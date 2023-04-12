Blog de Cloudflare

10 min de lectura

Cloudflare opera en más de 285 ciudades de más de 100 países, donde nos interconectamos con más de 11 500 proveedores de red para ofrecer una amplia gama de servicios a millones de clientes. La amplitud tanto de nuestra red como de nuestra base de clientes nos proporciona una perspectiva única sobre la resiliencia de Internet, que nos permite observar el impacto de las interrupciones del servicio.

El inicio de 2023 ha venido marcado por interrupciones de Internet atribuibles a una gran variedad de causas, entre ellas, diversas desconexiones de Internet impuestas por los gobiernos, ciclones, un violento seísmo, cortes de energía, cortes de cables, ciberataques, problemas técnicos y acciones militares. Como hemos indicado en el pasado, el objetivo de esta publicación es presentar un resumen panorámico de las interrupciones observadas, y no constituye una lista exhaustiva o completa de los problemas que se han producido durante el trimestre.

Interrupciones impuestas por los gobiernos

Irán

Durante los últimos seis meses, las desconexiones de Internet impuestas por el gobierno en Irán han sido, en su mayor parte, una respuesta a las protestas por la muerte de Mahsa Amini mientras se encontraba bajo custodia policial. Aunque estas interrupciones aún se están produciendo de forma limitada, una desconexión importante observada en enero pretendía evitar que se hicieran trampas en los exámenes académicos. Hemos observado desconexiones de Internet con una finalidad similar en varios otros países, y también se han producido en Irán en el pasado. El 19 de enero, el acceso se restringió en AS44244 (Irancell) y AS197207 (MCCI), con niveles de tráfico más bajos observados en la provincia de Alborz, Fars, Khuzestan y Razavi Khorasan entre las 08:00 y las 11:30 hora local (de 04:30 a 08:00 UTC).

Mauritania

El 6 de marzo, se produjo una interrupción del tráfico de Internet en los tres principales proveedores de red móvil de Mauritania durante la búsqueda de cuatro prisioneros yihadistas que se habían fugado de la prisión. A partir de las 10:00 hora local (10:00 UTC), observamos una caída del tráfico en los operadores AS37541 (Chinguitel), AS29544 (Mauritel) y AS37508 (Mattel), así como a nivel nacional. La interrupción de Internet duró varios días, y el tráfico se empezó la recuperar en torno a las 13:45 hora local (13:45 UTC) del 12 de marzo, una vez que las autoridades mauritanas comunicaron que tres de los prófugos habían resultado muertos y el cuarto había sido detenido tras un tiroteo.

Punyab, India

El 19 de marzo se inició una desconexión de la conectividad de Internet móvil en Punyab, India, decretada por el gobierno local por temor a la violencia que pudiera producirse como resultado de las protestas. Aunque la interrupción inicial se decretó del 18 de marzo, 12:00 hora local, al 19 de marzo, 12:00 hora local, se prorrogó varias veces, y finalmente duró tres días. El tráfico de los operadores AS38266 (Vodafone India), AS45271 (Idea Cellular Limited), AS45609 (Bharti Mobility) y AS55836 (Reliance Jio Infocomm) empezó a caer alrededor de las 12:30 hora local (07:00 UTC) del 18 de marzo, y su recuperación empezó en torno a las 12:30 hora local (07:00 UTC) del 21 de marzo. Sin embargo, posteriormente se comunicó que en algunos distritos la conectividad había seguido interrumpida hasta el 23 o 24 de marzo.

Corte de cables

Bolivia

El 12 de enero, el proveedor de servicios de Internet boliviano Cometco (AS27839) comunicó que algunos problemas con los enlaces de fibra óptica internacionales estaban causando la degradación del servicio de Internet. El tráfico de la red cayó alrededor del 80 % a partir aproximadamente de las 16:00 hora local (20:00 UTC), antes de volver al funcionamiento normal unas ocho horas después. No está claro si los enlaces de fibra óptica internacionales mencionados eran conexiones terrestres a países vecinos, o si se trató de problemas con los cables submarinos situados a varios saltos de la red en sentido ascendente. Bolivia, puesto que es un país sin litoral, no está conectada directamente a ningún cable submarino.

Anguila

El 18 de febrero, una publicación en Facebook del gobierno de Anguila comunicaba una interrupción de las telecomunicaciones que afectaba a ambos proveedores de servicio, FLOW y DIGICEL. El gráfico incluido en la publicación indicaba que la interrupción era atribuible a una "rotura de la fibra submarina". Aunque no tenemos ninguna confirmación, la rotura probablemente se produjo en la red ECFS (Eastern Caribbean Fiber System), ya que esta es la única red de cables submarinos a la que Anguila está conectada. Las figuras siguientes muestran un claro descenso del tráfico en torno a las 09:00 hora local (13:00 UTC) en Anguila y en el operador AS2740 (Caribbean Cable Communications, adquirido por Digicel) y, en menor grado, en el operador AS11139 (Cable & Wireless, empresa matriz de Flow Anguilla). La interrupción duró más de dos días, y el tráfico recuperó sus niveles normales alrededor de las 15:00 hora local (19:00 UTC) del 20 de febrero, lo que corroboró una publicación posterior en Facebook del gobierno de Anguila.

Bangladés

El 23 de febrero observamos una breve interrupción de la conectividad en el proveedor de Bangladés Grameenphone, entre las 11:45 y las 14:00 hora local (05:45-08:00 UTC). Según una publicación en Facebook de Grameenphone, la interrupción se debió a cortes de la fibra debido a trabajos de mantenimiento vial.

Venezuela

Venezuela y, más específicamente, el operador AS8048 (CANTV), están familiarizados con las interrupciones de Internet, puesto que en 2022 tuvieron varias (primer trimestre, segundo trimestre), así como otras en años anteriores. Durante los dos últimos días de febrero, observamos algunas pequeñas interrupciones en la red de CANTV en varios estados de Venezuela. No obstante, una interrupción más importante, prácticamente total, se produjo el 28 de febrero, hacia la medianoche hora local (04:00 UTC), y que duró la mayor parte del día, con el restablecimiento del tráfico a las 17:30 hora local (21:30 UTC). Un tuit publicado por CANTV la mañana del 28 de febrero señalaba como presunta causa una interrupción de su red óptica de fibra.

Interrupciones del suministro eléctrico

Pakistán

El 23 de enero, en Pakistán, un corte de energía a nivel nacional afectó a más de 220 millones de personas, y causó un descenso considerable del tráfico de Internet observado en el país. El corte de energía empezó a las 07:34 hora local (02:34 UTC), y el tráfico de Internet empezó a caer casi inmediatamente. La figura siguiente muestra que los volúmenes de tráfico cayeron hasta un 50 % respecto a sus niveles normales, antes de recuperarse en torno a las 04:15 hora local del 24 de enero (23:15 UTC del 23 de enero). Este corte de energía sería atribuible a una "caída repentina de la frecuencia del sistema de distribución de electricidad", que causó un "fallo generalizado". Pakistán también sufrió cortes de energía a nivel nacional en enero de 2021, mayo de 2018 y enero de 2015.

Bermudas

El 3 de febrero, BELCO, la compañía eléctrica que presta servicio a la isla de Bermudas, publicó un tuit acerca de un corte eléctrico a gran escala que afectaba a la isla, y proporcionó un enlace a un mapa de cortes de energía para que los clientes pudieran seguir el restablecimiento del servicio. El tuit de BELCO se publicó a las 16:10 hora local (20:10 UTC), aproximadamente una hora después de que observáramos una caída notable del tráfico de Internet de Bermudas. El corte de energía, y la subsiguiente interrupción de Internet, duraron más de cinco horas, como BELCO indicó posteriormente en un tuit: "A las 9.45 p.m. [00:45 UTC del 4 de febrero], todos los circuitos se han restablecido.”

Argentina

El 1 de marzo, las temperaturas excepcionalmente elevadas en Argentina provocaron un corte de energía a gran escala en todo el país que causó una interrupción de Internet de varias horas. Durante la interrupción, que duró de las 16:30 a las 19:30 hora local (de 19:30 a 22:30 UTC), el tráfico de Internet cayó en aproximadamente una tercera parte. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán son algunas de las ciudades donde el corte de energía tuvo consecuencias visibles en el tráfico de Internet.

Kenia

Apenas unos días después del 4 de marzo, Kenya Power emitió una alerta a sus clientes a las 18:25 hora local (15:25 UTC) acerca de un corte de energía a nivel nacional, en la que indicaba "un fallo de la red de producción y distribución de electricidad en distintas zonas del país debido a una anomalía del sistema." La alerta llegó aproximadamente una hora después de que el tráfico de Internet del país cayera de manera significativa. Un tuit posterior publicado a medianoche hora local (21:00 UTC) declaraba que "el suministro eléctrico se ha restablecido a todas las regiones del país". La figura siguiente muestra que los niveles de tráfico volvieron a sus niveles normales poco después.

Seísmo

Turquía

El 5 de febrero, se produjo un seísmo con una magnitud de 7,8 a 23 km al este de Nurdağı, Turquía, que causó miles de muertos y heridos. El seísmo, que se produjo a las 04:17 hora local (01:17 UTC), se considera el más violento que se ha producido en Turquía desde 1939. Los daños y la destrucción generalizados causaron interrupciones importantes en la conectividad de Internet en distintas regiones del país, como se muestra en las figuras siguientes. Aunque los volúmenes de tráfico de Internet eran relativamente bajos al ser una una hora tan temprana, los gráficos muestran que caen aún más en torno a la hora que tuvo lugar el seísmo. Casi medio día después, los volúmenes de tráfico en algunas ubicaciones eran entre el 63 % y el 94 % inferiores a la misma hora la semana anterior. Un mes después, tras diversas réplicas, los volúmenes de tráfico casi se habían restablecido, aunque algunas regiones aún tenían dificultades con el restablecimiento.

Condiciones meteorológicas

Nueva Zelanda

El ciclón Gabrielle, considerado el "mayor fenómeno meteorológico de este siglo", hizo estragos en el norte de Nueva Zelanda. Causó daños en las infraestructuras y los cortes de energía que afectaron a decenas de miles de hogares. Como resultado, regiones como Gisborne y Hawkes Bay sufrieron interrupciones de Internet que duraron varios días, a partir de las 00:00 hora local del 14 de febrero (11:00 UTC del 13 de febrero). Las figuras siguientes muestran que, en ambas regiones, el volumen de tráfico máximo volvió a los niveles previos al ciclón en torno al 19 de febrero.

Vanuatu

Posteriormente ese mismo mes, el ciclón Judy azotó Vanuatu, país del Pacífico Sur formado por unas 80 islas que abarcan 1300 kilómetros. El ciclón, de categoría 4, dañó hogares y causó cortes de energía, lo que conllevó una caída significativa del tráfico de Internet del país. El 28 de febrero, cuando se produjo el ciclón, el tráfico de Vanuatu cayó en casi el 80 %. Como muestra la figura siguiente, fueron necesarias casi dos semanas para que el tráfico volviera a los niveles observados en los días anteriores de ese mismo mes.

Malaui

El ciclón Freddy, considerado el ciclón más potente y de más larga duración jamás registrado, azotó Malaui durante el fin de semana del 11 y12 de marzo, y continuó el lunes 13 de marzo. Los daños resultantes interrumpieron la conectividad de Internet en el país de África Oriental, donde el tráfico cayó alrededor de las 11:00 hora local (09:00 UTC) del 13 de marzo. La interrupción duró más de dos días, y los niveles de tráfico no se restablecieron hasta aproximadamente las 21:00 hora local (19:00 UTC) del 15 de marzo.

Problemas técnicos

Sudáfrica

Justo antes de las 07:00 hora local (05:00 UTC) del 1 de febrero, el proveedor de servicios sudafricano RSAWEB publicó un primer tuit acerca de un problema que, según ellos, afectaba a sus plataformas de nube y VOIP. Sin embargo, en varios tuits posteriores, indicaron que el problema también afectaba a sus sistemas internos, así como a la conectividad de fibra y móvil. La figura siguiente muestra cómo el tráfico de RSAWEB cae a las 06:30 hora local (04:30 UTC), hora a la que normalmente empezaría a aumentar al inicio de la jornada. Justo antes de las 16:00 hora local (14:00 UTC), RSAWEB publicó un tuit que indicaba que "...los ingenieros están trabajando activamente para restablecer los servicios tras este importante incidente. Los clientes que se han quedado sin conectividad puedan empezar a ver cómo algunos servicios ya se han restablecido". La figura siguiente muestra un fuerte incremento del tráfico en torno a esa hora con un crecimiento gradual durante la tarde. Sin embargo, el restablecimiento completo de los servicios en todas las plataformas afectadas de RSAWEB llevó toda una semana, según un tuit del 8 de febrero.

Italia

El 5 de febrero, un “problema con la interconectividad internacional" sin especificar que afectó a Telecom Italia causó una interrupción de Internet de varias horas en Italia. A nivel de país, en la figura siguiente podemos observar una caída nominal del tráfico a partir de aproximadamente las 11:45 hora local (10:45 UTC) con cierta volatilidad visible en la caída del tráfico hasta las 17:15 hora local (16:15 UTC). Sin embargo, el impacto del problema es más evidente en los gráficos del tráfico para AS3269 y AS16232, ambos propiedad de Telecom Italia. Ambos gráficos muestran una pérdida de tráfico más significativa, así como una mayor volatilidad durante la interrupción de más de cinco horas.

Birmania

El 7 de febrero, un incendio en la oficina de cambio de MPT (Myanma Posts and Telecommunications) interrumpió la conectividad de Internet para los clientes del proveedor de servicios de Birmania. Una publicación en Facebook de MPT comunicó a los clientes que "Actualmente se están produciendo interrupciones en nuestros servicios de MPT, incluidos el centro de llamadas, Internet de fibra, Internet móvil y las comunicaciones telefónicas y móviles". La figura siguiente muestra el impacto de esta interrupción en AS9988 y AS45558, propiedad de MPT, con un descenso importante del tráfico a las 10:00 hora local (03:30 UTC). Se observó una recuperación significativa a las 22:00 hora local (15:30 UTC).

República del Congo (Brazzaville)

El 15 de marzo, Congo Telecom publicó en Twitter un comunicado, que alertaba a los usuarios sobre una interrupción del servicio debido a un "incidente en la red". El impacto de esta interrupción se puede observar claramente a nivel de país. El tráfico cae bruscamente a las 00:45 hora local (23:45 UTC del 14 de marzo), debido a las interrupciones totales en MTN Congo y Congo Telecom, como observamos en los gráficos siguientes. Mientras que el tráfico en MTN Congo empezó a restablecerse aproximadamente a las 08:00 hora local (07:00 UTC), el restablecimiento de Congo Telecom llevó más tiempo, y el tráfico no empezó a aumentar hasta aproximadamente las 17:00 hora local (16:00 UTC). El 16 de marzo, Congo Telecom publicó un tuit donde indicaba la interrupción de Internet a nivel nacional ya estaba resuelta. MTN Congo no reconoció la interrupción en las redes sociales, y ninguna de las dos empresas proporcionó información más específica sobre el "incidente en la red" mencionado.

Líbano

A finales de marzo, las interrupciones observadas en AS39010 (Terranet) y AS42334 (Mobi) en el Líbano pueden haber estado relacionadas con una huelga en el proveedor de acceso a Internet Ogero Telecom, común en ambas redes. Un informe publicado citaba un comentario del Presidente de Ogero sobre la huelga, “Nos encaminamos a una catástrofe si no se llega a un acuerdo con el gobierno: la red dejará de funcionar por completo puesto que nuestros generadores gradualmente se quedarán sin combustible. El Líbano depende exclusivamente de Ogero para su ancho de banda, por lo que nadie está libre de sufrir una interrupción de Internet". El 29 de marzo, el tráfico tanto en Terranet como en Mobi cayó aproximadamente a las 05:00 hora local (03:00 UTC). La interrupción duró unas 4,5 horas, puesto que el tráfico se recuperó a las 09:30 hora local (07:30 UTC).

Ciberataques

Corea del Sur

El 29 de enero, el proveedor de Internet de Corea del Sur LG Uplus sufrió dos interrupciones de Internet breves, que serían atribuibles a posibles ataques DDoS. La primera interrupción se produjo a las 03:00 hora local (18:00 UTC del 28 de enero), y la segunda a las 18:15 hora local (09:15 UTC). Las interrupciones afectaron al tráfico en AS17858 y AS3786, ambos propiedad de LG. Según se comunicó, el 4 de febrero la empresa sufrió un segundo par de ataques DDoS.

Guam

El 17 de marzo, en un tuit publicado a las 11:30 hora local (01:30 UTC), Docomo Pacific comunicó una interrupción que afectaba a diversos servicios. En un tuit posterior, indicaban que "A primera hora de la mañana se ha producido un incidente de ciberseguridad y algunos de nuestros servidores han sido objeto de ataques". En la figura siguiente, esta interrupción se puede observar a nivel de país en Guam, como una caída significativa del tráfico a partir de las 10:00 hora local (00:00 UTC). No obstante, en el gráfico siguiente para AS3605 (ERX-KUENTOS/Guam Cablevision/Docomo Pacific), la interrupción mencionada da como resultado una pérdida casi total del tráfico a partir de las 05:00 hora local (19:00 UTC del 15 de marzo). El tráfico había vuelto a los niveles normales a las 18:00 hora local del 18 de marzo (08:00 UTC).

Ucrania/Acciones militares

En febrero, el conflicto en Ucrania entró en su segundo año. Durante este último año, hemos realizado un seguimiento del impacto que ha tenido en Internet, destacando los cambios de tráfico, los ataques, los cambios de enrutamiento y las interrupciones de la conectividad. En el cuarto trimestre de 2022, algunas de las interrupciones estaban relacionadas con ataques a la infraestructura eléctrica, y este patrón ha continuado en el primer trimestre de 2023.

Una interrupción de este tipo tuvo lugar en Odesa el 27 de enero, entre las noticias de ataques aéreos rusos a la infraestructura energética local. Como observamos en la figura siguiente, el tráfico de Internet en Odesa suele empezar a aumentar poco antes de las 08:00 hora local (06:00 UTC), pero esa mañana no fue así, ya que varias instalaciones de infraestructuras energéticas cerca de Odesa habían sido atacadas y dañadas. El tráfico se mantuvo a niveles inferiores a los observados la semana anterior durante aproximadamente 18 horas.

Los cortes de energía como resultado de los ataques rusos a instalaciones de distribución y generación de energía del 9 de marzo causaron interrupciones en la conectividad de Internet en diversas ubicaciones de Ucrania. Como observamos en las figuras siguientes, el 9 de marzo el tráfico cayó por debajo de los niveles normales después de las 02:00 hora local (00:00 UTC). El tráfico en Járkov cayó más del 50 % en comparación con la semana anterior, mientras que en Odesa cayó hasta el 60 %. En Odesa, Nicolaiev y Óblast de Kirovogrado, el restablecimiento del tráfico se produce aproximadamente a las 08:00 hora local (06:00 UTC), mientras que en Járkov la interrupción duró casi dos días, y volvió a los niveles normales sobre las 23:45 hora local (21:45 UTC) del viernes 10 de marzo.

Conclusión

Desde la perspectiva de las interrupciones de Internet, el primer trimestre de 2023 ha mostrado considerable actividad. Sin embargo, esperemos que esto no sea un presagio de lo que vendrá en lo que queda de año. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a las interrupciones dictadas por gobiernos, que se han producido con bastante frecuencia durante 2022. Con este fin, la organización de la sociedad civil Access Now ha publicado recientemente su informe Internet shutdowns in 2022, que revela que en 2022 los gobiernos y otros actores causaron interrupciones de Internet en al menos 187 ocasiones en 35 países. En Cloudflare Radar estamos muy orgullosos de respaldar la iniciativa #KeepItOn de Access Now, que utiliza nuestros datos para ayudar a mostrar el impacto de las interrupciones de Internet y de otro tipo.

Para seguir las interrupciones de Internet cuando se producen, consulta Cloudflare Radar Outage Center (CROC) o la API de Radar. En las redes sociales, sigue a @CloudflareRadar en Twitter o cloudflare.social/@radar en Mastodon.