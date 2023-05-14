Bienvenue dans la Developer Week 2023

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C'est une période particulièrement stimulante pour être développeur.

Les frameworks, les bibliothèques et les outils pour développeurs dont nous dépendons continuent d'évoluer de manière à nous permettre de développer plus efficacement. Pour couronner le tout, nous utilisons des outils soutenus par l'IA, comme ChatGPT et GitHub Copilot, afin de publier du code plus rapidement que bon nombre d'entre nous n'auraient jamais pu l'imaginer. Nous passons ainsi moins de temps sur le code et la configuration de base, et plus de temps à rédiger le code qui rend nos applications uniques.

Nous vivons non seulement une époque dans laquelle nous sommes équipés d'outils conçus pour nous permettre de réussir de nouvelle manière, mais nous trouvons également l'inspiration dans les évolutions qui surviennent autour de nous. Il semble que chaque jour qui passe apporte son lot d'avancées en matière d'IA, désormais capables de repousser les limites de ce que nous pouvons développer. Les salles de réunion, les espaces de conférence, les salons de discussion et tous les autres lieux dans lesquels nous nous rassemblons en tant que développeurs nous voient rivaliser d'ingéniosité pour étendre le champ des possibles.

Face à tant d'enthousiasme au sein de la communauté mondiale des développeurs, nous ne pouvions imaginer un meilleur moment pour donner le coup d'envoi de la Developer Week chez Cloudflare.

Priorité sur l'expérience des développeurs

Une grande partie de n'importe quelle Innovation Week organisée par Cloudflare consiste à vous offrir de nouveaux produits avec lesquels jouer. Nous ne changeons pas de cap cette année et une foule de nouveaux produits vous seront proposés au cours des sept jours à venir. Nous sommes impatients de vous voir en prendre possession. Toutefois, nous savons que, pour les développeurs, il peut parfois être plus agréable de voir un outil qu'ils utilisent déjà améliorer leur expérience plutôt que de découvrir un nouvel outil. C'est pourquoi, lors de la planification de cette édition de la Developer Week, nous nous sommes particulièrement attachés à la manière dont nous pouvions fluidifier l'expérience des développeurs en répondant à bon nombre des demandes de fonctionnalités et de correctifs que vous nous avez adressées.

Une partie de ce processus de fluidification repose sur le fait de s'assurer que vous puissiez tous embarquer les technologies que vous connaissez et appréciez déjà au sein de l'écosystème Cloudflare. Il s'agissait là d'une requête récurrente chez vous tous lors du déploiement d'applications JAMstack sur Cloudflare. Sans vous gâcher trop la surprise, si vous utilisez un cadre front-end et développez des applications JAMstack, vous serez aux anges devant ce que nous avons en réserve pour vous cette semaine.

Une plateforme née à l'ère de l'IA

Nous souhaitons que les développeurs puissent développer tout ce qui leur fait plaisir sur Cloudflare. L'un des champs qui intéressent particulièrement un grand nombre d'entre nous aujourd'hui est celui des applications IA. L'IA fait partie des fondements de Cloudflare depuis sa création. Notre entreprise est, pour ainsi dire, née à l'ère de l'IA. Un élément central de la manière dont nous poursuivons notre mission visant à bâtir un meilleur Internet repose sur l'utilisation de l'apprentissage automatique pour vous aider à protéger vos applications.

Tout au long de cette semaine, nous souhaitons vous proposer les outils et les conseils que nous avons rassemblés sur le sujet de l'IA et de l'apprentissage automatique, tout en vous montrant comment utiliser Cloudflare avec certains de vos outils pour développeurs favoris et basés sur l'IA. Nous publierons ainsi des exemples de code, des didacticiels, des astuces et des bonnes pratiques à adopter. Enfin, nous ne serons pas les seuls à vous prodiguer des conseils, car nous partagerons avec vous des témoignages de clients qui ont développé sur notre plateforme, afin de vous permettre à tous d'apprendre des entreprises qui nous inspirent.

Les raisons pour lesquelles j'ai rejoint Cloudflare

Il s'agit d'une Developer Week spéciale pour moi, car c'est ma première chez Cloudflare. J'ai rejoint l'équipe il y a un peu plus d'un mois afin de diriger notre équipe chargée des relations avec les développeurs et de la communauté.

Lorsque j'ai appris que j'allais intégrer Cloudflare, j'ai appelé l'un de mes plus proches amis et mentors pour lui annoncer la nouvelle. Il m'a immédiatement dit : « Que vas-tu faire ? Tous les développeurs utilisent déjà Cloudflare. Quelle que soit la taille du projet que je développe, je passe toujours par Cloudflare. C'est le dernier élément que je configure avant le déploiement. » Il n'aurait pas pu mieux m'ouvrir la voie pour partager mon enthousiasme à l'idée de rejoindre l'équipe. C'est d'ailleurs un thème que vous retrouverez tout au long de la semaine.

De nombreux développeurs nous connaissent pour notre réseau CDN et notre plateforme constitue l'un des derniers éléments d'infrastructure que vous configurez pour votre projet. Depuis le lancement de Cloudflare Workers en 2017, nous avons publié des outils conçus pour vous apporter toute la puissance dont vous avez besoin, non seulement en fin de parcours, mais aussi lorsque vous commencez à développer un nouveau projet. Mon équipe et moi-même sommes là pour vous aider à découvrir l'ensemble de nos outils pour développeurs et à assurer votre réussite grâce à eux. Nous sommes à vos côtés dès le moment où vous commencez à développer, lorsque votre projet entre en production, ainsi que sur l'ensemble du parcours, lorsque vous faites évoluer votre application afin qu'elle puisse accueillir des millions d'utilisateurs à travers le monde.

J'ai hâte de vous rencontrer au cours de cette édition de la Developer Week, que vous soyez l'un des plus de cent millions de développeurs travaillant déjà sur Cloudflare ou que vous utilisiez nos services pour la première fois.

Bienvenue dans la Developer Week 2023

Nous nous réjouissons de donner le coup d'envoi d'une autre Developer Week. Tout au long de la semaine, nous vous informerons sur les nouveaux outils que nous allons lancer et vous ferons découvrir de quelle manière beaucoup d'entre eux ont été développés. Nous vous montrerons comment vous pouvez les utiliser et partagerons avec vous des témoignages de clients qui se servent de notre plateforme pour développeurs à l'heure actuelle. Nous espérons que vous participerez aux discussions, que ce soit sur Discord, Cloudflare TV, community.cloudflare.com ou les réseaux sociaux.