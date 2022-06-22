Cloudflare a été reconnue par Microsoft comme un Innovateur en matière de logiciels de sécurité

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Microsoft a récemment révélé les noms des lauréats des Microsoft Security Excellence Awards 2022, une prestigieuse classification au sein de la communauté des partenaires de Microsoft. Nous sommes honorés d'annoncer que Cloudflare a remporté le prix de Security Software Innovator (Innovateur en matière de logiciels de sécurité). Cette récompense vient reconnaître l'approche innovante de Cloudflare en termes de Zero Trust et de sécurité. Notre technologie transformatrice nous permet ainsi de proposer, en collaboration avec Microsoft, des solutions de renommée mondiale à nos clients mutuels.

Microsoft Security Excellence Awards

La troisième cérémonie annuelle des Microsoft Security Awards a célébré les finalistes de dix catégories englobant la sécurité, la conformité et l'identité. Le 6 juin 2022, Microsoft a dévoilé les noms des Microsoft Security Partner Awards (les prix venant récompenser les meilleurs partenaires de Microsoft dans le domaine de la sécurité), désignés par un groupe de vétérans du secteur.

En nous décernant ce prix, Microsoft reconnaît notre approche visant à proposer en permanence les solutions les plus innovantes à nos clients communs. Conjointement à Microsoft, nous avons soutenu des milliers de clients lors de leur parcours Zero Trust, dont bon nombre des plus grandes entreprises du Fortune 500, afin de leur permettre de répondre en toute simplicité à leurs besoins en matière de sécurité grâce à un surcroît de rapidité.

Cloudflare a développé des intégrations profondes à Microsoft pour aider les entreprises à passer à l'étape suivante de leur parcours Zero Trust. Grâce à ces intégrations, les entreprises peuvent ainsi procéder à des implémentations client efficientes sur le plan opérationnel, tout en assurant une expérience utilisateur fluide. À l'heure actuelle, tous nos clients mutuels bénéficient de plusieurs intégrations à Microsoft 365 et Azure afin de sécuriser leurs applications web et de préserver la sécurité de leurs collaborateurs à l'aide de mesures de protection de leur identité et de leurs appareils. La synergie avec Microsoft s'est révélée essentielle pour épauler nos clients au cours de leur parcours Zero Trust. Ce dernier constitue une tâche complexe que Cloudflare s'est efforcée de simplifier par l'intermédiaire de son catalogue de produits extrêmement faciles à adopter, comme la mise en place d'une sécurité Zero Trust via une console unique.

Nous souhaitons remercier Microsoft pour sa collaboration continue avec Cloudflare. Nous nous engageons à servir nos clients communs en poursuivant nos efforts d'intégrations à la suite de produits Microsoft et en innovant constamment afin d'assurer leur protection contre les dernières menaces.

« Les partenaires sont essentiels à la résolution des contingences auxquelles font face nos clients, comme l'évolution constante du panorama des menaces et des défis en termes de sécurité. La collaboration étroite et les intégrations profondes entre Cloudflare et Microsoft nous permettent de nous assurer que nos clients mutuels disposent de technologies innovantes et intégrées de manière fluide afin de répondre à leurs problématiques de sécurité. Nous sommes heureux de reconnaître Cloudflare comme un Innovateur en matière de logiciels de sécurité dans le cadre de cette édition des Microsoft Security Excellence Awards. »– Ann Johnson, présidente adjointe corporate chargée de la sécurité, de la conformité, de l'identité, de la gestion et du développement de l'activité chez Microsoft.

En plus d'être indispensable, le Zero Trust nécessite une innovation constante

Les modèles de sécurité périmétrique cèdent sous la pression

La rapide transition vers le télétravail et l'essor des applications SaaS ont perturbé la manière dont les entreprises doivent concevoir la protection de leurs réseaux. Traditionnellement, les entreprises protégeaient leurs applications sensibles et leurs réseaux en érigeant un « château entouré de douves », c'est-à-dire un assemblage de solutions distinctes et hétéroclites pour chaque couche de défense.

Les solutions complètes nécessitent une architecture défensive par couches pour la sécurité Internet (filtrage DNS et HTTPS), une solution de protection des données et des points de terminaison (prévention des pertes de données et isolation des navigateurs distants), ainsi que des mesures de sécurité des applications SaaS et un moyen de connecter les utilisateurs (à la fois au bureau et en télétravail) à l'aide de connexions réseau privées. Non seulement difficile à mettre en œuvre et à gérer, ce modèle ne parvient pas non plus à évoluer au sein de l'espace de travail moderne, dont les utilisateurs et les applications peuvent résider partout, tant qu'une connexion au réseau Internet est possible.

Les raisons pour lesquelles le Zero Trust s'avère indispensable :

Les applications peuvent désormais résider partout, au sein d'une infrastructure sur site, cloud ou SaaS. Les collaborateurs peuvent accéder à ces ressources de n'importe où. Les attaques gagnent constamment en sophistication. Le réseau Internet constitue le nouveau « bureau », bien loin du modèle du « château entouré de douves ».

L'état actuel des applications en termes de déploiement et d'accès

Cloudflare Zero Trust protège n'importe quelle application ou n'importe quel réseau, indépendamment de la localisation géographique des utilisateurs, en exécutant l'intégralité de notre suite de produits sur l'ensemble de notre réseau mondial, présent dans plus de 270 villes :

Protégez les applications SaaS ou auto-hébergées avec Access .

Inspectez et protégez vos accès à Internet avec Gateway .

Isolez vos applications sensibles et vos activités de navigation à haut risque grâce à la solution Browser Isolation .

Profitez d'une protection contre la perte de données grâce à notre CASB et à nos mesures de contrôle DLP.

Enfin, vous pouvez protéger n'importe quel appareil, bureau ou réseau à l'aide de la solution Cloudflare Zero Trust en vous connectant à notre point de présence le plus proche par l'intermédiaire de notre agent d'itinérance (WARP), à moins que vous ne préfériez une connexion par tunnel ou une connexion directe.

Nos intégrations actuelles à Microsoft dans le contexte d'une procédure de requête

Face à l'évolution constante du monde qui nous entoure, nous sommes impatients de poursuivre dans cette voie

C'est la première année que Microsoft ouvre une catégorie Software Security Innovator (Innovateur en matière de logiciels de sécurité) et nous sommes extrêmement fiers d'avoir remporté le prix associé à cette dernière. En tant qu'entreprise de sécurité, Cloudflare s'est engagée à proposer des solutions Zero Trust innovantes et de nouvelle génération à nos clients. Si notre suite Zero Trust vous intéresse, n'attendez plus et contactez-nous. De même, si vous souhaitez vous associer à nos solutions Zero Trust, n'hésitez pas à remplir le formulaire disponible ici.