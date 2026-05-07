Preparándonos para el futuro

Esta tarde hemos enviado el siguiente correo electrónico a nuestro equipo internacional. Uno de nuestros valores fundamentales en Cloudflare es la transparencia, y creemos que es importante que lo sepas directamente de nosotros, ya que se trata de un momento crucial para Cloudflare.

Equipo:

Os escribimos para comunicaros directamente que hemos tomado la decisión de reducir la plantilla de Cloudflare en más de 1 100 empleados en todo el mundo.

La forma en que trabajamos en Cloudflare ha cambiado radicalmente. No solo creamos y vendemos herramientas y plataformas de IA. Somos nuestro cliente más exigente. El uso de la IA en Cloudflare ha aumentado más del 600 % en los últimos tres meses. Los empleados de toda la empresa, desde ingeniería hasta recursos humanos, pasando por finanzas y marketing, utilizan miles de sesiones con agentes de IA cada día para hacer su trabajo. Eso significa que tenemos que planificar cuidadosamente cómo estructurar nuestra empresa de cara a la era de la IA agéntica, para potenciar al máximo el valor que ofrecemos a nuestros clientes y cumplir con nuestra misión de ayudar a mejorar Internet para todos, en todas partes.

Hoy es un día difícil. Por desgracia, esta decisión implica decir adiós a compañeros que han contribuido de manera significativa a nuestra misión y a convertir a Cloudflare en una de las empresas más exitosas del mundo. Queremos dejar claro que esta decisión no refleja el trabajo individual o el talento de aquellos que nos dejan. En cambio, estamos reinventando cada proceso interno, equipo y rol en toda la empresa. Las medidas de hoy no son una medida de recorte de gastos ni una evaluación del rendimiento de las personas. Se trata de que Cloudflare defina cómo opera y crea valor una empresa de primer nivel y de rápido crecimiento en la era de la IA agéntica.

Este es un momento que debemos asumir como fundadores y líderes de la empresa. Matthew ha enviado personalmente todas las cartas de oferta que hemos hecho. Es una tradición que siempre ha esperado con ilusión porque simboliza nuestro crecimiento y el increíble talento que se une a nuestra misión. No nos parecía bien que este mensaje lo diera nadie más que nosotros dos. En lugar de ir pasando la información a través de vuestros responsables, vamos a enviar correos electrónicos a todos los empleados.

En la próxima hora, todos los miembros de nuestro equipo global recibirán un correo electrónico de los dos en el que les explicaremos cómo les afecta este cambio. Para quienes se vayan hoy, enviaremos esta actualización tanto a sus direcciones personales como a las de Cloudflare para asegurar que reciban la información de inmediato.

Para nosotros es importante tratar bien a los compañeros que se van, y hacerlo de una forma que supere lo que hemos visto en otras empresas. Creemos que actuar con empatía no se trata de evitar decisiones difíciles, sino de cómo tratas a las personas cuando se toman esas decisiones. Si les pedimos a nuestros empleados que sean los mejores, tenemos la obligación recíproca de tratarlos como tales. Combinamos la contundencia de estas medidas con indemnizaciones por despido que son las mejores del sector. Los paquetes para los empleados que se marchan incluirán el equivalente a su salario base completo hasta el final de 2026. La cobertura de salud varía en todo el mundo, y si estás en los Estados Unidos, continuaremos brindando apoyo hasta el final del año. Además, estamos concediendo derechos sobre las acciones a los miembros del equipo que se marcharán antes del 15 de agosto, para que reciban acciones incluso después de su fecha de salida. Y, si los miembros del equipo que se marchan no han alcanzado el límite de un año, vamos a eximirles de ese periodo y consolidar sus acciones de forma prorrateada hasta agosto también.

Le hemos pedido al equipo que lo haga solo una vez, por muy difícil que resulte hoy. No queremos hacerlo de nuevo en el futuro previsible. Si tomamos medidas decisivas ahora, ofrecemos una claridad inmediata a quienes se marchan y protegemos la estabilidad del equipo que se queda. Estamos haciendo estos cambios ahora porque realizar recortes pequeños y repetidos o alargar una reorganización a lo largo de varios trimestres genera una incertidumbre emocional prolongada entre los empleados y frena nuestra capacidad de crecer. Es lo correcto, es lo honesto y refleja los valores de la empresa que seguimos construyendo.

Cloudflare comenzó como una empresa nativa digital creada en la nube. Eso nos permitió alcanzar y superar a empresas que llevaban años o incluso décadas de ventaja, pero que se habían visto obstaculizadas por sistemas y procesos obsoletos. Ahora que nos hemos convertido en líderes, no podemos conformarnos con los flujos de trabajo y las estructuras organizativas que funcionaban ayer. Confiamos en que nuestra organización renovada será aún más rápida e innovadora a medida que continuamos construyendo el futuro.

A los que nos dejáis: habéis ayudado a construir los sólidos cimientos sobre los que se asienta hoy Cloudflare. Tenemos el máximo respeto por vuestro trabajo y os estamos muy agradecidos por el impacto positivo que lograste. Estamos seguros de que llegarás a lugares increíbles y crearás muchas empresas fantásticas en el futuro, gracias a las habilidades únicas que has adquirido en Cloudflare.

La transparencia es un principio fundamental en Cloudflare, y para nosotros era importante que lo supieras por nosotros primero. Nos vemos en la conferencia telefónica sobre resultados a las 2 p. m. (hora del Pacífico), donde te contaremos más detalles. También tenemos previsto comentar los anuncios de hoy en directo con el equipo durante nuestra reunión general.

No es un día fácil, pero es la decisión correcta. Nuestra misión de ayudar a mejorar Internet es ahora más importante que nunca, y aún nos queda mucho trabajo por hacer.