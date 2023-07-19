Cloudflare Zaraz évolue : disponibilité générale et nouvelle tarification

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Cloudflare Zaraz a quitté la version bêta et est désormais accessible en disponibilité générale à tous les clients. Le service est inclus dans les offres gratuite, payantes et Entreprise de la plateforme pour développeurs de Cloudflare. Consultez notre documentation pour en apprendre davantage sur nos différentes offres.

Mise à jour, 10-11-2023 : sur la base des commentaires de nos clients, nous réévaluons actuellement la tarification de Zaraz afin de répondre au mieux à un grand nombre de scénarios d'utilisation. Les clients peuvent continuer à utiliser Zaraz gratuitement jusqu'à nouvel ordre. L'accès à certaines fonctionnalités de Zaraz nécessite la souscription d'un abonnement payant (5 $/mois) à Workers, comme cela a toujours été le cas.

Zaraz fait partie de la plateforme pour développeurs de Cloudflare

Cloudflare Zaraz est une solution utilisée par les développeurs et les spécialistes du marketing pour charger des outils tiers tels que Google Analytics 4, Facebook CAPI, TikTok et d'autres. Avec Zaraz, les clients de Cloudflare peuvent facilement mettre en œuvre la collecte de données côté serveur en quelques clics, sans devoir configurer et gérer leur propre environnement cloud ou devoir apporter des modifications supplémentaires à leur site web dans le cadre de l'installation. La collecte de données côté serveur, telle que facilitée par Zaraz, simplifie la production de rapports d'analyse de données depuis le serveur, au lieu de nécessiter le chargement d'une multitude de fichiers JavaScript dans le navigateur de l'utilisateur. Il s'agit d'une tendance qui se développe rapidement, en raison des limites imposées par les navigateurs à l'utilisation de solutions tierces et de cookies. Cette approche se traduit par des sites web nettement plus rapides, ainsi qu'une sécurité et une confidentialité supérieures sur le web.

Cela fait maintenant un an et demi que nous avons publié Zaraz en version bêta. Durant cette période, nous avons tout mis en œuvre pour répondre aux demandes d'autant de clients que possible, recueillir des commentaires et acquérir une compréhension approfondie des besoins de nos utilisateurs avant d'y répondre. Nous avons déployé des fonctionnalités à un rythme élevé, et nous avons maintenant atteint un stade où notre produit est robuste, flexible et compétitif. Il propose également des fonctionnalités uniques, que n'offre aucune autre solution, grâce à son développement sur le réseau mondial de Cloudflare, à l'image de la fonctionnalité Worker Variables de Zaraz. Nous avons cultivé une communauté Discord forte et dynamique, et nous disposons de développeurs Zaraz certifiés, qui se tiennent prêts à aider tous les utilisateurs à assurer la mise en œuvre et la configuration.

Aujourd'hui, alors que plus de 25 000 sites web utilisent Zaraz (des sites personnels aux sites de certaines des plus grandes entreprises du monde), nous pensons que le moment est venu de quitter la phase bêta et de présenter notre nouveau système de tarification. Nous pensons que cette tarification est non seulement généreuse pour nos clients, mais également compétitive et durable. Nous considérons qu'il s'agit de la prochaine étape logique de notre engagement continu envers nos clients, pour lesquels nous construisons l'avenir.

Si vous développez une application web, il y a de fortes chances que vous ayez au moins consacré un certain temps au déploiement d'outils tiers dédiés à l'analyse des données, aux performances marketing, à l'optimisation des conversions, aux tests A/B, à l'expérience client à d'autres aspects également. En effet, selon le rapport Web Almanac, 94 % des pages mobiles utilisaient au moins une solution tierce en 2022, et les requêtes tierces représentaient 45 % de l'ensemble des requêtes provenant de sites web. Il est manifeste que les solutions tierces sont omniprésentes ; elles font désormais partie intégrante de l'évolution du web. Les outils tiers sont durablement installés, et ils nécessitent des solutions de développement efficaces. Nous développons Zaraz dans l'optique d'aider les développeurs à gérer correctement la couche tierce de leur site web.

À compter d'aujourd'hui, Zaraz est accessible gratuitement à tous les utilisateurs depuis leur tableau de bord Cloudflare, et la version payante est incluse dans l'offre payante Workers. L'offre gratuite est conçue pour répondre aux besoins de la plupart des développeurs qui souhaitent utiliser Zaraz à des fins personnelles. Dès 5 $/mois, les clients de l'offre payante Workers peuvent bénéficier de la liste exhaustive de fonctionnalités qui font la puissance de Zaraz, déployer Zaraz dans le cadre de leurs projets professionnels et bénéficier du système de paiement à l'utilisation. Cela s'ajoute à toutes les fonctionnalités incluses dans l'offre payante Workers. L'offre Entreprise, quant à elle, répond aux besoins des grandes entreprises qui souhaitent exploiter tout le potentiel de notre plateforme.

La tarification de Zaraz

La tarification de Zaraz repose sur deux aspects : les chargements Zaraz et l'ensemble de fonctionnalités. Un chargement Zaraz est comptabilisé chaque fois qu'une page web charge le script Zaraz qu'elle contient et/ou chaque fois que le déclencheur Pageview est activé. Pour les applications à page unique, chaque navigation vers l'URL est considérée comme un nouveau chargement Zaraz. La section Monitoring (Surveillance) de Zaraz du tableau de bord présente un rapport indiquant le nombre de chargements Zaraz générés par votre site web au cours d'une période donnée. Les chargements et les fonctionnalités de Zaraz sont pris en compte de la manière suivante dans notre facturation :

Offre Free

L'offre gratuite est limitée à 100 000 chargements Zaraz par mois et par compte. Ce volume devrait permettre à pratiquement tous les développeurs souhaitant utiliser Zaraz à des fins personnelles (par exemple, pour des sites web personnels ou des projets parallèles) de le faire gratuitement. Après 100 000 chargements Zaraz, Zaraz cessera simplement de fonctionner.

Selon la même logique, l'offre gratuite comprend toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin dans le cadre de l'utilisation de Zaraz à des fins personnelles. Cela inclut les fonctionnalités Auto-injection, Zaraz Debugger, Zaraz Track et Zaraz Set depuis notre API Web, Consent Management Platform (CMP), le mode de compatibilité Data Layer et bien davantage.

Si, ensemble, vos sites web génèrent plus de 100 000 chargements Zaraz, vous devrez souscrire l'offre payante Workers afin d'éviter toute interruption de service. Si vous souhaitez bénéficier de certaines des fonctionnalités plus avancées, vous pouvez souscrire l'offre payante Workers et accéder à des fonctionnalités pour seulement 5 $/mois.

Offre payante

L'offre payante Workers inclut les 200 000 premiers chargements Zaraz gratuits par mois et par compte.

En cas de dépassement du nombre de chargements Zaraz gratuits, chaque tranche supplémentaire de 1 000 chargements Zaraz vous sera facturée 0,50 $, mais le service continuera à fonctionner. (Vous pouvez configurer des notifications afin d'être averti en cas de dépassement d'un seuil donné de chargements Zaraz, afin de suivre votre consommation).

Les clients de l'offre payante Workers peuvent bénéficier de la plupart des robustes fonctionnalités existantes de Zaraz, entre autres, parmi lesquelles : Zaraz E-commerce depuis notre API Web, les points de terminaison personnalisés, Workers Variables, le flux de travail de prévisualisation/publication, les fonctionnalités de confidentialité et bien davantage.

Si vos sites web génèrent des millions de chargements Zaraz, vous pouvez envisager de souscrire l'offre Entreprise de Workers. Au-delà des 200 000 chargements de Zaraz gratuits par mois pour votre compte, cette offre propose des remises supplémentaires sur volume, en fonction de votre consommation de chargements Zaraz, ainsi que sur les services professionnels de Cloudflare.

Offre Entreprise

L'offre Entreprise de Workers inclut gratuitement les 200 000 premiers chargements Zaraz par mois et par compte. En fonction du volume que vous consommez, les représentants commerciaux de Cloudflare peuvent vous proposer des réductions attrayantes. Contactez-nous ici. Les clients de l'offre Entreprise de Workers bénéficient de toutes les fonctionnalités pour entreprises de l'offre payante.

J'utilise déjà Zaraz ; que dois-je faire ?

Si vous utilisiez Zaraz dans le cadre de la version bêta gratuite, vous disposez d'une période de deux mois pour vous accommoder et décider de quelle manière vous souhaitez gérer ce changement. Rien ne changera jusqu'au 20 septembre 2023. Mise à jour, 10-11-2023 : cette tarification n'est pas entrée en vigueur. Veuillez consulter la note en haut de cet article.

En attendant, nous vous invitons à :

Établissez clairement votre consommation de chargements Zaraz. Consultez la section Monitoring (Surveillance) du tableau de bord afin de vérifier combien de chargements Zaraz vous avez consommés au cours des deux derniers mois. Si vous craignez de générer plus de 100 000 chargements Zaraz par mois, vous pouvez envisager d'opter pour l'offre payante Workers, via la page des offres, afin d'éviter toute interruption de service. Si vous générez un grand nombre de chargements Zaraz, nous vous invitons à contacter votre représentant commercial afin d'obtenir des remises sur volume. Vous pouvez nous transmettre vos coordonnées ici, et nous vous contacterons. Vérifiez si vous utilisez l'une des fonctionnalités payantes énumérées sur la page des offres. Si c'est le cas, vous devrez souscrire une offre payante Workers, à partir de 5 $/mois, depuis la page des offres. Le 20 septembre, ces fonctionnalités cesseront de fonctionner si vous ne souscrivez pas une offre de niveau supérieur.

* Veuillez noter que les utilisateurs de l'offre gratuite n'auront désormais accès à aucune fonctionnalité payante. Cependant, si vous utilisez déjà une fonctionnalité payante sans abonnement payant à Workers, vous pouvez continuer à l'utiliser sans risque jusqu'au 20 septembre. Après cette date, vous devrez souscrire une offre de niveau supérieur pour continuer à utiliser les fonctionnalités payantes.

Nous sommes là pour vous aider

À l'heure où nous accomplissons cette transition importante, nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance à tous les utilisateurs de la version bêta, qui nous ont fait part de leurs précieux commentaires et nous ont aidés à faire de Zaraz la solution qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes ravis de voir Zaraz évoluer au-delà du stade de la version bêta, et nous sommes impatients de continuer à répondre à vos besoins et vous aider à développer des expériences web meilleures, plus rapides et plus sûres. Nous savons que ce changement nécessite des ajustements, et nous nous engageons à rendre la transition aussi fluide que possible. Dans les prochains jours, vous recevrez un e-mail de Cloudflare vous indiquant clairement les prochaines étapes et la marche à suivre pour obtenir des conseils, si nécessaire. Vous pouvez toujours contacter directement l'équipe de Cloudflare Zaraz sur Discord ou sur le forum de la communauté.

Nous vous remercions de nous avoir rejoints dans cette aventure, pour votre soutien durable et pour votre confiance en Cloudflare Zaraz. Continuons à construire ensemble l'avenir du web !