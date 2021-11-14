Bienvenue dans la Full Stack Week

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Si vous lisez ce texte, c'est que vous êtes sur Internet. Arrêtons-nous pour y penser l'espace d'une minute. Nous parlons communément de trouver quelque chose « sur Internet » ou « d'utiliser Internet » pour accomplir une tâche. Nous ne disons jamais « Je vais chercher des informations sur un serveur en utilisant Internet comme intermédiaire entre mon ordinateur et le serveur ».

Nous évoquons et envisageons Internet comme une entité unique que nous utilisons et sur laquelle nous nous reposons. Il s'agit là de l'idée même à l'origine de la phrase « Le réseau, c'est l'ordinateur ». L'important ne réside pas dans les composants individuels qui forment « l'Internet », mais dans la manière dont ils s'assemblent pour créer ce dernier.

Il s'agit également de l'idée à l'origine du réseau Cloudflare.

Nous ne souhaitons pas que vous vous disiez que vous allez « mettre du contenu en cache sur un serveur situé au sein d'un datacenter Cloudflare » ou « rédiger du code qui s'exécute sur (quelque chose que l'on appelle) la périphérie ». Nous souhaitons que vous pensiez tout simplement à notre plate-forme comme à un réseau mondial unique offrant un réseau CDN, un pare-feu WAF, une protection contre les attaques DDoS, une sécurité Zero Trust, ainsi que la capacité de rédiger à l'infini du code évolutif. Une solution capable de faire en sorte que toutes ces fonctionnalités s'accordent parfaitement.

La mise à l'échelle d'un logiciel constitue une tâche difficile et aucun programmeur (ou presque) ne veut passer du temps à se demander ce qui se passera en cas de pic de demande pour le service qu'il développe. C'est justement notre travail. Vous rédigez le code et nous nous chargeons de le mettre à l'échelle partout dans le monde. Il vous suffit de le déployer sur notre réseau.

Pour ce faire, nous avons suivi la piste commencée par des individus qui rédigeaient en assembleur pour une machine qu'ils avaient construite eux-mêmes. Le chemin se poursuivait par les machines achetées par d'autres utilisateurs et sur lesquelles ces derniers avaient installé un système d'exploitation (OS), en passant par les machines virtuelles exécutant ces OS. La piste aboutit aujourd'hui sur l'informatique serverless, une approche au sein de laquelle les développeurs ne se préoccupent même plus des équipements physiques ou du système d'exploitation. Il leur suffit de rédiger du code et de le déployer.

Comme le réseau Cloudflare se situe partout sur la planète et à proximité de chaque utilisateur final, le code que vous déployez se trouvera lui aussi à proximité de vos utilisateurs. À la fois physiquement et en termes de réseau. Ce constat se traduit par des performances élevées et une latence faible. Nous nous pencherons plus en profondeur sur cet aspect la semaine prochaine, en examinant le cas d'une personne qui a développé un jeu dont la manette s'avère être un téléphone, tandis que le jeu lui-même s'exécute sur un ordinateur. Hallu-cinant.

Vous disposez donc d'un code capable d'être déployé à l'échelle mondiale, sécurisé par Cloudflare et auquel les utilisateurs peuvent accéder avec une très faible latence de n'importe où dans le monde. Qu'allez-vous rédiger sur le réseau Cloudflare ? Rejoignez plus de 350 000 développeurs utilisateurs de Cloudflare Workers afin de commencer à développer la prochaine application à succès !

Certains ont déjà plaisanté sur le fait que Cloudflare tient un blog et gère un réseau en guise d'activité secondaire, afin d'avoir du contenu à publier sur ce blog. C'est bien entendu parfaitement ridicule. Nous ne gérons pas un réseau afin d'avoir du contenu à publier sur le blog, nous gérons un réseau afin de soutenir notre blog ! :-)

Toutes plaisanteries mises à part, si nous consacrons en effet une bonne partie de nos efforts au réseau, de nombreuses autres plates-formes logicielles revêtent une importance stratégique pour l'activité de Cloudflare : notre site de vente, notre tableau de bord, nos API et nos configurations utilisateurs, notre documentation destinée aux développeurs et l'ensemble de l'infrastructure qui sous-tend l'existence même de Cloudflare.

Nous sommes de fervents adeptes du principe visant à goûter sa propre soupe (le « dogfooding ») et avons déjà discuté sur ce même blog des moyens par lesquels nous nous appuyons sur ce que nous avons déjà développé pour soutenir les développements futurs de Cloudflare. Depuis la sortie de Workers en 2017, bon nombre de nos équipes sont parvenues à accroître encore leur vitesse en développant sur cette plate-forme. Mais la puissance de calcul seule ne suffit pas.

Cette semaine, comme c'est la norme lors de nos Innovation Weeks, nous effectuerons une série d'annonces qui nous aideront à illustrer la manière dont nous voyons l'avenir de l'informatique et à nous permettre d'offrir aux développeurs les outils dont ils ont besoin pour concevoir leur prochaine application sur notre réseau.

Nous commencerons avec ce qui constitue peut-être le composant le plus fondamental : les données. Plus tôt cette année, au cours de la Birthday Week, nous avons annoncé la sortie du service R2 Object Storage, une solution qui permet aux développeurs de stocker, eh bien, tout ce qu'ils veulent stocker. Il s'agit donc là d'un autre élément constitutif particulièrement essentiel. Toutefois, les développeurs peuvent avoir besoin d'accéder à de nombreux autres types de magasins de données, nous inclus !

Après un tour d'horizon du back-end vers le front-end l'année dernière, nous avons annoncé Cloudflare Pages, le meilleur moyen de développer des sites statiques. C'est alors que cette question a émergé : pourquoi nous arrêter là ? Nous sommes impatients de vous annoncer certains des produits destinés à rapprocher plus que jamais le back-end du front-end.

Qu'avons-nous oublié ? La vidéo, les images, les paiements ? Ne vous inquiétez pas, nous nous en occupons.

Oh, mais bien entendu ! La partie la plus importante du processus de création d'une application : vous, les développeurs ! Nous souhaitons non seulement vous permettre de développer l'application la plus rapide et sécurisée qui soit, mais également vous garantir que vous prendrez du plaisir à le faire. De la première ligne de code rédigée au premier passage en production, notre objectif consiste à vous assurer la meilleure expérience possible.

L'élément le plus gratifiant de la conception d'une plate-forme destinée aux développeurs, c'est de voir ce que vous développez avec. Nous sommes heureux de mettre en lumière les membres de notre communauté et les spectaculaires applications développées à l'aide de nos services (2,5 millions à ce jour !). Nous les présenterons sur notre blog, ainsi que sur Cloudflare TV. En espérant que vous pourrez nous rejoindre lors de la semaine à venir !