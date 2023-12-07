Cloudflare Network (CN)

多年来，CPU 能力一直在快速增长，并且启用 GPU 支持显着拓宽了服务器在各个领域的适用性，包括机器学习和推理。Cloudflare 第 12 代计算服务器正在转向 2U1N 外形尺寸，以优化散热设计，有效容纳高功率 CPU (>350W) 和 GPU，同时保持性能和可靠性 ...

今天，通过提供受 Magic Transit 保护、Cloudflare 代管的 IP 空间，我们将 Magic Transit 的可用性扩展到拥有较小网络的客户 ...

Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网，我们的核心使命是让我们的客户能够轻松地提高其数字资产的性能、安全性和可靠性，无论他们身在何处。这包括中国大陆。自 2015 年以来，Cloudflare 在中国就有客户使用我们的服务，最近，我们通过与中国互联网巨头京东的云部门京东云合作，扩大了我们在中国的业务。 ...