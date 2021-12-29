Spectrum (CN)

如何自定义 3/4 层 DDoS 保护设置
2021/12/09
在今年早些时候，在为我们的客户提供了 对 HTTP 层 DDoS 保护设置的控制之后，我们现在很高兴能将客户的控制扩展到数据包层。借助这些新的控制，Cloudflare...继续阅读 »
2021/12/09
在今年早些时候，在为我们的客户提供了 对 HTTP 层 DDoS 保护设置的控制之后，我们现在很高兴能将客户的控制扩展到数据包层。借助这些新的控制，Cloudflare...继续阅读 »
2020/07/30
今天，我们很高兴宣布，我们的所有第 7 层产品以及 Spectrum 和 Magic Transit 服务中将全面可用自带IP（BYOIP）。配置 BYOIP 后，Cloudflare 边缘将公告客户自己的 IP 前缀，并且这些前缀可用于我们的第 7 层服务、Spectrum 或 Magic Transit。...
2019/09/20
在我们的Spectrum服务器上工作时，我们注意到了一些奇怪的现象：我们认为应该关闭了的TCP套接字一直在徘徊。我们意识到我们并不真正了解TCP套接字何时应该超时！...
2018/04/12
今天，我们将介绍Spectrum：一个可为任意基于TCP的协议提供DDoS保护、负载均衡和内容加速的Cloudflare新特性。...