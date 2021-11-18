Programme de développeurs experts Cloudflare : postulez dès aujourd’hui !

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Nous lançons aujourd’hui le programme de développeurs experts Cloudflare, une initiative permettant de soutenir et de reconnaître nos utilisateurs VIP, c’est-à-dire ceux qui développent le plus à l’aide de nos solutions Workers et Pages, voire avec l’intégralité de l’écosystème Cloudflare.

Un développeur expert Cloudflare figure parmi les premiers à adopter les nouveaux produits lancés, participe fréquemment aux sessions de consultation et prêche l’utilisation des produits Cloudflare conçus pour la communauté des développeurs au sens large.

Quels sont les avantages liés au fait de devenir un développeur expert Cloudflare en premier lieu ?

Accès anticipé aux fonctionnalités (par ex. bêtas privées)

Admission au sein d’une communauté privée d’utilisateurs experts

Contacts réguliers avec les responsables produits, les techniciens et l’équipe Developer Advocacy

Parrainages pour l’utilisation de systèmes d’appui opérationnel

Le prestige de travailler avec nous, bien sûr !

Nous avons déjà envoyé des invitations à notre premier ensemble d’utilisateurs experts, mais si vous souhaitez nous rejoindre ou nominer un développeur, n’hésitez pas à remplir ce formulaire.

Pourquoi avons-nous conçu ce programme ?

Nous lançons nos produits très rapidement, chez Cloudflare.

En effet, nous souhaitons profiter d’un retour le plus tôt possible, afin de permettre aux utilisateurs de mettre nos hypothèses au défi et de valider ce que nous développons. Cette stratégie s’est avérée particulièrement payante au sein de l’équipe Workers.

Nous avons, par exemple, commencé le bêta testing de versions exécutables personnalisées de Wrangler (notre outil CLI), qui vous permettront d’exécuter n’importe quel bundler JavaScript de votre choix. Ce lancement était très important, car il s’agissait de la première incursion de la syntaxe des modules ES au sein de Workers, un processus destiné à augmenter considérablement le nombre de packages et de bibliothèques JavaScript utilisables. Afin de recueillir vos commentaires avant le lancement public, nous avons créé un canal Discord privé et invité près de 50 utilisateurs à participer aux tests.

Nous avons été époustouflés par vos retours.

Nos utilisateurs ont rapidement découvert des scénarios d’utilisation extrêmes qui ne fonctionnaient pas, notamment le besoin de prise en charge de Workers Unbound. Ces commentaires nous ont aidés à définir nos priorités en termes de corrections avant la mise en disponibilité générale. Nous avons également découvert des moyens pratiques permettant d’améliorer la documentation.

« L’équipe Workers voulait entendre nos commentaires le plus tôt possible pour ce lancement important, un constat qui montre clairement à quel point l’expérience côté développeur constitue un sujet sérieux pour elle, » déclare James Ross, directeur de la technologie (CTO) chez Nodecraft.

Après avoir été témoins de la réussite de ce petit groupe d’utilisateurs, nous nous sommes dit qu’il était temps de faire entrer cet aspect de manière plus régulière au sein du processus de développement.

Nous avons établi une liste d’utilisateurs, envoyé des accords de non-divulgation et ouvert un canal Discord privé pour l’une de nos plus grosses sorties de l’année : l’exécution de fonctions directement sur Cloudflare Pages.

« Grâce aux retours sur notre Discord, nous pouvons lancer cette fonctionnalité plus rapidement et avec plus de confiance », précise Nevi Shah, responsable produit pour Cloudflare Pages. « Les utilisateurs nous informent très rapidement de ce que nous pouvons améliorer et des fonctions dont ils ont besoin en priorité. »

Développeurs, développeurs, développeurs

Au mois d’avril, nous avons lancé notre première Developer Week, principalement axée autour de la question visant à savoir comment amener les développeurs à utiliser davantage les services Cloudflare. Cette semaine spéciale comprenait divers lancements, notamment Cloudflare Pages et la bêta ouverte de Durable Objects.

Depuis, après avoir recueilli un si grand nombre de commentaires de votre part sur notre Discord et via d’autres canaux, nous avons appris que les développeurs soit s’attendent à ce que leur code s’exécute automatiquement sur l’infrastructure Cloudflare (Cloudflare Pages) soit, s’il s’agit d’une nouvelle technologie (comme Durable Objects), souhaitent bénéficier d’autant de conseils que possible, afin de partir sur de bonnes bases. Nous avons remarqué qu’impliquer les utilisateurs le plus tôt possible au sein du processus de développement nous permettait de soutenir un plus grand nombre de scénarios d’utilisation fructueux.

En outre, comme les développeurs adorent faire les choses à leur façon, nous cherchons à prendre en charge autant de scénarios d’utilisation réussie que possible sur notre plate-forme.

« J’ai commencé à développer avec Cloudflare Workers peu après l’annonce du produit. Pendant cette période, Cloudflare n’a fait qu’accroître la priorité accordée à l’expérience des développeurs », nous apprend David Barratt, ingénieur logiciels chez Drizly. « Le programme de développeurs experts Cloudflare s’est révélé être un moyen fantastique de mettre rapidement sur pied une boucle d’informations entre les développeurs qui disposent d’une bonne dose d’expérience en matière d’utilisation de la plate-forme et les développeurs qui construisent cette dernière. »

Postulez dès maintenant !

Si vous êtes développeur et vous travaillez avec Workers, Pages et nos autres outils, n’hésitez pas à postuler au programme ! Nous espérons étudier la candidature de développeurs dotés d’une certaine expérience en matière de déploiement avec nos outils.

En outre, n’oubliez pas que les développeurs experts Cloudflare bénéficient d’un traitement très spécial de la part de notre équipe.

Pour vous inscrire au programme de développeurs experts Cloudflare, remplissez ce formulaire.