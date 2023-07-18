Informe sobre las amenazas DDoS en el 2º trimestre de 2023

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Te damos la bienvenida al segundo informe sobre amenazas DDoS de 2023. Los ataques DDoS, o ataques de denegación de servicio distribuido, son un tipo de ciberataque cuyo objetivo es sobrecargar de tráfico sitios web (y otros tipos de propiedades de Internet) para interrumpir el funcionamiento normal y que los usuarios legítimos no puedan acceder a ellos, lo mismo que cuando un conductor está atrapado en un atasco de camino al supermercado.

Observamos muchos ataques DDoS de diferentes tipos y tamaños, y nuestra red es una de las mayores del mundo, ya que abarca más de 300 ciudades en más de 100 países. A través de esta red atendemos más de 63 millones de solicitudes HTTP por segundo durante picos de tráfico y más de 2 billones de consultas de DNS cada día. Esta ingente cantidad de datos nos ofrece una perspectiva privilegiada para dar a conocer a la comunidad tendencias reveladoras sobre los ataques DDoS.

Nuestros lectores habituales quizá noten un cambio en el diseño de este informe. Solíamos seguir un patrón fijo para compartir nuestras percepciones y tendencias sobre los ataques DDoS. Sin embargo, creemos que ha llegado el momento de cambiar la forma de presentar nuestras conclusiones en vista de los cambios observados en el panorama de las amenazas DDoS conforme avanzan en potencia y sofisticación. Así pues, empezaremos con una rápida visión global y, a continuación, profundizaremos en los principales cambios que estamos observando en el mundo de los ataques DDoS.

Recordatorio: puedes consultar la versión interactiva de este informe en Cloudflare Radar. Además, hemos añadido un nuevo elemento interactivo que te permitirá analizar la actividad de los ataques en cada país o región.

Nuevo gráfico interactivo de Radar que revela la actividad DDoS local

Panorama de los ataques DDoS: análisis de los patrones globales

El 2º trimestre de 2023 se caracterizó por oleadas de campañas de ataques DDoS persistentes, que se concibieron y adaptaron para dirigirse a varios frentes. Destacamos:

Numerosas ofensivas DDoS orquestadas por los grupos hacktivistas prorrusos REvil, Killnet y Anonymous Sudan contra sitios web de interés en países occidentales. Un aumento de los ataques DNS dirigidos y diseñados intencionadamente, junto con un incremento del 532 % en los ataques DDoS contra la vulnerabilidad Mitel (CVE-2022-26143). Cloudflare contribuyó a revelar esta vulnerabilidad de día cero el año pasado. Los ataques contra empresas de criptomonedas se dispararon un 600 %, al tiempo que se observó un aumento generalizado del 15 % en los ataques DDoS HTTP. Hemos observado una escalada alarmante en la sofisticación de este tipo de ataques, que trataremos más en profundidad.

Además, uno de los mayores ataques que hemos observado este trimestre fue un ataque DDoS de inundación ACK que se originó en una variante de la botnet Mirai y que comprendía aproximadamente 11 000 direcciones IP. El ataque iba dirigido a un proveedor de acceso a Internet estadounidense y alcanzó un pico de 1,4 terabits por segundo (TB/s), pero los sistemas de Cloudflare pudieron detectarlo y mitigarlo.

A pesar de que las cifras generales indican un aumento en la duración global de los ataques, la mayoría de ellos fueron de corta duración como este, ya que solo duró dos minutos. Sin embargo, en términos más generales, hemos observado que los ataques de más de 3 horas aumentaron un 103 % en términos intertrimestrales.

Con este escenario, profundicemos en estos cambios que estamos observando en el panorama de los ataques DDoS.

La botnet Mirai ataca a un proveedor de servicios estadounidense con un pico de 1,4 TB/s

La alianza hacktivista apodada "Darknet Parliament" amenaza a bancos occidentales y la red SWIFT

El 14 de junio, los grupos hacktivistas prorrusos Killnet, un resurgimiento de REvil y Anonymous Sudan anunciaron su unión para ejecutar ciberataques "masivos" contra el sistema financiero occidental, incluidos bancos europeos y estadounidenses, y el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. El colectivo, apodado "Darknet Parliament", declaró que su primer objetivo era paralizar la red SWIFT (Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales). Un ataque DDoS llevado a cabo con éxito contra el sistema SWIFT podría tener consecuencias nefastas, ya que es el principal servicio utilizado por las instituciones financieras para realizar transacciones mundiales.

Aparte de una serie de sucesos que se han hecho públicos, como la interrupción de Microsoft de la que se hicieron eco los medios de comunicación, no hemos observado ningún ataque DDoS novedoso ni interrupciones dirigidas a nuestros clientes. Nuestros sistemas han estado detectando y mitigando automáticamente los ataques asociados a esta campaña. En las últimas semanas, Darknet Parliament ha sido el autor de hasta 10 000 ataques DDoS contra sitios web protegidos por Cloudflare (véase el gráfico siguiente).

Ataques de REvil, Killnet y Anonymous Sudan

A pesar de las declaraciones formuladas por los hacktivistas, los sitios web de banca y servicios financieros solo fueron el noveno sector más afectado, según los ataques que hemos observado contra nuestros clientes en el marco de esta campaña.

Principales sectores afectados por la campaña de ataques de REvil, Killnet y Anonymous Sudan

Los principales blancos de ataque fueron los sectores de software informático, apuestas y casinos y videojuegos. El sector de las telecomunicaciones y los medios de comunicación ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente. En general, el mayor ataque que presenciamos en esta campaña alcanzó un máximo de 1,7 millones de solicitudes por segundo y la media fue de 65 000 de solicitudes por segundo.

Poniendo estas cifras en perspectiva, a principios de este año mitigamos el mayor ataque registrado en la historia, que alcanzó un pico de 71 millones de solicitudes por segundo. Por tanto, los ataques que hemos mencionado fueron muy pequeños en comparación con la escala de Cloudflare, pero no necesariamente para un sitio web medio. Por consiguiente, no debemos subestimar el potencial de daño en sitios web con una protección o configuración deficientes.

Ataques DDoS HTTP sofisticados

Un ataque DDoS HTTP es un ataque DDoS a través del protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). Se dirige a propiedades HTTP de Internet, como sitios web y puertas de enlace de API. En el último trimestre, los ataques DDoS HTTP se incrementaron un 15 % intertrimestral, a pesar de que descendieron un 35 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Ilustración de un ataque DDoS HTTP

Además, hemos observado un incremento alarmante de ataques DDoS HTTP sofisticados con un alto grado de aleatoriedad en los últimos meses. Parece como si los ciberdelincuentes que están detrás de estos ataques los hubieran diseñado intencionadamente para eludir los sistemas de mitigación, imitando de forma eficaz el comportamiento del navegador con mucha precisión. En algunos casos, presentan un alto grado de aleatoriedad en varias propiedades como los agentes de usuario y las huellas JA3, por nombrar algunas. A continuación, mostramos un ejemplo de un ataque de este tipo. Cada color representa una función de aleatoriedad distinta.

Ejemplo de un ataque DDoS HTTP con un grado de aleatoriedad muy elevado

Por otra parte, en muchos de estos ataques, parece que los ciberdelincuentes intentan mantener la velocidad de ataque por segundo relativamente baja para tratar evitar la detección y ocultarse entre el tráfico legítimo.

Este nivel de sofisticación solía asociarse con ciberdelincuentes a nivel estatal y patrocinados por el Estado. Ahora parece que estas capacidades están al alcance de los ciberdelincuentes, que ya han dirigido sus ataques a empresas destacadas, como un gran proveedor de VoIP, una empresa líder en semiconductores y un importante proveedor de servicios de pago y tarjetas de crédito, entre otros.

La protección de los sitios web contra ataques DDoS HTTP sofisticados requiere una defensa inteligente, automatizada y rápida, que utilice la información sobre amenazas, la elaboración de perfiles de tráfico y el análisis estadístico/de aprendizaje automático para diferenciar entre los ataques de tráfico y el tráfico de los usuarios. Además, incluso el aumento del almacenamiento en caché, cuando proceda, puede ayudar a reducir el riesgo de que el tráfico de ataque afecte a tu servidor de origen. Consulta más información sobre las prácticas recomendadas de protección contra DDoS aquí.

Ataques DDoS de blanqueo de DNS

El sistema de nombres de dominio, o DNS, funciona como la guía telefónica de Internet. El DNS ayuda a traducir la dirección de un sitio web legible por humanos (p. ej., www.cloudflare.com) a una dirección IP legible para la máquina (p. ej., 104.16.124.96). Cuando los atacantes interrumpen los servidores DNS, afectan a la capacidad de las máquinas para conectarse a un sitio web, y al hacerlo impiden que los usuarios accedan a los sitios web.

En el último trimestre, los ataques DDoS a través del DNS representaron el vector de ataque más común. El 32 % de todos los ataques DDoS se produjeron a través del protocolo DNS. Entre ellos, uno de los ataques en auge más preocupantes es el ataque de blanqueo de DNS (DNS Laundering), que puede plantear graves problemas a las organizaciones que gestionan sus propios servidores DNS autoritativos.

Principales vectores de ataque DDoS en el 2º trimestre de 2023

El término "blanqueo" en el nombre del ataque "DNS Laundering" hace referencia a la analogía del blanqueo de dinero, el tortuoso proceso de hacer que las ganancias obtenidas ilegalmente, comúnmente conocidas como "dinero negro", parezcan legales. Del mismo modo, en el mundo de los ataques DDoS, un ataque de blanqueo de DNS es el proceso de hacer que el tráfico malicioso parezca tráfico legítimo, blanqueándolo a través de resolvedores de DNS recursivo de confianza.

En un ataque de blanqueo de DNS, el ciberdelincuente consultará subdominios de un dominio gestionado por el servidor DNS de la víctima. El prefijo que define el subdominio es aleatorio y nunca se utiliza más de una o dos veces en un ataque de este tipo. Debido al componente de aleatoriedad, los servidores DNS recursivos nunca tendrán una respuesta en caché y tendrán que reenviar la consulta al servidor DNS autoritativo de la víctima. Entonces, el servidor DNS autoritativo recibe tal bombardeo de consultas que no puede atender consultas legítimas, e incluso se bloquea por completo.

Ilustración de un ataque DDoS de blanqueo de DNS

Desde el punto de vista de la protección, los administradores de DNS no pueden bloquear el origen del ataque porque este incluye servidores DNS recursivos de confianza, como el 8.8.8.8 de Google y el 1.1.1.1 de Clouflare. Los administradores tampoco pueden bloquear todas las consultas al dominio atacado porque es un dominio válido y quieren preservar el acceso a las consultas legítimas.

Los factores anteriores hacen que sea muy difícil distinguir las consultas legítimas de las malintencionadas. Una gran institución financiera asiática y un proveedor de DNS norteamericano son dos de las últimas víctimas de este tipo de ataques. A continuación, mostramos un ejemplo de un ataque de este tipo.

Ejemplo de ataque DDoS de blanqueo de DNS

Al igual que las estrategias de protección descritas para las aplicaciones HTTP, la protección de los servidores DNS también requiere un enfoque preciso, rápido y automatizado. La utilización de un servicio DNS gestionado o un proxy inverso DNS como el de Cloudflare puede ayudar a absorber y mitigar los ataques de tráfico. Para los ataques DNS más sofisticados, se requiere una solución más inteligente que use el análisis estadístico de los datos históricos para poder diferenciar entre consultas legítimas y consultas de ataque.

El auge de las botnets en máquinas virtuales

Como hemos revelado anteriormente, estamos siendo testigos de una evolución en el ADN de las botnets. Ha llegado la era de las botnets DDoS en máquinas virtuales y, con ella, los ataques DDoS hipervolumétricos. Estas botnets se componen de máquinas virtuales (VM) o servidores privados virtuales (VPS) en lugar de dispositivos del Internet de las cosas (IoT), lo que multiplica por 5 000 su eficacia.

Ilustración de una botnet en un dispositivo IoT en comparación con una botnet en una máquina virtual

Debido a los recursos informáticos y de ancho de banda de que disponen estas botnets basadas en máquinas virtuales, son capaces de generar ataques hipervolumétricos con una flota mucho menor en comparación con las botnets basadas en dispositivos IoT.

Estas botnets han ejecutado uno de los mayores ataques DDoS registrados, incluido el ataque DDoS de 71 millones de solicitudes por segundo. Numerosas organizaciones, incluido un proveedor de plataformas de videojuegos líder del sector, ya han sido blanco de esta nueva generación de botnets.

Cloudflare ha colaborado proactivamente con destacados proveedores de informática en la nube para hacer frente estas nuevas botnets. Gracias a la intervención rápida y dedicada de estos proveedores, se han neutralizado componentes significativos de estas amenazas. Desde esta intervención, aún no hemos observado ningún otro ataque hipervolumétrico, lo que demuestra la eficacia de nuestra colaboración.

Si bien ya compartimos una alianza fructífera con la comunidad de la ciberseguridad para contrarrestar las botnets cuando identificamos ataques a gran escala, nuestro objetivo es agilizar y automatizar aún más este proceso. Extendemos una invitación a los proveedores de informática en la nube, proveedores de alojamiento y otros proveedores de servicios generales para que se unan a Botnet Threat Feed de Cloudflare de manera gratuita. Esta solución ofrece visibilidad de los ataques originados en sus redes, lo que contribuirá a nuestros esfuerzos comunes para desmantelar las botnets.

"Startblast": abuso de las vulnerabilidades de Mitel para lanzar ataques DDoS

En marzo de 2022, revelamos una vulnerabilidad de día cero (CVE-2022-26143), denominada TP240PhoneHome, que se identificó en el sistema de telefonía empresarial Mitel MiCollab y que expuso al sistema a ataques DDoS de amplificación UDP.

Esta vulnerabilidad funciona reflejando el tráfico de los servidores expuestos y es capaz de amplificar el tráfico de ataque en un factor de 220 000 millones por ciento. La vulnerabilidad se deriva de un puerto UDP no autenticado expuesto a la red pública de Internet, que podría permitir a ciberdelincuentes emitir un comando de depuración "startblast", simulando una avalancha de llamadas para probar el sistema.

Como resultado, por cada llamada de prueba, se envían dos paquetes UDP al emisor, lo que permite a un atacante dirigir este tráfico a cualquier dirección IP y número de puerto para amplificar un ataque DDoS. A pesar de la vulnerabilidad, solo unos pocos miles de estos dispositivos están expuestos, lo que limita la escala potencial del ataque. Además, los ataques se deben ejecutar en serie, lo que significa que cada dispositivo solo puede lanzar un ataque a la vez.

Principales sectores objetivo de los ataques DDoS de Startblast

En general, en el último trimestre hemos observado otras amenazas emergentes como los ataques DDoS que abusan del protocolo TeamSpeak3. Este vector de ataque aumentó un asombroso 403 % este trimestre.

TeamSpeak, una aplicación patentada de protocolo de voz sobre Internet (VoIP), funciona sobre UDP para ayudar a los jugadores a hablar con otros jugadores en tiempo real. Hablar en lugar de solo chatear puede mejorar significativamente la eficacia de un equipo de jugadores y ayudarles a ganar. Grupos rivales pueden lanzar ataques DDoS contra servidores de TeamSpeak en un intento de interrumpir su vía de comunicación durante las partidas multijugador en tiempo real y afectar así al rendimiento de su equipo.

Principales amenazas emergentes

Puntos de acceso de los ataques DDoS: el origen de los ataques

En general, los ataques DDoS HTTP se alzaron un 15 % en términos intertrimestrales, pese a que disminuyeron un 35 % respecto al mismo periodo del año pasado. Además, los ataques DDoS a la capa de red se contrajeron un 14 % aproximadamente durante el trimestre en revisión.

Solicitudes de ataques DDoS HTTP por trimestre

En términos de volumen total de ataques de tráfico, EE. UU. fue el principal origen de ataques DDoS HTTP. Tres de cada mil solicitudes que observamos formaban parte de ataques DDoS HTTP originados en EE. UU. China ocupó el segundo lugar y Alemania el tercero.

Principales países de origen de los ataques DDoS HTTP (porcentaje de ataque de tráfico sobre el tráfico total mundial)

Algunos países reciben de por sí más tráfico debido a diversos factores, como el tamaño del mercado, y por tanto más ataques. Por tanto, aunque es interesante comprender la cantidad total de ataques de tráfico originados en un país determinado, también es útil eliminar ese sesgo normalizando el ataque de tráfico por todo el tráfico dirigido a un país determinado.

Al hacerlo, observamos un patrón diferente. EE. UU. ni siquiera figura entre los diez primeros puestos. En su lugar, Mozambique, Egipto y Finlandia toman la delantera como los países donde se originó el mayor volumen de ataques de tráfico DDoS HTTP en relación con todo su tráfico. Casi una quinta parte de todo el tráfico HTTP procedente de direcciones IP de Mozambique formaba parte de ataques DDoS.

Principales países de origen de ataques DDoS HTTP (porcentaje de ataque de tráfico sobre el tráfico total por país)

Si utilizamos la misma metodología de cálculo, pero para los bytes, observamos que Vietnam sigue siendo el principal origen de ataques DDoS a la capa de red (también conocidos como ataques DDoS a las capas 3 y 4) por segundo trimestre consecutivo, y la cantidad incluso aumentó un 58 % intertrimestral. Más del 41 % de todos los bytes que absorbieron los centros de datos de Cloudflare en Vietnam formaban parte de ataques DDoS a las capas 3 y 4.

Principales países de origen de los ataques DDoS a las capas 3 y 4 (porcentaje de ataque de tráfico sobre el tráfico total por país)

Sectores blanco de ataques: análisis de los objetivos de los ataques DDoS

Cuando analizamos la actividad de ataques DDoS HTTP en el segundo trimestre, observamos que los sitios web de criptomonedas fueron blanco de la mayor cantidad de ataques de tráfico DDoS HTTP. Seis de cada diez mil solicitudes HTTP hacia sitios web de criptomonedas que confían en Cloudflare formaron parte de estos ataques. Esta cifra se ha disparado un 600 % en comparación con el trimestre anterior.

Por detrás de las criptomonedas, los sitios web de videojuegos y apuestas ocuparon el segundo lugar, cuyo porcentaje de ataque aumentó un 19 % respecto al trimestre anterior. Los sitios web de marketing y publicidad les siguieron de cerca en tercer lugar, si bien apenas hubo cambios en su porcentaje de ataques.

Principales sectores objetivo de ataques DDoS HTTP (porcentaje de ataques de tráfico sobre el tráfico total de todos los sectores)

Sin embargo, si nos fijamos en la cantidad de ataques de tráfico en relación con todo el tráfico de un sector determinado, las cifras muestran un panorama diferente. El trimestre pasado, las organizaciones sin ánimo de lucro fueron las más afectadas. Los ataques DDoS HTTP representaron el 12 % del tráfico dirigido a estas organizaciones. Cloudflare protege a más de 2271 organizaciones sin ánimo de lucro en 111 países como parte del proyecto Galileo, que celebró su noveno aniversario este año . En los últimos meses, una media de 67,7 millones de ciberataques se dirigieron diariamente a este tipo de organizaciones.

En general, la cantidad de ataques DDoS contra organizaciones sin ánimo de lucro se alzó un 46 %, con lo que el porcentaje de ataques de tráfico alcanzó el 17,6 %. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, el sector de la consultoría de gestión saltó al primer puesto teniendo en cuenta que los ataques DDoS representaron un 18,4 % de su tráfico.

Principales sectores objetivo de ataques DDoS HTTP (porcentaje de ataque de tráfico sobre el tráfico total por sector)

Cuando descendemos por las capas del modelo OSI, observamos que las redes de Internet más afectadas pertenecían a los sectores de las tecnologías de la información y los servicios. Casi uno de cada tres bytes dirigidos a estos sectores formaban parte de ataques DDoS a las capas 3 y 4.

Sorprendentemente, las empresas del sector de la música fueron el segundo mayor blanco de ataques, seguidas por el sector de medios audiovisuales, y la industria aeronáutica y aeroespacial.

Principales sectores objetivo de ataques DDoS HTTP (porcentaje de ataque de tráfico sobre el tráfico total por sector)

Principales sectores blanco de ataques: análisis desde una perspectiva regional

Los sitios web de criptomonedas experimentaron el mayor número de ataques en todo el mundo, mientras que el sector de consultoría de gestión y las organizaciones sin ánimo de lucro fueron los más afectados teniendo en cuenta su tráfico total. Sin embargo, si observamos las regiones individuales, la situación es un poco diferente.

Principales sectores afectados por los ataques DDoS HTTP por región

África

El sector de las telecomunicaciones siguió siendo el más afectado por los ataques DDoS en África por segundo trimestre consecutivo. El sector de servicios bancarios, financieros y seguros (BFSI) ocupó el segundo lugar. La mayor parte de los ataques de tráfico se originó en Asia (35 %) y Europa (25 %).

Asia

Durante los dos últimos trimestres, el sector de los videojuegos y las apuestas fue el peor parado en Asia. En el 2º trimestre, sin embargo, bajó al segundo puesto y las criptomonedas encabezaron la lista como el sector más afectado (aproximadamente el 50 %). Una parte importante de los ataques de tráfico se originó en la propia Asia (30 %) y Norteamérica (30 %).

Europa

Por tercer trimestre consecutivo, el sector de los videojuegos sigue siendo el peor parado en Europa. Le siguieron de cerca los sectores de la hostelería y los medios audiovisuales, que ocuparon el segundo y el tercer puesto como sectores más afectados. La mayor parte de los ataques de tráfico se originó dentro de la propia Europa (40 %) y Asia (20 %).

Latinoamérica

Sorprendentemente, la mitad de los ataques de tráfico dirigidos a Latinoamérica tuvo como objetivo al sector de los artículos deportivos. En el trimestre anterior, el sector BFSI fue el principal blanco de ataques. Aproximadamente el 35 % de los ataques de tráfico procedieron de Asia, y otro 25% de Europa.

Oriente Medio

Los sectores de medios de comunicación y prensa fueron objeto del mayor número de ataques en Oriente Próximo. La gran mayoría de los ataques de tráfico se originaron en Europa (74 %).

Norteamérica

Por segundo trimestre consecutivo, las empresas de marketing y publicidad fueron las más afectadas en Norteamérica (aproximadamente el 35 %). Las empresas manufactureras y de software informático ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Los principales orígenes de los ataques de tráfico fueron Europa (42 %) y EE. UU. (35 %).

Oceanía

Este trimestre, el sector de la biotecnología fue el que recibió el mayor número de ataques. Anteriormente, fue el sector de la salud y el bienestar. La mayor parte de los ataques de tráfico procedieron de Asia (38 %) y Europa (25 %).

Países y regiones blanco de ataques: análisis de los objetivos de los ataques DDoS

Si analizamos el volumen total de los ataques de tráfico, Israel encabezó la lista de los países más afectados el trimestre pasado. Este trimestre, los ataques dirigidos a sitios web israelíes disminuyeron un 33 %, bajando así a la cuarta posición. EE. UU. vuelve a tomar la delantera como país más afectado, seguido de Canadá y Singapur.

Principales países y regiones objeto de ataques DDoS HTTP (porcentaje de ataques de tráfico sobre el tráfico total de todos los países y regiones)

Si normalizamos los datos por países y regiones y dividimos el tráfico de ataque por el tráfico total, obtenemos una imagen diferente. Palestina saltó al primer puesto como país más afectado. Casi el 12 % de todo el tráfico a sitios web palestinos fueron ataques DDoS HTTP.

Principales países y regiones objeto de ataques DDoS HTTP (porcentaje de ataque de tráfico sobre el tráfico total por país y región)

El trimestre pasado, observamos una sorprendente desviación en la capa de red, cuando las redes finlandesas que usan las soluciones de protección de Cloudflare fueron el objetivo principal de los ataques. Este aumento estuvo probablemente relacionado con las conversaciones diplomáticas que precipitaron la integración formal de Finlandia en la OTAN. Los ciberataques representaron aproximadamente el 83 % de todo el tráfico entrante a Finlandia, seguido de cerca por China, con un 68 % de ataques de tráfico.

Este trimestre, sin embargo, muestra un panorama muy diferente. Finlandia no estuvo en los diez primeros puestos, y las redes chinas protegidas por Cloudflare estuvieron a la cabeza. Casi dos tercios de los flujos de bytes hacia redes chinas protegidas por Cloudflare eran maliciosos. Suiza se coló en segunda posición, donde la mitad del tráfico entrante formó parte de ataques. Turquía ocupó el tercer lugar, donde una cuarta parte de su tráfico entrante se identificó como hostil.

Principales países y regiones objeto de ataques DDoS HTTP (porcentaje de tráfico de ataque sobre el tráfico total por país y región)

Ataques DDoS de rescate

En ocasiones, los ataques DDoS se llevan a cabo para extorsionar el pago de rescates. Llevamos más de tres años encuestando a los clientes de Cloudflare y haciendo un seguimiento de los casos de ataques DDoS de rescate.

Comparación entre el ransomware y los ataques DDoS de rescate

A diferencia de los ataques de ransomware, en los que las víctimas suelen caer en la trampa y descargan un archivo malicioso o hacen clic en un enlace de correo electrónico en riesgo que bloquea, elimina o filtra sus archivos hasta que se paga un rescate, los ataques DDoS de rescate pueden ser mucho más sencillos de ejecutar para los ciberdelincuentes. Los ataques DDoS de rescate no necesitan hacer uso de tácticas engañosas, como atraer a las víctimas para que abran correos electrónicos dudosos o hagan clic en enlaces fraudulentos, y tampoco necesitan aprovechar una brecha en la red ni acceder a los recursos corporativos.

En el último trimestre, se observó una disminución de las denuncias de ataques DDoS de rescate. Uno de cada diez encuestados declaró haber sufrido amenazas o ataques DDoS de rescate.

Conclusión: el panorama de las amenazas DDoS en constante evolución

En los últimos meses, se ha producido una escalada alarmante en la sofisticación de los ataques DDoS. Incluso los ataques más grandes y sofisticados que hemos observado pueden durar solo unos minutos o incluso segundos, lo que no da a un humano tiempo suficiente para responder. Antes incluso de que se envíe la alerta PagerDuty, el ataque puede haber terminado con consecuencias nefastas. La recuperación de un ataque DDoS puede durar mucho más que el propio ataque, igual que un boxeador puede necesitar un tiempo para recuperarse de un puñetazo en la cara que solo dura una fracción de segundo.

La seguridad no es un único producto ni se activa con solo hacer clic en un botón, es más bien un proceso que implica numerosas capas de protección para reducir el riesgo de impacto. Los sistemas automatizados de protección contra ataques DDoS de Cloudflare protegen sistemáticamente a nuestros clientes de los ataques DDoS, permitiéndoles centrarse en sus operaciones empresariales principales. Estos sistemas se complementan con la amplia gama de funciones de Cloudflare, como firewalls, detección de bots, protección de API e incluso almacenamiento en caché, que pueden contribuir a reducir el riesgo de impacto.

El panorama de las amenazas DDoS está evolucionando y es cada vez más complejo, lo que exige algo más que soluciones rápidas. Afortunadamente, con las soluciones de protección multicapa y protección DDoS automáticas de Cloudflare, nuestros clientes están bien preparados para afrontar estos retos con confianza. Nuestra misión es ayudar a mejorar Internet, por lo que seguimos en guardia para garantizar un mundo digital más seguro y fiable para todos.

Metodologías

Cómo calculamos las perspectivas de los ataques DDoS de rescate

Los sistemas de Cloudflare analizan constantemente el tráfico y aplican soluciones de mitigación de forma automática cuando se detectan ataques DDoS. Cada víctima de un ataque recibe una encuesta automatizada que nos ayuda a comprender mejor la naturaleza del ataque y el éxito de las medidas de mitigación. Durante más de dos años, hemos formulado las preguntas de esta encuesta a aquellos clientes que han sido víctimas de ataques. Una de ellas es si han recibido una amenaza o nota de rescate. En los dos últimos años, hemos recopilado una media de 164 respuestas por trimestre, que utilizamos para calcular el porcentaje de ataques DDoS de rescate.

Cómo calculamos la información geográfica y sectorial

País de origenEn la capa de aplicación, utilizamos las direcciones IP enemigas para conocer el país de origen de los ataques. Esto se debe a que, en esa capa, las direcciones IP no se pueden suplantar (es decir, alterar). Sin embargo, en la capa de red, las direcciones IP de origen sí se pueden suplantar. Así que, en lugar de basarnos en las direcciones IP para conocer el origen, utilizamos la ubicación de nuestros centros de datos donde se detectaron los paquetes de ataque. Podemos obtener precisión geográfica gracias a nuestra amplia cobertura global en más de 285 ubicaciones de todo el mundo.

País objetivoTanto para los ataques DDoS a la capa de aplicación como a la capa de red, agrupamos los ataques y el tráfico según el país de facturación de nuestros clientes. Esta metodología nos permite comprender qué países son objeto de más ataques.

Sector objetivoTanto para los ataques DDoS a la capa de aplicación como a la capa de red, agrupamos los ataques y el tráfico según el sector de nuestros clientes, de acuerdo con nuestro sistema de gestión de relaciones con los clientes. Esta metodología nos permite saber qué sectores son objeto de más ataques.

Volumen total vs. porcentajeEn cuanto a la información sobre los países de origen y países objetivo, observamos el volumen total de tráfico de ataque comparado con todo el tráfico como un punto de datos. Además, también observamos el porcentaje de ataques de tráfico hacia o desde un país concreto, a un país específico o a un sector determinado. Este análisis nos ofrece la "velocidad de la actividad de ataque" para un país/sector determinado, normalizada por sus niveles de tráfico total. De esta manera, eliminamos los sesgos de un país o sector que normalmente recibe mucho tráfico y, por tanto, también muchos ataques de tráfico.

Cómo calculamos las características de los ataquesPara calcular el tamaño, la duración y los vectores de ataque, así como las amenazas emergentes, agrupamos los ataques en categorías y luego establecemos la proporción de cada categoría respecto a la cantidad total de cada aspecto. En el nuevo elemento de Radar, estas tendencias se calculan en cambio por número de bytes. Como los ataques pueden variar mucho en número de bytes entre sí, esto podría dar lugar a tendencias diferentes entre los informes y el elemento de Radar.

Exención de responsabilidad y aclaración general

Cuando describimos los "principales países" como el origen o el objetivo de ataques, no significa necesariamente que ese país haya sido atacado como país, sino que las organizaciones que utilizan ese país como país de facturación fueron objeto de ataques. Del mismo modo, los ataques originados en un país no significan que ese país lanzara los ataques, sino que el ataque se lanzó desde direcciones IP que han sido asignadas a ese país. Los ciberdelincuentes operan botnets globales con nodos en todo el mundo, y en muchos casos también utilizan redes privadas virtuales y proxies para ocultar su verdadera ubicación. Así que, en todo caso, el país de origen podría indicar la presencia de nodos de salida o nodos de botnets dentro de ese país.