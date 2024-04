Les meilleurs mots de passe sont ceux qui ne quittent jamais votre appareil

08/12/2020

Imaginez des mots de passe pour des services en ligne qui ne quitteraient jamais votre appareil, qu'ils soient chiffrés ou non. Avec OPAQUE, c'est désormais chose possible puisque ce nouveau protocole cryptographique vous donne, à vous et à vous seul, le contrôle total de votre mot de passe. ...