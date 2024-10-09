Vamos tirar o IP da "camisa de força": Agilidade de Endereçamento para nomes e web services
2021-10-14
Em grandes escalas operacionais, o endereçamento de IP emperra a inovação em serviços de rede e na web. ...Continue lendo »
2021-10-14
Em grandes escalas operacionais, o endereçamento de IP emperra a inovação em serviços de rede e na web. ...Continue lendo »
2020-12-08
Hoje lançamos diversos anúncios no âmbito de ajudar a melhorar os protocolos da Internet em relação a algo que é importante para os nossos clientes e utilizadores da Internet de todo o mundo: a privacidade....
2020-12-08
Imagine palavras-passe para serviços online que nunca saem do seu dispositivo, estejam ou não criptografadas. OPAQUE é um novo protocolo de encriptação que torna possível esta ideia, dando-lhe a si — e apenas a si — total controlo sobre a sua palavra-passe....
2020-12-08
O "Oblivious DoH" também torna as consultas DNS seguras sobre HTTPS (DoH) em consultas privadas. É um novo padrão proposto que separa endereços de IP de consultas para que nenhuma entidade única possa ser ambos ao mesmo tempo....
2020-12-08
Uma visita a fundo ao Encrypted Client Hello, um padrão que encripta parâmetros com dados de privacidade sensíveis enviados pelos clientes como parte do handshake TLS....