A Cloudflare é mais rápida que a Netskope e a Zscaler na América Latina

03/05/2023

Com 47 data centers na América Latina e no Caribe, a Cloudflare tem o maior número de pontos de presença SASE entre todos os fornecedores, o que significa que podemos oferecer nossos serviços Zero Trust mais próximos do usuário final e reduzir a latência indesejada ...