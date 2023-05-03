A Cloudflare é mais rápida que a Netskope e a Zscaler na América Latina

5 min. de leitura
Na última CIO Week, mostramos como nossa rede se compara a concorrentes em vários países. Demonstramos com nossos testes que o Cloudflare Access é 38% mais rápido que o ZScaler (ZPA) em todo o mundo.
Hoje queremos focar na América Latina e mostrar como nossa rede se saiu em comparação com a Zscaler e a Netskope na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru, Uruguai e Venezuela.
Com 47 data centers na América Latina e no Caribe, a Cloudflare tem o maior número de pontos de presença SASE entre todos os fornecedores, o que significa que podemos oferecer nossos serviços Zero Trust mais próximos do usuário final e reduzir a latência indesejada.
Fizemos uma série de testes comparando nosso produto Acesso à rede Zero Trust com os produtos comparáveis da Zscaler e da Netskope.
Para cada um desses testes, usamos os testes de tempo de decorrido até o primeiro byte e de resposta do 95º percentil, que medem o tempo que um usuário leva para fazer uma solicitação e obter o início da resposta (tempo decorrido até o primeiro byte) e o final da a resposta (resposta). Esses testes foram projetados com o objetivo de tentar medir o desempenho da perspectiva do usuário final.
Neste blog, vamos falar sobre por que o desempenho é importante e aprofundar o que estamos medindo para mostrar que somos mais rápidos.
Por que o desempenho é importante?
O desempenho é importante porque afeta a experiência de seus funcionários e a capacidade de realizarem seu trabalho. Por exemplo, se a Anna estiver se conectando a um aplicativo protegido e hospedado, como o Salesforce, para concluir um trabalho, ela não quer ficar esperando as páginas serem carregadas ou que autentiquem suas solicitações. Em um aplicativo com controle de acesso, a primeira coisa que você faz ao se conectar é fazer o login. Se o login demorar muito tempo, você pode se distrair com uma mensagem aleatória de um colega de trabalho. E mesmo quando for autenticado, ainda quer que sua experiência de uso do aplicativo seja rápida e tranquila: os usuários nunca devem notar o Zero Trust quando ele está em seu melhor estado.
Se esses produtos ou experiências forem lentos, pode acontecer algo pior do que a reclamação dos usuários: eles podem encontrar maneiras de desativar os produtos ou ignorá-los, o que coloca sua empresa em risco. Um conjunto de produtos Zero Trust é completamente ineficaz se ninguém o estiver usando porque é lento.
Garantir que o Zero Trust seja rápido é fundamental para a eficácia de uma solução Zero Trust: os funcionários não vão querer desligá-lo e se colocar em risco se nem notarem que ele existe. Serviços como os da Zscaler ou da Netskope podem superar muitas soluções mais antigas e obsoletas, mas sua rede ainda não consegue se comparar a uma rede otimizada de alto desempenho como a da Cloudflare.
Cloudflare Access: o proxy Zero Trust mais rápido
O controle de acesso precisa ser contínuo e transparente para o usuário: o melhor elogio para uma solução Zero Trust é que os funcionários mal percebem que ela está lá. Serviços como o Cloudflare Access e o Zscaler Private Access (ZPA) permitem que os usuários armazenem informações de autenticação em cache na rede do provedor, garantindo que os aplicativos possam ser acessados com segurança e rapidez para oferecer aos usuários a experiência perfeita que desejam. Portanto, ter uma rede que minimize o número de logins necessários e, ao mesmo tempo, reduza a latência de suas solicitações de aplicativos, fornecendo o serviço mais próximo do usuário, ajudará a manter sua experiência na internet rápida e reativa.
Para esses testes, a Cloudflare contratou a Miercom, uma empresa terceirizada que realizou um conjunto de testes destinados a replicar um usuário final conectando-se a um recurso protegido pela Cloudflare, pela Zscaler e pela Netskope. A Miercom configurou instâncias de aplicativos em 14 locais em todo o mundo e desenvolveu um teste que fazia login no aplicativo por meio de vários provedores de Zero Trust para acessar determinado conteúdo. A metodologia do teste é descrita a seguir, mas você pode consultar o relatório completo da Miercom detalhando sua metodologia de teste aqui:
O usuário se conecta ao aplicativo a partir de um navegador imitado por uma instância do Catchpoint - nova sessão
O usuário faz autenticação em seu provedor de identidade
O usuário acessa o recurso
O usuário atualiza a página do navegador e tenta acessar o mesmo recurso, mas com as credenciais já presentes - sessão existente
Neste teste, avaliamos a Cloudflare em comparação com a Zscaler e a Netskope acessando aplicativos hospedados em duas regiões específicas (Brasil e sudoeste dos EUA). Testamos o tempo de resposta para uma sessão existente, quando um usuário já tinha sido autenticado e as informações de autenticação podiam estar armazenadas em cache.
Veja como esses dados aparecem para cada um dos 10 países que testamos na América Latina:
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no Brasil)
95º percentil (ms)
Cloudflare
1.203
Netskope
8.319
Zscaler
5.961
Quando analisamos os dados, vemos que a Cloudflare é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado no Brasil a partir da Argentina. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 75% mais rápido que o da Zscaler e 85% mais rápido que o da Netskope.
A Cloudflare também é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado nos Estados Unidos (Região Sudoeste) a partir da Argentina. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 70% mais rápido que o da Zscaler e 68% mais rápido que o da Netskope.
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no oeste dos EUA)
95º percentil (ms)
Cloudflare
1.587
Netskope
5.082
Zscaler
5.299
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no Brasil)
95º percentil (ms)
Cloudflare
1.525
Netskope
3.799
Zscaler
3.916
Quando analisamos os dados, vemos que a Cloudflare é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado no Brasil a partir do Brasil. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 61% mais rápido que o da Zscaler e 59% mais rápido que o da Netskope.
A Cloudflare também é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado nos Estados Unidos (Região Sudoeste) a partir do Brasil. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 58% mais rápido que o da Zscaler e 59% mais rápido que o da Netskope.
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no oeste dos EUA)
95º percentil (ms)
Cloudflare
1.603
Netskope
3.989
Zscaler
3.894
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no Brasil)
95º percentil (ms)
Cloudflare
714
Netskope
3.000
Zscaler
3.157
Quando analisamos os dados, vemos que a Cloudflare é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado no Brasil a partir do Chile. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 77% mais rápido que o da Zscaler e 76% mais rápido que o da Netskope.
A Cloudflare também é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado nos Estados Unidos (Região Sudoeste) a partir do Chile. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 80% mais rápido que o da Zscaler e 79% mais rápido que o da Netskope.
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no oeste dos EUA)
95º percentil (ms)
Cloudflare
648
Netskope
3.113
Zscaler
3.290
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no Brasil)
95º percentil (ms)
Cloudflare
1.628
Netskope
2.699
Zscaler
4.763
Quando analisamos os dados, vemos que a Cloudflare é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado no Brasil a partir da Colômbia. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 65% mais rápido que o da Zscaler e 39% mais rápido que o da Netskope.
A Cloudflare também é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado nos Estados Unidos (Região Sudoeste) a partir da Colômbia. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 59% mais rápido que o da Zscaler e 56% mais rápido que o da Netskope.
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no oeste dos EUA)
95º percentil (ms)
Cloudflare
1.466
Netskope
3.351
Zscaler
3.623
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no Brasil)
95º percentil (ms)
Cloudflare
1.432
Netskope
2.036
Zscaler
2.110
Quando analisamos os dados, vemos que a Cloudflare é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado no Brasil a partir da Costa Rica. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 32% mais rápido que o da Zscaler e 29% mais rápido que o da Netskope.
A Cloudflare também é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado nos Estados Unidos (Região Sudoeste) a partir da Costa Rica. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 36% mais rápido que o da Zscaler e 32% mais rápido que o da Netskope.
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no oeste dos EUA)
95º percentil (ms)
Cloudflare
1.387
Netskope
2.044
Zscaler
2.191
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no Brasil)
95º percentil (ms)
Cloudflare
1.134
Netskope
2.002
Zscaler
2.206
Quando analisamos os dados, vemos que a Cloudflare é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado no Brasil a partir do Equador. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 48% mais rápido que o da Zscaler e 43% mais rápido que o da Netskope.
A Cloudflare também é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado nos Estados Unidos (Região Sudoeste) a partir do Equador. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 46% mais rápido que o da Zscaler e 40% mais rápido que o da Netskope.
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no oeste dos EUA)
95º percentil (ms)
Cloudflare
1.179
Netskope
1.976
Zscaler
2.210
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no Brasil)
95º percentil (ms)
Cloudflare
2.334
Netskope
2.882
Zscaler
3.537
Quando analisamos os dados, vemos que a Cloudflare é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado no Brasil a partir do México. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 34% mais rápido que o da Zscaler e 19% mais rápido que o da Netskope.
A Cloudflare também é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado nos Estados Unidos (Região Sudoeste) a partir do México. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 56% mais rápido que o da Zscaler e 53% mais rápido que o da Netskope.
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no oeste dos EUA)
95º percentil (ms)
Cloudflare
1.249
Netskope
2.679
Zscaler
2.880
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no Brasil)
95º percentil (ms)
Cloudflare
609
Netskope
2.425
Zscaler
2.992
Quando analisamos os dados, vemos que a Cloudflare é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado no Brasil a partir do Peru. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 79% mais rápido que o da Zscaler e 74% mais rápido que o da Netskope.
A Cloudflare também é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado nos Estados Unidos (Região Sudoeste) a partir do Peru. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 80% mais rápido que o da Zscaler e 73% mais rápido que o da Netskope.
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no oeste dos EUA)
95º percentil (ms)
Cloudflare
827
Netskope
3.108
Zscaler
4.189
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no Brasil)
95º percentil (ms)
Cloudflare
1.242
Netskope
3.556
Zscaler
4.467
Quando analisamos os dados, vemos que a Cloudflare é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado no Brasil a partir do Uruguai. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 72% mais rápido que o da Zscaler e 65% mais rápido que o da Netskope.
A Cloudflare também é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado nos Estados Unidos (Região Sudoeste) a partir do Uruguai. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 60% mais rápido que o da Zscaler e 48% mais rápido que o da Netskope.
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no oeste dos EUA)
95º percentil (ms)
Cloudflare
1.078
Netskope
2.101
Zscaler
2.726
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no Brasil)
95º percentil (ms)
Cloudflare
1.272
Netskope
3.451
Zscaler
3.800
Quando analisamos os dados, vemos que a Cloudflare é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado no Brasil a partir da Venezuela. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 66% mais rápido que o da Zscaler e 63% mais rápido que o da Netskope.
A Cloudflare também é mais rápida ao se conectar a um aplicativo hospedado nos Estados Unidos (Região Sudoeste) a partir da Venezuela. O 95º percentil da Cloudflare para os tempos do tempo decorrido até o primeiro byte é 85% mais rápido que o da Zscaler e 77% mais rápido que o da Netskope.
Acesso Zero Trust - Tempo decorrido até o primeiro byte (aplicativo no oeste dos EUA)
95º percentil (ms)
Cloudflare
685
Netskope
2.984
Zscaler
4.627