Do Google à IA generativa: classificação dos principais serviços de Internet em 2023

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Pergunte a qualquer usuário da Internet e essa pessoa terá sua própria lista pessoal de sites, aplicativos e serviços de Internet favoritos para notícias, mensagens, vídeo, chatbots de IA, música e muito mais. Faça essa pergunta a muitos usuários em vários países diferentes e você terá uma noção dos sites e serviços mais populares do mundo. Resumindo, é disso que trata este post do blog: como os humanos interagiram com o mundo on-line em 2023 a partir do que a Cloudflare observou.

Com base em relatórios semelhantes que fizemos nos últimos dois anos, compilamos uma classificação dos principais ativos da Internet em 2023. Além da nossa classificação geral, escolhemos 9 categorias nas quais nos concentrar. Uma delas é uma nova adição de 2023: a IA generativa. Aqui estão as 9 categorias que vamos investigar:

1. IA generativa2. Redes Sociais3. Comércio eletrônico4. Streaming de vídeos5. Notícias6. Mensagens7. Metaverso e jogos8. Serviços financeiros9. Serviços de criptomoedas

Nosso método para calcular os resultados é o mesmo de 2022: analisamos dados anonimizados de consultas de DNS de nosso 1.1.1.1 resolvedor de DNS público, usado por milhões de pessoas em todo o mundo. Para criar as listas de serviços de Internet, utilizamos dois métodos adicionais. Primeiro, agregamos domínios que pertencem a um serviço on-line. Por exemplo, para Twitter/X, incluímos twitter.com, t.co e x.com, entre outros. Em segundo lugar, consultamos nossa grande lista de fontes de domínios e identificamos os sites que prestam serviços a seres humanos. Isso significa que nossas classificações não incluem todos os domínios vistos nos dados (por exemplo, excluímos domínios como root-servers.net e cloudflare-dns.com). A classificação geral de um site é relativa a outros sites que atendem a esses critérios; sua classificação dentro de uma categoria é relativa a outros sites da mesma categoria. É importante observar isso: só porque um site caiu na classificação, não significa necessariamente que seu tráfego diminuiu, pode ser apenas que o tráfego de outros sites tenha aumentado. Da mesma forma, o inverso é verdadeiro. O que estamos fazendo aqui não é rastrear o tráfego absoluto, mas sim a popularidade relativa.

Com isso podemos começar nossa análise. Após o sucesso do lançamento do ChatGPT da OpenAI em 30 de novembro de 2022, a IA generativa cativou o mundo e as notícias. A OpenAI está agora perto de ser classificada entre nossos 100 serviços de Internet mais populares em geral, subindo da 200ª posição em janeiro.

No marketplace de comércio eletrônico, preços baixos e fast fashion, a Temu experimentou um crescimento semelhante, tornando-se a surpresa do ano ao superar a Shein e outros grandes players, alcançando a 7ª posição em sua categoria. E a Black Friday foi o melhor dia para vários outros serviços de comércio eletrônico, além de serviços de pagamento como PayPal, Stripe e Klarna.

Nas redes sociais, o X/Twitter perdeu terreno na nossa classificação geral, mas manteve o seu estatuto de importante plataforma de discussão on-line. Novidades como o Threads by Instagram, lançado em julho, ainda ganham espaço na categoria. Além disso, observamos tendências marcantes relacionadas com notícias ligadas a eventos como a crise bancária dos Estados Unidos de março de 2023, a implosão do submersível Titan, a rebelião do Grupo Wagner e o ataque do Hamas a Israel em 7 de Outubro.

Encerramos nosso relatório com uma discussão sobre uma série de tendências que não se enquadram exatamente em nossas outras categorias, incluindo uma análise nos sites da Taylor Swift e da Beyoncé, ambos apareceram em nossas classificações gerais de tráfego.

Continue lendo para uma visão detalhada da evolução das tendências ao longo do ano. Para saber mais, visite nosso microsite Análise anual de 2023 do Cloudflare Radar. Juntamente com as listas dos serviços de Internet mais populares, o site Análise anual e seu post do blog associado exploram uma série de métricas adicionais.

O Google é o 1º. Facebook, Apple e TikTok seguem

Desde que começamos a relatar essas classificações em 2021, sempre começamos com uma lista geral dos 10 principais. Esses serviços são os principais ativos da Internet em todo o mundo em 2023, com base no tráfego de DNS por meio de nosso resolvedor 1.1.1.1. Não é novidade que o Google (incluímos aqui serviços como Google Maps e Google Flights que usam google.com, por exemplo) permaneceu como o serviço de Internet mais popular em nossa classificação geral. Desde que implementamos o nosso novo método de classificação no ano passado, nenhum outro serviço desafiou a posição do Google como líder número 1 nas nossas classificações.

Top 10 — Serviços de Internet mais populares em 2023, no geral

Google Facebook Apple TikTok Microsoft YouTube AWS Instagram Amazon iCloud

Além do Google, o Facebook ficou consistentemente no 2º lugar, enquanto a Apple (que usa, por exemplo, apple.com para vários casos de uso, inclusive em serviços relacionados ao iPhone) foi geralmente o 3º, exceto quando o TikTok assumiu o lugar em abril. A Microsoft ocupou na maioria das vezes a 5ª posição, embora às vezes tenha trocado de lugar com o YouTube na 6ª posição.

A AWS, estamos separando-a da Amazon usando domínios como amazonaws.com, ficou firme na 7ª posição, e o Instagram ficou claramente na 8ª posição ao longo do ano, com algumas exceções envolvendo a Amazon. A 10ª posição mudou com mais frequência, alternando entre iCloud (para o qual usamos domínios como icloud.com, diferente de apple.com), Netflix (principalmente nos finais de semana) e Microsoft Office. No gráfico abaixo você acompanha a evolução dos principais serviços de Internet em nossa classificação geral ao longo do ano.

Em 2022, o X/Twitter ficou em 10º lugar em nossa classificação geral, mas nunca alcançou essa posição em 2023. Falaremos mais sobre o desempenho do X/Twitter na categoria mídia social abaixo.

Pronto para enfrentar a era da IA generativa?

Ready to face the Generative AI era?

A categoria IA generativa tornou-se um fenômeno global em 2023, embora tenha começado a ganhar atenção no final de novembro de 2022 com o lançamento do ChatGPT da OpenAI. Testamos em nosso programa "This Week in NET" em 2 de dezembro de 2022 e ficamos impressionados. Não é surpreendente que a OpenAI tenha se tornado popular no início de 2023 e esteja no topo desta lista. Outros serviços de IA generativa também surgiram durante o ano.

Top 10 — Serviços de IA generativa de 2023

1. OpenAI

2. character.ai

3. QuillBot

4. Hugging Face

5. Poe

6. Perplexity

7. Wordtune

8. Bard

9. ProWritingAid

10. Voicemod

Social media: The Facebook (not X) effect

Mudanças significativas ocorreram abaixo do 1º lugar da Open AI ao longo do ano. Depois do meio do ano, notamos uma mudança, quando o character.ai assumiu o 2º lugar do Quillbot. O Poe AI da Quora, que combina vários chatbots de IA, incluindo o ChatGPT, entrou no top 10 no final de março, mantendo o 3º lugar até o final de abril, antes de se estabelecer no 4º lugar.

Esta figura mostra o movimento entre os serviços de IA generativa que se tornaram mais populares no final do ano:

A plataforma de modelo de IA Hugging Face normalmente ocupou o 5º lugar, mas o Bard do Google também alcançou o 5º lugar em novembro. O Bard, lançado em regiões limitadas em março, ficou entre os 10 primeiros na categoria após seu lançamento mais amplo na Europa e no Brasil. Foi o 7º lugar de julho a setembro, antes de atingir o pico no final do ano.

Outros serviços de IA generativa que se tornaram importantes em nossa lista no final de 2023 incluem o Claude da Anthropic (cujo novo modelo, Claude 2, foi lançado em julho, embora ainda não esteja disponível na União Europeia). Ficou em 5º lugar em agosto, antes de cair para o 6º depois de setembro. O Perplexity AI, um concorrente do ChatGPT, ficou em 8º lugar depois de setembro.

O Midjourney, que depende dos comandos do bot Discord para criar obras de arte, alcançou a 3ª posição no final de março, mas começou a declinar, caindo para a 5ª posição em abril e maio, e depois para a 10ª posição em setembro.

Outros serviços que incluem IA, como Prowritingaid, Voicemod e Wordtune, foram mais populares no início do ano, mas se tornaram menos populares mais tarde. O Bardeen ficou entre os 10 primeiros em maio e junho, enquanto Descript apareceu em 9º lugar entre março e maio.

As tendências marcantes que observamos ao analisar as tendências dos serviços de IA generativa em nossa classificação geral mais ampla incluem:

A OpenAI, que estava em torno do 200º lugar em nossa classificação geral no início de janeiro, teve um aumento significativo entre março e abril (a OpenAI lançou o GPT-4 e plug-ins durante esse período) e agora está perto dos top 100. Ela atingiu o pico no início de novembro (104º lugar em 9 de novembro), logo após a primeira conferência de desenvolvedores da OpenAI em 6 de novembro em São Francisco. A breve retirada de Sam Altman no final de novembro não teve um impacto perceptível.

O crescimento do character.ai foi semelhante ao da OpenAI, passando do top 500 no início de janeiro para perto do 200º lugar recentemente. O Quillbot permaneceu estável ao longo do ano, em torno do 258º lugar.

O Poe AI atingiu o pico na 276ª posição em 18 de junho e agora está em torno da 290ª. O Claude AI estava em torno da 380ª posição em novembro, após um pico no final de agosto na 337ª posição.

Uma análise da Kepios estima que existam 4,95 bilhões de usuários de redes sociais em todo o mundo em 2023, compreendendo 61,4% da população mundial, então, esta categoria desempenha um grande papel na nossa vida quotidiana como palco central de comunicação, informação e atenção geral.

Não é de surpreender que plataformas de mídia social como Facebook, TikTok e Instagram tenham uma classificação elevada em nossos ativos da Internet mais populares e sejam apresentadas em nossa lista dos 10 principais serviços gerais de Internet.

Dentro da nossa lista de categorias de mídia social, os cinco primeiros permaneceram os mesmos do ano passado. O Facebook ficou em 1º lugar, seguido pelo TikTok (2º), Instagram (3º), X/Twitter (4º) e Snapchat (5º).

Top 10 — Serviços de mídia social de 2023

Facebook TikTok Instagram X/Twitter Snapchat LinkedIn Discord Reddit Pinterest Kwai

Em contraste com 2022, quando o Twitter (renomeado X em julho de 2023) e o Instagram frequentemente trocaram de lugar na 3ª posição, este ano o X/Twitter nunca desafiou o Instagram em nossa classificação.

O LinkedIn manteve uma posição forte em 6º lugar, com o Discord desafiando-o durante alguns dias em janeiro e abril.

O Reddit, geralmente em 8º lugar, competiu com o Discord pelo 7º lugar em fevereiro e março, mas caiu para o 8º lugar em abril, paralelamente com a controvérsia em torno das mudanças na API do Reddit. O Reddit frequentemente desafiava o Discord durante a semana, enquanto o Discord era mais popular nos fins de semana. Em seguida estão o Pinterest (em 9º) e o Kwai, o aplicativo de vídeo chinês popular no Brasil, na Indonésia e em outros países (em 10º). Aqui está o gráfico dos 10 primeiros em 2023:

Uma queda no Twitter (ou X) após um possível pico por causa do futebol

Vamos continuar nas mídias sociais, mas deixando a sua categoria específica e examinando como os serviços de mídias sociais se saíram na nossa classificação geral, onde são observadas maiores mudanças entre os serviços.

O gráfico abaixo mostra a posição do Instagram e do Twitter na classificação geral. O Instagram está consistentemente classificado entre os 10 primeiros, normalmente ocupando a 8ª ou 9ª posições, com breves quedas para a 10ª por volta de maio de 2023.

E-commerce: Temu means growth

O X/Twitter, que alcançou a 8ª posição geral no ano passado após o início da guerra na Ucrânia, terminou 2022 na 12ª posição e continuou sua tendência de queda em 2023. Começou entre a 12ª e a 16ª posição, abaixo do ano passado, e terminou entre a 13ª e a 19ª. Veja como esses dois evoluíram em 2023:

Percebemos que o X/Twitter foi particularmente popular nos finais de semana, chegando ao 11º ou 12º lugar entre 15 de abril e 10 de junho. ​​Especificamente, ficou em 11º lugar nos fins de semana anteriores a 14 de maio e depois em 12º de 14 de maio a 10 de junho. Isto coincide com os principais momentos nas competições europeias de futebol. No entanto, após a final da Liga dos Campeões Europeus, em 10 de junho, o X/Twitter nunca mais atingiu essa posição.

Vamos explorar essa possível tendência do futebol no Twitter. As classificações do X/Twitter atingiram o pico em momentos significativos da Premier League inglesa (sem dúvida a liga esportiva mais assistida do mundo), especialmente quando o Manchester City fez avanços essenciais rumo ao título depois de 15 de abril. A tendência durou até a final da Liga dos Campeões da Europa, em 10 de junho, onde a vitória e o tri histórico do City coincidiram com o pico final da classificação do ano do X/Twitter, o fim de semana de 3 de junho, quando já não havia jogos da Premier League, e o X/Twitter caiu para o 13º lugar.

Alternativas ao X/Twitter: Mastodon, Threads e outros

O Tumblr, uma plataforma mais estabelecida do que outras alternativas recentes, oscilou entre o 125º e o 153º lugares em nossa classificação geral, mostrando uma tendência de queda. Logo atrás estava uma agregação de várias centenas de servidores Mastodon, classificados entre o 160º e o 200º lugares.

O Threads do Instagram/Meta (visto no próximo gráfico), atingiu o 227º lugar em 6 de julho em nossa classificação geral, depois caiu, mas se recuperou para próximo do 300º lugar após o final de agosto, e não chegou à classificação dos 10 principais serviços de mídia social de 2023. Para fins de contexto, o Kwai (10º na classificação de mídia social) geralmente está classificado entre os 50 primeiros no geral.

O Bluesky, um participante mais recente, apareceu pela primeira vez em nosso top 500 no final de agosto, com um primeiro pico na 432ª posição em 19 de setembro e alcançando o top 400 em novembro, atingindo o pico na 397ª posição em 19 de novembro. O Truth Social teve um pico no 318º lugar em 23 de agosto, mas depois caiu, ficando na média em torno do 450º lugar em novembro.

Outros aplicativos sociais, incluindo Hive Social, Counter Social, Post.News, T2/Pebble, Parler, etc., não apareceram em nossa classificação geral dos primeiros 500.

Aqui estão algumas outras tendências que observamos entre os aplicativos de mídia social e como elas se saíram em nossa classificação geral:

Video streaming: YouTube and Netflix remain uncontested

O Snapchat foi mais popular nos finais de semana, oscilando entre o 18º e o 21º lugares no geral, com desempenho melhorado depois de outubro, com vários dias no 18º lugar, próximo ao X/Twitter.

O Discord também foi mais popular nos finais de semana, variando entre o 24º e o 35º lugar, chegando ao 24º lugar em abril. Teve uma tendência semelhante ao Midjourney, o serviço de imagens de IA generativa que gera imagens para seus usuários no Discord. Terminou o ano em torno do 32º lugar.

O Reddit , que era mais popular durante a semana, caiu em nossa classificação durante o verão no hemisfério norte, em contraste com outros serviços de mídia social, e ficou entre o 30º e o 38º lugares.

O Quora também foi mais popular durante a semana e oscilou entre o 116º e 146º lugares, caindo no verão e ficando em torno do 130º lugar em novembro.

O Tinder , o aplicativo de namoro social, caiu do pico do 124º lugar para o 133º em novembro e é muito mais popular aos domingos.

O OnlyFans mostrou um crescimento constante, atingindo o pico no 148º lugar no início de julho e ficando em torno do 175º lugar. O serviço de assinatura de conteúdo social voltado para adultos foi mais popular nos finais de semana, principalmente aos domingos.

O BeReal, um aplicativo de mídia social francês para compartilhamento diário de fotos, aproximou-se, mas não entrou na classificação dos 10 primeiros de mídia social, e evoluiu para um pico no 141º lugar em nossa classificação geral em setembro, mas caiu em novembro.

Comércio eletrônico: Temu significa crescimento

O comércio eletrônico continua relevante como sempre, algo que fica especialmente evidente em nosso recente post no blog da Cyber Week. A Amazon lidera consistentemente a categoria, com o Taobao consolidado na 2ª posição. Em 2022, o eBay ocupou principalmente o 2º lugar, mas agora caiu para o 3º, embora tenha passado vários dias no início de 2023 na 2ª posição, bem como em 19 de junho.

Top 10 — Serviços de comércio eletrônico de 2023

Amazon Taobao eBay Shopify Alibaba AliExpress Temu Rakuten Mercado Libre Walmart

Ao longo do ano, o Shopify ficou em 4º lugar, ultrapassando o eBay em 3º lugar na Black Friday. O Alibaba ficou em 5º lugar, com pico no dia dos Solteiros, 11 de novembro. O AliExpress seguiu em 6º lugar.

O Rakuten e o Temu lutaram pelo 7º lugar na classificação de 2023. O Temu, o marketplace de baixo preço e fast fashion de propriedade chinesa e com sede em Boston (lançado nos EUA em setembro de 2022) foi definitivamente uma das surpresas do ano. Expandiu-se para o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia em fevereiro e terminou 2023 em 7º lugar na frente do Rakuten. Ele ficou em 6º lugar em alguns momentos do ano, incluindo a Black Friday. O Temu não estava entre os 10 primeiros em 2022.

The News: Globo and BBC global perspectives

A plataforma de comércio eletrônico sul-americana Mercado Libre, o gigante varejista americano Walmart e a marca de fast fashion Shein, "lutaram" durante o ano pelos 9º e 10º lugares na categoria comércio eletrônico.

Observando o desempenho dos sites de comércio eletrônico em nossa classificação geral, observamos as seguintes tendências:

A Amazon terminou o ano em 9º lugar geral, alcançando a 8ª posição em seu evento de compras Prime Day (11 a 12 de julho) e na Black Friday.

A Shein , marca chinesa de fast fashion, apresentou crescimento, começando por volta do 130º lugar em janeiro e terminando em torno do 120º lugar. É uma tendência semelhante à que observamos em 2022.

O Temu não estava entre os 200 primeiros em janeiro, mas terminou entre os 100 primeiros, chegando ao 84º lugar na Black Friday, uma tendência semelhante foi observada no desempenho da OpenAI. O Temu também ultrapassou a Shein em maio de 2023.

A Best Buy também atingiu o pico na Black Friday em 2023, assim como a Nike, a Adidas, a Victoria's Secret e a H&M . O melhor dia da Zara foi 23 de novembro.

O Target atingiu o pico pela primeira vez em 12 de novembro na 134ª posição e novamente na Black Friday na 135ª posição.

A Ikea não teve um desempenho tão bom durante a semana da Black Friday em nossa classificação e teve seu pico de 2023 entre 14 e 15 de junho (172º lugar), quando lançou sua própria liquidação de verão e uma estratégia remota relacionada à IA de design de interiores.

A posição mais alta do Alibaba em 2023 foi no dia dos Solteiros, 11 de novembro, na 67ª posição.

Streaming de vídeo: YouTube e Netflix permanecem incontestáveis

As plataformas de streaming de vídeo continuam a desempenhar um papel central no entretenimento. O YouTube continua sendo o principal serviço para todos os streamings de vídeo, com a Netflix em segundo lugar. No entanto, em nossa classificação, a Netflix é a líder absoluta entre os serviços de streaming pagos, seguida pelo Disney Plus, Amazon Prime Video, Hulu e HBO/HBO Max.

Top 10 — Serviços de streaming de vídeo de 2023

YouTube Netflix Twitch Roku Disney Plus Prime Video Hulu HBO/Max Vimeo Pluto TV

O Twitch, que tem uma quantidade significativa de conteúdo de streaming ao vivo de videogames, garantiu o terceiro lugar, como fez em 2022. O Roku, um reprodutor de mídia digital que também oferece serviços de streaming, ficou em 4º lugar. A seguir estão Disney Plus, Prime Video, Hulu e HBO/Max (agora conhecido como Max), com o Vimeo ultrapassando a Pluto TV no final do ano. O Dailymotion também apareceu no top 10 no final de fevereiro por alguns dias.

Ao longo do ano, o Disney+ ocasionalmente desafiou o Roku, especialmente nos fins de semana após a estreia da minissérie Ahsoka, relacionada a Star Wars, em 23 de agosto.

Observando o desempenho dos serviços de streaming de vídeo em nossa classificação geral, descobrimos que:

Messaging: WhatsApp rules & Telegram rises

A Netflix alcançou a 9ª posição aos domingos em abril e maio, coincidindo com o lançamento de "The Diplomat", estrelado por Keri Russell, foi o programa mais assistido na plataforma naquela época. Netflix, Prime Video, HBO/Max, foram mais populares nos finais de semana.

O Prime Video foi mais popular no início do ano, alcançando a 50ª posição em 26 de março, no fim de semana de estreia de "Top Gun: Maverick".

A HBO/Max vem caindo em nossa classificação geral desde setembro, mas permanece entre os 100 primeiros.

O Peacock , serviço de streaming da NBC, alcançou a 111ª posição em outubro e foi mais popular aos domingos.

O Paramount Plus caiu em nossa classificação geral, em torno do 156º lugar em novembro, e também é mais popular aos domingos.

Notícias: perspectivas globais da Globo e da BBC

As organizações de notícias em todo o mundo desempenham o papel essencial de manter o público informado, especialmente em tempos de crise como pandemias, guerras ou incerteza financeira. Pensando nisso, a classificação das organizações de notícias também destaca algumas tendências de interesse jornalístico.

Top 10 — Serviços de notícias de 2023

Globo BBC Fox News CNN NY Times Daily Mail Washington Post The Guardian NPR Wall Street Journal

No ano passado, a BBC e a Globo empataram em primeiro lugar nesta categoria. Em 2023, a Globo, um conglomerado de mídia brasileiro popular na América do Sul, ficou consistentemente em primeiro lugar, seguida pela BBC, a emissora nacional do Reino Unido. A única exceção foi em 20 de junho, quando a BBC ficou em primeiro lugar. Isto coincidiu com a implosão do submersível Titan em 18 de junho, que permaneceu no noticiário mundial durante a maior parte da semana seguinte.

A Fox News e a CNN também desempenharam um papel fundamental em nossa lista. A Fox News foi ultrapassada pela CNN no 3º lugar a partir de julho, mas a Fox liderou novamente em novembro. O New York Times manteve uma posição estável em 5º lugar, seguido pelo Daily Mail e o NPR, com o Washington Post ultrapassando o NPR em junho.

Metaverse & Gaming: Roblox leads, Oculus grows

A classificação mais baixa no top 10 oscilou mais, com o Wall Street Journal principalmente na 9ª posição, alcançando a 8ª posição em setembro. O The Guardian ficou em 8º lugar em outubro, coincidindo com o início do conflito entre Hamas e Israel em 7 de outubro.

Implosão do submersível Titan e o conflito entre Hamas e Israel

As tendências de notícias marcantes que identificamos em nossa classificação geral mais ampla incluem:

A CNN teve seu pico de 2023 em 22 de junho, alcançando a 73ª posição, e já estava acima do normal nos dias anteriores. Esse foi o dia em que a guarda costeira dos Estados Unidos anunciou que havia descoberto destroços da implosão do submersível Titan, confirmando que as cinco pessoas a bordo estavam mortas. O outro pico do ano para a CNN foi 14 de fevereiro, dia dos Namorados.

O Daily Mail (127º) e o The Indian Express (389º) também atingiram o pico em 22 de junho, com a Fox News também alcançando uma de suas classificações mais altas naquele dia, embora tenha sido mais alta no início de janeiro.

A agência de comunicação alemã , Bild, também atingiu o pico em 22 de junho, enquanto o ponto mais alto da Der Spiegel foi no dia anterior, 21 de junho.

A BBC teve um pico significativo em nossa lista geral em 8 de outubro, após o ataque do Hamas a Israel, alcançando a 76ª posição. Também subiu na classificação da categoria de notícias naquele dia, conforme observado acima.

A RT, a organização de notícias russa, apresentou um declínio ao longo do ano, mas atingiu o pico em 24 de junho (234º) durante a rebelião do Grupo Wagner na Rússia.

Os jornais israelenses Times of Israel e Haaretz saltaram na nossa classificação geral em 7 de outubro, dia do ataque do Hamas a Israel. O primeiro teve seu pico em 9 de outubro na 275ª posição , o último em 8 de outubro na 393ª posição.

O Washington Post atingiu o pico em 4 e 5 de abril (117º), coincidindo com a adesão da Finlândia à OTAN e com a declaração de inocência de Donald Trump depois de se tornar o primeiro presidente dos EUA a ser indiciado.

O China Daily apareceu no nosso top 500 em janeiro, atingindo o pico em 20 de janeiro na 361ª posição, antes do Ano Novo Chinês em 22 de janeiro. Um aumento semelhante foi observado no South China Morning Post .

A classificação mais alta do TMZ foi em 29 de outubro (243º), após o anúncio da morte do astro de TV Matthew Perry.

O BuzzFeed, que combina buzzfeed.com e buzzfeednews.com, caiu em nossa classificação geral, especialmente após o verão, caindo para aproximadamente o 300º lugar em novembro. Em abril de 2023, foi anunciado que o BuzzFeed News seria encerrado, e isso foi feito em maio.

Mensagens: o WhatsApp domina e o Telegram cresce

Financial services: Stripe takes the lead, Black Friday impact

As mensagens são vistas como um tipo de mídia social e permanecem tão relevantes como sempre, inclusive para fins de comunicação específicos. O iMessage da Apple não está incluído nesta categoria porque não possui um nome de domínio exclusivo cujo tráfego possa ser analisado. Tendo isso em mente, o WhatsApp continuou a ser o principal serviço de mensagens em 2023, consistente com a sua posição em 2022.

Top 10 — Serviços de mensagens de 2023

WhatsApp QQ Viber Telegram LINE Signal WeChat Messenger GroupMe Kik

Seguindo o WhatsApp está o serviço chinês QQ, também conhecido como Tencent QQ, que inclui jogos e pagamentos móveis e é popular na Ásia, em segundo lugar. O Viber, popular na Europa Oriental, Ásia e Oriente Médio, vem em seguida. Os três primeiros permanecem inalterados desde 2022. O Telegram, amplamente utilizado na Europa Oriental e na Ásia, ocupa o 4º lugar. O LINE do Japão contestou brevemente esta posição no início de 2023. O Signal vem em seguida, e o aplicativo chinês WeChat está em 7º lugar, à frente do Messenger do Facebook.

A lista termina com o GroupMe da Microsoft e o serviço canadense Kik Messenger. A classificação é semelhante a 2022, mas Telegram, WeChat e Signal apresentaram melhorias.

Aqui estão outras tendências de mensagens de nossa classificação geral:

O WhatsApp foi geralmente mais popular entre o final de maio e o início de setembro, embora seu pico tenha ocorrido em 14 de novembro, quando alcançou a 13ª posição em nossa classificação geral (uma classificação que compartilhou naquele mês com o X/Twitter).

O Telegram subiu para a 79ª posição geral em 24 de junho, após a rebelião do Grupo Wagner na Rússia, que ocorreu de 23 a 24 de junho.

O WeChat registrou um aumento significativo no primeiro trimestre do ano, de 21 a 22 de janeiro, véspera do Ano Novo Chinês e respectivo dia de Ano Novo. O WeChat atingiu o pico em 2023, na 122ª posição, em 19 de agosto, coincidindo com as notícias sobre os exercícios militares da China em torno de Taiwan.

Metaverso e jogos: o Roblox lidera, o Oculus cresce

Os jogos fazem parte do metaverso? De certa forma, pode-se argumentar que depende do jogo, visto que se trata de estar imerso em outro mundo. Deixando os conceitos de lado, incluímos ambos na mesma categoria desde o ano passado. O Roblox foi o vencedor incontestável desta categoria em 2023, seguido por dois serviços que agora são muito mais do que apenas consoles de jogos populares, mas também serviços de jogos on-line populares: o Xbox da Microsoft e o PlayStation da Sony.

Crypto: Binance declines and CoinGecko rises

Top 10 — Serviços de metaverso e de jogos de 2023

Roblox Xbox/Xbox Live Epic Games/Fortnite PlayStation Oculus Steam Electronic Arts Blizzard Nintendo Riot Games/League of Legends

O Xbox e o PlayStation estiveram no pódio da lista durante a maior parte do ano. Os primeiros lugares foram semelhantes aos de 2022, mas o PlayStation, que ficou em 3º lugar no ano passado, foi superado pelo Epic Games (conhecido pelo Fortnite) durante a última parte de 2023.

O Oculus, um headset de RV e também serviço de experiência do metaverso de propriedade da Meta (estamos considerando domínios relacionados a esses dois aspectos fornecidos pelo Reality Labs da Meta), subiu na classificação para o 5º lugar, continuando uma tendência do final de 2022. Alcançou no máximo o 2º lugar em 29 de junho e novamente em 3 e 4 de outubro após o anúncio do Quest 3 no Meta Connect 2023.

O Steam foi mais popular que o Oculus de julho a setembro, alcançando o 5º lugar. A Electronic Arts ficou em 7º lugar ao longo do ano, e a Blizzard (famosa pelo World of Warcraft e uma subsidiária da Activision Blizzard) ficou principalmente em 8º lugar. A lista dos 10 primeiros termina com a Nintendo e a Riot Games/League of Legends "lutando" pelos 9º e 10º lugares, com esta última ultrapassando a Nintendo desde setembro.

Aqui está o gráfico dos 10 primeiros em 2023:

Serviços financeiros: a Stripe assume a liderança, impacto da Black Friday

O setor de serviços financeiros é diversificado, variando desde serviços bancários tradicionais até serviços exclusivamente baseados em criptomoedas e relacionados a impostos. Este ano, o Stripe, uma plataforma de pagamento irlandesa-americana, destronou o PayPal como o melhor serviço nesta categoria.

Top 10 — Serviços financeiros de 2023

Stripe PayPal Alipay TradingView Nubank (BR) Intuit American Express Binance Bradesco Bank CoinGecko

O PayPal começou o ano em 1º lugar, mas foi ultrapassado pelo Stripe na maioria dos dias desde março. O PayPal ainda liderou em alguns fins de semana durante o verão e na Black Friday. O TradingView perdeu seu 3º lugar para o Alipay no final de julho. O Intuit foi mais popular no início do ano, com pico em 18 de abril, o Tax Day nos Estados Unidos, mas terminou principalmente em 5º lugar durante a semana (veja nosso post no blog de 2022 sobre como o Tax Day impacta sites relacionados para saber mais sobre essa tendência).

O Nubank brasileiro, um banco ou neobanco exclusivamente on-line, e o maior do gênero na América Latina, foi uma surpresa na 6ª posição, muitas vezes alcançando posições mais altas nos finais de semana, especialmente aos sábados, quando atingiu o pico em 3 de junho e 1º de julho.

Focando em serviços de criptomoedas específicos na categoria financeira (mais sobre criptomoedas abaixo), podemos ver que o Binance perdeu terreno ao longo de 2023, especialmente depois de ficar em agosto entre o 8º e o 9º lugar. Esta é uma mudança em relação à sua tendência em 2022, quando o Binance estava em uma trajetória de crescimento e ficou em 6º lugar. O CoinGecko, um site de agregação e rastreamento de dados de criptomoedas, apareceu no final de 2023, com vários dias no 6º lugar em novembro, e o Coinbase apareceu em 10º lugar após o final de outubro. Esta é a perspectiva das criptomoedas nesta categoria de serviços financeiros:

Aqui estão outras tendências de serviços financeiros da nossa classificação geral

O pico do Investing.com, na 199ª posição, ocorreu em 13 de março, três dias após o colapso e embargo do Silicon Valley Bank (SVB), e no mesmo dia em que as ações do banco despencaram devido aos temores de contágio, um período conhecido como a crise bancária de 2023 nos EUA. Foi no mesmo dia que o MarketWatch também atingiu o pico (293º lugar).

Serviços financeiros apenas on-line, como PayPal (71º) e Klarna (211º) atingiram seu pico anual em nossa classificação geral na Black Friday, 24 de novembro. O Stripe , no entanto, teve um aumento claro na 77ª posição naquele dia, mas o melhor dia foi em 10 de novembro, na 68ª posição.

O Venmo, serviço americano de pagamento móvel de propriedade do PayPal, teve seu melhor mês em setembro.

Criptomoedas: o Binance cai e o CoinGecko sobe

Além da nossa categoria de serviços financeiros, também avaliamos serviços relacionados a criptomoedas em particular. Apesar do desaparecimento da FTX de Sam Bankman-Fried de nossas classificações após sua falência em novembro de 2022, o setor de criptomoedas continua apresentando diversas mudanças este ano. O Binance, o Coinbase e o CoinGecko (um fornecedor de ferramentas de dados de criptomoedas) permanecem no topo da lista, uma tendência semelhante a 2022. Embora o Binance tenha mantido sua posição e 1º lugar durante a maior parte de 2023, no último mês foi ultrapassado pelo CoinGecko.

Top 10 — Serviços de criptomoedas de 2023

Binance CoinGecko Coinbase CoinMarketCap NiceHash OKX MEXC CryptoCompare Kraken Crypto.com

Ao longo do ano, o CoinGecko ganhou impulso, ultrapassando as plataformas de troca de criptomoedas Binance e Coinbase em novembro. O CoinMarketCap e o NiceHash também tiveram destaque, com o CoinMarketCap alcançando a 4ª posição em outubro. O OKX, o MEXC e o Crypto.com já estavam entre os 10 primeiros em 2022, e o CryptoCompare, o Kraken e o Trust: Crypto & Bitcoin, que também competiam pela 10ª posição, foram novas inclusões em 2023. O Kucoin e o Etherscan saíram dos top 10 de 2023 depois de estarem lá em 2022.

O que aconteceu com o Binance? Nas categorias de serviços financeiros e criptomoedas, notamos que o Binance, um importante player de criptomoedas, perdeu sua posição de liderança em 2023, caindo para o 2º lugar em novembro. A empresa enfrentou desafios em julho, com a saída de vários executivos de alto escalão. Então, em novembro, as autoridades dos EUA entraram com uma ação judicial contra o Binance, resultando em diversas acusações e multas. Em nossa classificação geral, o ponto mais alto do Binance foi em 19 de abril, um dia após o Tax Day nos EUA, ficando em 122º lugar. No entanto, sua classificação caiu mais tarde, embora tenha melhorado ligeiramente em torno do 140º lugar em novembro.

Outras tendências da nossa classificação geral: popularidade de Taylor, Beyoncé, GitHub e Spotify

Fora das categorias que analisamos na Análise anual, surgiram várias tendências marcantes na nossa classificação geral:

O site oficial da Taylor Swift entrou no nosso top 500 em 10 de agosto (464º), quando ela anunciou seu álbum "1989 (Taylor's Version)" em Los Angeles e nas mídias sociais.

Surprise!! 1989 (Taylor’s Version) is on its way to you 🔜! The 1989 album changed my life in countless ways, and it fills me with such excitement to announce that my version of it will be out October 27th. To be perfectly honest, this is my most FAVORITE re-record I’ve ever done… pic.twitter.com/JFYOWhBxhj — Taylor Swift (@taylorswift13) August 10, 2023

O site oficial da Beyoncé ficou ainda mais alto em nossa classificação geral do que o da Swift. Apareceu apenas em 15 de junho, mas alcançou a 346ª posição. Nas notícias daquele dia (e do dia anterior), o Financial Times informou que os economistas do Danske Bank acreditavam que a decisão de Beyoncé de iniciar sua turnê mundial em Estocolmo levou a um aumento nos preços dos hotéis locais que resultou em inflação na Suécia, chamando isso de "surpreendente para um único evento". Na época, 15 de junho, Beyoncé fez um show em Colônia, na Alemanha, onde a revelação do gênero de um fã também virou notícia.

O GitHub está entre os 50 melhores sites em nossa classificação geral e apresentou um claro crescimento em 2023, passando do 49º para o 42º lugar em novembro. Alcançou seu ponto mais alto na 36ª posição em 19 de janeiro, quando anunciou atingir 100 milhões de desenvolvedores, e teve outro pico em 12 de maio na 38ª posição. Tem algum palpite sobre o que contribuiu para esses picos (ou qualquer um dos outros que você vê em nosso relatório)? Conte para nós no @CloudflareRadar.

O melhor dia do Spotify em 2023 foi na Black Friday, 24 de novembro, quando alcançou a 57ª posição, após apresentar um crescimento significativo ao longo de novembro. No entanto, nossa lista termina em 25 de novembro, por isso não conseguimos capturar o impacto do recém-lançado Spotify Wrapped.

NASA . Este ano, a NASA continuou a apresentar imagens do telescópio espacial James Webb. O site da NASA atingiu o pico em nossa classificação em 12 de outubro, na 160ª posição, um dia antes do lançamento programado da missão Psyche da NASA, destinada a explorar um asteroide único, rico em metais. Outro pico ocorreu em 28 de abril no 172º lugar, coincidindo com uma caminhada espacial transmitida na Estação Espacial Internacional.

SpaceX . A SpaceX teve seus melhores e únicos dias marcantes em nossa classificação (dentro do top 500 geral) em 17 de abril (412º), seguido por 20 de abril (416º). O dia 17 de abril marcou a primeira tentativa do voo orbital da Starship da SpaceX, que foi abortado pouco antes do lançamento e retomado em 20 de abril.

Craiglist . O site americano de anúncios classificados teve uma queda em nossa classificação este ano, com seu ponto mais baixo em novembro e seu pior dia na Black Friday, quando caiu para a 268ª posição.

DHL . O serviço de entregas melhorou a sua classificação em 2023, com o seu melhor desempenho em novembro, atingindo o pico no dia de Ação de Graças, 23 de novembro, nos EUA, na 211ª posição.

NFL (Liga Nacional de Futebol). O site da NFL teve seu primeiro pico significativo em 29 de abril na 189ª posição, dia do NFL Draft, superando até mesmo a popularidade do Super Bowl. Este pico foi igualado apenas nos fins de semana após 10 de setembro, quando atingiu a 160ª posição.

O dia mais movimentado do Flightradar24 foi 23 de abril, quando um voo da American Airlines fez um pouso de emergência em Ohio devido a um incêndio no motor. Subiu para a 176ª posição naquele dia.

Waze . O aplicativo de trânsito teve classificações mais baixas entre junho e início de setembro (verão no hemisfério norte), atingindo o pico em 19 de março na 142ª posição e em 2 de outubro na 145ª posição.

Tides & Currents. O serviço meteorológico dos EUA atingiu o pico de 29 a 30 de agosto na 215ª posição durante o furacão Idalia, descrito como "um evento sem precedentes", quando a tempestade se aproximava da costa do Golfo da Flórida.

Conclusão: 2023, mudanças nas tendências da IA e do comércio eletrônico

A Internet desempenha um papel na socialização, no entretenimento, no trabalho, na comunicação, no aprendizado e na manutenção de informações quando você mais precisa. Nas nossas classificações de serviços de Internet populares, o domínio de gigantes como o Google e o Facebook, e a relevância do TikTok e outros, sublinham a influência contínua de players estabelecidos na formação de interações on-line e no consumo de conteúdos. No entanto, a ascensão dos serviços de IA generativa, especialmente o ChatGPT da OpenAI, sinaliza um setor interessante que está ganhando força rapidamente. Vamos ver onde os serviços de IA generativa vão chegar em 2024.

No domínio das mídias sociais, o X/Twitter parece estar perdendo influência na nossa classificação, mas continua a ser altamente influente e muito superior à concorrência direta. O Mastodon, o Threads e outros ainda têm um longo caminho a percorrer para competir. Embora não sejam vistos como concorrentes diretos de microblogs, o Discord e o Reddit continuam apresentando crescimento.

Um player emergente, o Temu, fez avanços significativos no domínio do comércio eletrônico. No espaço das criptomoedas, o Binance perdeu impulso à medida que o CoinGecko ganhou força. Nos setores de jogos e metaverso, os destaques foram a consistência do Roblox e o crescimento do Oculus.

Olhando para o futuro, as tendências observadas em 2023 preparam o terreno para um futuro ainda mais interconectado e tecnologicamente avançado. A importância crescente da IA, a popularidade constante da mídia social e a dinâmica na evolução do comércio eletrônico e dos serviços financeiros sugerem um futuro onde os humanos terão que continuar a se adaptar às oportunidades e desafios que vêm pela frente.

Criar classificações é um esforço de equipe que traz seus próprios desafios e requer atenção cuidadosa e atualizações frequentes. Se quiser nos ajudar a melhorar essas classificações por categorias, você pode. Agradecemos o feedback, inclusive em relação a outras categorias a serem incluídas na Análise anual de 2024.

(Nossa cientista de dados, Sabina Zejnilovic, desempenhou um papel essencial na coleta precisa de dados de serviços de Internet e contribuiu para este post do blog, assim como David Belson com sua orientação e muitos outros.)