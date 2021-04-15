Cloudflare para SaaS, disponible para todos

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El software como servicio (SaaS) es uno de los segmentos empresariales de mayor crecimiento en el mercado informático. Los proveedores de SaaS pueden ser proveedores de alojamiento web, servicios de suscripción, incluso plataformas de comercio electrónico, entre otras muchas cosas. Aunque los proveedores de SaaS más conocidos son grandes gigantes del sector, cada día se crean nuevas empresas de SaaS con potencial para convertirse en la próxima Salesforce.

Sin embargo, aunque se trata de un segmento de rápido crecimiento, si eres una empresa de SaaS, sabes que el camino no es nada fácil.

Cloudflare lanzó una solución para ayudar a nuestros clientes SaaS hace cuatro años, SSL para SaaS. Es perfecta para quienes necesitan gestionar los sitios web de sus clientes y los certificados SSL a escala, y algunas de las principales empresas de SaaS del mundo como WP Engine, Shopify y HubSpot la han implementado. Conforme el producto ha evolucionado, se ha convertido en una plataforma única para los proveedores de SaaS que buscan ofrecer a sus clientes tiempos de carga rápidos, una redundancia sin precedentes y una seguridad más estricta. Ahora, más de 10 millones de aplicaciones han heredado todas las ventajas de la red de Cloudflare a través de su proveedor de SaaS.

Hasta hoy, SSL para SaaS solo estaba disponible para clientes Enterprise, pero ya está accesible para todos. Y para reflejar la evolución del producto desde su lanzamiento, cambiamos el nombre a Cloudflare para SaaS.

Ya está disponible la versión beta. ¡Envía tu solicitud aquí para probarla!

Si estás empezando un negocio SaaS, la propuesta de valor es clara. Cloudflare para SaaS se encarga de tu infraestructura subyacente, lo que te permitirá agilizar el trabajo de tu equipo, que solo tendrá que centrarse en la creación de tu solución principal. Llevamos años invirtiendo en la emisión de certificados, desarrollando nuestro conjunto de productos de seguridad y rendimiento. Ahora te facilitamos la ampliación de todas las ventajas que ofrecemos para tu dominio a tus clientes finales.

Es difícil crear un negocio SaaS desde el punto de vista técnico

Conocemos de primera mano las numerosas dificultades que supone crear un negocio SaaS de éxito. No vamos a decirte cómo dirigir tu negocio, pero podemos compartir lo que hemos aprendido sobre los requisitos básicos en materia de infraestructura y cómo Cloudflare está bien preparado para abordarlos.

Hoy en día, la forma en que muchos proveedores de SaaS ofrecen sus servicios es proporcionando a sus clientes una aplicación web alojada en su origen (o, a menudo, en Cloudflare).

Imagina que estás desarrollando un servicio SaaS para crear sitios de comercio electrónico. Puedes ofrecer a tus clientes un subdominio dedicado, como myshop.ejemplo.com, pero es probable que tus clientes te soliciten ejecutar la aplicación en myshopsactualname.com. Para ofrecer a los clientes una experiencia de marca, los proveedores de SaaS necesitan admitir dominios personalizados.

Esto es más complejo de lo que parece.

Una vez que se ha puesto en marcha una aplicación, el siguiente paso es proporcionar certificados TLS tanto para la aplicación del proveedor de SaaS como para sus clientes. Los desarrolladores pueden empezar a pensar en crear su propia solución casera, en la que tengan que diseñar todo un proceso en torno a las llamadas API a una autoridad de certificación. Esta práctica significa validar certificados, renovarlos y almacenarlos. Hay que tener en cuenta muchos estados para evitar fallos en los certificados y el tiempo activo de tus clientes, lo que se traduce en una fuerte inversión técnica.

Pero he aquí la cuestión. Cada hora que dedicas a esto es una hora que no dedicas a iniciativas técnicas para desarrollar la parte principal de tu negocio.

Compruébalo por ti mismo. Al crear SSL para SaaS, pudimos aprender de los mejores equipos técnicos que se enfrentaban a desafíos a la hora de gestionar complejos sistemas de gestión de certificados. HubSpot, por ejemplo, puso en marcha su propia solución en 2015, en la que implementó certificados SSL compartidos entre sus clientes. Se convirtió en una solución a corto plazo cuando empezaron a tener dificultades para escalar, lo que ralentizaba la implementación de certificados y ofrecía a sus clientes experiencias poco satisfactorias.

SSL para Saas entra en juego

Cloudflare lleva muchos años trabajando en la implementación y la gestión de certificados. Es la esencia de nuestro negocio. Cuando lanzamos Universal SSL en 2014, creamos nuestro canal SSL para gestionar millones de certificados. Entonces decidimos ampliar las ventajas de nuestra plataforma de emisión de certificados administrados en 2017 a nuestros clientes proveedores de SaaS, permitiéndoles proteger los sitios web de sus clientes de cuya gestión son responsables.

De esta forma, clientes como Hubspot pudieron proteger miles de dominios sin dedicar grandes esfuerzos técnicos. Pero aunque SSL para SaaS se creó originalmente para gestionar la emisión, la gestión y la renovación de certificados en nombre de nuestros clientes y de sus clientes, hemos ampliado nuestra solución mucho más allá.

Más allá de SSL

Para los proveedores de SaaS, los negocios de sus clientes dependen de que ellos permanezcan en línea, siempre estén accesibles y tengan un buen rendimiento. Cuando sus clientes contratan sus servicios, esa es la promesa básica que hace el proveedor de SaaS.

Cada día, se observan en Internet ataques, tráfico malicioso, picos inesperados de solicitudes, etc.

En Cloudflare, hemos hecho una gran inversión en la creación de una de las redes más grandes y resistentes, con soluciones que garantizan la protección de tus aplicaciones y servidores de origen. Esta es una de nuestras principales propuestas de valor para los clientes, y ahora los proveedores de SaaS pueden extenderla también a sus clientes. Con la mitigación de DDoS integrada, un firewall de aplicaciones web (WAF) resistente y una solución de gestión de bots de nivel operador, puedes evitar interrupciones y tiempos de inactividad costosos para ti y tus clientes, de modo que, independientemente de quién sea el objetivo de los atacantes, ambos permanezcáis en línea.

No solo reducimos la carga de tus equipos de ingeniería y soporte, sino que facilitamos que tus clientes finales obtengan tu configuración de seguridad. Sean cuales sean las ventajas que establezcas para ti, tus clientes se beneficiarán al instante.

Más allá de la seguridad

Como empresa, quieres ofrecer la mejor experiencia a tus usuarios. La velocidad juega un papel importante en cómo percibimos nuestras experiencias digitales.

Para las empresas SaaS, invertir en rendimiento es imprescindible. Al hacerlo, debes tener en cuenta que tus clientes son globales, con presencia en todo el mundo, lo que significa que los usuarios finales no siempre pueden estar cerca de tu servidor de origen.

Cloudflare para SaaS te permite aprovechar nuestra eficaz red Anycast con centros de datos en más de 100 países y, cuando se combina con nuestras funciones de velocidad y rendimiento como Caching y Argo Smart Routing, puede mejorar un 30 % el rendimiento. Esto significa que, si tienes un sitio de comercio electrónico y tu servidor de origen está en Norteamérica, tus clientes globales de Asia obtendrán los mismos tiempos de carga ultrarrápidos que tus visitantes de EE. UU., ofreciendo a cada cliente la mejor experiencia.

Para gigantes ... y futuros gigantes

En enero, anunciamos en Twitter la versión beta de SSL para SaaS. Lo que no esperábamos era que aproximadamente el 80 % de los usuarios de la versión beta estuvieran creando su aplicación SaaS en Workers. En retrospectiva, tiene sentido. Del mismo modo que gestionar y ampliar un canal SSL puede restar tiempo y recursos valiosos a la creación del negocio esencial, gestionar y ampliar la infraestructura puede ser caro y tedioso.

Con Cloudflare para SaaS y Workers, las empresas de SaaS pueden aprovechar todo el potencial de sus desarrolladores. Nosotros no solo nos ocuparemos de la gestión de certificados, la seguridad y el rendimiento, sino también de la infraestructura molesta.

Tú escribes el código y nosotros nos encargamos del resto.

Lo mejor de crear soluciones para desarrolladores es ver lo que diseñan. A continuación, vamos a mostrar algunos de los increíbles proyectos que ya se han desarrollado en nuestra plataforma y que han seguido el camino que acabamos de describir:

Statusflare: una plataforma de páginas de estado

Statusflare es una herramienta para monitorizar tus sitios web y aplicaciones porque lo único peor que el tiempo de inactividad es no saberlo. El equipo de Statusflare ha creado una solución que permite a las empresas implementar comprobaciones globales en todo el mundo para supervisar el tiempo activo, las métricas y el tiempo de respuesta del servidor. Además, permiten a sus clientes implementar páginas de estado, para que sus clientes estén informados sobre la disponibilidad de sus servicios.

Para crear su producto de página de estado, el equipo de Statusflare decidió utilizar Workers como plataforma de implementación, lo que les permitió dedicar todo su tiempo a escribir código y crear su API, sin la preocupación de tener que implementar un servidor de origen. Una vez que el equipo de Statusflare terminó de crear su aplicación, estaban preparados para integrarla con los dominios personalizados de sus clientes, de modo que cualquiera pudiera crear una página de estado para su sitio web.

El reto al que se enfrentaron entonces fue conseguir para sus clientes la última versión de su producto. Para empezar, decidieron abrir el código de su solución, dar a sus clientes el script Workers, y hacer que sus clientes lo implementaran para poner en marcha su página de estado. Pero esto complica las actualizaciones, y en lugar de dar a sus usuarios finales la última versión, eran los clientes los responsables de realizar las actualizaciones.

Y no solo eso. También tenían que dedicar tiempo a integrarse con las autoridades de certificación para emitir certificados a fin de garantizar la protección de las páginas de sus clientes.

Statusflare descubrió que Cloudflare para SaaS era la solución perfecta para ayudarles a crecer. Con una integración intuitiva para dominios personalizados, todo se reducía a unos clics, y sus usuarios finales podían utilizar un dominio personalizado, obtener la última actualización de la página de estado y conseguir que se implementara un certificado. Más allá de eso, Statusflare pretende ahora integrar su solución con Cloudflare Access y Teams para garantizar la privacidad de la monitorización de sus clientes y permitir solo el acceso a los usuarios autorizados. Con la seguridad y la limitación de velocidad integradas, Statusflare nunca tendrá que preocuparse por el número de solicitudes entrantes ni por el escalado de su aplicación. Para Statusflare es muy emocionante compartir su experiencia. Tener todo en un solo lugar significa que no tienen que preocuparse de escalar o equipar servidores, no tienen que preocuparse de la disponibilidad de los dominios de sus clientes, y en lugar de dedicar tiempo a mantener estable su aplicación, ahora pueden centrarse en escribir código y desarrollar su producto.

Con Cloudflare, nuestra aplicación escala sola hasta el infinito.- Adam, fundador de Statusflare.

PLUMA: plataforma integral para publicar blogs y podcasts

PLUMA es un servicio de alojamiento de audio, una plataforma para blogs y un servicio de análisis centrado en la privacidad para sitios web y aplicaciones móviles que se está creando actualmente. Se desarrolla en Workers, lo que significa que la aplicación se ejecuta completamente en el perímetro de Cloudflare, con arranques en frío de 0 m/s. Con Workers KV, PLUMA puede almacenar todos sus datos, es decir, datos de sesión, archivos estáticos y registros en el perímetro de Cloudflare, proporcionando a sus usuarios finales un servicio de baja latencia. Los usuarios de PLUMA le solicitaban que los clientes pudieran utilizar su propio dominio de marca, en lugar del que PLUMA proporcionaba. Con Cloudflare para SaaS, PLUMA puede ofrecer fácilmente esta experiencia a sus usuarios finales, con la ventaja añadida de mantener protegidos los sitios de sus clientes con un certificado TLS.

Cloudflare para SaaS facilita la integración de cuantos dominios desees con Workers. Esto convierte a Cloudflare en una plataforma fantástica para crear aplicaciones sin servidor de baja latencia.- Pier Bover, fundador de PLUMA

Plink crea enlaces universales para podcasts. Una de las principales peticiones de sus clientes era tener sus propios dominios personalizados. Como empresa emergente en fase inicial, Plink buscaba una solución rentable que les ayudara a optimizar su aplicación, escalar y ofrecer experiencias personalizadas a sus usuarios. Con Workers y Workers KV, pudieron optimizar sus scripts y funciones principales, sin preocuparse de DevOps. Esto, unido a Cloudflare para SaaS, les permitió crear una experiencia "personalizada" de su servicio para dominios externos que eran propiedad de sus clientes.

Conectar la API de Plink con la de Cloudflare ha sido una experiencia sencilla. En general, desarrollar con Workers es ¡increíble! Estoy encantado de ofrecer una experiencia de marca a los clientes de Plink con Cloudflare para SaaS. - Scott Mathson, fundador de Plink

¡Prueba ya Cloudflare para SaaS!

Cuando los desarrolladores empiezan a crear su próxima aplicación SaaS, hay una larga lista de cosas de las que no quieren preocuparse. En lugar de destinar sus recursos técnicos a trabajar en su infraestructura, deberían dedicar tiempo a desarrollar la próxima solución de mil millones de dólares.

Es lo que estamos haciendo posible, y con la versión beta anunciada hoy, lo hacemos para todo el mundo.

El resultado final es que puedes crear la próxima solución SaaS innovadora, y nosotros nos ocuparemos del resto. Para inscribirte en la versión beta, envía tu solicitud aquí. Admitiremos clientes de forma periódica y asignaremos 20 nombres de host personalizados a cada dominio.

Envía una solicitud para unirte a nuestra versión beta aquí.

Clientes Enterprise, ¡no perdáis detalle!

Aunque estamos muy contentos de poner Cloudflare para SaaS al alcance de todos, sabemos que nuestros principales clientes Enterprise tienen necesidades más exigentes y especiales, y hemos trabajado duro para desarrollar nuevas funciones que respondan a sus expectativas. En las próximas semanas haremos un anuncio importante, ¡sigue atento!