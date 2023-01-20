Panorama de las interrupciones de Internet en el 4º trimestre de 2022

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Si bien las interrupciones de Internet siempre son un inconveniente, cuánto más podían llegar a serlo para los seguidores del Mundial de Fútbol 2022 por Internet a mediados de noviembre y durante las compras navideñas en línea en muchos países en los dos últimos meses del año. Dicho esto, se observaron menos interrupciones de Internet en el 4º trimestre, aunque Irán y Ucrania siguieron siendo lugares críticos, tal y como analizamos a continuación.

Interrupciones impuestas por los gobiernos

Los gobiernos autoritarios suelen recurrir a cortes en la conexión de Internet de varias horas de duración en respuesta a protestas generalizadas, como medio de limitar las comunicaciones entre los manifestantes e impedir que estos compartan información y vídeos con el mundo exterior. Durante el 4º trimestre, Cuba y Sudán volvieron a poner en práctica este tipo de desconexiones, mientras que Irán continuó con los "toques de queda" en las redes móviles que inició a mediados de septiembre, además de llevar a cabo otras desconexiones de Internet a nivel regional.

Cuba

A finales de septiembre, el huracán Ian dejó sin electricidad a toda Cuba. Mientras las autoridades se esforzaban por restablecer el servicio lo antes posible, algunos ciudadanos respondieron a los supuestos retrasos con protestas que, según los informes, fueron las mayores desde las manifestaciones contra el Gobierno un año antes. Al parecer, en respuesta a estas manifestaciones, el Gobierno cubano cortó el acceso a la conexión de Internet en varias ocasiones. Abordamos la desconexión del 29-30 de septiembre en el panorama de las interrupciones de Internet del 3.er trimestre de 2022, y el impacto de la desconexión del 1 de octubre (UTC) se muestra en el siguiente gráfico. La cronología de esta última fue similar a la anterior, ya que duró desde las 19:00 h. del 30 de septiembre hasta las 02:45 h. del 1 de octubre (00:00-07:45 h. UTC del 1 de octubre).

Sudán

El 25 de octubre se cumplía el primer aniversario de un golpe de estado en Sudán que frustró la transición del país a un gobierno civil, y miles de ciudadanos sudaneses lo conmemoraron saliendo a la calle en señal de protesta. El Gobierno de Sudán lleva años suprimiendo el acceso a Internet en épocas de disturbios civiles, y una vez más recurrió a esta medida en respuesta a estas protestas. El siguiente gráfico muestra una pérdida casi total del tráfico de Internet desde Sudán el 25 de octubre entre las 09:45-17:40 hora local (07:45-15:40 UTC).

Irán

Como explicamos en la publicación del blog del trimestre pasado, el Gobierno iraní impuso "toques de queda" diarios de Internet, que solían tener lugar entre las 16:00-00:00 hora local (12:30- 20:30 h. UTC) en tres proveedores de redes móviles, a saber, AS44244 (Irancell), AS57218 (RighTel) y AS197207 (MCCI), en respuesta a las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Estas interrupciones de Internet de varias horas continuaron a principios de octubre, y también se observaron cortes similares adicionales los días 8, 12 y 15 de octubre, como se ve en el gráfico siguiente. (La línea del gráfico correspondiente a AS57218 (Rightel), el más pequeño de los tres proveedores de telefonía móvil, sugiere que los cortes en esta red no se produjeron después de finales de septiembre).

Además de las interrupciones de la red móvil, durante el 4º trimestre también se observaron en Irán varias desconexiones de Internet a nivel regional, dos de las cuales analizamos a continuación. La primera fue en Sanandaj, provincia de Kurdistán, el 26 de octubre, donde se produjo un corte total de la conexión de Internet en respuesta a las manifestaciones que conmemoraban el 40º día de la muerte de Mahsa Amini. El gráfico siguiente muestra una pérdida total de tráfico a partir de las 10:30 hora local (07:00 h. UTC), que duró hasta las 08:05 hora local del 27 de octubre (4:35 h. UTC). El 18 diciembre, se observó una interrupción de Internet a nivel provincial, que duró hasta el 25 de diciembre.

Provincia de Kurdistán, Irán. (Fuente: datos del mapa ©2023 Google, MapaGISrael)__

Las interrupciones de Internet que se han producido en Irán en los últimos meses han tenido un importante impacto económico en el país. Una publicación de diciembre de Filterwatch reveló las preocupaciones expresadas en una carta del operador de telefonía móvil Rightel:

La carta, firmada por el director general de la red, Yasser Rezakhah, rezaba como sigue: "Durante las últimas semanas, los recursos e ingresos de la empresa han disminuido significativamente durante las interrupciones de Internet y otras restricciones, como la limitación del ancho de banda de Internet desde el 21 de septiembre. También han provocado un descenso en el uso de datos de los abonados, en concreto, el tráfico de datos disminuyó en torno al 50 %". Asimismo, la carta refería que "la ausencia de compensación por las pérdidas podría conducir a la quiebra".

Además, en ella se destacaban las preocupaciones económicas de funcionarios iraníes:

Algunos funcionarios iraníes han expresado su preocupación por el coste de las interrupciones de Internet, entre ellos Valiollah Bayati, diputado por Tafresh y Ashtian, en la provincia de Markazi. En una sesión pública en el Majles (parlamento), declaró: "Las constantes desconexiones de Internet han provocado el cierre de muchos negocios y la gente está preocupada, por lo que el Gobierno y el presidente deben adoptar las medidas necesarias".

Las estadísticas de un artículo del sitio de noticias enthkhab.ir ofrecen una visión más tangible del impacto económico local y muestran (traductor de Google):

Desde el 30 del mes de Shahrivar y con el inicio de la interrupción de Internet por parte del Gobierno, las empresas del país han sufrido daños diarios del orden de 50-500 millones de tomans. Más del 41 % de las empresas han perdido entre el 25-50 % de sus ingresos durante este periodo, y cerca del 47 % han visto reducidas sus ventas en más de un 50 %. Un estudio de los datos del asistente de investigación de la organización de asuntos fiscales del país muestra que la interrupción de Internet en Irán ha causado daños valorados en 3 billones de tomans al día. Es decir, el coste de 3 meses de interrupción de Internet en Irán equivale al 43 % de los ingresos petroleros de un año del país (25 000 millones de dólares).

Interrupciones del suministro eléctrico

Bangladés, 4 de octubre

Más de 140 millones de habitantes de Bangladés se quedaron sin electricidad el 4 de octubre como consecuencia de un supuesto fallo de la red provocado por el incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras de electricidad de las instrucciones del Centro Nacional de Despacho de Carga para reducir la carga. El corte de electricidad originó una caída del tráfico de Internet del país, desde las 14:05 hora local (08:05 h. UTC), como se muestra en el siguiente gráfico. La interrupción duró aproximadamente siete horas, y el tráfico se restableció a los niveles esperados hacia las 19:00 hora local (15:00 h. UTC).

Pakistán

Más de una semana después, un problema similar en Pakistán provocó cortes de electricidad en el sur del país, incluidos Sindh, Punjab y Baluchistán. Los cortes de energía se debieron a un fallo en el sistema de transmisión del sur de la red nacional, al parecer debido a un equipo averiado y al mantenimiento deficiente. Como era de esperar, los cortes de electricidad provocaron interrupciones de la conectividad a Internet. El siguiente gráfico ilustra el impacto observado en Sindh, donde el tráfico cayó casi un 30 % en comparación con la semana anterior desde las 09:35 hora local (04:35 h. UTC) del 6 de octubre. La interrupción duró más de 15 horas, y el tráfico volvió a los niveles esperados a la 01:00 h. del 7 de octubre (20:00 h. UTC del 6 de octubre).

Sindh, Pakistán (Fuente: datos del mapa ©2023 Google)

Kenia

El 24 de noviembre, un tuit de Kenya Power publicado a las 15:25 hora local indicaba que habían "perdido el suministro eléctrico en varias zonas del país debido a una interrupción del sistema". Un tuit publicado poco más de seis horas después, a las 21:50 hora local, afirmaba que "se había restablecido el suministro eléctrico normal en todo el país". La marca horaria de estas notificaciones coincide con la pérdida de tráfico de Internet visible en el siguiente gráfico, que duró entre las 15:00-20:00 hora local (12:00-17:50 h. UTC).

Estados Unidos (Condado de Moore, Carolina del Norte)

El 3 de diciembre, dos subestaciones eléctricas del condado de Moore, en Carolina del Norte, fueron blanco de un tiroteo, y los daños resultantes provocaron cortes de electricidad localizados que tardaron varios días en resolverse. Al parecer, los cortes de electricidad comenzaron poco después de las 19:00 hora local (00:00 h. UTC del 4 de diciembre), lo que provocó la pérdida simultánea del tráfico de Internet de las comunidades del condado de Moore, como se muestra en el siguiente gráfico.

El tráfico de Internet en la comunidad de West End se restableció a mediodía (UTC) del 5 de diciembre, pero esa recuperación fue aparentemente efímera, ya que volvió a caer durante la tarde del 6 de diciembre. En Pinehurst, el tráfico empezó a recuperarse de forma progresiva al cabo de un día, pero se normalizó más hacia las 08:00 hora local (13:00 h. UTC) del 7 de diciembre.

West End y Pinehurst, Carolina del Norte. (Fuente: datos del mapa ©2023 Google)__

Ucrania

La guerra en Ucrania se inició el 24 de febrero y, desde entonces, Cloudflare ha analizado el impacto del conflicto en la conectividad a Internet del país en varias publicaciones de blog a lo largo del año (marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y diciembre). A lo largo del 4º trimestre de 2022, los ataques con misiles rusos causaron daños generalizados a la infraestructura eléctrica, lo que provocó cortes de electricidad e interrupciones de la conectividad a Internet. A continuación, destacamos varios ejemplos de las interrupciones de Internet observadas en Ucrania durante el 4º trimestre, pero son solo algunas de las que se produjeron.

El 20 de octubre, la destrucción de varias centrales eléctricas en Kiev provocó un descenso del 25 % del tráfico de Internet desde la ciudad de Kiev en comparación con las dos semanas anteriores. La interrupción comenzó hacia las 09:00 hora local (07:00 h. UTC).

Ciudad de Kiev, Ucrania. (Fuente: datos del mapa ©2023 Google)

El 23 de noviembre, los apagones generalizados tras los ataques rusos provocaron una disminución de casi el 50 % del tráfico de Internet en Ucrania, que comenzó justo después de las 14:00 hora local (12:00 h. UTC). Esta interrupción duró casi un día y medio, y el tráfico volvió a los niveles esperados hacia las 23:45 hora local del 24 de noviembre (21:45 h. UTC).

El 16 de diciembre, los cortes eléctricos provocados por los ataques aéreos rusos contra la infraestructura eléctrica causaron una caída del tráfico de Internet en el país de alrededor del 13 % a las 09:15 hora local (07:15 h. UTC). La interrupción duró hasta la medianoche hora local (22:00 h. UTC). Sin embargo, a nivel de red, el impacto fue más significativo, ya que AS13188 (Triolan) sufrió una caída del tráfico del 70 %, mientras que en el caso de AS15895 (Kyivstar) fue del 40 %, tal y como muestra el siguiente gráfico.

Corte de cables

Islas Shetland, Reino Unido

Las Islas Shetland dependen principalmente del sistema de cable submarino SHEFA-2 para tener acceso a Internet, que se conecta a través del territorio continental escocés. A última hora de la tarde del 19 de octubre, los daños sufridos por este cable dejaron a las Islas Shetland prácticamente sin conexión. En ese momento, se temía que la posible avería de cables submarinos respondiera al sabotaje de los gasoductos de gas natural Nord Stream a finales de septiembre, pero las autoridades creyeron que los daños en este cable eran resultado de barcos de pesca errantes, y no de actos vandálicos.

El gráfico que mostramos a continuación señala que el impacto de los daños en el cable fue relativamente breve, en comparación con las interrupciones de Internet de varios días que suelen asociarse a los cortes de cables submarinos. El tráfico cayó justo después de las 23:00 hora local (22:00 h. UTC) del 19 de octubre, y se restableció 14,5 horas más tarde, justo después de las 14:30 hora local (13:30 h. UTC) del 20 de octubre.

Islas Shetland, Reino Unido. (Fuente: datos cartográficos ©2023 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google)__

Catástrofes naturales

Islas Salomón

Los terremotos suelen causar daños en las infraestructuras y cortes de electricidad en las zonas afectadas, lo que provoca interrupciones en la conectividad a Internet. Observamos una interrupción de este tipo en las Islas Salomón tras un terremoto de magnitud 7,0 ocurrido cerca de allí el 22 de noviembre. El siguiente gráfico indica que el tráfico de Internet del país disminuyó significativamente a las 13:00 hora local (2:00 h. UTC), y se recuperó 11 horas más tarde, hacia las 20:00 hora local (09:00 h. UTC).

Problemas técnicos

Kirguistán

El 24 de octubre, se observó en Kirguistán una interrupción de Internet de tres horas, de 11:00 a 14:00 hora local (05:00 - 08:00 h. UTC), como muestra el siguiente gráfico. Según el Ministerio de Desarrollo Digital del país, el problema se debió a "un accidente en una de las líneas principales que suministran Internet", pero no se facilitaron más detalles sobre el tipo de accidente ni dónde se había producido.

Australia (Aussie Broadband)

Los clientes del proveedor australiano de Internet de banda ancha Aussie Broadband en Victoria y Nueva Gales del Sur sufrieron breves interrupciones de Internet el 27 de octubre. Como muestra el gráfico, el tráfico AS4764 (Aussie Broadband) de Victoria cayó aproximadamente un 40 % entre las 15:05-17:45 hora local (04:05-06:45 h. UTC). También se observó una pérdida similar, aunque más breve, del tráfico procedente de Nueva Gales del Sur, que duró entre las 15:15-15:50 hora local (04:15-04:50 h. UTC). Un representante de Aussie Broadband proporcionó información sobre la causa subyacente de la interrupción, quien afirmó: "Se realizó un cambio de configuración que se envió mediante automatización a los servidores DHCP de esos estados. ... El cambio se ha anulado, pero recuperar las sesiones en línea está llevando tiempo en el caso de Victoria, y ahora estamos recuperando manualmente las zonas de una en una".

Victoria y Nueva Gales del Sur, Australia. (Fuente: datos del mapa ©2023 Google)__

Haití

En Haití, los clientes del proveedor de servicios de Internet Access Haiti sufrieron interrupciones del servicio durante más de medio día el 9 de noviembre. El siguiente gráfico muestra que el tráfico de Internet para AS27759 (Access Haiti) cayó de manera precipitada hacia la medianoche, hora local, (05:00 h. UTC), y siguió siendo deficiente hasta las 14:30 hora local (19:30 h. UTC), momento en el que se recuperó rápidamente. En una publicación en Facebook, Access Haiti explicó: "Debido a un corte intermitente en uno de nuestros circuitos internacionales, nuestra red está experimentando dificultades que están ralentizando tu servicio de Internet". Aunque Access Haiti no facilitó detalles adicionales sobre qué circuito internacional estaba experimentando un corte, submarinecablemap.com muestra que dos cables submarinos proporcionan conectividad internacional a Internet a Haití: la Red Submarina Nacional de las Bahamas (BDSNi), que conecta Haití con las Bahamas, y Fibralink, que conecta Haití con la República Dominicana y Jamaica.

desconocido

Muchas interrupciones de Internet se pueden relacionar fácilmente con una causa subyacente, ya sea a través de la cobertura en la prensa, un fenómeno meteorológico o catástrofe natural o la comunicación de un proveedor afectado. Sin embargo, las causas de otras interrupciones observadas siguen siendo desconocidas porque los proveedores afectados han preferido guardar silencio sobre la causa del problema.

Estados Unidos (Wide Open West)

El 15 de noviembre, los clientes de Wide Open West, un proveedor de servicios de Internet con presencia en varios estados de Estados Unidos, sufrieron una interrupción del servicio de Internet que duró poco más de una hora. El gráfico ilustra el impacto de la interrupción en Alabama y Michigan en AS12083 (Wide Open West). Se observó una caída del tráfico a las 11:50 hora local (16:50 h. UTC) y una recuperación justo después de las 13:00 hora local (18:00 h. UTC).

Cuba

Cuba no es ajena a las interrupciones de Internet, ya sean debidas a cortes impuestos por el Gobierno (como el comentado anteriormente), cortes de fibra o apagones. Sin embargo, nunca se compartió la causa subyacente de la interrupción de siete horas del tráfico de Internet del país observada entre las 23:45 h. del 25 de noviembre y las 06:45 h. del 26 de noviembre, hora local (04:45-11:45 h. UTC del 26 de noviembre). Durante la interrupción, el tráfico descendió hasta un 75 % respecto a los niveles anteriores.

SpaceX Starlink

Como proveedor de servicios de conexión a Internet por satélite en órbita terrestre baja (LEO), las interrupciones del servicio de SpaceX Starlink pueden tener un impacto global. El 30 de noviembre, se observó una interrupción en AS14593 (SPACEX-STARLINK) entre las 20:50-21:30 h. UTC, con un volumen de tráfico que cayó brevemente hasta casi cero. Lamentablemente, Starlink no reconoció el incidente, ni dio ninguna razón de la interrupción.

Conclusión

Si echamos la vista atrás a las interrupciones de Internet observadas durante 2022, podemos encontrar varios denominadores comunes. En los países con gobiernos más autoritarios, a menudo se utiliza Internet como arma para limitar la comunicación dentro del país y con el mundo exterior mediante cortes de Internet a nivel de red, regional o nacional. Como ya se ha señalado, este enfoque se utilizó activamente en Irán durante los últimos meses del año.

La conectividad a Internet se convirtió casi al instante en una víctima de la guerra en Ucrania. Al principio del conflicto, los cortes de red eran habituales, y algunas redes ucranianas acabaron viendo cómo el tráfico se desviaba a través de proveedores de servicios de Internet. Más adelante, a medida que la infraestructura de energía eléctrica se convertía cada vez más en objetivo de los ataques rusos, los apagones generalizados provocaron interrupciones de varias horas en el tráfico de Internet en todo el país.

Si bien la erupción volcánica de Tonga interrumpió la conexión del servicio durante más de un mes debido a su dependencia de un único cable submarino para la conectividad a Internet, los daños causados por los terremotos en otros países a lo largo del año provocaron interrupciones mucho más breves y limitadas.

Y aunque los problemas de los cables submarinos pueden afectar a varios países a lo largo de su ruta, la llegada de servicios con un alcance cada vez más global como SpaceX Starlink significa que las interrupciones del servicio tendrán en última instancia un impacto mucho más amplio. (La base de abonados de Starlink es comparativamente pequeña por el momento, pero actualmente sus servicios llegan a más de 30 países de todo el mundo).

Para consultar las interrupciones de Internet en tiempo real, visita Cloudflare Radar Outage Center (CROC) y sigue a @CloudflareRadar en Twitter. Para repasar las interrupciones observadas a principios de 2022, consulta las publicaciones del blog sobre el panorama de las interrupciones de Internet en el 1.er, 2º y 3.er trimestre.