Vivek Ganti

DDoS-Angriffe auf den Network Layer Trends aus dem zweiten Quartal 2020

2020-08-05

m ersten Quartal 2020 veränderte sich unser Leben innerhalb weniger Wochen. Jetzt sind wir mehr denn je auf Online-Dienste angewiesen. Wer kann, arbeitet von zu Hause aus. Schüler aller Altersgruppen und Klassenstufen werden online unterrichtet. Wir haben Vernetzung neu definiert. ...