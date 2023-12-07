Cloudflare Network (CN)

Cloudflare 第 12 代服务器：2U1N 外形尺寸，更大、更好、更散热
2023/12/01
多年来，CPU 能力一直在快速增长，并且启用 GPU 支持显着拓宽了服务器在各个领域的适用性，包括机器学习和推理。Cloudflare 第 12 代计算服务器正在转向 2U1N 外形尺寸，以优化散热设计，有效容纳高功率 CPU (>350W) 和 GPU，同时保持性能和可靠性...继续阅读 »
2023/12/01
多年来，CPU 能力一直在快速增长，并且启用 GPU 支持显着拓宽了服务器在各个领域的适用性，包括机器学习和推理。Cloudflare 第 12 代计算服务器正在转向 2U1N 外形尺寸，以优化散热设计，有效容纳高功率 CPU (>350W) 和 GPU，同时保持性能和可靠性...继续阅读 »
2023/01/25
增强 Arm 安全启动链，提高现代系统的平台安全性...
2022/12/14
作为 Cloudflare Impact Week 的一部分，今天我们隆重宣布一个机会，帮助 Cloudflare 客户更容易退役二手硬件设备，并以可持续的方式处理...
2022/03/17
今天，通过提供受 Magic Transit 保护、Cloudflare 代管的 IP 空间，我们将 Magic Transit 的可用性扩展到拥有较小网络的客户...
2021/07/22
Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网，我们的核心使命是让我们的客户能够轻松地提高其数字资产的性能、安全性和可靠性，无论他们身在何处。这包括中国大陆。自 2015 年以来，Cloudflare 在中国就有客户使用我们的服务，最近，我们通过与中国互联网巨头京东的云部门京东云合作，扩大了我们在中国的业务。...
2021年3月02日 16:23
我们在此欣然宣布，Cloudflare 已获评为 2021 年第一季度 Forrester WaveTM DDoS 防护解决方案领导者。请在此下载免费报告副本。...
2020年7月15日 15:43
2020年是历史性的一年，它将永远与COVID-19大流行联系在一起。在过去的六个月中，我们发现社会，企业和整个行业都处于不稳定的状态中。Cloudflare亦是如此。尽管这种流行病已经影响到我们每个人，...
2020年3月17日 12:00
随着 COVID-19 疫情的持续，越来越多的国家/地区和城市正在建立隔离区或防疫封锁线，互联网已成为许多人与亲朋好友保持联络的主要途径。它也是全球经济运转的重要动力来源，因为许多公司的员工现在都居家办公。...
2019年8月15日 01:41
Cloudflare的全球网络目前覆盖90多个国家的193个城市。我们的网络拥有超过2000万个互联网资产，每次添加新的位点，我们都会提高互联网大部分内容的安全性，性能和可靠性。...
2019年8月13日 13:00
今天我们发布了Cloudflare Magic Transit，它使Cloudflare的网络可被互联网上的任意IP流量使用。到目前为止，Cloudflare主要运营代理服务：我们的服务器终止与Internet用户的HTTP、TCP和UDP会话，并通过与原始服务器创建的新会话传递这些数据。通过Magic Transit，我们现在还在IP层进行运营：除了终止会话之外，我们的服务器还在逐个数据包的基础上应用一套网络功能（DoS缓解、防火墙、路由等等）。...
2016年8月17日 16:50
CloudFlare利用遍布45个国家86个城市的全球网络保护了400多万个互联网资产。运行这一网络为我们提供了一个独特的优势，即是可以跟踪全球带宽的不断变化的成本。 （注：截止至2019年8月，Cloudflare的全球网络已覆盖90多个国家的193个城市；本文后续数据统计于2016年8月前。）...