Le service Always Online de Cloudflare et l'organisation Internet Archive font équipe pour lutter contre les erreurs des serveurs d'origine

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Chaque jour, sur Internet voit survenir des événements négatifs mais tout à fait normaux : des milliers de serveurs d'origine tombent en panne, en entraînant des erreurs de connexion et la frustration des utilisateurs. Les utilisateurs de Cloudflare passent collectivement plus de quatre ans et demi chaque jour à attendre que des serveurs d'origine inaccessibles répondent par des messages d'erreur. Mais les visiteurs ne veulent pas voir des pages d'erreur, ils veulent voir du contenu !

Aujourd'hui, Cloudflare est fière d'annoncer à tous ceux qui veulent qu'Internet soit plus fort, plus résilient et présente des redondances plus importantes qu'Internet Archive s'associe à nous pour apporter de nouvelles fonctionnalités à notre service Always Online.

Always Online sert d'assurance pour les sites web de nos clients. Si le serveur origine d'un client passe hors ligne, dépasse un certain délai d'attente ou tombe en panne, Always Online intervient et fournit des copies archivées des pages web aux visiteurs. Internet Archive est une organisation à but non lucratif qui exécute Wayback Machine, un service qui enregistre des instantanés de milliards de sites web sur Internet. En s'associant à Internet Archive, Cloudflare est en mesure de fournir de manière transparente des réponses pour les sites web inaccessibles à partir d'Internet Archive, tandis qu'Internet Archive peut poursuivre sa mission d'archivage du web pour fournir l'accès à toutes les connaissances.

Avec l'activation d'Always Online dans le tableau de bord de Cloudflare, nous pouvons partager votre nom d'hôte avec Wayback Machine afin qu'Internet Archive puisse archiver votre site web. Lorsque le serveur d'origine d'un site web est en panne, Cloudflare consulte Internet Archive pour récupérer la dernière version archivée du site, afin que les visiteurs puissent toujours en consulter le contenu.

Tenter d'atteindre un serveur d'origine défectueux

Lorsqu'une personne consulte un site web Cloudflare, une requête est envoyée à la périphérie de Cloudflare depuis son appareil (ordinateur portable/téléphone/tablette/réfrigérateur connecté). Notre périphérie cherche d'abord à savoir si nous pouvons répondre avec du contenu en cache. Si le contenu demandé n'est pas en cache, ou s'il est déterminé qu'il a expiré, nous obtenons alors une nouvelle copie auprès du serveur d'origine. Dans le cadre d'une extraction de contenu non mis en cache/expiré auprès d'un serveur d'origine, nous mettons également à jour notre cache pour pouvoir répondre aux requêtes ultérieures des visiteurs de manière plus sûre et plus rapide. Si nous ne parvenons pas à atteindre le serveur d'origine, notre serveur tente encore à plusieurs reprises de se connecter avant de signaler le serveur d'origine comme étant hors service et de transmettre une page d'erreur au visiteur. Comme la réception d'une page d'erreur n'est pas idéale, nous nous efforçons de faire en sorte que les visiteurs de sites web utilisant Cloudflare puissent obtenir un certain contenu, même si un serveur d'origine rencontre des problèmes.

Bref historique de Always Online

Au moment de la fondation de Cloudflare il y a dix ans, la plupart de nos clients étaient de petites entreprises qui étaient exécutées sur des hôtes confrontés à de fréquentes interruptions. Ces premiers clients craignaient que leur hôte ne tombe en panne au moment où un moteur de recherche indexait leur site. Le robot d'indexation du moteur de recherche indiquait alors que le site en panne ne répondait pas, et ce dernier baissait dans le classement de recherche. Notre solution Always Online est née de cette préoccupation.

En exploitant Always Online au cours des 10 dernières années, nous avons appris que nos clients et leurs utilisateurs appréciaient tout particulièrement la lutte contre les temps d'arrêt sur Internet à l'aide d'outils simples et discrets. Bien que certaines fonctions aient réécrites à plusieurs reprises, d'autres parties de notre code sont restées relativement inchangées au fil du temps, ce qui témoigne de leur robustesse. Par exemple, Always Online montre clairement une bannière indiquant qu'elle diffuse une version archivée de la page parce que le serveur d'origine est inaccessible, et cette transparence est bien reçue des propriétaires de sites web et des visiteurs.

Nous avons récemment entrepris d'améliorer encore plus Always Online. Nous voulions préserver ce que les clients aiment (une expérience aussi fluide que possible pour leurs utilisateurs lorsque leurs serveurs d'origine sont hors service), tout en augmentant la quantité de contenu disponible via Always Online, en veillant à ce qu'il soit aussi récent que possible, et en effectuant cet archivage d'une manière qui contribue à améliorer Internet.

Que voit un visiteur avec Always Online ?

Entrée en scène d'Internet Archive

Le partenariat avec la solution Wayback Machine d'Internet Archive pour optimiser la prochaine génération de notre fonctionnalité Always Online atteint tous ces objectifs. La mission d'Internet Archive est de fournir un accès universel à toutes les connaissances. Depuis 1996, Wayback Machine archive une grande partie du Web public, en vue de conserver et rendre disponible des millions de sites web et de pages qui seraient autrement perdus. Dans le cadre de cette mission, ils ont archivé plus de 468 milliards de pages web, ce qui représente plus de 45 pétaoctets d'informations.

L'intégration d'Always Online à Internet Archive permettra à Archive d'étendre ses enregistrements d'Internet. La plupart des domaines qui choisissent la fonctionnalité Always Online n'auraient peut-être pas été découverts par le robot d'indexation d'Archive s'ils ne l'avaient pas fait. Pour les clients Cloudflare, Archive fournira aux visiteurs un accès transparent aux contenus qui autrement seraient indiqués comme des erreurs.

En d'autres termes, le partenariat entre Cloudflare et Internet Archive rend Internet meilleur, plus fort et plus accessible à tous.

« Grâce à notre partenariat avec Cloudflare, nous prenons connaissance de pages web que nous n'aurions peut-être pas connues autrement, et nous les archivons. Sans compter qu'en intégrant le service Always Online de Cloudflare, les archives de ces pages sont disponibles pour les personnes qui essaient d'y accéder si elles ne sont plus disponibles sur le web en direct. »– Mark Graham, directeur de la solution Wayback Machine d'Internet Archive

« Nous sommes ravis de travailler avec Cloudflare, et espérons que ce partenariat apportera une redondance importante à Internet et nous permettra de faire progresser nos efforts actuels pour rendre Internet plus utile et plus fiable. »– Brewster Kahle, fondateur et bibliothécaire numérique d'Internet Archive

Comment le nouveau service Always Online fonctionne-t-il en coulisse ?

Le passage au nouveau service Always Online dans le tableau de bord Cloudflare nous permet de partager certaines informations de base sur votre site web avec Internet Archive (comme le nom d'hôte et les URL populaires), afin qu'ils puissent commencer à explorer et à archiver votre site web à intervalles réguliers. Ce partage et cette exploration des informations garantissent la disponibilité du contenu pour Always Online et permettent d'enrichir la bibliothèque de contenu disponible directement par l'intermédiaire d'Archive.

Si votre serveur d'origine tombe en panne ou est injoignable, la périphérie de Cloudflare renvoie un code de statut dans la plage 520 à 527 indiquant un problème lié au serveur d'origine. Lorsque cela se produit, Cloudflare se tourne d'abord vers le datacenter local de la périphérie, pour déterminer s'il existe une version périmée ou expirée du contenu que nous pourrions fournir au visiteur du site web. En l'absence de version dans le cache local, Cloudflare consulte alors Internet Archive pour chercher la version la plus récemment archivée du site pour vos visiteurs. Lorsque cela se produit, Always Online diffuse le contenu archivé avec une bannière pour informer vos visiteurs que votre origine rencontre des problèmes. La bannière permet à vos visiteurs de vérifier d'un simple clic que votre serveur d'origine est de nouveau en ligne. Alors que le contenu dynamique qui nécessite une communication avec un serveur d'origine présentera toujours une erreur aux visiteurs (par exemple, les applications web ou les paniers d'achat), le contenu de base sera souvent disponible avec Always Online.

Activer le nouveau service Always Online

Pour l'instant, l'ancien service Always Online est toujours disponible, mais nous prévoyons de passer prochainement à la version complète soutenue par Internet Archive.

Les clients Cloudflare peuvent activer Always Online dans le tableau de bord :

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