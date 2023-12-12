De Google à l'IA générative : classement des principaux services Internet en 2023

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Interrogez n'importe quel internaute : il aura certainement une liste personnelle de sites, d'applications et de services Internet préférés pour les actualités, la messagerie, la vidéo, les chatbots IA, la musique et bien davantage. Si vous posez cette même question à de nombreux utilisateurs dans de nombreux pays différents, vous obtiendrez une représentation des sites web et services les plus populaires dans le monde. C'est, en résumé, l'objet de cet article de blog : comment les humains interagissent avec le monde en ligne en 2023, d'après les observations de Cloudflare.

En nous inspirant de rapports similaires que nous avons publiés au cours de ces deux dernières années, nous avons établi un classement des principales propriétés Internet de 2023. En plus de notre classement général, nous avons choisi de nous concentrer sur 9 catégories. L'une de ces catégories a été nouvellement ajoutée en 2023 : l'IA générative. Voici les 9 catégories que nous allons examiner dans le détail :

1. IA générative2. Réseaux sociaux3. E-commerce4. Streaming vidéo5. Actualités6. Messagerie7. Métavers et jeux vidéo8. Services financiers9. Services de cryptomonnaies

Notre méthode de calcul des résultats est identique à celle utilisée en 2022 : nous analysons les données anonymisées des requêtes DNS provenant de notre résolveur DNS public 1.1.1.1, utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Pour établir les listes de services Internet, nous employons deux méthodes supplémentaires. D'abord, nous regroupons les domaines qui appartiennent à un service en ligne ; par exemple, pour Twitter/X, nous incluons twitter.com, t.co et x.com, entre autres. Deuxièmement, nous nous référons à notre vaste liste de domaines sources et nous identifions les sites qui fournissent des services aux humains. Cela signifie que nos classements n'incluent pas tous les domaines présents dans les données (par exemple, nous excluons des domaines tels que root-servers.net et cloudflare-dns.com). Le classement général d'un site est relatif aux autres sites qui répondent à ces critères ; son classement dans une catégorie est relatif aux autres sites de la même catégorie. Il est important de noter que le fait qu'un site recule dans le classement ne signifie pas forcément que son trafic a diminué ; il est possible que le trafic des autres sites ait diminué. Cependant, l'inverse est également vrai. Il ne s'agit pas ici de suivre le volume absolu de trafic, mais plutôt la popularité relative.

Nous pouvons maintenant commencer notre analyse. Suite au succès du lancement d'OpenAI ChatGPT le 30 novembre 2022, l'IA générative a captivé le monde et les médias. OpenAI est maintenant près de se classer parmi les 100 services Internet les plus populaires, progressant depuis la 200e place au mois de janvier.

Dans le domaine de l'e-commerce, Temu, la marketplace dédiée à la fast fashion et à la mode à bas prix, a affiché une croissance similaire. La plateforme est devenue la surprise de l'année en dépassant Shein et d'autres acteurs majeurs, atteignant la 7e place dans sa catégorie. Le Black Friday a été le jour le plus propice pour plusieurs autres services d'e-commerce, ainsi que pour les services de paiement tels que PayPal, Stripe et Klarna.

Dans la catégorie des réseaux sociaux, X/Twitter a perdu un peu de terrain dans notre classement général, mais conserve néanmoins son statut d'importante plateforme de discussion en ligne. Les nouvelles applications telles que Threads par Instagram, lancée au mois de juillet, sont encore en phase d'établissement dans cette catégorie. Par ailleurs, nous avons observé des tendances notables liées à des événements dans l'actualité tels que la crise bancaire de mars 2023 aux États-Unis, l'implosion du submersible Titan, la rébellion du groupe Wagner et l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Nous concluons notre rapport par l'examen d'une série de tendances qui ne correspondent pas précisément à nos autres catégories, notamment une analyse des sites web de Taylor Swift et de Beyoncé, qui figurent tous deux dans notre classement général du trafic.

Poursuivez votre lecture pour obtenir un aperçu détaillé de l'évolution des tendances tout au long de l'année. Pour en savoir plus, consultez notre microsite 2023 Cloudflare Radar Year in Review. Outre les listes des services Internet les plus populaires, le site Year in Review et l'article de blog associé explorent un certain nombre d'indicateurs supplémentaires.

Google est le numéro 1, suivi de Facebook, d'Apple et de TikTok

Depuis que nous avons commencé à publier ces classements en 2021, nous commençons toujours par une liste globale des 10 premiers services. Il s'agit des services qui représentent les premières propriétés Internet au niveau mondial en 2023, sur la base du trafic DNS acheminé via notre résolveur 1.1.1.1. Sans surprise, Google (nous incluons ici les services tels que Google Maps et Google Flights, qui utilisent google.com, par exemple) demeure le premier service Internet le plus populaire dans notre classement général. Depuis la mise en œuvre de notre nouvelle méthode de classement, l'année dernière, aucun service n'a contesté la position de leader de Google.

Top 10 – Services Internet les plus populaires en 2023, classement général

Google Facebook Apple TikTok Microsoft YouTube AWS Instagram Amazon iCloud

Au-delà de Google, Facebook a toujours occupé la 2e place, tandis qu'Apple (qui utilise, par exemple, apple.com pour plusieurs scénarios d'utilisation, notamment pour des services liés à l'iPhone) a généralement occupé la troisième place, sauf lorsque TikTok s'est emparé de cette place en avril. Microsoft est, le plus souvent, resté à la 5e place, bien que la marque ait parfois échangé sa place avec YouTube, à la 6e place.

AWS (que nous distinguons d'Amazon en utilisant des domaines tels que amazonaws.com) conserve sa 7e place, tandis qu'Instagram est incontestablement resté à la 8e place tout au long de l'année, à quelques exceptions près, impliquant Amazon. La dixième place a plus fréquemment changé de mains, tour à tour occupée par iCloud (pour lequel nous utilisons des domaines tels que icloud.com, distinct de apple.com), Netflix (principalement les week-ends) et Microsoft Office. Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez suivre l'évolution des meilleurs services Internet dans notre classement général, tout au long de l'année.

En 2022, X/Twitter s'est hissé jusqu'à la dixième place de notre classement général, mais n'a jamais atteint cette place en 2023. Nous reviendrons plus en détail ci-dessous sur la performance de X/Twitter dans la catégorie des réseaux sociaux.

Prêt à affronter l'ère de l'IA générative ?

Ready to face the Generative AI era?

La catégorie de l'IA générative est devenue un phénomène mondial en 2023, bien qu'elle ait commencé à attirer l'attention du public fin novembre 2022, avec le lancement d'OpenAI ChatGPT. Nous avons testé ce service dans notre émission This Week in NET le 2 décembre 2022, et nous avons été impressionnés. Il n'est guère surprenant qu'OpenAI ait été populaire au début de l'année 2023 et se soit ensuite hissée jusqu'au sommet de cette liste. D'autres services d'IA générative ont également vu le jour au cours de l'année.

Top 10 – Services d'IA générative en 2023

OpenAI character.ai QuillBot Hugging Face Poe Perplexity Wordtune Bard ProWritingAid Voicemod

Tout au long de l'année, d'importants changements ont eu lieu en dessous de la première place, occupée par Open AI. Au deuxième semestre, nous avons observé un changement, lorsque character.ai a pris la deuxième place à Quillbot. Le service Poe AI de Quora, qui réunit plusieurs chatbots IA, parmi lesquels ChatGPT, s'est hissé parmi les dix premières places à la fin du mois de mars et a conservé la troisième place jusqu'à la fin du mois d'avril, avant de s'installer à la quatrième place.

Cette figure représente l'évolution des services d'IA générative, qui ont gagné en popularité plus tard dans l'année :

La plateforme de modèles d'IA Hugging Face occupait généralement la 5e position du classement, mais Google Bard a également atteint la 5e place au mois de novembre. Bard, qui a été lancé dans un nombre limité de régions au mois de mars, est entré dans le top 10 de la catégorie après son inauguration plus large en Europe et au Brésil. Le service a occupé la 7e place de juillet à septembre, avant d'atteindre son meilleur classement plus tard dans l'année.

Parmi les services d'IA générative qui ont gagné en importance dans notre classement plus tard en 2023 figurent Claude par Anthropic (dont le nouveau modèle, Claude 2, a été lancé en juillet, bien qu'il ne soit pas encore disponible dans l'Union européenne). Le service occupait la 5e place au mois d'août, avant de reculer à la 6e place après septembre. Perplexity AI, un concurrent de ChatGPT, s'est classé à la 8e place après le mois de septembre.

Midjourney, qui crée des œuvres d'art à partir de commandes de bots Discord, a atteint la 3e place à la fin du mois de mars, mais a ensuite commencé à reculer, chutant à la 5e place en avril et en mai, puis à la 10e place en septembre.

D'autres services intégrant l'IA, tels que Prowritingaid, Voicemod et Wordtune, ont été plus populaires au début de l'année, mais l'ont moins été ultérieurement. Bardeen est entré dans notre top 10 aux mois de mai et de juin, tandis que Descript est apparu à la 9e place entre mars et mai.

Parmi les tendances notables que nous avons observées en examinant les tendances des services d'IA générative dans notre classement général plus large figurent notamment :

OpenAI, qui se situait aux alentours de la 200e place de notre classement général début janvier, a connu une progression significative entre mars et avril (OpenAI a lancé GPT-4 et des plugins au cours de cette période), et est maintenant proche du top 100. Le service a connu son apogée au début du mois de novembre (numéro 104, le 9 novembre), juste après la première conférence des développeurs d'OpenAI, qui s'est tenue le 6 novembre à San Francisco. Le bref retrait de Sam Altman à la fin du mois de novembre n'a pas eu d'impact notable.

La croissance de character.ai a été semblable à celle d'OpenAI, progressant du top 500 début janvier jusqu'aux alentours de la 200e place, récemment. Quillbot est resté stable tout au long de l'année, autour de la 258e position.

Poe AI a culminé à la 276e place le 18 juin, et se classe actuellement aux alentours de la 290e place. Claude AI se positionnait aux alentours de la 380e place en novembre, après avoir culminé à la 337e place fin août.

Social media: The Facebook (not X) effect

Une analyse de Kepios estime qu'il y a 4,95 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde en 2023, soit 61,4 % de la population mondiale. Cette catégorie joue donc un rôle important dans notre vie quotidienne en tant que scène centrale de communication, d'information et d'attention générale.

Sans surprise, les plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, TikTok et Instagram figurent en bonne place dans notre classement des propriétés Internet les plus populaires, ainsi que dans notre classement général des 10 premiers services Internet.

Dans notre liste de la catégorie des réseaux sociaux, les cinq premiers services sont restés les mêmes que l'année dernière. Facebook était le numéro 1, suivi de TikTok (n° 2), Instagram (n° 3), X/Twitter (n° 4) et Snapchat (n° 5).

Top 10 – Services de réseaux sociaux en 2023

Facebook TikTok Instagram X/Twitter Snapchat LinkedIn Discord Reddit Pinterest Kwai

Contrairement à 2022, où Twitter (rebaptisé X en juillet 2023) et Instagram s'échangeaient souvent la place de numéro 3, cette année, X/Twitter n'a jamais contesté Instagram dans notre classement.

LinkedIn n'a pas cédé sa 6e place, bien que Discord l'ait défié pendant quelques jours en janvier et en avril.

Reddit, qui occupe habituellement la 8e place, a disputé la 7e place à Discord en février et en mars, mais est retombé à la 8e place en avril, en même temps que la controverse suscitée par les modifications apportées à l'API de Reddit. Reddit a souvent concurrencé Discord en semaine, Discord étant en revanche plus populaire le week-end. Suivent Pinterest (n° 9) et Kwai, l'application vidéo chinoise populaire au Brésil, en Indonésie et dans d'autres pays (n° 10). Voici le classement des 10 premiers services en 2023 :

Une chute de Twitter (ou X) après un éventuel pic lié au football

Poursuivons avec les réseaux sociaux ; toutefois, nous allons quitter cette catégorie spécifique afin d'examiner comment les services de réseaux sociaux se sont comportés dans notre classement général, où nous avons observé des changements plus importants entre les services.

Le graphique ci-dessous illustre la position d'Instagram et de Twitter dans le classement général. Instagram s'est toujours classé dans le top 10, occupant généralement la 8e ou 9e position, avec de brèves chutes jusqu'à la 10e position aux alentours de mai 2023.

X/Twitter, qui s'était hissé à la 8e place du classement général l'année dernière, lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, a terminé l'année 2022 à la 12e place, et a poursuivi sa tendance à la baisse en 2023. Le service a commencé entre la 12e et la 16e place, plus bas que l'année dernière, et a terminé l'année entre la 13e et la 19e place. Voici comment les classements de ces deux services ont évolué en 2023 :

Nous avons remarqué que X/Twitter était particulièrement populaire les week-ends ; le service s'est hissé à la 11e ou 12e place entre le 15 avril et le 10 juin. ​​Plus précisément, il s'est classé à la 11e place pendant les week-ends précédant le 14 mai, puis à la 12e place entre le 14 mai et le 10 juin. Ces mouvements coïncident avec des moments clés des compétitions européennes de football. Cependant, après la finale de la Ligue des champions d'Europe le 10 juin, X/Twitter n'a plus jamais atteint ces sommets.

Explorons cette possible tendance liée au football sur Twitter. La position de X/Twitter dans les classements a atteint son apogée à des moments importants de la Premier League anglaise (sans doute la ligue sportive la plus regardée au monde), notamment lorsque Manchester City a accompli des progrès cruciaux pour conserver son titre, après le 15 avril. La tendance a perduré jusqu'à la finale de la Ligue des champions d'Europe, le 10 juin, où la victoire de Manchester City et son triplé historique ont coïncidé avec le dernier pic de X/Twitter de l'année dans les classements le week-end du 3 juin, alors qu'il n'y avait déjà plus de matchs de Premier League ; X/Twitter a alors chuté à la 13e place.

Alternatives à X/Twitter : Mastodon, Threads et d'autres

Tumblr, une plateforme plus établie que d'autres alternatives récentes, a fluctué entre la 125e et la 153e place de notre classement général, affichant une tendance baissière. Le service était suivi de près par un agrégat de plusieurs centaines de serveurs Mastodon, entre les 160e et 200e places du classement.

Le service Threads d'Instagram/Meta (voir le graphique suivant), a culminé à la 227e place de notre classement général le 6 juillet. Il a ensuite chuté, avant de remonter aux alentours de la 300e place après la fin du mois d'août. Le service n'a jamais atteint le classement des 10 premiers services de réseaux sociaux en 2023. À titre de comparaison, Kwai (n° 10 dans le classement des réseaux sociaux) se positionne habituellement dans notre top 50 général.

Bluesky, un service plus récent, est apparu pour la première fois dans notre top 500 à la fin du mois d'août, avec un premier pic à la 432e place le 19 septembre, et a atteint le top 400 en novembre, avec un pic à la 397e position le 19 novembre. Truth Social a atteint la 318e place le 23 août, mais a ensuite chuté, évoluant en moyenne autour de la 450e position en novembre.

D'autres applications sociales telles que Hive Social, Counter Social, Post.News, T2/Pebble, Parler, etc., ne figurent pas parmi les 500 premières places de notre classement général.

Voici d'autres tendances que nous avons observées parmi les applications de réseaux sociaux, ainsi que leurs résultats dans notre classement général :

E-commerce: Temu means growth

Snapchat a été plus populaire les week-ends, fluctuant entre la 18e et la 21e place, et a réalisé une meilleure performance après octobre, passant plusieurs jours à la 18e place, proche de X/Twitter.

Discord était également plus populaire les week-ends, oscillant entre la 24e et la 35e place, et atteint la 24e place au mois d'avril. Le service a connu une tendance similaire à celle de Midjourney ; ce service d'images d'IA générative, qui crée des images pour ses utilisateurs sur Discord, a terminé l'année aux alentours de la 32e place.

Reddit , qui était plus populaire en semaine, a baissé dans notre classement pendant l'été dans l'hémisphère nord, contrairement à d'autres services de réseaux sociaux, et a évolué entre la 30e et la 38e place.

Quora était également plus populaire en semaine, et fluctuait entre la 116e et la 146e place ; il a ensuite chuté durant l'été avant de s'établir autour de la 130e place en novembre.

Tinder , l'application de rencontres sociales, a chuté d'un pic à la 124e place à la 133e place en novembre. Sa popularité augmente considérablement le dimanche.

OnlyFans a connu une croissance régulière, atteignant un pic à la 148e place au début du mois de juillet avant de se stabiliser autour de la 175e position. Le service d'abonnement à des contenus sociaux destinés aux adultes était plus populaire le week-end, en particulier le dimanche.

BeReal, une application française de réseaux sociaux dédiée au partage quotidien de photos, s'est approchée du top 10 des réseaux sociaux, sans toutefois y entrer. Elle a atteint la 141e place de notre classement général en septembre, avant de chuter en novembre.

E-commerce : Temu signifie « croissance »

L'e-commerce reste plus pertinent que jamais, ce qui est particulièrement évident dans notre récent article de blog publié à l'occasion de la Cyber Week. Amazon est toujours en tête de la catégorie, tandis que Taobao ne cède pas la 2e place. En 2022, eBay était le plus souvent en deuxième position, mais le service a maintenant chuté à la troisième position, bien qu'il ait passé plusieurs jours en deuxième position au début de 2023, ainsi que le 19 juin.

Top 10 – Services d'e-commerce en 2023

Amazon Taobao eBay Shopify Alibaba AliExpress Temu Rakuten Mercado Libre Walmart

Tout au long de l'année, Shopify n'a pas cédé la 4e place, dépassant même eBay à la 3e position à l'occasion du Black Friday. Alibaba occupait la 5e position, marquant un pic à l'occasion du Singles' Day, le 11 novembre. Venait ensuite AliExpress, à la 6e place.

Rakuten et Temu se sont disputé la 7e place en 2023. Temu, la marketplace dédiée à la fast fashion et la mode à bas prix, détenue par des Chinois et établie à Boston (lancée aux États-Unis en septembre 2022), a certainement été l'une des surprises de l'année. Elle a étendu ses activités au Canada, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande en février, avant de terminer l'année 2023 à la 7e place, devant Rakuten. Elle s'est hissée à la 6e place à certains moments de l'année, notamment à l'occasion du Black Friday. Temu ne figurait pas dans notre top 10 en 2022.

Au cours de l'année, la plateforme d'e-commerce sud-américaine Mercado Libre, le géant américain du commerce de détail Walmart et la marque de fast fashion Shein se sont disputé les 9e et 10e places dans la catégorie E-commerce.

En examinant les classements des sites d'e-commerce dans notre classement général, nous avons observé les tendances suivantes :

Video streaming: YouTube and Netflix remain uncontested

Amazon a terminé l'année à la 9e place du classement général, atteignant la 8e place à l'occasion de son événement commercial Prime Day (les 11 et 12 juillet) et du Black Friday.

Shein , la marque chinoise de fast fashion , a progressé, commençant autour de la 130e place en janvier pour terminer autour de la 120e place. Cette tendance est similaire à celle observée en 2022.

Temu ne figurait pas dans le top 200 en janvier, mais a terminé parmi les 100 premières places du classement, avec un pic à la 84e place à l'occasion du Black Friday, une tendance similaire à la performance d'OpenAI. Temu a également dépassé Shein en mai 2023.

Best Buy a également atteint son meilleur classement à l'occasion du Black Friday en 2023, comme l'ont fait Nike, Adidas, Victoria's Secret et H&M . Zara a connu sa meilleure journée le 23 novembre.

Target a atteint un premier sommet le 12 novembre, puis un nouveau sommet à l'occasion du Black Friday, se hissant à la 135e place.

Ikea n'a pas remporté d'aussi bons résultats pendant la semaine du Black Friday dans notre classement et a atteint son apogée en 2023 les 14 et 15 juin (n°172), lorsque la marque a lancé ses propres soldes d'été, ainsi qu'une stratégie d'architecture d'intérieur à distance assistée par IA.

Alibaba a atteint son meilleur classement en 2023 à l'occasion du Singles' Day, le 11 novembre, se hissant à la 67e place.

Streaming vidéo : YouTube et Netflix restent incontestés

Les plateformes de streaming vidéo continuent de jouer un rôle central dans notre divertissement. YouTube demeure le premier service de streaming vidéo, suivi de près par Netflix, à la deuxième place. Cependant, dans notre classement, Netflix est le leader incontesté parmi les services de streaming payants, suivi de Disney Plus, Amazon Prime Video, Hulu et HBO/HBO Max.

Top 10 – Services de streaming vidéo en 2023

YouTube Netflix Twitch Roku Disney Plus Prime Video Hulu HBO/Max Vimeo Pluto TV

Twitch, qui propose une grande quantité de contenus en streaming dédiés aux jeux vidéo, a conservé la troisième place, comme en 2022. Roku, un lecteur multimédia numérique qui propose également des services de streaming, occupe la quatrième place. À la suite figurent Disney Plus, Prime Video, Hulu et HBO/Max (désormais connu sous le nom de Max) ; Vimeo a dépassé Pluto TV plus tard dans l'année. Dailymotion a également fait son apparition dans le top 10 à la fin du mois de février, pendant quelques jours.

The News: Globo and BBC global perspectives

Tout au long de l'année, Disney+ a parfois concurrencé Roku, notamment les week-ends qui ont suivi la première de la minisérie Ahsoka, campée dans l'univers de la Guerre des étoiles, le 23 août.

En examinant les performances des services de streaming vidéo dans notre classement général, nous avons effectué les observations suivantes :

Netflix a culminé à la 9e place les dimanches d'avril et de mai, coïncidant avec la sortie de la série The Diplomat avec Keri Russell, l'émission la plus regardée sur la plateforme à cette période. Netflix, Prime Video, HBO/Max, étaient plus populaires le week-end.

Prime Video a été plus populaire plus tôt dans l'année, atteignant la 50e place le 26 mars, le week-end de la première de Top Gun: Maverick.

HBO/Max recule dans notre classement général depuis septembre, mais reste dans le top 100.

Peacock , le service de streaming de NBC, a atteint la 111e place au mois d'octobre, et était plus populaire le dimanche.

Paramount Plus chute dans notre classement général, jusqu'aux alentours de la 156e place en novembre, et est également plus populaire le dimanche.

L'actualité : les perspectives mondiales de Globo et de la BBC

Les organismes de presse du monde entier jouent un rôle crucial dans l'information du public, notamment en période de crise, qu'il s'agisse de pandémies, de guerres ou de périodes d'instabilité financière. Dans cette optique, le classement des organismes de presse révèle également quelques tendances dignes d'intérêt.

Top 10 – Services d'actualité en 2023

Globo BBC Fox News CNN NY Times Daily Mail Washington Post The Guardian NPR Wall Street Journal

L'année dernière, la BBC et Globo étaient ex aequo à la première place dans cette catégorie. En 2023, Globo (un conglomérat médiatique brésilien populaire en Amérique du Sud) a continuellement occupé la première place, suivi par la BBC, le radiodiffuseur national du Royaume-Uni. La seule exception a eu lieu le 20 juin, lorsque la BBC a accédé à la première place. Cette progression a coïncidé avec l'implosion du submersible Titan le 18 juin, qui est restée dans l'actualité mondiale pendant la majeure partie de la semaine suivante.

Fox News et CNN ont également joué un rôle essentiel dans notre liste. Fox News a été dépassée par CNN pour la 3e place à partir de juillet, bien que Fox ait repris la tête en novembre. Le New York Times s'est maintenu à la 5e place, suivi du Daily Mail et de NPR, le Washington Post ayant dépassé NPR en juin.

Le classement plus bas dans le top 10 a connu davantage de fluctuations ; le Wall Street Journal se situait le plus souvent à la 9e place, et a atteint la 8e place en septembre. The Guardian a atteint la 8e place en octobre, ce qui a coïncidé avec le début du conflit opposant le Hamas et Israël le 7 octobre.

L'implosion du submersible Titan et le conflit entre le Hamas et Israël

Messaging: WhatsApp rules & Telegram rises

Les tendances notables que nous avons identifiées dans notre classement général sont les suivantes :

CNN a connu son pic de 2023 le 22 juin, lorsque le site a atteint la 73e place ; il occupait déjà une position plus élevée que d'habitude les jours précédents. C'est ce jour-là que les garde-côtes américains ont annoncé avoir découvert des débris suite à l'implosion du submersible Titan, confirmant ainsi la mort des cinq personnes à bord. L'autre pic de l'année pour CNN a été atteint le 14 février, jour de la Saint-Valentin.

The Daily Mail (n° 127) et The Indian Express (n° 389) ont également atteint leur classement maximal le 22 juin, et Fox News a également réalisé l'un de ses meilleurs classements ce jour-là, bien que le site ait occupé une position plus élevée au début du mois de janvier.

Le média allemand Bild a également atteint son classement maximal le 22 juin, tandis que Der Spiegel a atteint sa meilleure place la veille, le 21 juin.

La BBC a fortement progressé dans notre classement global le 8 octobre, à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël, atteignant la 76e place. Ce jour-là, le site a également progressé dans le classement de la catégorie Actualités, comme indiqué plus haut.

RT, l'organe de presse russe, a décliné tout au long de l'année, mais a atteint un sommet le 24 juin (n° 234) lors de la rébellion du groupe Wagner en Russie.

Les journaux israéliens Times of Israel et Haaretz sont entrés dans notre classement général le 7 octobre, le jour de l'attaque lancée par le Hamas contre Israël. Le premier a atteint son apogée le 9 octobre, à la 275e place, le second le 8 octobre, à la 393e place.

The Washington Post a atteint un sommet les 4 et 5 avril (n° 117), coïncidant avec l'adhésion de la Finlande à l'OTAN et la réponse à l'accusation de Donald Trump, qui est devenu le premier président des États-Unis à être inculpé.

China Daily est apparu dans notre top 500 en janvier, culminant le 20 janvier à la 361e place, à l'approche du Nouvel An chinois, le 22 janvier. Le journal South China Morning Post a affiché une progression semblable.

Le classement le plus élevé de TMZ a été atteint le 29 octobre (n° 243), à la suite de l'annonce du décès de la star de la télévision Matthew Perry.

BuzzFeed, qui regroupe buzzfeed.com et buzzfeednews.com, a reculé dans notre classement général, surtout après l'été, chutant aux alentours de la 300e place au mois de novembre. L'annonce de la fermeture du site BuzzFeed News, annoncée en avril 2023, eut lieu au mois de mai.

Messagerie : WhatsApp règne et Telegram progresse

La messagerie est considérée comme un type de réseau social, et reste plus que jamais d'actualité, y compris à des fins de communication spécifiques. Le service iMessage d'Apple n'est pas inclus dans cette catégorie, car il ne possède pas de nom de domaine unique dont le trafic peut être analysé. En gardant cela à l'esprit, WhatsApp est resté le premier service de messagerie en 2023, conformément à sa position en 2022.

Top 10 – Services de messagerie en 2023

Metaverse & Gaming: Roblox leads, Oculus grows

WhatsApp QQ Viber Telegram LINE Signal WeChat Messenger GroupMe Kik

Derrière WhatsApp, le service chinois QQ (également connu sous le nom de Tencent QQ) réunit des jeux et des solutions de paiement mobile. Populaire en Asie, il occupe la 2e place de ce classement, suivi de Viber, populaire en Europe de l'Est, en Asie et au Moyen-Orient. Les trois premières places restent inchangées par rapport à 2022. Telegram, largement utilisé en Europe de l'Est et en Asie, occupe la 4e place. L'application japonaise LINE lui a brièvement disputé cette place au début de l'année 2023. Viennent ensuite Signal, puis l'application chinoise WeChat, à la 7e place, devant le service Messenger de Facebook.

Microsoft GroupMe et le service canadien Kik Messenger ferment la liste. Le classement est similaire à celui de 2022, mais Telegram, WeChat et Signal ont progressé.

Voici d'autres tendances concernant les services de messagerie, issues de notre classement général :

WhatsApp a généralement été plus populaire entre fin mai et début septembre, bien que son apogée ait eu lieu le 14 novembre, lorsque le service a atteint la 13e place de notre classement général (place qu'il partageait ce mois-là avec X/Twitter).

Telegram a progressé jusqu'à la 79e place le 24 juin, à la suite de la rébellion du groupe Wagner en Russie, les 23 et 24 juin.

WeChat a connu un pic important durant le premier trimestre, les 21 et 22 janvier, la veille du Nouvel An chinois et le jour du Nouvel An. En 2023, WeChat a atteint un pic à la 122e place le 19 août, coïncidant avec les nouvelles concernant les exercices militaires de la Chine autour de Taïwan.

Métavers et jeux vidéo : Roblox domine, Oculus progresse

Les jeux vidéo font-ils partie du métavers ? Dans un sens, on pourrait dire que cela dépend du jeu, puisque la finalité est l'immersion dans un autre monde. Concepts mis à part, nous avons inclus les deux dans la même catégorie depuis l'année dernière. Roblox est le vainqueur incontesté de cette catégorie en 2023, suivi par deux services qui sont aujourd'hui bien plus que des consoles de jeux populaires, mais également des services de jeux en ligne populaires : Microsoft Xbox et Sony PlayStation.

Financial services: Stripe takes the lead, Black Friday impact

Top 10 – Métavers et jeux vidéo en 2023

Roblox Xbox/Xbox Live Epic Games/Fortnite PlayStation Oculus Steam Electronic Arts Blizzard Nintendo Riot Games/League of Legends

Xbox et PlayStation ont occupé le podium du classement pendant la majeure partie de l'année. Les premières places sont similaires à celles de 2022 ; toutefois, PlayStation, qui occupait la 3e place l'année dernière, a été dépassé par Epic Games (connu pour Fortnite) durant la dernière partie de 2023.

Oculus, un casque de réalité virtuelle, mais également un service d'expérience du métavers appartenant à Meta (nous prenons en compte les domaines liés à ces deux aspects, fournis par Meta Reality Labs), est remonté jusqu'à la 5e place du classement, poursuivant une tendance haussière depuis la fin 2022. Oculus a atteint la 2e place le 29 juin, puis à nouveau les 3 et 4 octobre, après l'annonce de Quest 3 lors du salon Meta Connect 2023.

Steam a été plus populaire qu'Oculus de juillet à septembre, atteignant la 5e place. Electronic Arts s'est solidement établi à la 7e place pendant toute l'année, et Blizzard (une filiale d'Activision Blizzard, célèbre pour World of Warcraft) a le plus souvent été le numéro 8. Le top 10 se termine par une « bataille » entre Nintendo et Riot Games/League of Legends pour les 9e et 10e places, ce dernier ayant dépassé Nintendo depuis le mois de septembre.

Voici le tableau des 10 premiers services en 2023 :

Services financiers : Stripe prend la tête, l'impact du Black Friday

Le secteur des services financiers est très diversifié, allant des services bancaires traditionnels aux services liés aux cryptomonnaies et aux services fiscaux. Cette année, Stripe, une plateforme de paiement irlando-américaine, a détrôné PayPal, devenant le premier service dans cette catégorie.

Top 10 – Services financiers en 2023

Crypto: Binance declines and CoinGecko rises

Stripe PayPal Alipay TradingView Nubank (BR) Intuit American Express Binance Bradesco Bank CoinGecko

PayPal a commencé l'année à la première place, mais a été dépassé par Stripe la plupart des jours depuis le mois de mars. PayPal est resté en tête certains week-ends de l'été et à l'occasion du Black Friday. TradingView a perdu sa 3e place au profit d'Alipay à la fin du mois de juillet. Intuit a été plus populaire au début de l'année, atteignant un sommet le 18 avril (Tax Day, aux États-Unis), mais a terminé, la plupart du temps, à la 5e place en semaine (pour plus d'informations sur cette tendance, reportez-vous à notre article de blog de 2022 consacré à l'impact de Tax Day sur les sites associés).

Le service brésilien Nubank, une banque exclusivement en ligne ou néobanque (la plus grande de ce type en Amérique latine) a créé la surprise en se classant à la 6e place, atteignant souvent des classements plus élevés pendant les week-ends, notamment le samedi, avec un pic le 3 juin et le 1er juillet.

Si nous examinons plus en détail les services spécifiques dédiés aux cryptomonnaies dans la catégorie des services financiers (plus d'informations sur les cryptomonnaies ci-dessous), nous constatons que Binance a perdu du terrain tout au long de l'année 2023, notamment après le mois d'août, où le service a oscillé entre la 8e et la 9e place. Il s'agit d'un changement par rapport à la tendance observée en 2022, lorsque Binance était sur une trajectoire de croissance et se classait à la 6e place. CoinGecko, un site d'agrégation et de suivi de données sur les cryptomonnaies, a fait une apparition tardive en 2023, passant plusieurs jours à la 6e place au mois de novembre, tandis que Coinbase est apparu à la 10e place après la fin du mois d'octobre. Voici la perspective sur les services dédiés aux cryptomonnaies dans cette catégorie des services financiers :

Voici d'autres tendances caractérisant les services financiers, issues de notre classement général

Investing.com a atteint son apogée (n° 199) le 13 mars, trois jours après l'effondrement et la saisie de la Silicon Valley Bank (SVB), et le jour même où les actions bancaires ont plongé sur fond de craintes de contagion – une période appelée « crise bancaire américaine de 2023 ». C'est également le jour où MarketWatch a atteint son niveau le plus élevé (n°293).

Les services financiers exclusivement en ligne tels que PayPal (n° 71) et Klarna (n° 211) ont atteint leur pic annuel dans notre classement général à l'occasion du Black Friday, le 24 novembre. Stripe , en revanche, a connu un net pic à la 77e place ce jour-là, mais son meilleur jour a été le 10 novembre, à la 68e place.

Venmo, un service de paiement mobile américain appartenant à PayPal, a connu son meilleur mois en septembre.

Crypto : Binance décline et CoinGecko progresse

En plus de notre catégorie Services financiers, nous avons également évalué les services liés aux cryptomonnaies en particulier. Malgré la disparition de notre classement de FTX, le service fondé par Sam Bankman-Fried, après sa faillite en novembre 2022, le secteur des cryptomonnaies continue d'afficher plusieurs changements cette année. Binance, Coinbase et CoinGecko (un fournisseur d'outils de données cryptographiques) restent en tête de liste, une tendance similaire à celle de 2022. Après avoir conservé sa position de numéro 1 pendant la majeure partie de l'année 2023, Binance a été dépassé par CoinGecko, le dernier mois.

Top 10 – Services de cryptomonnaies en 2023

Binance CoinGecko Coinbase CoinMarketCap NiceHash OKX MEXC CryptoCompare Kraken Crypto.com

Tout au long de l'année, CoinGecko a pris de l'ampleur, dépassant les plateformes d'échange de cryptomonnaies Binance et Coinbase au mois de novembre. CoinMarketCap et NiceHash se sont également distingués, puisque CoinMarketCap a atteint la 4e place au mois d'octobre. OKX, MEXC et Crypto.com figuraient déjà parmi le top 10 en 2022. CryptoCompare, Kraken et Trust: Crypto & Bitcoin, qui se disputaient également la place de numéro 10, sont apparus dans le classement en 2023. Kucoin et Etherscan ont disparu du top 10 de 2023, après y avoir figuré en 2022.

Qu'est-il arrivé à Binance ? Dans les catégories Services financiers et Cryptomonnaies, nous avons observé que Binance, un éminent acteur du secteur des cryptomonnaies, a perdu sa position de leader en 2023, chutant à la deuxième place en novembre. L'entreprise a été confrontée à des difficultés au mois de juillet, avec le départ de plusieurs cadres supérieurs. Puis, en novembre, les autorités américaines ont intenté une action en justice contre Binance, entraînant une multitude d'inculpations et d'amendes. Dans notre classement général, Binance a atteint son apogée le 19 avril, le lendemain de Tax Day, aux États-Unis, en se classant à la 122e place. Toutefois, le service a chuté dans le classement par la suite, même s'il est ensuite légèrement remonté, atteignant la 140e place en novembre.

Autres tendances issues de notre classement général : Taylor, Beyoncé, GitHub et la popularité de Spotify

En dehors des catégories que nous avons examinées dans le bilan Year in Review, plusieurs tendances notables se dégagent de notre classement général :

Le site web officiel de Taylor Swift est entré dans notre top 500 le 10 août (n° 464), lors de l'annonce de son album « 1989 (Taylor's Version) » à Los Angeles et sur les réseaux sociaux.

Surprise!! 1989 (Taylor’s Version) is on its way to you 🔜! The 1989 album changed my life in countless ways, and it fills me with such excitement to announce that my version of it will be out October 27th. To be perfectly honest, this is my most FAVORITE re-record I’ve ever done… pic.twitter.com/JFYOWhBxhj — Taylor Swift (@taylorswift13) August 10, 2023

Le site web officiel de Beyoncé s'est élevé encore plus haut que celui de Taylor Swift dans notre classement général. Il n'est apparu que le 15 juin, mais a atteint la 346e position. Ce jour-là (et le jour précédent), le journal Financial Times a rapporté que les économistes de la Danske Bank estimaient que la décision de Beyoncé de commencer sa tournée mondiale à Stockholm avait provoqué une augmentation des tarifs des hôtels locaux, entraînant une inflation en Suède ; cette hausse a été qualifiée de « sidérante, pour un événement unique ». À l'époque, le 15 juin, Beyoncé se produisait également en concert à Cologne, en Allemagne, où son annonce sur scène du sexe du bébé d'une fan avait également fait la une des journaux.

GitHub est l'un des 50 premiers sites de notre classement général, et a affiché une nette croissance en 2023, progressant de la 49e à la 42e place en novembre. Il a atteint son apogée à la 36e place le 19 janvier, lorsqu'il a annoncé avoir atteint 100 millions de développeurs, avant d'atteindre un nouveau sommet le 12 mai, à la 38e place. Savez-vous ce qui a pu contribuer à ces pics (ou à d'autres pics que vous avez observés dans notre rapport) ? Dites-le-nous à l'adresse @CloudflareRadar.

La meilleure journée de Spotify en 2023 a été le Black Friday, le 24 novembre, lorsque le site a atteint la 57e place, après avoir affiché une croissance significative tout au long du mois de novembre. Cependant, notre liste se termine le 25 novembre, et nous n'avons donc pas pu mesurer l'impact du récent lancement de Spotify Wrapped.

La NASA a continué à présenter des images du télescope spatial James Webb. Le site web de la NASA a atteint un sommet dans notre classement le 12 octobre, se hissant à la 160e place, la veille de la date de lancement de la mission Psyche de la NASA, dont l'objectif était l'exploration d'un astéroïde unique, riche en métaux. Un autre sommet a été atteint le 28 avril, à la 172e place, coïncidant avec la diffusion d'une sortie spatiale depuis la Station spatiale internationale.

SpaceX a connu ses meilleures et seules journées notables dans notre classement (au sein du top 500 global) le 17 avril (n° 412), puis le 20 avril (n° 416). Le 17 avril a marqué la première tentative de vol orbital de SpaceX Starship, qui a été annulée juste avant le lancement, avant de reprendre le 20 avril.

Craigslist , le site américain de petites annonces, a reculé dans notre classement cette année. Son classement le plus bas a été observé en novembre, et sa pire journée a été celle du Black Friday, où il a chuté à la 268e place.

Le service de messagerie DHL a amélioré son classement en 2023, enregistrant ses meilleures performances en novembre. Le service a connu un pic le jour de Thanksgiving, le 23 novembre, aux États-Unis, atteignant la 211e place.

Le site web de la NFL (National Football League) a atteint son premier sommet significatif le 29 avril, se hissant à la 189e place le jour de l'événement NFL Draft, dont la popularité dépasse même celle du Super Bowl. Ce pic n'a été égalé que les week-ends après le 10 septembre, où le site a atteint la 160e place.

La journée durant laquelle Flightradar24 a accueilli la plus grande quantité de trafic était le 23 avril, lorsqu'un vol d'American Airlines a effectué un atterrissage d'urgence dans l'Ohio en raison d'un incendie de moteur. Ce jour-là, le service a atteint la 176e place.

L'application GPS Waze a été moins bien classée entre juin et début septembre (l'été dans l'hémisphère nord), atteignant un premier sommet le 19 mars, à la 142e place, puis un deuxième le 2 octobre à la 145e place.

Tides & Currents, le site du National Weather Service des États-Unis, a atteint un sommet les 29 et 30 août, à la 215e place, pendant l'ouragan Idalia. Décrite comme « un événement sans précédent », la tempête se rapprochait alors de la côte du Golfe de Floride.

Récapitulatif : 2023, des tendances fluctuantes pour l'IA et l'e-commerce

L'Internet joue un rôle dans la socialisation, le divertissement, le travail, la communication, l'apprentissage et l'information au moment où vous en avez le plus besoin. Dans notre classement des services Internet les plus populaires, la domination de géants tels que Google et Facebook, ainsi que la pertinence de TikTok et d'autres, soulignent l'influence continue des acteurs établis dans le façonnement des interactions en ligne et de la consommation de contenu. Cependant, l'essor des services d'IA générative, notamment ChatGPT d'OpenAI, est révélateur d'un secteur passionnant, qui gagne rapidement du terrain. Nous verrons quelle sera l'évolution des services d'IA générative en 2024.

Dans le domaine des réseaux sociaux, X/Twitter semble perdre un peu d'influence dans notre classement ; il reste toutefois très influent, bien plus que ses concurrents directs. Mastodon, Threads et d'autres ont encore un long chemin à parcourir pour rivaliser avec lui. Bien qu'ils ne soient pas considérés comme des concurrents directs dans le domaine des microblogs, Discord et Reddit continuent de se développer.

Un acteur émergent, Temu, a accompli des progrès significatifs dans le domaine de l'e-commerce. Dans le domaine des cryptomonnaies, Binance a reculé, tandis que CoinGecko a gagné du terrain. Dans les secteurs des jeux vidéo et du métavers, la constance de Roblox et la croissance d'Oculus ont été particulièrement remarquables.

Les tendances observées en 2023 ouvrent la voie à un avenir encore plus interconnecté et technologiquement avancé. L'importance croissante de l'IA, la popularité inébranlable des réseaux sociaux et l'évolution de la dynamique de l'e-commerce et des services financiers laissent entrevoir un avenir dans lequel les humains devront continuer à s'adapter aux opportunités et aux défis qui les attendent.

L'établissement de classements est un travail d'équipe qui comporte des défis propres et nécessite une attention particulière, ainsi que des mises à jour fréquentes. Si vous souhaitez nous aider à améliorer ces classements par catégorie, vous pouvez le faire ! Vos commentaires sont appréciés, notamment en ce qui concerne d'autres catégories que nous pourrions inclure dans le bilan Year in Review de 2024.

(Notre Data Scientist, Sabina Zejnilovic, a joué un rôle crucial dans la collecte minutieuse des données sur les services Internet et a contribué à cet article de blog, tout comme David Belson, grâce à ses conseils, et bien d'autres également).