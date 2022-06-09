Un nouveau portail pour les participants au projet Galileo

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Chaque anniversaire du projet Galileo sert d'occasion de réflexion à l'équipe Cloudflare quant à la vision globale de l'initiative et à ses nouveaux objectifs pour l'avenir. À l'occasion du huitième anniversaire, nous souhaitons aider les participants à tirer le maximum de leurs services gratuits d'amélioration de la sécurité et des performances, tout en simplifiant le processus d'intégration.

Les organismes protégés dans le cadre de Galileo sont divers, avec 111 pays représentés pour plus de 1 900 domaines. Certaines de ces organisations sont de taille très réduite et ne fonctionnent parfois que grâce au concours de bénévoles. Nous comprenons aisément que bon nombre d'entre elles ne disposent pas de spécialistes de l'informatique ou d'autres collaborateurs détenteurs de connaissances techniques sur les capacités en matière de sécurité et de performances. Nous nous efforçons de leur offrir les outils et la formation dont elles ont besoin pour réussir, mais nous avons ressenti le besoin impératif de faire passer cette initiative au niveau supérieur.

Lancement du portail des projets à impact social de Cloudflare

Afin de proposer aux participants du projet Galileo un endroit unique depuis lequel accéder aux ressources, profiter de conseils de configuration et consulter des documents explicatifs sur les produits, parmi bien d'autres possibilités, nous avons développé le portail des projets à impact social de Cloudflare.

La crise en Ukraine s'est révélée l'une des sources d'inspiration principales de cette initiative. Avec une augmentation phénoménale (de 177 %) des candidatures générales au projet en mars 2022, nous nous sommes empressés d'intégrer les nouveaux participants afin de les protéger des attaques dévastatrices circulant en ligne. L'invasion a suscité diverses conversations parmi notre équipe, notamment quant à la manière de communiquer efficacement sur la grande variété des produits disponibles dans le cadre du projet, mais aussi d'intégrer plus rapidement les groupes et de faciliter le processus pour les organisations dont l'anglais n'est pas la première langue.

Grâce à ce portail, nous espérons atteindre tous ces objectifs sur l'ensemble des projets Cloudflare Impact. En plus du projet Galileo, qui protège les groupes qui risqueraient autrement de se retrouver contraints au silence du fait d'attaques, nous proposons également les programmes suivants :

Le projet Athenian, pour les sites électoraux administrés par les gouvernements.

Le projet Cloudflare for Campaigns, afin de sécuriser les candidats aux élections et les partis nationaux.

Le projet Pangea, conçu pour connecter les collectivités mal desservies à Internet.

Aider les participants dans leur parcours au sein de l'univers Cloudflare

Grâce à l'aide de nombreux volontaires parmi l'équipe Cloudflare, nous lançons le portail avec les ressources suivantes :

De nouvelles vidéos de démonstration dirigées par un technicien et consacrées à la configuration des outils d'amélioration de la sécurité et des performances.

De brefs résumés des termes techniques, dont la recherche DNS, le pare-feu d'applications web (WAF), la mise en cache et le Zero Trust.

Des ressources d'assistance et de dépannage.

Nous avons intégré des liens vers notre centre d'apprentissage, nos documents destinés aux développeurs et notre centre d'aide partout dans le portail, afin que les participants puissent profiter d'explications conviviales sur la terminologie et de conseils de dépannage.

Développements à venir

Depuis le lancement du projet Galileo en 2014, nous avons régulièrement enrichi le programme de nouveaux produits et outils suite aux innovations réalisées par Cloudflare dans de nouveaux secteurs et à l'évolution des besoins des participants en matière de sécurité, de performances et de fiabilité. Nous nous efforçons aujourd'hui de vous proposer de nouvelles capacités Zero Trust au sein du projet Galileo.

Pour plus d'informations sur Galileo, consultez les autres articles de blog traitant du huitième anniversaire du projet :