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Cloudflare Network (CN)

升级 Cloudflare 中国网络：通过产品创新和合作伙伴关系提高性能和安全性

2021/07/22

Cloudflare Network (CN)China (CN)China Network (CN)Partners (CN)

Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网，我们的核心使命是让我们的客户能够轻松地提高其数字资产的性能、安全性和可靠性，无论他们身在何处。这包括中国大陆。自 2015 年以来，Cloudflare 在中国就有客户使用我们的服务，最近，我们通过与中国互联网巨头京东的云部门京东云合作，扩大了我们在中国的业务。...

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2019年8月13日 13:00

Magic Transit：Cloudflare规模的网络功能

今天我们发布了Cloudflare Magic Transit，它使Cloudflare的网络可被互联网上的任意IP流量使用。到目前为止，Cloudflare主要运营代理服务：我们的服务器终止与Internet用户的HTTP、TCP和UDP会话，并通过与原始服务器创建的新会话传递这些数据。通过Magic Transit，我们现在还在IP层进行运营：除了终止会话之外，我们的服务器还在逐个数据包的基础上应用一套网络功能（DoS缓解、防火墙、路由等等）。...

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2016年8月17日 16:50

全球带宽成本

CloudFlare利用遍布45个国家86个城市的全球网络保护了400多万个互联网资产。运行这一网络为我们提供了一个独特的优势，即是可以跟踪全球带宽的不断变化的成本。 （注：截止至2019年8月，Cloudflare的全球网络已覆盖90多个国家的193个城市；本文后续数据统计于2016年8月前。）...

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