième trimestre (nous en détaillons deux d'entre elles dans les pages ci-dessous). La première a eu lieu à Sanandaj, dans la province du Kurdistan, le 26 octobre. Il s'agissait d'une coupure complète d'Internet, décidée en réponse aux manifestations marquant le 40e jour depuis la mort de Mahsa Amini. La figure ci-dessous indique une perte totale du trafic à partir de 10 h 30 heure locale (7 h UTC) et l'interruption du service s'est poursuivie jusqu'à 8 h 05 heure locale le 27 octobre (4 h 35 UTC). Au mois de décembre, nous avons également constaté une perturbation d'Internet au niveau de la province, entre le 18 et le 25 décembre.

Province du Kurdistan, Iran. (Source : données cartographiques © 2023 Google, MapaGISrael)__

Les perturbations d'Internet survenues en Iran au cours des derniers mois ont eu des répercussions économiques significatives sur le pays. Un article publié au mois de décembre par Filterwatch a partagé les inquiétudes exprimées par l'opérateur mobile Rightel au sein d'un courrier :

La lettre, signée par le directeur général du réseau, Yasser Rezakhah, précise « qu'au cours des dernières semaines, les ressources et les revenus de l'entreprise ont considérablement diminué du fait des épisodes de coupure Internet et des autres restrictions, comme la limitation de la bande passante Internet du 21 septembre. Ces coupures ont également entraîné une baisse de l'utilisation des données de la part des abonnés, avec pour résultat un recul du trafic de l'ordre de 50 % ». La lettre indique également que « l'absence continue de compensation des pertes pourrait conduire à la faillite ».

L'article soulignait également les préoccupations économiques partagées par les responsables iraniens :

Certains responsables iraniens ont exprimé des inquiétudes quant au coût des coupures d'Internet, notamment Valiollah Bayati, député des circonscriptions de Tafresh et d'Ashtian dans la province de Markazi. Lors d'une session publique du Madjles (l'Assemblée), il a déclaré que la poursuite des coupures d'Internet a conduit à la suppression de nombreux emplois, avant de préciser que le peuple était inquiet et que le gouvernement et le Président devaient prendre les mesures nécessaires.

Les statistiques publiées dans un article sur le site d'informations enthkhab.ir présentent une vision plus concrète des répercussions économiques locales. L'article précise ainsi (traduction Google Translate) :

Depuis le 30 du mois de Shahrivar et le début des perturbations Internet décidées à l'initiative du gouvernement, les entreprises du pays ont subi des pertes quotidiennes d'au mieux 50 millions de tomans et d'au pire 500 millions. Plus de 41 % des entreprises ont perdu de 25 à 50 % de leurs revenus sur cette période et près de 47 % d'entre elles ont vu leurs ventes reculer de plus de 50 %. L'examen des données de l'assistant de recherche de l'organisme chargé des affaires fiscales du pays révèle que les coupures d'Internet en Iran ont entraîné des dommages financiers à hauteur de 3 000 milliards de tomans par jour. Le coût de trois mois d'interruptions d'Internet survenues en Iran équivaut ainsi à 43 % d'une année de revenus pétroliers pour le pays (25 milliards de dollars).

Coupures de courant

Bangladesh, le 4 octobre

Plus de 140 millions de personnes ont été privées d'électricité au Bangladesh le 4 octobre des suites d'une panne de réseau causée par un manquement de la part des entreprises de distribution d'électricité, qui n'ont pas suivi les instructions du National Load Dispatch Centre (le centre national de répartition de la charge électrique) leur intimant de procéder à un délestage. La panne de courant résultante a entraîné une baisse notable du trafic Internet en provenance du pays, à partir de 14 h 05 heure locale (8 h 05 UTC), comme le montre la figure ci-dessous. La perturbation a duré environ sept heures, avec un retour du trafic à la normale aux alentours de 19 h heure locale (15 h UTC).

Pakistan

Environ une semaine plus tard, un problème similaire au Pakistan a entraîné des pannes d'électricité sur l'ensemble de la partie sud du pays, notamment les provinces de Sindh, du Pendjab et du Baloutchistan. Les pannes résultaient d'une défaillance dans le système de transmission sud du réseau national, apparemment due à des équipements défectueux et à une maintenance insuffisante. Comme prévu, ces pannes de courant ont entraîné une perturbation de la connectivité Internet. La figure ci-dessous illustre les répercussions observées dans la province de Sindh, où le trafic a chuté de près de 30 % par rapport à celui de la semaine précédente, à partir de 9 h 35 heure locale (4 h 35 UTC) le 6 octobre. La perturbation a duré plus de 15 heures, avec un retour du trafic à la normale vers 1 h le 7 octobre (20 h UTC le 6 octobre).

Province du Sindh, Pakistan. (Source : données cartographiques © 2023 Google)

Kenya

Le 24 novembre, un tweet de Kenya Power datant de 15 h 25 heure locale indiquait que l'entreprise avait « perdu ses capacités d'approvisionnement en électricité de diverses parties du pays en raison d'une perturbation sur le réseau ». Un tweet ultérieur publié tout juste six heures plus tard, à 21 h 50 heure locale, déclarait « l'approvisionnement électrique normal avait été restauré dans l'ensemble du pays ». Les données d'horodatage de ces notifications correspondent à la chute de trafic Internet visible entre 15 h et 20 h 50 heure locale sur la figure ci-dessous (12 h – 17 h 50 UTC).

États-Unis (comté de Moore, Caroline du Nord)

Le 3 décembre, deux sous-stations électriques du comté de Moore, en Caroline du Nord, ont été visées par des tirs d'armes à feu. Les dégâts occasionnés ont entraîné des coupures de courant localisées dont la résolution a demandé plusieurs jours. Les pannes ont apparemment débuté tout juste après 19 h heure locale (0 h UTC le 4 décembre) et entraîné la chute du trafic Internet en provenance des collectivités du comté de Moore observée sur la même période, comme le montre la figure ci-dessous.

Le trafic Internet au sein de la collectivité de West End semble être revenu à la normale sur le coup de midi (UTC) le 5 décembre, mais cette reprise s'est avérée de courte durée, car le trafic est à nouveau tombé pendant l'après-midi du 6 décembre. À Pinehurst, le trafic a commencé à reprendre lentement un jour plus tard, mais n'a retrouvé son niveau normal qu'aux environs de 8 h heure locale (13 h UTC) le 7 décembre.

West End et Pinehurst, Caroline du Nord. (Source : données cartographiques © 2023 Google)__

Ukraine

La guerre en Ukraine fait rage depuis le 24 février et Cloudflare a déjà abordé les répercussions de cette guerre sur la connectivité Internet du pays dans un certain nombre d'articles de blog parus cette année (en mars, avril, mai, juin, juillet, octobre et décembre). Tout au long du quatrième trimestre 2022, les tirs de missiles russes ont causé des dégâts considérables à l'infrastructure électrique, avec comme conséquences des coupures de courant et des perturbations de la connectivité Internet. Nous détaillons ci-dessous plusieurs exemples de perturbations Internet observées en Ukraine au cours du quatrième trimestre, mais ces dernières ne représentent que quelques-unes des nombreuses perturbations qui se sont produites sur la période.

Le 20 octobre, la destruction de plusieurs centrales électriques aux alentours de Kyiv a entraîné une chute de 25 % du trafic Internet en provenance de la ville par rapport aux deux semaines précédentes. La perturbation a commencé aux environs de 9 h heure locale (7 h UTC).

Kyiv, Ukraine. (Source : données cartographiques © 2023 Google)

Le 23 novembre, des pannes de courant généralisées résultant de frappes russes ont entraîné une baisse de près de 50 % du trafic Internet en Ukraine. La perturbation a débuté tout juste après 14 h heure locale (12 h UTC) et a duré pendant pratiquement un jour et demi, avec un retour du trafic à la normale aux alentours de 23 h 45 heure locale (21 h 45 UTC) le 24 novembre.

Le 16 décembre, des pannes de courant généralisées résultant de frappes aériennes russes sur l'infrastructure électrique ont entraîné une chute du trafic Internet d'environ 13 % sur l'ensemble du pays de 9 h 15 heure locale (7 h 15 UTC) à minuit heure locale (22 h UTC). Les effets se sont toutefois révélés bien plus marqués au niveau du réseau. L'AS13188 (Triolan) a ainsi constaté une baisse du trafic de l'ordre de 70 % et l'AS15895 (Kyivstar) une chute de 40 %, toutes deux représentées sur les figures ci-dessous.

Ruptures de câbles

Îles Shetland, Royaume-Uni

Les îles Shetland dépendent principalement du système de câbles sous-marins SHEFA-2 pour leur connectivité Internet via une connexion directe à l'Écosse continentale. Tard dans la soirée du 19 octobre, des dégâts infligés à ce câble ont entraîné la mise hors ligne quasi complète des îles Shetland. À l'époque, l'événement a soulevé des inquiétudes grandissantes à l'égard d'un sabotage potentiel des câbles sous-marins en raison du sabotage présumé des gazoducs Nord Stream survenu fin septembre, mais les autorités pensent que les dégâts au câble étaient dus à des chalutiers de passage et non à un acte de sabotage.

La figure ci-dessous révèle que les répercussions résultant des dégâts infligés au câble ont été relativement brèves par rapport aux perturbations Internet de plusieurs jours généralement associées aux ruptures de câbles sous-marins. Le trafic est tombé juste après 23 h heure locale (22 h UTC) le 19 octobre et a repris 14,5 heures plus tard, soit peu après 14 h 30 heure locale (13 h 30) le 20 octobre.

Îles Shetland, Royaume-Uni. (Source : données cartographiques © 2023 GeoBasis-DE/BKG [©2009], Google)__

Catastrophes naturelles

Îles Salomon

Les tremblements de terre endommagent fréquemment les infrastructures et entraînent des pannes de courant dans les secteurs affectés, accompagnées de perturbations de la connectivité Internet. Nous avons observé une telle perturbation dans les îles Salomon après un séisme de magnitude 7.0 survenu à proximité le 22 novembre. La figure ci-dessous montre une chute considérable du trafic Internet du pays à 13 h heure locale (2 h UTC), puis une reprise 11 heures plus tard, autour de 20 h heure locale (9 h UTC).

Problèmes techniques

Kirghizistan

Le 24 octobre, une perturbation Internet d'une durée de trois heures a été observée au Kirghizistan entre 11 h et 14 h heure locale (5 h – 8 h UTC), comme le montre la figure ci-dessous. D'après le ministre du Développement numérique du pays, le problème provenait « d'un incident sur l'une des lignes principales fournissant Internet », mais il n'a communiqué aucun détail supplémentaire sur la nature de l'incident ni le lieu où ce dernier s'était produit.

Australie (Aussie Broadband)

Les clients du fournisseur australien d'Internet large bande Aussie Broadband situés dans les États de Victoria et de Nouvelle-Galles-du-Sud ont subi de brèves perturbations d'Internet le 27 octobre. Comme l'indique la figure ci-dessous, le trafic de l'AS4764 (Aussie Broadband) en provenance de l'État de Victoria a chuté d'environ 40 % entre 15 h 05 et 17 h 45 heure locale (4 h 05 – 6 h 45 UTC). Une baisse similaire, bien que plus brève, du trafic issu de Nouvelle-Galles-du-Sud a également été observée entre 15 h 15 et 15 h 50 heure locale (4 h 15 – 4 h 50 UTC). Un représentant d'Aussie Broadband a communiqué des informations sur les causes profondes de la perturbation, en déclarant qu'« une modification de la configuration a été automatiquement déployée sur les serveurs DHCP de ces États. […] La modification a été annulée, mais le retour en ligne des sessions demande du temps dans l'État de Victoria. Nous procédons désormais à un rétablissement manuel de chacun des secteurs, un à la fois ».

Victoria et Nouvelle-Galles-du-Sud, Australie. (Source : données cartographiques © 2023 Google)__

Haïti

À Haïti, les clients du fournisseur d'accès Internet Access Haiti ont subi une interruption de service pendant plus d'une demi-journée le 9 novembre. La figure ci-dessous révèle que le trafic Internet de l'AS27759 (Access Haiti) a connu une chute vertigineuse autour de minuit heure locale (5 h UTC) jusqu'à 14 h 30 heure locale (19 h 30 UTC), avant de retrouver rapidement son niveau normal. Une publication Facebook d'Access Haiti expliquait aux clients qu'« en raison d'une défaillance intermittente de l'un de nos circuits internationaux, notre réseau connaît des difficultés entraînant un ralentissement de votre service Internet ». Access Haiti n'a communiqué aucun détail supplémentaire sur le circuit international affecté, mais submarinecablemap.com montre que deux câbles sous-marins assurent la connectivité Internet internationale d'Haïti, le Bahamas Domestic Submarine Network (BDSNi), qui relie Haïti aux Bahamas, et Fibralink, qui connecte Haïti à la République dominicaine et à la Jamaïque.

Inconnu

De nombreuses perturbations d'Internet peuvent être facilement reliées à une cause sous-jacente, que ce soit du fait de sa couverture médiatique, d'un événement climatique ou d'une catastrophe naturelle survenant au même moment, ou encore d'une communication émanant d'un fournisseur affecté. Toutefois, les causes d'un certain nombre de perturbations observées demeurent inconnues, car les fournisseurs impactés gardent le silence sur les raisons du problème.

États-Unis (Wide Open West)

Le 15 novembre, les clients de Wide Open West, un fournisseur d'accès Internet implanté dans plusieurs États des États-Unis, ont subi une perturbation du service Internet pendant un peu plus d'une heure. La figure ci-dessous illustre les répercussions de cette perturbation en Alabama et dans le Michigan pour l'AS12083 (Wide Open West), avec une chute du trafic à partir de 11 h 50 heure locale (16 h 50 UTC) et une reprise peu après 13 h heure locale (18 h UTC).

Cuba

Les perturbations d'Internet ne sont pas inconnues à Cuba, qu'elles résultent de coupures décidées par le gouvernement (comme celle détaillée plus haut), de ruptures de fibre optique ou de pannes de courant. Toutefois, aucune cause profonde n'a jamais été communiquée pour la perturbation de sept heures du trafic Internet cubain observée entre 23 h 45 le 25 novembre et 6 h 45 le 26 novembre, heure locale (4 h 45 – 11 h 45 UTC le 26 novembre). Pendant cette dernière, le trafic a ainsi diminué de jusqu'à 75 % par rapport aux niveaux précédents.

SpaceX Starlink

Les perturbations rencontrées par SpaceX Starlink, un fournisseur de services de connectivité Internet par satellites en orbite terrestre basse (Low Earth Orbit, LEO), peuvent avoir des effets à l'échelle mondiale. Le 30 novembre, une perturbation au cours de laquelle le trafic a brièvement chuté à un niveau proche de zéro a ainsi été observée au niveau de l'AS14593 (SPACEX-STARLINK) entre 20 h 50 et 21 h 30 UTC. Malheureusement, Starlink n'a ni reconnu l'incident ni communiqué de raison quelconque à la perturbation.

Conclusion

Un certain nombre de thèmes communs se dégagent de l'examen des perturbations d'Internet observées en 2022. Dans les pays pourvus de gouvernements plus autoritaires, le réseau Internet est souvent utilisé comme « arme », afin de limiter les communications au sein du pays et avec le monde extérieur par le biais de coupures d'Internet au niveau du réseau, régional ou national. Comme remarqué plus haut, cette approche a été employée de manière agressive en Iran lors des derniers mois de l'année.

La connectivité Internet est rapidement devenue une victime de guerre en Ukraine. Très tôt dans le conflit, les pannes au niveau du réseau étaient déjà courantes et certains réseaux ukrainiens ont vu le trafic redirigé via des fournisseurs d'accès Internet russes situés en amont. Plus tard dans l'année, lorsque les attaques russes s'en sont prises plus fréquemment aux infrastructures électriques, des pannes de courant généralisées ont entraîné des perturbations de plusieurs heures du trafic Internet à travers le pays.

Alors que l'éruption volcanique aux Tonga a mis le pays hors ligne pendant plus d'un mois du fait de sa dépendance envers un unique câble sous-marin pour sa connectivité Internet, les dégâts causés par les séismes dans d'autres pays ont entraîné des perturbations plus courtes et plus limitées pendant l'année.

De même, si les problèmes affectant les câbles sous-marins peuvent avoir une incidence sur plusieurs pays tout au long de leur tracé, l'avènement de fournisseurs à l'empreinte de plus en plus mondiale (comme SpaceX Starlink) implique que les perturbations de service auront en définitive des répercussions sur un ensemble bien plus large. (La base d'abonnés de Starlink est comparativement faible pour le moment, mais l'entreprise est actuellement implantée dans plus de 30 pays à travers le monde.)

Afin de pouvoir suivre les perturbations d'Internet lorsqu'elles surviennent, rendez-vous dans le Cloudflare Radar Outage Center (CROC, le centre de suivi des pannes de Cloudflare Radar) et suivez @CloudflareRadar sur Twitter. Pour revoir les perturbations observées plus tôt en 2022, n'hésitez pas à consulter les articles de blog consacrés à la vue d'ensemble des perturbations Internet au premier trimestre, au deuxième trimestre et au troisième trimestre.