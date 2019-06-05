Promesse de la technologie - Faits marquants de DEF CON China 1.0

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DEF CON est l’une des plus grandes et des plus anciennes conférences sur la sécurité au monde. L'année dernière, elle a lancé un événement bêta en Chine dans le but de rapprocher les communautés locales en charge de la sécurité. Cette année, l'organisateur a officialisé l’évènement en présentant DEF CON China 1.0 avec la promesse de créer un forum pour la Chine où tout le monde pourrait se réunir, se connecter et se développer ensemble.

La conférence DEF CON China, qui avait pour thème la « Promesse de la technologie », a débuté le 30 mai à Pékin et a attiré des participants de tous les âges. Regarder des jeunes participants utiliser les nouvelles technologies pour tester, jouer et bricoler avec une telle simplicité et un tel enthousiasme nous a fait chaud au cœur !

Ce fut un plaisir de participer à DEF CON China 1.0 cette année et de nouer des liens avec les communautés locales. Une grande synergie émanait de l'échange d'idées et de connaissances sur des sujets liés à la cybersécurité. Ai-je mentionné que nous nous sommes également éclatés avec l'hospitalité chaleureuse, la nourriture délicieuse, la musique live et la foule incroyable pendant notre séjour à Pékin.

Event Highlights: Cloudflare Team Meets with DEF CON China Visitors and Organizers (DEF CON Founder Jeff Moss and Baidu Security General Manager Jefferey Ma)

Faits marquants de l'événement : L'équipe Cloudflare rencontre les organisateurs et les visiteurs de DEF CON China (le fondateur de DEF CON, Jeff Moss, et le directeur général de Baidu Security, Jefferey Ma)

Meet our youngest and cutest attendee today at BugZee village. Meet 8 year old "Joy" from Beijing who did phenomenal soldering. Amazing crowd at @defcon China. pic.twitter.com/ub1qpGyGso — Abhinav SP (@TweetsFromPanda) May 31, 2019

Le plus jeune participant de DEF CON Chine explore les nouvelles technologies à la veille de la Journée internationale des enfants. (Source : Abhinav SP | #BugZee, DEFCON Chine )

Le badge emblématique DEF CON, conçu par Joe Grand, est une carte de circuit imprimé flexible qui illumine l’« Arbre de promesse » interactif.

Le concours Capture The Flag (CTF) est le prolongement de l’un des plus anciens concours de DEF CON datant de DEF CON 4 en 1996.

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